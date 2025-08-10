Rareş Bogdan, ”cu furie despre îngroparea Dosarului 10 august”: Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după / Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele / Peste un an se prescriu infracţiunile

15:40

Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro, sumă care va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. De asemenea, se extinde cu patru ani unul dintre cele mai ample programe de investiţii.