Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului
National.ro, 12 august 2025 09:40
Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a „examenului maturității” revin, marți, în săli, pentru a da proba obligatorie a profilului, din cadrul Bacalaureatului. Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025 continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie. Ce probă vor avea de susținut elevii miercuri Miercuri, 13 august, […] The post Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
09:40
Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului # National.ro
Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a „examenului maturității” revin, marți, în săli, pentru a da proba obligatorie a profilului, din cadrul Bacalaureatului. Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025 continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie. Ce probă vor avea de susținut elevii miercuri Miercuri, 13 august, […] The post Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
08:10
Vestea întâlnirii dintre Trump și Putin taman în Alaska a cutremurat o lume întreagă, pentru ca va fi un moment istoric global evident. Dar care sunt mizele reale aflate în joc? USA sau BRICS? Lovitura magistrala dată Americii de către țările BRICS în frunte cu Rusia și China în ceea ce privește eliminarea dolarului american […] The post Alaska sau Marea Împărțeală! first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:30
Horoscop 12 august 2025 – Analizați cu mai multă obiectivitate și calmitate tot ce v-ați propus # National.ro
BERBEC Astăzi este o zi creativă care te va ajuta să gândești și să visezi idei noi și originale sau să promovezi orice proiect care te interesează. Ar fi înțelept să răspundeți rapid la întrebări importante astăzi, dar asigurați-vă că nu există neînțelegeri. TAUR Nu vă forțați să puneți un zid fals în relații […] The post Horoscop 12 august 2025 – Analizați cu mai multă obiectivitate și calmitate tot ce v-ați propus first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
20:10
Tesla, compania fondată de Elon Musk și cunoscută mai ales pentru mașinile electrice care întorc capete pe șosele, vrea să intre în sufrageriile britanicilor — la propriu. Firma a depus o cerere oficială către Ofgem, autoritatea de reglementare a energiei din Regatul Unit, pentru a deveni furnizor de electricitate pentru locuințe și afaceri din Anglia, […] The post Tesla lui Musk vrea să aprindă lumina în casele britanicilor first appeared on Ziarul National.
19:40
Într-o țară în care spitalele încă mai pun pansamente cu scoci, iar directorii școlilor cer donații de la părinți pentru repararea toaletelor, Ministerul Afacerilor Externe a găsit de cuviință să își tripleze agenda de angajări. Oficial, e vorba de 185 de posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative; în total,290. Pe hârtie, motivul este „deficitul de […] The post De la „fără penali” la „cu pile la Externe”! first appeared on Ziarul National.
19:10
Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris # National.ro
După ce i-au obligat pe români să contribuie la un al doilea sistem de pensii, administrat privat, pe motiv că, odată cu prăbușirea demografică, nu va mai avea cine să le plătească pensiile de stat, acum guvernanții au decis să le confiște banii strânși. Cum? Mai aduc niște firme străine care, vezi Doamne, se vor […] The post Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris first appeared on Ziarul National.
18:40
Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi # National.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a criticat dur Guvernul pentru bâlbele din programul Rabla, care este și acum blocat, arătând că acestea aduc pierderi economice atât companiilor din sector, cât și statului român. Invocând Green Deal, asociația s-a dezlănțuit împotriva proprietarilor de autoturisme vechi și a importurilor de mașini second-hand, cerând Executivului biruri […] The post Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi first appeared on Ziarul National.
18:00
Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie # National.ro
În 2024, România a fost campioană în UE la sancțiunile date împotriva celor care au manipulat piața energiei, cu 7 amenzi. Pe locurile următoare s-au situat Bulgaria, cu 5 sancțiuni, Estonia, cu 3 sancțiuni, Franța, cu 2 sancțiuni (în 2025), și Germania, Danemarca (în 2025) și Italia cu câte o sancțiune. Totalul amenzilor a fost […] The post Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie first appeared on Ziarul National.
17:10
Liderii PSD s-au reunit, luni, 11 august, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, ce a avut loc la sediul central al partidului condus interimar de către Sorin Grindeanu. La finalul ședinței, Gabriela Firea, actual europarlamentar și fost edil general al Bucureștiului, a dat de înțeles că ar vrea să candideze din nou pentru […] The post Firea ar lua în calcul o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Discutăm” first appeared on Ziarul National.
