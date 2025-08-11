O miză de 500 de miliarde de lei: Dacă tot credeţi că nu mai apucaţi pensia, scandalul Pilonului II de pensii ar trebui să nu vă intereseze prea mult. Oricum, singurul câştig din această dispută este faptul că mai multă lume aude de Pilonul II şi vrea să afle câţi bani are în cont. Dar să nu fie o dezamăgire
Ziarul Financiar, 11 august 2025

Kikoff a fost înfiinţată în noiembrie 2019 de Cynthia Chen şi Christophe Chong, având sediul central în San Francisco, California, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Despre provocările din piaţa farma, potenţialul de creştere al companiilor din domeniu, planurile Ministerului Sănătăţii şi altele. O discuţie cu Georgiana Mihalache, jurnalistă ZF # Ziarul Financiar
Declaraţiile ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de la finalul lunii iulie – potrivit cărora sistemul public de sănătate ar trebui să colaboreze mai strâns cu cel privat – au propulsat capitalizarea MedLife (M) cu 26% într-o singură lună, investitorii văzând în mesajul oficialului un potenţial catalizator pentru viitoare creşteri.
Afaceri de la zero. De la un job într-un bar la brand identity design. Care este povestea lui Robert Herineanu, ROBO, şi a afacerii sale de branding? # Ziarul Financiar
Robert Herineanu lucra într-un bar când a primit din partea colegilor săi un cadou, o tabletă grafică, pentru că aceasta era pasiunea sa. Cum avea un moment liber, cum făcea o schiţă. Apoi, cu multe cursuri, această pasiune a evoluat într-un start-up în care talentul pentru desen al lui Robert se transformă în strategie de branding pentru clienţii săi.
Editorialist de la Reuters: Ar putea tarifele lui Trump întări coeziunea ţărilor din grupul BRICS? # Ziarul Financiar
Preşedintele american, Donald Trump, are aşa-numitul grup BRIC direct în vizorul său în războiul comercial pe care-l poartă, impunând tarife extrem de ridicate Braziliei şi Indiei şi acuzându-le că urmăresc politici „antiamericane“.
Nicolas Richard, CEO, ENGIE România: Avem în derulare un portofoliu solid de investiţii „Deţinem o capacitate instalată eoliană şi solară de 248 MW. Vrem să atingem 1.000 MW instalaţi până în 2030“ # Ziarul Financiar
Următorii cinci ani vor aduce un salt major în ceea ce priveşte dezvoltarea ENGIE pe plan local în direcţia tranziţiei energetice, la nivelul anului 2030 francezii având şansa de a deveni printre cei mai mari producători de energie verde din România.
Cum arată harta luxului românesc: un oraş, patru zone comerciale, peste 20 de branduri şi afaceri de 1,5 miliarde de lei anual # Ziarul Financiar
Calea Victoriei, Calea Dorobanţilor, galeria comercială The Grand Avenue a hotelului de cinci stele JW Marriott şi centrul comercial Băneasa Shopping City sunt cele patru „artere” unde stă concentrată mare parte din piaţa premium şi de lux a Bucureştiului şi, totodată, a întregii Românii.
Reforma „Codului administrativ“: Reducerea cu 6.000 de posturi în administraţia locală, dar în zece ani administraţia s-a umflat cu 50.000 de posturi # Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării a pus la finele săptămânii trecute în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de modificare a „Codului administrativ“ (OUG 57/2019) a cărui esenţă este „creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale“.
Doru Nica, Planet Group International: În România avem hub-ul strategic de decizie pentru întregul grup, de aici livrăm soluţii finale, nu ingineri IT. „Avem proiecte mari în Polonia şi Qatar, dar şi pe plan local. În 2025 mizăm pe o creştere de 20% a businessului“. # Ziarul Financiar
Compania IT din Cluj Ro Planet SRL, care coordonează activitatea grupului Planet Group International (PGI), cu prezenţă în alte şase pieţe externe, a ajuns să gestioneze proiecte de digitalizare de amploare în Qatar, Polonia, dar şi pe piaţa locală pentru unele dintre cele mai mari companii din industriile de petrol şi gaze, retail şi din cea bancară.
Bursă. Finanţe personale. Acum că bursa se află la niveluri record, este momentul oportun pentru cumpărare sau ar fi mai înţelept ca investitorii să aştepte o corecţie înainte de a intra în piaţă? # Ziarul Financiar
Piaţa de capital traversează o perioadă de entuziasm, cu indicele principal urcând rapid de la pragul de 20.000 la 21.000 de puncte şi cu aşteptări ridicate din partea investitorilor.
Anunţul majorării TVA de la 9% la 21% pentru locuinţele noi a generat în iulie 2025 cel mai mare volum de tranzacţii imobiliare din ultimele nouă luni. Bucureştiul şi Ilfovul au înregistrat 6.102 tranzacţii cu unităţi individuale, cu 12,7% mai mult faţă de iulie 2024 şi cu aproximativ 50% peste media lunilor anterioare din acest an.
Bursă. Dezbatere: cum ar trebui să arate sistemul de plată a pensiilor private? La înfiinţarea acestuia, în 2008, legea a reglementat colectarea contribuţiilor. Normele privind plata efectivă se doresc a fi stabilite abia acum, la 17 ani distanţă. De ce? # Ziarul Financiar
La aproape două decenii de la înfiinţarea Pilonului II de pensii private în România, discuţiile privind modul concret în care participanţii îşi pot încasa economiile de bătrâneţe abia încep să capete contur în contextul în care decreţeii – cea mai numeroasă generaţie de persoane – se pregătesc să se retragă din activitate. Iar asta va însemna presiune enormă pentru orice fel de pensie din România – de stat sau privată.
ZF Live. România devine noul pol de creştere din Europa Centrală şi de Est datorită infrastructurii: Global Vision ţinteşte un portofoliu de 1 miliard de euro în următorii trei-patru ani # Ziarul Financiar
România trece printr-o transformare economică fundamentală care o poziţionează ca noul pol de creştere din Europa Centrală şi de Est, iar companiile autohtone precum Global Vision sunt pregătite să capitalizeze acest avantaj competitiv. Sorin Preda, fondator şi CEO al Global Vision, a spus în cadrul emisiunii ZF Live că îşi propune să construiască o platformă de investiţii imobiliare de peste 1 miliard de euro în următorii trei-patru ani, mizând pe o strategie agresivă de diversificare şi pe atragerea de capital regional.
Cât de mult vor afecta măsurile de austeritate fiscală evoluţia economiei în ultimul trimestru? Vom reuşi să evităm recesiunea? Cum poate fi relansată activitatea industrială si economia dacă dobânzile nu vor scădea? Urmăriţi la ZF Live luni, 11 august, ora 12.00, o discuţie cu Ciprian Dascălu, economistul şef al BCR / Zoom # Ziarul Financiar
Cu cât vor mai creşte preţurile apartamentelor în Bucureşti şi în celelalte oraşe mari din ţară? Cu cât vor mai creşte chiriile? Ce ne spun datele de acum de pe platformele imobilare despre evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale? Urmăriţi la ZF Live luni, 11 august, ora 12.30, o discuţie cu Daniel Crainic, directorul de marketing al imobiliare.ro/ Zoom # Ziarul Financiar
O nouă luptă pentru energia viitorului se anunţă: reactoarele nucleare mici. O companie poloneză s-a făcut stăpână pe implementarea tehnologiei americane în regiune, iar cehii au ales tehnologie britanică # Ziarul Financiar
Ungaria a devenit hotărâtă să construiască reactoare nucleare modulare mici (SMR) cu tehnologie americană după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă. Premierul Viktor Orban se consideră aliat al preşedintelui american şi caută să demonstreze acest lucru pentru că cel mai puternic politician al lumii îi validează politicile. De asemenea, Orban vrea ca Trump să închidă ochii la legăturile Ungariei cu Rusia, evidente în sectorul energiei.
Preşedintele american, Donald Trump, restrânge lacunele legate de sancţiuni care alimentează maşinăria de război a Moscovei. Ce înseamnă acţiunile prin care acesta pune presiune asupra comerţului cu petrol al Rusiei pentru pieţele globale şi puteri economice ca China şi India?
Financial Times: Încercând să reducă deficitul record, România riscă un colaps din cauza măsurilor de austeritate care au stârnit furia publică şi au dus la căderea guvernelor în toată Europa în urmă cu peste un deceniu. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Guvernul e hotărât să adopte toate măsurile necesare # Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Este Microsoft noul cool? De la IBM la Open AI: 50 de ani de strategii câştigătoare, dar şi eşuate, de la Microsoft. Odată sufocată de birocaraţie şi conflicte interne, celebra companie americană are acum oferte atrăgătoare, mai ales pentru studenţi şi tinerii absolvenţi # Ziarul Financiar
Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul # Ziarul Financiar
Opinie Gheorgeh Băcanu: Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul # Ziarul Financiar
