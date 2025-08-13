Scut universal împotriva virusurilor? Cercetătorii propun o nouă schemă de vaccinare capabilă să ţină pasul cu mutaţiile SARS-CoV-2: Nu ne va mai amenința nimic

20:50

Deputatul Cătălin Drulă (USR), cel care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei și care a fost la o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, a vorbit, marți seara, pe B1 TV, despre 'bătălia' care se va da pentru fotoliul de la București. Citește mai departe...