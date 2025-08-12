Fondatorul celui mai mare lanț de jucării din Europa își lasă toată afacerea de milioane angajaților: 'Aceasta este o soluție win-win'
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 01:10
Gary Grant, fondatorul celui mai mare lanț de magazine de jucării din Marea Britanie, The Entertainer, a anunțat că va transfera controlul complet al afacerii către cei 1.900 de angajați. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
01:10
Fondatorul celui mai mare lanț de jucării din Europa își lasă toată afacerea de milioane angajaților: 'Aceasta este o soluție win-win' # Stiripesurse.ro
Gary Grant, fondatorul celui mai mare lanț de magazine de jucării din Marea Britanie, The Entertainer, a anunțat că va transfera controlul complet al afacerii către cei 1.900 de angajați. Citește mai departe...
Acum o oră
00:40
Donald Trump provoacă controverse în SUA: Numește un puternic susținător la conducerea unei instituții cheie # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre Citește mai departe...
00:30
Chikungunya face ravagii în China - Peste 7.000 de infectări în doar o lună / Autoritățile iau măsuri drastice tip COVID-19 # Stiripesurse.ro
După mai bine de cinci ani de luptă cu pandemia de COVID-19, China se confruntă cu o nouă amenințare sanitară: o creștere alarmantă a cazurilor de infecție cu virusul Chikungunya, transmite TheHealthSite. Citește mai departe...
Acum 2 ore
00:10
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există'', Citește mai departe...
00:00
Un lider PNL apără afacerea microbuzelor electrice: 'Se compară mere cu pere' / Se cere anchetă rapidă # Stiripesurse.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, Citește mai departe...
00:00
Vaccinul natural împotriva răcelii: Fructul românesc care se vinde pe aur și întărește imunitatea # Stiripesurse.ro
Cătina, supranumită „ginsengul românesc” și considerată un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este un fruct despre care mulți români au auzit, însă puțini îi cunosc cu adevărat beneficiile. Citește mai departe...
12 august 2025
23:50
Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa. Citește mai departe...
23:50
Clipe tensionate în Orientul Mijlociu: armata israeliană lansează o nouă ofensivă majoră în orașul Gaza # Stiripesurse.ro
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe "o nouă etapă" în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în oraşul Gaza, capitala enclavei palestiniene, informează EFE, scrie Agerpres. Citește mai departe...
23:40
'Gata cu risipa'. Gabriel Zetea taie din pază, directori și cheltuieli inutile la CJ Maramureș # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat o serie de măsuri radicale pentru reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței instituțiilor subordonate. Citește mai departe...
23:30
Simion anunță că AUR dă atacul la Guvernul Bolojan, dar fără mari speranțe: 'Hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină' # Stiripesurse.ro
Partidul AUR este gata să depună o nouă moțiune de cenzură. De acestă dată este vizat pachetul 2 de măsuri economice anunțat de Guvern. George Simion nu este, însă, convins de șansele de reușită ale demersului parlamentar, arătând către PSD. Citește mai departe...
23:30
Ministerul Culturii anunță concursuri de management pentru instituțiile aflate în interimat # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a anunțat marți finalizarea evaluărilor anuale de management pentru anul 2024 și demararea concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile din subordine, potrivit mediafax. Citește mai departe...
23:30
Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la PSG. Citește mai departe...
23:30
Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP, potrivit mediafax. Citește mai departe...
23:30
Zelenski a răbufnit îi avertizează pe Trump și Putin: 'Nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi' # Stiripesurse.ro
Cu doar trei zile înaintea întrevederii din Alaska între preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exclus luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii celor două mari Citește mai departe...
23:30
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă. Tehnicianul avea 70 de ani.”Astăzi, 12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă ”Nea” Tedi Şteţ. Citește mai departe...
Acum 4 ore
23:10
Mâncare cu de toate pe litoral! Shaorma cu bacterii fecaloide, și Salmonella e prezentă. Specialiștii atrag atenția # Stiripesurse.ro
Sute de mii de români au luat cu asalt litoralul românesc în această perioadă. Mulți dintre aceștia caută mâncăruri rapide și accesibile, însă nu se gândesc deloc și nu se uită atent la preparatele care ascund pericole grave pentru sănătate. Citește mai departe...
23:10
Întâlnirea Putin - Trump va dezbina Occidentul și nu va aduce pacea în Ucraina: Profeție teribilă din România # Stiripesurse.ro
Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu va duce la progrese concrete privind încheierea Războiului din Ucraina, ci va crea breșe în unitatea Occidentului, spune pentru MEDIAFAX prof. univ. dr. Radu Carp. Citește mai departe...
22:50
Ucraina fortifică frontul de est în ajunul întâlnirii dintre Trump și Putin - Lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia # Stiripesurse.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Ministrul Educației încearcă să-i convingă pe profesori să renunțe la blocarea noului an școlar: 'Hai să începem școala și pe parcurs să discutăm' # Stiripesurse.ro
Sindicaliștii din Educație au anunțat după discuția cu Ilie Bolojan că cel mai probabil vor boicota începutul anului școlar. Daniel David le propune profesorilor să intre în clase pe 8 septembrie și promite că apoi vor mai exista discuții pentru problemele importante. Citește mai departe...
