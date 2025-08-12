Samsung a lansat oficial primul display din lume cu tehnologie Micro RGB, iar primul televizor disponibil comercial costă cât o garsonieră
Gadget.ro, 12 august 2025 23:10
Samsung Electronics a lansat oficial primul display din lume cu tehnologie Micro RGB, un ecran extraordinar ce stabileşte un nou standard pentru acurateţea culorilor şi contrast în rândul televizoarelor ultra-premium. Display-ul Micro RGB este format din LED-uri cu o dimensiune mai mică de 100 microni amplasate în spatele panoului. Spre deosebire de iluminarea de fundal
• • •
Acum 5 minute
23:30
Samsung Galaxy A07 – detalii hardware complete şi imagini pentru un smartphone foarte ieftin ce va primi 6 ani de actualizări software # Gadget.ro
Samsung pregăteşte lansarea unui nou smartphone entry-level, un device accesibil ce va genera vânzări frumoase, în special în ţările aflate în curs de dezvoltare. Telefonul se va numi comercial Samsung Galaxy A07, iar acesta a primit o listă detaliată de specificaţii hardware: Samsung Galaxy A07 va fi disponibil pe negru, verde şi gri şi va
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
Care sunt ofertele DIGI pe internet fix, televiziune şi telefonie mobilă dedicate zonelor rurale? # Gadget.ro
DIGI, cel mai mare operator de telecomunicaţii din ţara noastră, are o ofertă diferită pentru zonele rurale, adică acele zone care din punct de vedere geografic sunt în afara oraşelor şi care sunt caracterizate în general prin aşezări mici şi o densitate a populaţiei redusă. Pentru acestea DIGI oferă aşa numitele oferte DIGI Rural. Acestea
Acum 12 ore
15:00
Opel Grandland Electric AWD Ultimate disponibil pentru comandă în România – tracțiune integrală, 325 CP, 509 Nm, 0-100 km/h în 6.1 secunde și capacitate de remorcare de până la 1.350 kg # Gadget.ro
Opel România anunță că modelul de top Grandland în versiunea pur electrică, adică în echiparea Ultimate și cu tracțiune integrală AWD, urmează să poată fi comandat de la dealerii autorizați ai producătorului german. Este vorba practic despre primul Opel complet electric care poate fi ales cu sistem de tracțiune integrală, pentru care compania își dorește
13:20
Tableta Huawei MatePad 11.5 2025 PaperMatte Edition lansată oficial la noi în țară – primele impresii + cod exclusiv de reducere de -500 lei aparte de oferta de lansare (tastatură, stylus și asigurare ecran incluse) # Gadget.ro
În condițiile unei piețe a tabletelor ce a crescut cu 13% la nivel mondial în ultimul trimestru din 2025, cei de la Huawei par pregătiți să își crească vânzările pe acest segment și introduc oficial în țara noastră un nou model mid-range. Disponibilă atât în ediția standard, cât și în cea cu ecran de tip
Acum 24 ore
00:40
Clipul zilei: Hyundai Inster s-a descurcat mult mai bine decât Dacia Spring în faimosul test al elanului # Gadget.ro
Publicaţia spaniolă KM77 a postat în urmă cu doar câteva ore clipul video cu testul elanului pentru Hyundai Inster, concurent direct pe piaţa din România pentru Dacia Spring. În acest test al elanului se verifică cum răspunde o maşină în cazul unei manevre de evitare bruscă a unui obstacol la o viteză de rulare de
00:20
În cadrul articolului „Honor se află într-o fază avansată de testare a smartphone-ului cu procesor MediaTek Dimensity 8500 şi baterie uriaşă de 10.000 mAh" am explicat puţin ce înseamnă faza de testare NPI (New Product Introduction) în procesul de producţie a unui smartphone. Plecând de la acest subiect, m-am gândit că nu am scris niciodată
11 august 2025
23:50
Honor se află într-o fază avansată de testare a smartphone-ului cu procesor MediaTek Dimensity 8500 şi baterie uriaşă de 10.000 mAh # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că Xiaomi se află în faza finala de testare a unui smartphone Redmi cu baterie dezvoltată in-house de 8500 mAh şi cu o grosime de sub 8.5 mm. Foarte probabil acest device va fi lansat oficial undeva spre finalul acestui an, pentru început doar pe piaţa chineză. Dacă în cazul
Ieri
23:20
Surpriza verii? Platforma de marketing afiliat 2Performant a anunţat că NU mai cumpără Profitshare România şi Bulgaria # Gadget.ro
În toamna anului trecut aflam că 2Performant, cel mai mare jucător din piaţa de marketing afiliat ţara noastră, achiziţionează Profitshare România şi Bulgaria pentru suma de 4.3 milioane lei. Valoarea tranzacţiei era împărţită astfel: Deşi până de curând lucrurile au evoluat absolut normal, ceva s-a întâmplat în ultimele săptămâni, astfel că 2Performant a confirmat la
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
TOP 10: Oferte eMAG din 10.08.25 (televizor Mini LED cu rată de refresh la 100Hz și reducere de 20%, espressor semi-automat Ninja, laptop de gaming cu NVIDIA GeForce RTX 4070 etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 produse de astăzi se află și un smartwatch Huawei centrat pe partea de fitness și cu o sumedenie de funcții incluse, totul la un preț redus cu 20%. 1. Aspirator vertical Tineco Floor One Switch S6 Stretch Plus Combo ️ Este un produs listat recent la nivel local și-l putem considera un
16:20
O capitală europeană NU a avut niciun accident rutier soldat cu victime omeneşti în ultimele 12 luni # Gadget.ro
Marile oraşe ale lumii au în general un trafic haotic, milioanele de maşini ce circulă simultan crescând riscul accidentelor rutiere, unele soldate de multe ori şi cu victime omeneşti. Dar dacă v-aş spune că există o capitală europeană ce a descoperit reţeta succesului? Da, oraşul se numeşte Helsinki şi este capitala Finlandei. Cu o populaţie
15:50
Vodafone şi o scurtă poveste despre cât de jalnice sunt serviciile sale (în special cele tehnice) # Gadget.ro
Din fericire eu nu sunt abonat Vodafone şi la ce experienţă am avut în ultimele zile, nici nu cred că voi fi vreodată, însă din păcate ai mei părinţi sunt (nu vor mai fi pentru mult timp, dar asta este altă discuţie). De la începutul acestei săptămâni nu le mai funcţionează canalele sportive, opţiune prinsă
15:50
Din 2026 am putea plăti un impozit auto ce nu va ţine cont doar de capacitatea cilindrică, ci şi de norma de poluare (cu cât maşina va fi mai veche, cu atât impozitul va fi mai mare) # Gadget.ro
Conform Codului Fiscal, Articolul 470, baza de impozitare auto din prezent ţine cont doar de capacitatea cilindrică a motorului (fiecare segment de 200 cm3 sau fracţiune se înmulţeşte cu suma stabilită în lei de consiliul local, sumă care poate varia în funcţie de localitate şi tipul vehiculului). Dacă vreţi să aflaţi cât trebui să plătiţi
14:50
Vă mai aduceţi aminte perioada în care Google punea un nume de desert, prăjitură, ceva dulce în general, pentru versiunile de Android? Ultimul dacă nu mă înşel a fost Android 9 aka Android 9.0 Pie, însă nu trebuie uitate nici clasicele Donut, Eclair, Jelly Bean, Marshmallow and co. Din păcate gigantul american a renunţat la
14:30
Inginerii chinezi au dezvoltat şi au testat cu succes prima turbină eoliană din lume cu doar două pale şi (aproape) zero probleme # Gadget.ro
Turbina eoliană cu două pale nu este tocmai o idee nouă, aceasta a fost încercată de foarte multe companii în ultimii zeci de ani, chiar şi NASA a testat ceva similar prin anii 1970. Concluziile de fiecare dată au fost cam acelaşi: acestea nu sunt fiabile şi nu merită efortul de a dezvolta o astfel
09:20
