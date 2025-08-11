O miză de 500 de miliarde de lei: Dacă tot credeţi că nu mai apucaţi pensia, scandalul Pilonului II de pensii ar trebui să nu vă intereseze prea mult. Oricum, singurul câştig din această dispută este faptul că mai multă lume aude de Pilonul II şi vrea să afle câţi bani are în cont. Dar să nu fie o dezamăgire

O miză de 500 de miliarde de lei: Dacă tot credeţi că nu mai apucaţi pensia, scandalul Pilonului II de pensii ar trebui să nu vă intereseze prea mult. Oricum, singurul câştig din această dispută este faptul că mai multă lume aude de Pilonul II şi vrea să afle câţi bani are în cont. Dar să nu fie o dezamăgire

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar