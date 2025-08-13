Siropul de arțar nu e bun doar pe clătite! Contribuie, mai nou, și la prevenirea cariilor dentare. Următorul pas? Pasta de dinți cu velniș

21:20

FCSB joacă returul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, joi, de la ora 21:00. Campioana României aree mari probleme de lot înaintea partidei din Kosovo.Gigi Becali speră ca Risto Radunovic să fie apt de joc. Fotbalistul suferă de pubalgie și nu se știe dacă se va recupera. Citește mai departe...