Au apărut promoțiile de tip back to school, iar de mâine dimineață descoperiți ce a pregătit LIDL în acest sens. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Ascuțitoare dublă electrică Ascuțitoare dublă electrică are preț bun. O soluție similară cu nota 4.19 / 5 din 63 de review-uri și livrare gratuită la easybox pentru cei cu Genius
9 august 2025
17:30
Dacă sunteţi în căutarea unui smartwatch cu raport calitate – preţ excelent, vin către voi cu următoarea propunere. Huawei Watch GT 5 de 46mm pe negru beneficiază în acest weekend de un super preţ. Dacă intraţi pe aplicaţia mobile a celor de la Altex şi aplicaţi codul HUAWEI20APP (acesta este disponibil deja în secţiunea "adaugă
17:30
TOP 10: Oferte eMAG din 9.08.25 (laptop HP OMEN Max cu OLED și NVIDIA GeForce RTX 5080 , aparat de aer condiționat Daewoo cu 18000 BTU și recenzii excelente, cel mai ieftin televizor OLED Samsung de 138 cm) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un laptop de gaming HP din seria OMEN cu specificații de top la nivel de display, procesor, memorie, placă grafică, conectivitate etc. 1. Aparat de aer condiționat Daewoo cu 18000 BTU ️ Are peste 100 de recenzii și o notă foarte bună. Puteți aplica și
17:10
Iată o listă exactă de smartphone-uri Samsung ce vor primi update la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 # Gadget.ro
Samsung a introdus actualizarea către interfaţa One UI 7 bazată pe Android 15 undeva în luna aprilie, nesperat de târziu pentru liderul pieţei globale de telefoane inteligente. Utilizatorii nu au fost mulţumiţi de această situaţie, tocmai de aceea producătorul sud-coreean încearcă să îşi spele păcatele prin lansarea mult mai rapidă a update-ului către interfaţa One
16:50
O marcă auto deţinută de un producător chinez, iese tocmai de pe piaţa auto din China din cauza vânzărilor ca şi inexistente # Gadget.ro
Piaţa auto din China este una extrem de competitivă, astfel că nu toate mărcile reuşesc să îşi atingă obiectivele, chiar dacă maşinile sunt fabricate la nivel local. Un astfel de exemplu este Polestar, o subsidiară Volvo, care a fost însă gândită de la început în parteneriat cu grupul de companii Geely Holding. Deşi promovat ca
16:10
Gata boieria şi la HBO Max, platforma de streaming video urmând a bloca agresiv share account-ul # Gadget.ro
Blocarea share account-ului (împărţirea contului) a devenit o normalitate de prin 2023, an în care Netflix a decis că această practică trebuie să înceteze şi că fiecare utilizator trebuie să plătească, atât timp cât el nu se află în aceeaşi gospodărie cu titularul contului. Şi HBO Max (fostul Max) a confirmat în primăvara acestui an
14:30
Săptămâna aceasta a fost deschis în China primul magazin din lume de unde poţi cumpăra roboţi pentru uz personal (incluziv roboţi umanoizi personalizaţi) # Gadget.ro
Viitorul este aici, ar spune unii, însă nu vorbim încă de acel viitor din filmele SF de acum 20 – 30 de ani, ci de o formă incipientă a viitorului în care omul trăieşte în (sperăm) armonie cu tehnologia robotică. La finalul acestei săptămâni a fost lansat în China primul magazin din lume de unde
8 august 2025
22:50
Smart TV Thomson 55UG4S14 – review (Printre cele mai accesibile televizoare de 55 inch cu rezoluție 4K și Google TV) # Gadget.ro
În ultimele zile ale primăverii 2025 aflam că un nou brand de televizoare intră oficial în țara noastră. Bine, nu este un nou brand în adevăratul sens al cuvântului, întrucât Thomson este chiar printre primele mărci de televizoare la nivel mondial. Compania franceză are o istorie de peste 130 de ani, fiind fondată încă din
17:10
Într-un articol anterior vă spuneam că o analiză recentă a companiei spaniole MedUX a arătat că România are una dintre cele mai slab dezvoltate reţele 5G din Europa. Din păcate investiţiile în infrastructura 5G din ţara noastră se fac destul de lent, tocmai de aceea şi rezultatele acestea modeste în diversele teste de specialitate. Al
16:30
Care este cel mai ieftin smartphone cu conectivitate 5G disponibil pe canal oficial în România în august 2025? # Gadget.ro
Îmi aduc aminte că în urmă cu ceva ani, atunci când începeau timid să apară primele smartphone-uri cu conectivitate 5G, mă întrebam oare în cât timp vor deveni acestea atât de accesibile, încât să şi le permită cam oricine. Iată că în 2025 se întâmplă acest lucru, ba chiar există foarte multe modele compatibile 5G
16:00
Xiaomi se află în faza finala de testare a unui smartphone Redmi cu baterie dezvoltată in-house de 8500 mAh # Gadget.ro
Producătorii chinezi pariază pe bateriile cu tehnologie siliciu-carbon (Si/C), aceştia dezvoltând deja smartphone-uri de dimensiuni normale cu acumulatori generoşi. Cel mai recent astfel de exemplu şi device-ul cu cea mai mare baterie din această categorie este Honor X70. Terminalul a fost lansat oficial în China la jumătatea lunii trecute şi vine cu un acumulator de
15:10
Registrul Auto Român (RAR) îţi permite acum să vezi prin intermediul site-ului său dacă maşina ta este vizată de o campanie de rechemare în service # Gadget.ro
Registrul Auto Român (RAR) a lansat recent o nouă secţiune pe site-ul său www.rarom.ro, una denumită sugestiv „Campanii Rechemări". Prin intermediul acestei secţiuni, şoferii români pot verifica într-o formă centralizată dacă maşinile lor sunt vizate de o campanie de rechemare în service. Reprezentanţii RAR promit că această pagină dedicată va fi actualizată la zi pentru
14:50
Producătorul chinez Ulefone (un brand B-List puternic nişat) cere peste 8500 lei pe un smartphone stil cărămidă # Gadget.ro
Vă mai aduceţi aminte de producătorii B-List de genul Ulefone, Elephone, Blackview, Bluboo şi alte denumiri din acestea mai ciudate care agitau apele în urmă cu mai mulţi ani? Mulţi dintre ei au dat faliment, unii s-au orientat către alte tipuri de produse, iar o mică parte încă rezistă pe piaţa telefoanelor inteligente pe nişe
7 august 2025
17:50
Patru smartphone-uri Samsung de generaţie mai veche nu vor mai primi niciun fel de suport software # Gadget.ro
Samsung este una dintre cele mai curajoase companii din lumea Android când vine vorba de suport software, foarte multe smartphone-uri primind până la 6-7 ani de actualizări. De exemplu, proaspăt lansatul Samsung Galaxy A17 5G, un telefon de buget fără prea mari pretenţii, va primi 6 actualizări majore (Android 16, 17, 18, 19, 20 şi
17:30
Un youtuber sud-coreean a verificat ce se întâmplă cu un Samsung Galaxy Z Fold7 după 200.000 de plieri / deplieri făcute manual # Gadget.ro
Samsung Galaxy Z Fold7 este cel mai nou smartphone pliabil al companiei sud-coreene, acesta fiind lansat oficial şi în ţara noastră luna trecută. Colegul meu Darius a realizat deja un material de tipul hands-on şi primele impresii, aşa că vă invit să îl citiţi. În materialele de marketing, Samsung susţine că Samsung Galaxy Z Fold7
17:00
Ştim deja că infrastructura 5G din România are un ritm foarte lent de dezvoltare, iar acest lucru începe să se vadă din ce în ce mai des şi în diversele rapoarte de specialitate. Într-un articol de luna trecută aflam că în cel mai recent raport Speedtest Global Index by Ookla stăm slab pe tot ce
16:30
În curând vom putea vedea transmisiuni şi filmări inedite pe Netflix în România (mulţumită unui nou parteneriat cu NASA) # Gadget.ro