22:40
Aerul condiționat, pericol imens pentru sănătate: Cum ajunge să fie un focar de bacterii, fungi și viruși - Ce trebuie să faceți pentru a evita această situație # Stiripesurse.ro
Deși aerul condiționat (AC) este considerat un sprijin esențial în zilele caniculare, lipsa unei întrețineri corespunzătoare îl poate transforma într-un focar de bacterii, fungi și viruși, avertizează experți în microbiologie și sănătate. Citește mai departe...
22:40
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind Citește mai departe...
22:40
România nu participă la întâlnirea dintre Trump și liderii Europei. Țoiu: 'Să ne concentrăm pe ceea ce contează' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, consideră că absența României de la întâlnirea cu Donald Trump nu este o problemă. Interesele țării noastre vor fi prezentate de Comisia Europeană și Mark Rutte, secretarul general al NATO. Citește mai departe...
22:40
Americanul Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021 la Tokyo, bronz în 2024 la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunţat, marţi, Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU), potrivit news.ro. Citește mai departe...
22:20
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul - Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei # Stiripesurse.ro
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marţi premierul ungar Vikor Orban, potrivit Citește mai departe...
22:10
Adrian Cioroianu îi bate obrazul lui Nicușor Dan fiindcă a lipsit de la înmormântarea lui Iliescu: E vorba de respectul față de instituție # Stiripesurse.ro
Istoricul Adrian Cioroianu critică decizia președintelui Nicușor Dan de a lipsi de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Citește mai departe...
22:10
Vlad Voiculescu vrea să se schimbe urgent legea. Cere două tururi pentru primari: 'Așa Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist' # Stiripesurse.ro
Vlad Voiculescu crede că primarul Capitalei ar trebui să fie ales în urma a două tururi și că Bucureștiul ”are nevoie de unitate, nu de experimente”. Citește mai departe...
22:00
Cum ar putea arăta noua hartă a Ucrainei, după negocierile Trump – Putin? Patru posibilități (scenariu) # Stiripesurse.ro
Analiștii britanici au analizat ce concesii teritoriale poate face Kievul ca parte a negocierilor cu Moscova, iar ziarul The Times a publicat hărți posibile post negocieri. Citește mai departe...
21:50
Percheziții DNA la Ministerul Energiei și la locuința unui director suspectat de corupție # Stiripesurse.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins marți dimineață la sediul Ministerului Energiei, dar și în apartamentul unui director din instituție, vizat într-o anchetă privind suspiciuni de corupție. Citește mai departe...
21:40
Alertă în Dâmbovița! Un deținut a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, polițiștii îl caută / FOTO # Stiripesurse.ro
Un deținut încarcerat la penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița a evadat, marți seara. După eveniment a fost sesizată poliția, care a declanșat căutări pentru prinderea fugarului."La data de 12 august a.c. Citește mai departe...
21:40
Fiica lui Irinel Columneanu, gest super pentru tatăl ei: 'Este responsabilitatea mea să am grijă de el' # Stiripesurse.ro
Fostul milionar Irinel Columbeanu (68 de ani) trece printr-o perioadă mai liniștită după ce fiica sa, Irinuca, stabilită în Statele Unite, i-a achitat o parte din restanțele la azilul din Ghermănești, acoperind costurile pentru cazare și masă. Citește mai departe...
21:40
Naționala de rugby a României a schimbat iarba cu nisipul într-un meci demonstrativ la Therme. A fost un meci altfel pentru naționala de rugby: fără ghete, cu soarele strălucind, cu nisipul arzând, dar cu foarte multă veselie. Citește mai departe...
21:30
Perplexity AI oferă 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google # Stiripesurse.ro
Startup-ul american de inteligenţă artificială Perplexity AI a înaintat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţia browserului Chrome de la Google, a confirmat marţi CNBC, scrie News.ro. Citește mai departe...
21:30
ICR New York anunţă premiera americană a spectacolului românesc de dans contemporan Balkan Ballerinas # Stiripesurse.ro
România va fi prezentă la festivalul de dans contemporan Battery Dance Festival din New York prin premiera americană a spectacolului de dans contemporan "Balkan Ballerinas", produs de compania românească Platforma 13, anunţă Institutul Cultural Român de la New York. Citește mai departe...
21:30
Minus unu! Ministrul care anunță categoric că nu vrea să candideze la șefia PSD, după un scandal mediatic # Stiripesurse.ro
Lupta pentru șefia PSD s-ar putea da între Sorin Grindeanu și Titus Corlățean. Deși au existat speculații cu privire la un al treilea candidat care ar vrea să intre în cursă, un pesedist vizat de zvonuri vine cu clarificări. Citește mai departe...
21:20
IPJ Timiș instituie zonă specială de siguranță la Gara de Nord: Infracțiunile au scăzut # Stiripesurse.ro
După zile întregi de atacuri din partea viceprimarilor USR, IPJ Timiș iese public cu date privind infracționalitatea de la Gara de Nord și anunță că zona va fi considerată ca una de siguranță specială, unde se iau măsuri speciale pentru reducerea infracționalității. Citește mai departe...
21:20
SUA şi Iordania anunţă că sprijină eforturile de pace în provincia siriană Suwayda # Stiripesurse.ro
Miniştrii de externe ai Siriei şi Iordaniei, împreună cu un emisar american, au convenit marţi să creeze un grup de lucru pentru a ajuta Siria să menţină un acord de încetare a focului în provincia Suwayda, afectată de recentele violenţe intercomunitare, soldate cu 1. Citește mai departe...
21:20
Zelenski iese la atac după zvonurile că trebuie să cedeze în Donbas: 'Nu ne vom retrage!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, informează Agerpres. Citește mai departe...
21:20
FCSB joacă returul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, joi, de la ora 21:00. Campioana României aree mari probleme de lot înaintea partidei din Kosovo.Gigi Becali speră ca Risto Radunovic să fie apt de joc. Fotbalistul suferă de pubalgie și nu se știe dacă se va recupera. Citește mai departe...
Acum 6 ore
21:10
Luna viitoare se termină banii de autostrăzi, avertizează experții de la Asociația Pro Infrastructură.„În lumina constrângerilor bugetare prezente, liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi. Citește mai departe...
21:10
Alertă în Dâmbovița! Un deținut a evedat de la Penitenciarul Mărgineni, polițiștii îl caută / FOTO # Stiripesurse.ro
Un deținut încarcerat la penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița a evadat, marți seara. După eveniment a fost sesizată poliția, care a declanșat căutări pentru prinderea fugarului."La data de 12 august a.c. Citește mai departe...
21:00
Fabulos. 'Mondo' Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară # Stiripesurse.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta, scrie news.ro. Citește mai departe...
20:50
Cătălin Drulă merge pe mâna lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: Președintele vorbește săptămânal cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz # Stiripesurse.ro
Deputatul Cătălin Drulă (USR), cel care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei și care a fost la o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, a vorbit, marți seara, pe B1 TV, despre 'bătălia' care se va da pentru fotoliul de la București. Citește mai departe...
20:50
Continuă seria deceselor foarte suspecte din Rusia: unul dintre cei mai mari industriași a murit în mod misterios # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Uralkali, Dmitri Osipov, a murit subit la vârsta de 59 de ani, a relatat serviciul de presă al Uralchem (Uralkali controls), informează Interfax. Citește mai departe...
20:40
Siegfried Muresan: Kremlinul dorește o schimbare de direcție la Chișinău pentru a opri drumul spre UE # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan atrage atenția că presiunile și atacurile Rusiei împotriva Republicii Moldova se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din septembrie. Citește mai departe...
20:40
Fostul consilier prezidențiale Iulian Chifu comentează negocierile pe pacea din Ucraina: Putin e deschis la concesii # Stiripesurse.ro
Cel mai important moment în negocierile de pace dintre Ucraina și SUA a fost subliniat chiar din România. Analistul de politică externă și fost consilier prezidențial, Iulian Chifu, a oferit o perspectivă detaliată, pentru MEDIAFAX, asupra posibilelor scenarii ale întâlnirii de Citește mai departe...
20:30
Panorama, platforma de jurnalism multimedia explicativ lansată în iulie 2021, își va înceta activitatea începând cu 1 septembrie 2025. Decizia a fost anunțată de compania care editează publicația, ZYX Publishing Group, într-un comunicat oficial. Citește mai departe...
20:20
'Văduva Neagră' de Iran - Femeia care și-a ucis 11 soți în 22 de ani. Cum a procedat ucigașa # Stiripesurse.ro
O femeie din Iran, acuzată că a ucis 11 soți pentru a le fura banii, a apărut în instanță într-unul dintre cele mai ample cazuri de crime în serie din țară. Citește mai departe...
20:10
Pace cu prețul teritoriului? Ce spune șeful Pentagonului înainte de întâlnirea istorică Trump-Putin: 'Vor exista concesii. Nimeni nu va fi mulțumit' # Stiripesurse.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că președintele american Donald Trump a creat condițiile pentru un posibil acord de pace cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar „vor exista concesii” cu care „nimeni nu va fi mulțumit”, informează Pravda. Citește mai departe...
20:10
Preşedintele iranian va vizita Armenia în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul coridor Trump # Stiripesurse.ro
Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul "coridor Trump", o rută strategică în sudul ţării caucaziene care va fi gestionată Citește mai departe...
20:10
Ministrul Agriculturii a evaluat o serie de investiţii cu fonduri europene şi naţionale din judeţul Galaţi # Stiripesurse.ro
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a vizitat, în judeţul Galaţi, o serie de investiţii strategice realizate cu fonduri europene şi naţionale, care vizează dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.