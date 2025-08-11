Dragoş Damian, Terapia Cluj: Scandalul cu pensiile - crash-course pentru Mileniali şi Zoomeri. Voi ştiţi cu cât contribuiţi la fondurile de pensii? Ştiţi ce sunt Pilonul 1, 2 şi 3? Ştiţi cum puteţi face în ciuda statului trăind cât mai mult?

00:15

La aproape două decenii de la înfiinţarea Pilonului II de pensii private în România, discuţiile privind modul concret în care participanţii îşi pot încasa economiile de bătrâneţe abia încep să capete contur în contextul în care decreţeii – cea mai numeroasă generaţie de persoane – se pregătesc să se retragă din activitate. Iar asta va însemna presiune enormă pentru orice fel de pensie din România – de stat sau privată.