Dacă v-aţi săturat de filmele şi serialele convenţionale existente pe platformele de streaming video, în curând veţi descoperi o surpriză foarte plăcută pe Netflix. Reprezentanţii platformei americane au anunţat recent încheierea unui parteneriat cu NASA, unul ce va funcţiona la nivel global (deci şi în România). Prin
16:00
Samsung Galaxy A17 5G – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa pentru smartphone-ul de buget cu suport software până în 2031 # Gadget.ro
Samsung a lansat un nou smartphone 5G accesibil, un demn urmaş pentru hitul Samsung Galaxy A16 5G. Vândut în zeci de milioane de unităţi la nivel global, acesta din urmă a atras printr-un raport calitate – preţ foarte bun. Noul device se numeşte Samsung Galaxy A17 5G şi păstrează aceeaşi reţetă, una puţin mai rafinată. […] The post Samsung Galaxy A17 5G – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa pentru smartphone-ul de buget cu suport software până în 2031 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
Smartwatch Garmin Venu X1 – review (Ecran de 2 inch, grosime de doar 7.9 mm și… multe altele!) # Gadget.ro
Cei cu mai multă experiență de viață (a se citi ceva mai în vârstă) își amintesc, cel mai probabil, de Garmin ca de unul dintre cei mai importanți și mai cunoscuți dezvoltatori și producători de sisteme GPS. Asta a fost valabil până ce smartphone-urile au înlocuit cu mare succes astfel de dispozitive, cum au făcut […] The post Smartwatch Garmin Venu X1 – review (Ecran de 2 inch, grosime de doar 7.9 mm și… multe altele!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:10
Poți scăpa de notificările legate de Windows și Office neactivat la un cost minim. Mai multe detalii în rândurile următoare. Codul SGO62 reduce prețul cu 62% pentru: Codul SGO50 reduce prețul cu 50% pentru: Sunt și pachete bundle reduse cu 62% prin SGO62: Au și posibilitate de achiziție en-gros: Plata poate fi efectuată prin PayPal, […] The post Key-uri de activare pentru Windows și Office de la 13.55 euro și 26.05 euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
6 august 2025
23:00
Cameră endoscopică de inspecție la 360 grade cu ecran IPS de 5 inch VEVOR SC8 – review + cod de reducere # Gadget.ro
În urmă cu ceva timp am fost contactați de către cei de la VEVOR, de care recunosc că nu auzisem nimic până la acea dată. Apoi, am dat o tură prin magazinul lor online dedicat pieței europene și nu mică mi-a fost mirarea să descopăr o gamă atât de diversificată de produse, de la fel […] The post Cameră endoscopică de inspecție la 360 grade cu ecran IPS de 5 inch VEVOR SC8 – review + cod de reducere appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 6.08.25 (televizor LG QNED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, laptop ASUS cu display OLED și procesor Intel, stație de încărcare de 1324Wh cu panou solar etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG se află și un telefon mobil cu specificații interesante la nivel de cameră foto și video, printre altele. 1. Aparat de bărbierit PHILIPS Shaver Seria 5000 ️ Este inclusă și o bază suport cu rezervă ce igienizează aparatul de bărbierit. A strâns multe recenzii pozitive de la cei ce l-au […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 6.08.25 (televizor LG QNED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, laptop ASUS cu display OLED și procesor Intel, stație de încărcare de 1324Wh cu panou solar etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:30
Deşi de la 1 august 2025 s-a mărit TVA-ul, preţurile abonamentelor Orange YOXO au rămas neschimbate (o singură extraopţiune s-a scumpit) # Gadget.ro
Abonamentele standard ale operatorilor telecom s-au scumpit începând cu 1 august 2025, explicaţia constând în creşterea TVA-ului de la 19%, la 21% (am detaliat totul într-un articol dedicat). Deşi compania mamă, Orange, a mărit preţurile abonamentelor sale, se pare că nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu abonamentele Orange YOXO. Am verificat întreg site-ul oficial, […] The post Deşi de la 1 august 2025 s-a mărit TVA-ul, preţurile abonamentelor Orange YOXO au rămas neschimbate (o singură extraopţiune s-a scumpit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului în lumea tech este cu siguranţă lansarea noilor smartphone-uri Apple. Pentru 2025 fanii mărului muşcat aşteaptă prezentarea a patru noi modele: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max. Dar când va avea loc acest eveniment? Mark Gurman, un apropiat Apple, a afirmat luna trecută […] The post Când va fi lansată oficial seria de smartphone-uri iPhone 17? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:20
Volkswagen Touareg va fi retras definitiv din piaţă în 2026 (aşa se scrie istoria, nu va exista o generaţie nouă) # Gadget.ro
Piaţa SUV-urilor a explodat în ultimii ani, cel puţin în Europa mai bine de 50% din totalul maşinilor noi vândute în 2023 şi 2024 făcând parte din acest segment de piaţă. Cu siguranţă unul dintre cele mai cunoscute modele este Volkswagen Touareg, un SUV intrat prima oară în producţie în anul 2002. Acesta este produs […] The post Volkswagen Touareg va fi retras definitiv din piaţă în 2026 (aşa se scrie istoria, nu va exista o generaţie nouă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
În urmă cu doar câteva ore am scris un articol legat de o viitoare scumpire a abonamentelor Spotify Premium începând din toamna acestui an. În acest articol am menţionat preţul actual al abonamentelor din România, iar Alina Ianca, un cititor fidel al site-ului nostru, ne-a sesizat că el plăteşte mai puţin decât am evidenţiat noi […] The post Abonamentele Spotify Premium s-au scumpit în România fără ca nimeni să observe asta appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Vodafone încearcă să atragă abonaţi noi pe telefonie mobilă şi iese în piaţă la portare cu un abonament ce oferă totul NELIMITAT la doar 25 lei / lună # Gadget.ro
Am aflat recent că Vodafone are o nouă ofertă ceva mai agresivă în piaţă, una care nu este disponibilă pe site-ul oficial, ci prin reprezentanţi. Oferta este valabilă doar la portare, semn că operatorul roşu vrea să mai atragă ceva clienţi de la concurenţă. Utilizatori din mai multe oraşe din ţară au fost ofertaţi cu […] The post Vodafone încearcă să atragă abonaţi noi pe telefonie mobilă şi iese în piaţă la portare cu un abonament ce oferă totul NELIMITAT la doar 25 lei / lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 august 2025
17:40
LIDL şi-a diversificat atât de multe oferta de electronice, electrocasnice, scule şi alte produse, încât şi-a deschis primul magazin non-alimentar doar cu mărci proprii (nu în România) # Gadget.ro
LIDL investeşte din ce în ce mai mult în electronice, electrocasnice, scule şi alte produse sub brand propriu, iar acest lucru îl observăm periodic în ofertele promoţionale. Colegul meu Emil vă aduce în fiecare săptămână articolul „5 gadgets de la LIDL”, unul care prezintă cu succes evoluţia acestor categorii. Se pare că reprezentanţii LIDL au […] The post LIDL şi-a diversificat atât de multe oferta de electronice, electrocasnice, scule şi alte produse, încât şi-a deschis primul magazin non-alimentar doar cu mărci proprii (nu în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 06.08 – 12.08.2025 avem multe articole vestimentare, pentru fitness, ustensile pentru grătar şi produse pentru pasionaţii de bicicletă, însă mai puţine device-uri. Deşi oferta de […] The post 5 gadgets de la Kaufland (06.08 – 12.08.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:30
Smartphone-ul Xiaomi Redmi 15C este disponibil în premieră în România în oferta operatorului Digi Mobil # Gadget.ro
Xiaomi Redmi 15C este un smartphone low-cost lansat la începutul acestei luni drept o nouă alternativă accesibilă pe o piaţă destul de aglomerată. Telefonul este echipat cu un ecran IPS LCD de 6.9 inci cu rezoluţie HD+ şi rată de refresh la 120Hz, un procesor octa-core MediaTeki Helio G81 Ultra ajutat de Mali-G52 MC2 în […] The post Smartphone-ul Xiaomi Redmi 15C este disponibil în premieră în România în oferta operatorului Digi Mobil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:00
A fost lansat în România primul service de telefoane mobile în care îţi repari singur dispozitivul # Gadget.ro
Directiva Europeană 2024 / 1799 susţine dreptul la reparaţie, adică consumatorii şi service-urile independente au şansa de a repara produsele electronice fără restricţii impuse de producători. Această obligaţie legislativă militează pentru accesul liber la piese originale, unelte specializate și software de diagnostic, precum și pentru publicarea manualelor tehnice oficiale. De asemenea, încurajează reparațiile locale și […] The post A fost lansat în România primul service de telefoane mobile în care îţi repari singur dispozitivul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:30
Dacă sunteţi abonaţi ai platformei de streaming audio Spotify, vin către voi cu o informaţie nu tocmai plăcută: vi se va scumpi abonamentul. Reprezentanţii companiei au anunţat recent că începând din toamnă vor modifica preţurile abonamentelor în mai multe ţări din regiuni precum Asia de Sud, Orientul Mijlociu, Africa, Europa, America Latină sau Asia – […] The post Platforma de streaming audio Spotify va scumpi din toamnă abonamentele Premium appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Ce se întâmplă cu Dacia Spring? (vânzările au scăzut constant în ultimele luni, în luna iulie fiind înmatriculată doar o maşină) # Gadget.ro
Dacia Spring a fost şi este în continuare una dintre cele mai des întâlnite maşini electrice pe străzile din ţara noastră. Într-un articol din februarie vă spuneam că Dacia a vândut peste 20.000 de Dacia Spring în România, cota de piaţă la finalul anului trecut fiind de aproape 33%. Cifrele arată bine, însă singura maşină […] The post Ce se întâmplă cu Dacia Spring? (vânzările au scăzut constant în ultimele luni, în luna iulie fiind înmatriculată doar o maşină) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:00
Piața de laptopuri și PC-uri în T2 2025 – lider este Lenovo, iar Apple se află pe locul al 4-lea # Gadget.ro
Au fost publicate date legate de livrările de laptopuri și PC-uri în al doilea trimestru din 2025. Lider este Lenovo, iar pe întreaga piața s-a înregistrat o creștere de 6.5% față de aceeași perioadă din 2024. Prima poziție este acontată de către Lenovo ce și-a crescut livrările cu 15.2%, iar ca market share a ajuns […] The post Piața de laptopuri și PC-uri în T2 2025 – lider este Lenovo, iar Apple se află pe locul al 4-lea appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
4 august 2025
19:00
Căști wireless over-ear Sony WH-1000XM6 – review (Chiar avem nevoie de un ANC care să te izoleze complet?) # Gadget.ro
Seria WH-1000 de la Sony a ajuns la cea de-a 6-a declinație, timpul a trecut parcă prea rapid de la prima generație, lansată în 2016, pe atunci sub denumirea MDR-1000X. Parcă nici nu mai contează cât de complicată este denumirea acestei serii, pasionații audio au învățat cu siguranță pe de rost întreaga înșiruire de litere […] The post Căști wireless over-ear Sony WH-1000XM6 – review (Chiar avem nevoie de un ANC care să te izoleze complet?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
