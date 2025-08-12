Misiunea lui Despescu la Chișinău: democrație cu escortă pentru Maia Sandu

19:40

Guvernul Bolojan pregătește un atac fără precedent împotriva populației, fiind decis să stoarcă bani din piatră seacă. Una dintre cele mai dure măsuri este ca, pe lângă amenzi, să se aplice impozitarea dublă pe o perioadă de 5 ani pentru orice cărămidă ridicată fără autorizație, fie că este vorba de o magazie, un garaj, o […] The post Bolojan declanșează operațiunea ”marea jupuială”. Orice cărămidă ridicată fără autorizație, impozitată dublu timp pe 5 ani first appeared on Ziarul National.