17:00
„Camp Nou” – o afacere complicată pentru FC Barcelona. Mai bine de 200 de probleme descoperite de inspectori! # National.ro
FC Barcelona și-a propus să revină pe Camp Nou la jumătatea lunii septembrie, însă planul catalanilor riscă să se amâne din nou. Partida amicală cu revelația din Serie A, Como, care a deschis sezonul, trebuia să fie primul meci pe noua arenă, dar nu s-a mai disputat acolo. S-a ajuns în această situație deoarece Primăria […] The post „Camp Nou” – o afacere complicată pentru FC Barcelona. Mai bine de 200 de probleme descoperite de inspectori! first appeared on Ziarul National.
16:00
În Franța, protestele extrem de vocale ale Vestelor Galbene au fost înlocuite cu revolta online. Printr-un singur clic, președintele Franței este bombardat, iar opoziția jubilează. „C’est Nicolas qui paie” – „Nicolas plătește” – a început ca un meme ironic în 2020 și a devenit, în doar câțiva ani, un slogan de revoltă al clasei mijlocii. […] The post „Nicolas plătește”: revolta online care îi dă fiori lui Macron first appeared on Ziarul National.
15:40
Industria AI a creat miliardari cu o viteză nemaiîntâlnită, dar succesul spectaculos vine cu un preț. Evaluările exagerate și volatilitatea piețelor pot transforma peste noapte averi fabuloase în pierderi dureroase. În universul AI, drumul de la glorie la risc e mai scurt decât pare. Pe parcursul lui 2025, 46 de noi miliardari au intrat în […] The post Boom-ul miliardarilor AI: între glorie și risc first appeared on Ziarul National.
15:00
Umanitarismul este definit ca fiind o atitudine de înțelegere, de dragoste față de oameni. Uitându-ne în jur constatăm că pentru mulţi debutanţi în viaţa matură dar şi pentru unii maturi copţi artificial, această atitudine se încadrează tot mai mult la slăbiciuni, nu la virtuţi. Despre glande se ştie că secretă ceva (fiecare după rolul ei) […] The post USR – acest partid glandular first appeared on Ziarul National.
15:00
Majoritatea viitoarelor mame își schimbă stilul de viață doar după ce au aflat că sunt însărcinate. Dar corpul are nevoie de minimum 3–6 luni pentru a-și optimiza rezervele de vitamine, minerale și hormoni implicați în concepție. Pregătirea nutrițională preconcepțională: susține ovulația regulată îmbunătățește calitatea ovocitelor reduce riscurile de infertilitate și complicații în sarcină optimizează sănătatea […] The post Nutriția preconcepțională: Ce să mănânci înainte de a rămâne însărcinată? first appeared on Ziarul National.
14:50
Hai să nu ne mai mințim: televiziunea românească e un tomberon cu lumini LED. Tot ce vezi la TV e gunoi reciclat, ambalat frumos și servit publicului ca și cum ar fi „entertainment”. În realitate, e doar o injecție zilnică de prostie, superficialitate și influencereală ieftină, pentru masele care n-au altceva mai bun de făcut […] The post Televiziunea românească aka ghena națională transmisă în direct first appeared on Ziarul National.
14:40
Coaliția condusă de Donald Tusk se confruntă cu o criză fără precedent după ce o inițiativă de transparentizare prin publicarea unei hărți interactive cu beneficiarii fondurilor europene de redresare după pandemia de coronavirus a scos la iveală finanțări surprinzătoare: un club de swingeri, iahturi, saune și o rețea de baruri. Polonia trebuie să investigheze și […] The post Scandal în Polonia: Club de swingeri, iahturi și baruri finanțate cu banii UE first appeared on Ziarul National.
14:20
Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan # National.ro
Vor mai începe cursurile în școli și licee pe 8 septembrie, cum ar trebui? Este un aspect la care foarte mulți elevi și părinți se gândesc – cu mai puțin de o lună rămasă până la startul noului an școlar – și o întrebare apărută în contextul protestelor sindicaliștilor din Educație, intrate în cea de-a […] The post Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan first appeared on Ziarul National.
14:00
1. Guvernul userist plin de pesediști și condus de liberalul Bolojan aduce mai multe daune decât un cabinet care l-ar fi avut premier pe Drulă sau Dan Barna. Este deja jenibil argumentul ”liderii USR au făcut studii în străinătate.” Au adus diplome din străinătate. Mai ușor cu studiile, fiindcă trotinetarii au mai multe masterate decât […] The post De ce nu pleacă PSD de la guvernare? first appeared on Ziarul National.
