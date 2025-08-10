Ilie Bolojan, despre Pilonul II: Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României / Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat
News.ro, 10 august 2025 23:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seară, că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să ”nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”. Oricum, proiectul va mai suporta dezbateri şi va fi trimis Parlamentului.
• • •
Acum o oră
23:30
Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă.
23:20
Rareş Bogdan, ”cu furie despre îngroparea Dosarului 10 august”: Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după / Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele / Peste un an se prescriu infracţiunile # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan se decrară furios, duminică seară, că Dosarul 10 august a fost efectiv îngropat şi nici măcar PNL sau USR nu s-au zbătutu pentru aflarea adevărului. În plus, el atrage atenţia că într-un an de zile faptele se vor prescrie.
23:20
23:20
Germania a suspendat exporturile de arme către Israel ca răspuns la planurile de expansiune în Gaza, spune Merz # News.ro
Decizia Germaniei de a suspenda exporturile de arme către Israel vine ca răspuns la planul Israelului de a-şi extinde operaţiunile în Fâşia Gaza, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat postului public ARD.
Acum 2 ore
23:00
Bolojan îi răspune lui Marius Budăi: Orice guvern rămâne în funcţie atât timp cât are susţinere în Parlament / Am semnat contracte de investiţii mult prea mari faţă de cele pe care şi le poate permite România # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) care a avertizat că la următoarea moţiune de cenzură ar putea vota împotriva Guvernului. Premierul a explicat că au fost semnate contracte de investiţii pe sume care nu pot fi acoperite, iar de aceea este nevoie de luarea unor măsuri.
23:00
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
23:00
Ridurile nu apar doar din motive genetice sau din cauza expunerii la soare, ci şi dintr-un mecanism fizic precis, pe care cercetătorii americani de la Universitatea Binghamton l-au demonstrat acum experimental pentru prima dată. Folosind mostre reale de piele umană, echipa a arătat cum întinderea şi contracţia acesteia, accentuate odată cu vârsta, duc la încreţirea ţesutului, un proces similar cu uzura unui material purtat ani la rând.
22:50
Premierul, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsescu: Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii / Ce spune despre locuinţa de protocol a fostului preşedinte Iohannis # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolzată săptămâna viitoare. Întrebat despre locuinţa atribuită lui Klaus Iohannis, Bolojan a precizat că nu ştie să există un anumit imobil desemnat.
22:40
Bolojan, întrebat ce se va întâmpla dacă PSD decide să iasă de la guvernare: Sper să nu avem astfel de situaţie / Dacă ceea ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru ţara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că speră ca PSD să nu decidă să se retragă de la guvernare, deoarece fiecare partid care formează coaliţia are o responsabilitate faţă de ţara care trebuie să fie dusă înainte.
22:30
Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar şi diferenţele dintre formaţiunile care o alcătuiesc.
22:20
Bolojan, despre protestele legate de funeraliile de stat în onoarea lui Ion Iliescu: Trebuie să avem şi aici o rânduială / Dacă ai un respect pentru defunct, te duci la înmormântare, dacă nu, îţi vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că Guvernul a luat decizia corectă de a declara zi de doliu naţional şi de a organiza funeralii de stat în onoarea fostului preşedinte Ion Iliescu, apreciind că ”trebuie să avem şi aici o rânduială”. Şeful Executivului consideră că, la fel ca la orice împormântare din comunitate, dacă ai respect pentru defunct sau familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, ”îţi vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi”.
22:20
Premierul României: Această perioadă ce urmează, nu va fi cert o perioadă foarte bună / Aceste corecţii sunt absolut necesare; dacă nu le facem, riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat că perioada care urmează nu va fi bună, dar că greul va trece la finalul anului viitor, atunci când economia îşi va reveni. Bolojan spune că a fost o încetinire a economiei europene faţă de estimărle cu care s-a construit bugetul pentru acest an şi că aceste corecţii care au loc în această perioadă sunt necesare pentru ca România să nu intre în incapacitate de plată.
22:10
Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat poliţia, potrivit AFP.
Acum 4 ore
22:00
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor creşte impozitele cu 70%: Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru / Măsura, de la 1 ianuarie 2026 # News.ro
În unele situaţii, acolo unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani, valoarea impozitelor pe proprietăţi poate creşte şi cu 70 la sută, însă din ianuarie 2026, a anunţat, duminică seară, premierul Ilie Bolojan.
21:50
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000 din Shanghai pentru a juca un meci de dublu alături de vedete chineze, relatează Le Figaro.
21:50
Pro League: Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, a dispus, acasă, de Genk, scor 2-1 # News.ro
Echipa belgiană Standard Liege, pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei, Pro League.
21:40
Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a arătat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular.
21:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele corecţii în administraţia publică şi în sănătate. Bolojan a precizat că din punctul său de vedere aparatul bugetar este supradimensionat şi s-ar putea să urmeze reduceri de personal.
21:20
Un înalt responsabil al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) se va deplasa luni în Iran pentru discuţii menite să „definească un cadru de cooperare” între Teheran şi agenţia ONU, a anunţat duminică ministrul iranian al Afacerilor Externe.
21:10
Oamenii de ştiinţă au transformat iaurtul într-un gel care imită ţesutul uman şi accelerează procesul de vindecare # News.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona medicina regenerativă. Ei au folosit particule microscopice, eliberate natural de celule, numite vezicule extracelulare (EV). Aceste EV-uri favorizează vindecarea şi contribuie şi la formarea structurii gelului, ceea ce face ca utilizarea aditivilor chimici să nu mai fie necesară. Inovaţia valorifică produse lactate obişnuite, precum iaurtul, pentru a crea un material biocompatibil care imită ţesutul natural şi accelerează procesul de vindecare, o inovaţie care ar putea stimula dezvoltarea unor produse de regenerare a ţesuturilor de nouă generaţie.
20:40
Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău - remake "Tăntălăul şi Gogomanul" / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte # News.ro
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă, duminică seară, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani. ”Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, transmis reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic este de 90%, dar plata s-a realizat pentru 60%.
20:40
Superligă: Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 cu o fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2 # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Superligă.
20:40
Prahova: Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană # News.ro
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.
20:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.
20:20
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
20:10
Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce a căzut cu parapanta în zona localităţii Arieşeni, judeţul Alba. Victima a a fost preluată de catre elicopterul SMURD şi transportată la UPU Cluj-Napoca.
Acum 6 ore
20:00
Inundaţii în Moldova – Peste 1.100 de intervenţii în judeţul Suceava din 27 iulie / 300 de pompieri în continuare în Broşteni / Peste 370 de situaţii de urgenţă şi în judeţul Neamţ # News.ro
Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai grave inundaţii în 27 iulie. De atunci şi până în prezent pompierii au gestionat peste 1.100 dem situaţii de urgenţă doar în judeţul Suceava.
19:30
Community Shield: Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # News.ro
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2.
19:30
U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: „Dacă respingeţi soluţia celor două state... Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu?” # News.ro
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor.
19:30
Azerbaidjan: Atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # News.ro
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters.
19:20
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă.
19:20
Atletism: Narcis Popescu, locul 11 în finală la aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20 # News.ro
Atletul Narcis Popescu s-a clasat, duminică, pe locul 11 în finala probei de aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. România a încheiat participarea cu două medalii.
18:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.
18:30
Teleorman: O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică – FOTO # News.ro
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc.
18:20
Isco, care a suferit o accidentare la glezna stângă în timpul înfrângerii echipei Betis Sevilla, scor 3-1 cu Malaga, sâmbătă, a părăsit stadionul La Rosaleda în cârje.
18:20
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori / Broşteniul devine cel mai mare şantier / Aşteptăm sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier. Şoldan anunţă, însă, că se aşteaptă eprijin guvernamental pentru refacerea infrastructurii afectate.
Acum 8 ore
18:00
Atacantul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol duminică în meciul pe care echipa la care este legitimat, Zhejiang, l-a cedat pe teren propriu, scor 3-4, în faţa formaţiei Beijing Guoan.
18:00
Un studiu de amploare indică faptul că predispoziţia genetică a unei persoane poate juca un rol esenţial în determinarea riscului de a dezvolta sindromul oboselii cronice.
17:50
Bărbat din judeţul Timiş, arestat – A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o # News.ro
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie.
17:40
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.
17:30
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş – VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara.
17:20
Connor Zilisch, câştigătorul cursei NASCAR Xfinity Series, a doua diviziei a organizaţiei automobiliste din SUA, de la Watkins Glen International din New York, a suferit un accident grav pe Victory Lane.
17:10
Nicuşor Dan publică imagini de la o drumeţie în natură, alături de partenera şi copiii săi – ”Copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis preşedintele / ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului – VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan distribuie, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în care este alături de parnetera sa şi cei doi copii ai lor. S-au plimbat pe dealuri şi în pădure, au tracut o punte şi au mirosit fân. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda.
16:50
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului - Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia / S-au dat amenzi # News.ro
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.
16:40
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova – S-a discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie.
16:20
Puternic incendiu de vegetaţie în judeţul Vrancea – A fost activată grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Anghel Saligny” - FOTO / VIDEO # News.ro
Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie. Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a reuşit încă estimarea suprafeţei afectate.
16:20
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa # News.ro
Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat, joi, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru.
16:10
Bistriţa-Năsăud: Femeie rătăcită în pădure, în timp ce se afla la cules de ciuperci / Este căutată de mai multe echipaje # News.ro
Mai multe echipe caută o femeie de 59 de ani care s-a rătăcit în timp ce era la cules de ciuperci în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Acum 12 ore
15:40
Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan – Lucrări la 14 obiective culturale importante şi extinderea cu patru ani a unuia dintre cele mai ample programe de investiţii # News.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro, sumă care va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. De asemenea, se extinde cu patru ani unul dintre cele mai ample programe de investiţii.
15:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmează să vorbească, duminică, despre planul său de a cuceri oraşul Gaza, care a fost contestat atât de aliaţii săi de extremă dreapta, cât şi de familiile ostaticilor, înaintea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din teritoriul palestinian, relatează AFP.