11:50
Călin Georgescu, mesaj dur despre măsurile de austeritate: „Statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți” # National.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață, 11 august, la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, după ce oamenii legii au stabilit că trebuie să facă acest lucru în prima zi a săptămânii și nu miercurea, cum se întâmplase până de curând. Și de această dată, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost […] The post Călin Georgescu, mesaj dur despre măsurile de austeritate: „Statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți” first appeared on Ziarul National.
11:00
VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Un mort și zeci de răniți/Mai multe clădiri s-au prăbușit # National.ro
Un cutremur puternic a zguduit Turcia, duminică seară, provocând victime și numeroase pagube materiale. O persoană și-a pierdut viața și alte zeci au fost rănite. Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat […] The post VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Un mort și zeci de răniți/Mai multe clădiri s-au prăbușit first appeared on Ziarul National.
10:20
Ședință decisivă la PSD, în contextul crizei din coaliție. Social-democrații hotărăsc dacă mai rămân sau nu la guvernare # National.ro
Mai-marii PSD se vor reuni, luni, 11 august, într-o ședință a Biroului Permanent Național, în cadrul căreia vor stabili dacă se retrag sau nu din coaliția de guvernare. Tensiunile din coaliție au atins un punct critic ca urmare a nemulțumirilor social-democraților față de poziția USR cu privire la declararea unei zile de doliu național în […] The post Ședință decisivă la PSD, în contextul crizei din coaliție. Social-democrații hotărăsc dacă mai rămân sau nu la guvernare first appeared on Ziarul National.
09:50
Încă o lovitură pentru români! Bolojan spune că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește chiar cu 70%. De când s-ar putea întâmpla # National.ro
Impozitele pe proprietate ar putea crește chiar cu până la 70%, de anul viitor, în unele localități. Un anunț în acest sens a venit chiar de la vârful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, 10 august, că, în anumite localități, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea crește de la 1 ianuarie […] The post Încă o lovitură pentru români! Bolojan spune că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește chiar cu 70%. De când s-ar putea întâmpla first appeared on Ziarul National.
Ieri
07:20
05:40
BERBEC Este o zi favorabilă în general, în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] The post Horoscop 11 august 2025 – Iți găsești echilibrul emotional first appeared on Ziarul National.
10 august 2025
21:10
20:30
Aurul elvețian are o reputație impecabilă: puritate de 99,99%, lingouri perfect șlefuite, respect pentru tradiție. Dar în această vară, nu calitatea, ci politica i-a adus în centrul atenției. Administrația Trump a decis să impună un tarif de 39% pe importurile americane de lingouri standard, produse în Elveția – o lovitură neașteptată pentru unul dintre cele […] The post Aurul elvețian, prins în iureșul tarifelor americane first appeared on Ziarul National.
20:10
Trump, mișcare istorică pe Wall Street. Miza: sute de miliarde de dolari și viitorul pieței imobiliare americane # National.ro
Administrația Trump pregătește o mișcare istorică pe Wall Street: listarea publică a companiilor Fannie Mae și Freddie Mac, coloana vertebrală a finanțării locuințelor în Statele Unite. Potrivit unor oficiali, oferta ar putea avea loc chiar până la finalul acestui an și ar evalua cei doi giganți la aproape 500 de miliarde de dolari. Planul prevede […] The post Trump, mișcare istorică pe Wall Street. Miza: sute de miliarde de dolari și viitorul pieței imobiliare americane first appeared on Ziarul National.
19:40
Bolojan declanșează operațiunea ”marea jupuială”. Orice cărămidă ridicată fără autorizație, impozitată dublu timp pe 5 ani # National.ro
Guvernul Bolojan pregătește un atac fără precedent împotriva populației, fiind decis să stoarcă bani din piatră seacă. Una dintre cele mai dure măsuri este ca, pe lângă amenzi, să se aplice impozitarea dublă pe o perioadă de 5 ani pentru orice cărămidă ridicată fără autorizație, fie că este vorba de o magazie, un garaj, o […] The post Bolojan declanșează operațiunea ”marea jupuială”. Orice cărămidă ridicată fără autorizație, impozitată dublu timp pe 5 ani first appeared on Ziarul National.
19:00
România nu mai are diplomație, dar sare cu banul: lobby de 25.000 de dolari/lună pentru a reintra în Visa Waiver # National.ro
Soarta românilor care vor să călătorească fără viză în SUA stă în mâinele unei firme de lobby, cu conexiuni adânci în aparatul de securitate american de la Washington, unde se scriu unele dintre cele mai scumpe contracte în domeniu. 25.000 de dolari pe lună – acesta este prețul pe care statul român îl plătește pentru […] The post România nu mai are diplomație, dar sare cu banul: lobby de 25.000 de dolari/lună pentru a reintra în Visa Waiver first appeared on Ziarul National.
17:30
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică # National.ro
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfăţului”, cultura răsfăţului prin mici plăceri cotidiene sau experienţe memorabile, cunoaşte o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 şi revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziţii accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte […] The post ”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică first appeared on Ziarul National.
17:20
Meciul amical cu Tottenham (4-0) a început cu scandări vehemente din tribune: „Vrem tricouri roșii și albe!”, în semn de protest față de echipamentul negru folosit de Bayern. Tricoul portarului, favorit absolut Singurul model care respectă tradiția este cel al lui Manuel Neuer, roșu intens și cu vechea stemă din 1932. Adidas a înlocuit logo-ul […] The post Arde Bayern: Neuer, în centrul revoluției! first appeared on Ziarul National.
17:10
Amicalul Marseille – Aston Villa, scor 3-1, a fost umbrit de un conflict între englezii Mason Greenwood și Tyrone Mings. Totul a pornit după un fault asupra lui Amadou Onana, care a dus la îmbrânceli între Greenwood și belgian. Mings a intervenit brutal Căpitanul lui Aston Villa a intrat tare peste colegul de națională, i-a […] The post “Leii” Albionului, scandal monstru la Marsilia! first appeared on Ziarul National.
16:10
Marea problemă a adaptării rețelelor pentru energia regenerabilă. Nu au nici cu ce și nici cu cine # National.ro
Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) atrage atenția Comisiei Europene că UE are nevoie de investiții de 800 miliarde de euro în rețeaua de transport și distribuție a energiei electrice, pentru a o adapta invaziei de regenerabile. Mai mult, până în 2030, statele Uniunii trebuie să construiască 150.000 de […] The post Marea problemă a adaptării rețelelor pentru energia regenerabilă. Nu au nici cu ce și nici cu cine first appeared on Ziarul National.
16:10
Pădurile sunt plămânii Pământului ni se spunea la școală, dar oare cum stăm azi cu ele la noi în România? Să începem cu începutul adică cu școala! Cu o tradiție de peste 130 de ani, Colegiul silvic Theodor Pietraru din Brănești – Ilfov este singura instituție de învățământ silvic din sudul țării și din județul […] The post Guvernul și defrișarea pădurilor tinere first appeared on Ziarul National.
15:20
Pe malurile Tamisei, în umbra Turnului Londrei, un teren istoric – Royal Mint Court – a devenit epicentrul unei confruntări diplomatice explozive. Aici, China vrea să ridice ceea ce ar urma să fie cea mai mare ambasadă pe care o deține în Europa. Însă planurile arhitecturale, parțial cenzurate, au stârnit suspiciuni, proteste și întrebări incomode. […] The post Mega-ambasada care naște furie. Londra cere Chinei să-și arate cărțile first appeared on Ziarul National.
14:40
Trump a declarat pe 8 august că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vinerea viitoare, în 15 august de ziua Adormirii Maicii Domnului. După luni de discuții periodice între Trump și Putin (3 convorbiri telefonice confirmate și altele neconfirmate) pe tema războiului Rusiei împotriva Ucrainei – și un moment de frustrare […] The post Întrebări importante în jurul întâlnirii Trump-Putin first appeared on Ziarul National.
14:10
Venitul minim de incluziune, stabilit la 533 de lei și necesar pentru a asigura supraviețuirea unui cetățean fără surse de subzistență, va fi și impozitat la asigurările de sănătate, și executat silit pentru datorii la impozitele și taxele locale. Practic, acestor amărâți li se va interzice dreptul la viață, în numele deficitului bugetar creat de […] The post Condamnați la dispariție. Săracilor li se ia și venitul minim garantat first appeared on Ziarul National.
13:30
Guvernele lumii au cheltuit milioane pe lobby pentru a opri tarifele lui Trump. Cele mai multe au pierdut # National.ro
Peste 30 de țări au semnat contracte cu firme de lobby americane în ultimele luni, încercând să obțină un singur lucru: să convingă administrația Trump să reducă sau să elimine tarifele vamale. Sumele cheltuite se ridică la zeci de milioane de dolari. Rezultatele? În marea lor majoritate, aproape nule, scrie Politico. Niciun stat nu s-a […] The post Guvernele lumii au cheltuit milioane pe lobby pentru a opri tarifele lui Trump. Cele mai multe au pierdut first appeared on Ziarul National.
12:30
1. Încă două-trei fraze despre Iliescu. În anii ’90, generația mea se jura ”să moară Iliescu dacă te mint!” atunci când mânca borș. Era o joacă, ziceai ”să moară Iliescu dacă te mint!”, lumea se prindea că arunci o scorneală și o dădea în râs. Și Iliescu le-a supraviețuit multora dintre părinții noștri. Așa că […] The post Puțini artiști, mulți impostori first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Masajul cranian: mai mult decât relaxare – cum susține creșterea părului și combate stresul zilnic # National.ro
În agitația zilnică, uităm adesea că una dintre cele mai simple și eficiente metode de relaxare este la îndemâna noastră: masajul cranian. Această tehnică blândă, practicată de secole în medicina ayurvedică și în tradițiile asiatice, are beneficii dovedite pentru sănătatea mintală, circulația sângelui și chiar pentru susținerea creșterii părului. În plus, masajul scalpului oferă o […] The post Masajul cranian: mai mult decât relaxare – cum susține creșterea părului și combate stresul zilnic first appeared on Ziarul National.
9 august 2025
21:50
Un banc celebru spune ca era odată ca niciodată că dacă nu ar fi fost nu ar fi existat, o prea frumoasă… capră! Și fiind și un pic cultă s-a apucat să citească povestea măgarului lui Buridan. Astfel încât a căzut adânc pe gânduri cuprinsă de o cruntă dilemă scoasă din adâncul puț al gândirii. […] The post Dilema caprei first appeared on Ziarul National.
09:30
Budapesta își manifestă din nou rolul de placă turnantă între Est și Vest, prin transformarea în mare hub a aeroportului sau. Dacă China are legătură directă cu Ungaria acum și USA și-a refăcut această legătură prin deschiderea rutei directe către Budapesta. Vin americanii? Da, dar nu la noi! American Airlines a anunțat deschiderea rutei noi […] The post Ups, Orban a făcut-o din nou! first appeared on Ziarul National.
8 august 2025
17:00
O zi din viața unei campioane mondiale la 10 ani: Ilinca Bendeac, simbol al excelenței în dans, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Când Ilinca Bendeac pășește în sala de dans, timpul pare că se comprimă. Deși are doar 10 ani, fetița cu grația unei lebede albe care se antrenează zilnic urmărind un singur scop: perfecțiunea. Nu performanța în sine e ținta, ci acel moment de plutire, de expresie totală, în care corpul devine poezie. Iar când ai […] The post O zi din viața unei campioane mondiale la 10 ani: Ilinca Bendeac, simbol al excelenței în dans, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
15:50
Crin Antonescu iese la atac: „Băsiștii și post-băsiștii „rezişti” fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat”/Ce îi reproșează lui Nicușor Dan # National.ro
La o zi de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, care a avut parte de funeralii de stat, fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a ieșit cu un mesaj dur la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan. Pe care-l critică pentru că nu a participat la ceremonial, deși se afla în Palatul Cotroceni. Totodată, […] The post Crin Antonescu iese la atac: „Băsiștii și post-băsiștii „rezişti” fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat”/Ce îi reproșează lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
15:10
Rafalele violente de vânt din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în insule populare vizate de turiști # National.ro
Rafalele puternice de vânt ce s-au abătut vineri asupra Greciei au dat peste cap planurile de călătorie în cazul unui număr semnificativ de turiști, mulți dintre ei străini, ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena. Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, […] The post Rafalele violente de vânt din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în insule populare vizate de turiști first appeared on Ziarul National.
13:30
11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA # National.ro
Au trecut 11 ani de la sentința definitive din Dosarul ICA. Dan Voiculescu și ceilalți condamnați sunt astăzi în libertate. Ce s-a întâmplat însă cu cei acuzați că direct sau indirect, ar fi instrumentat acest dosar controversat? Traian Băsescu, fost președinte al României, a fost declarat definitiv colaborator al fostei Securități de către Înalta Curte […] The post 11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.