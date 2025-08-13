Cine a încasat polița de asigurare de viață a lui Felix Baumgartner în valoare de 500 de milioane de euro
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 06:10
Asigurarea de viață uriașă încheiată de Felix Baumgartner, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost încasată de familia sa, în timp ce Mihaelei Rădulescu i-au revenit bunuri cu valoare sentimentală. Citește mai departe...
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
06:50
Monica Seles, fosta jucătoare înjunghiată în urmă cu 32 de ani, face dezvăluiri dureroase despre boala cumplită: 'Mi-a luat mult timp să accept' # Stiripesurse.ro
Monica Seles, fosta jucătoare care a dominat tenisul mondial în anii '90, a vorbit despre prima dată despre boala care o macină. Fosta sportiva suferă de o boală autoimună rară, miastenia gravis, care afectează modul în care nervii comunică cu mușchii. Citește mai departe...
Acum 10 minute
07:00
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, relatează ABC News, potrivit news.ro. Citește mai departe...
Acum 15 minute
06:40
Europa oferă mai mult sprijin militar Ucrainei decât Statele Unite. Țările care au fost principalii contribuitori # Stiripesurse.ro
Europa a continuat să-şi sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai şi iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme Citește mai departe...
Acum 30 minute
06:30
Trump pregătește o armată rapidă care va înăbuși orice revoltă într-un timp record # Stiripesurse.ro
Administraţia Trump evaluează planul privind înfiinţarea unei Forţe de reacţie rapidă în caz de tulburări civile interne (DCDQRF), a relatat marţi publicaţia americană The Washington Post, citată de Reuters. Citește mai departe...
Acum o oră
06:20
Pompierii intervin la un incendiu extrem de puternic: A luat foc un depozit de rumeguș și flăcările se extind rapid # Stiripesurse.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj, informează News.ro. Citește mai departe...
06:10
Acum 2 ore
05:50
Adio haine XXL pentru totdeauna? Farmacoterapia modernă, cheia succesului în tratamentul obezității: Un ghid 'pas cu pas' promite să transforme vieți # Stiripesurse.ro
Obezitatea este o afecţiune complexă, cu impact major asupra sănătăţii şi calităţii vieţii, iar tratamentul său necesită o abordare personalizată pe termen lung. Citește mai departe...
05:40
Internetul devine tot mai periculos: cum îți poți lua adio de la toate criptomonedele cu un singur click # Stiripesurse.ro
În 2025, amenințările malware continuă să evolueze. Și vin din toate colțurile internetului, prin orice canal de comunicare: de la motoare de căutare la rețele de social media și chiar aplicații de mesagerie obișnuite. Citește mai departe...
05:20
Autoritățile din California recuperează păpuși Labubu furate în valoare de 30.000 de dolari # Stiripesurse.ro
Poliția din Chino, California, au găsit 14 cutii cu păpuși de colecție Labubu furate dintr-un depozit, bunurile fiind evaluate la aproximativ 30.000 de dolari, potrivit AP, citat de Mediafax.Poliția din Chino, California, a anunțat recuperarea a circa 30. Citește mai departe...
05:20
Povestea uluitoare a bărbatului convins de ChatGPT că este un geniu în matematică: Pericolele ascunse ale conversațiilor cu inteligența artificială # Stiripesurse.ro
O analiză realizată de New York Times aduce în atenție un episod neobișnuit, în care un bărbat din Toronto a petrecut aproximativ 300 de ore în trei săptămâni discutând cu ChatGPT, ajungând să creadă că a descoperit o teorie matematică revoluționară. Citește mai departe...
05:10
Țara în care meduzele au oprit o centrală nucleară - Se așteaptă ca primul reactor, Unitatea 6, să repornească marți # Stiripesurse.ro
Patru reactoare de la centrala nucleară Gravelines din Franța vor fi repuse în funcțiune pe parcursul săptămânii, puțin mai târziu decât se prevăzuse inițial - au arătat marți datele Companiei "Électricité de France" (EDF), notează Reuters, potrivit Rador Citește mai departe...
Acum 4 ore
04:50
Egiptul se implică în medierea unui armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza / Armata israeliană se pregăteşte să preia controlul în regiune # Stiripesurse.ro
Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...
04:40
Autorităţile mexicane au transferat în SUA membri ai unor carteluri de droguri aflaţi în detenţie # Stiripesurse.ro
Autorităţile mexicane au transferat în Statele Unite membri ai unor carteluri de droguri aflaţi în detenţie, a anunţat WSJ, citat de Rador Radio România. Citește mai departe...
04:30
Decizie controversată: Trump mută portretele lui Obama și Bush de la Casa Albă într-o zonă în care nu mai sunt vizibile # Stiripesurse.ro
Cândva o caracteristică dramatică a intrării în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție decisiv mai puțin proeminentă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre cel de-al 44-lea și cel de-al 47-lea președinte, scrie cnn.com. Citește mai departe...
04:20
ExxonMobil a semnat marți un acord pentru explorarea unei zone submarine vaste din estul Trinidadului și Tobagoului # Stiripesurse.ro
ExxonMobil a semnat marți un acord pentru explorarea unei zone submarine vaste din estul Trinidadului și Tobagoului, proiect ce promite resurse importante de hidrocarburi, dar care atrage critici din partea celor care cer investiții mai mari în energie verde. Citește mai departe...
04:10
Un nou front în oncologie: Brand farmaceutic cu renume. investiție-mamut într-o 'armă de precizie' împotriva celor mai dure forme de cancer # Stiripesurse.ro
Bayer își întărește poziția în oncologia de precizie printr-o tranzacție de până la 1,3 miliarde de dolari cu Kumquat Biosciences, companie americană din San Diego specializată în dezvoltarea de terapii împotriva cancerului. Citește mai departe...
03:50
Festivalul Woodstock, desfășurat între 15-18 august 1969 la Bethel, New York, reprezintă unul dintre cele mai semnificative evenimente muzicale din istorie, reunind aproximativ 400.000 de spectatori. Citește mai departe...
03:40
Doi muncitori și-au pierdut viața și peste zece au fost răniți într-o explozie la o uzină U.S. Steel # Stiripesurse.ro
O explozie puternică produsă în timpul unor operațiuni de rutină la uzina U.S. Steel din Clairton, lângă Pittsburgh, a ucis doi muncitori și a rănit grav alți peste zece, luni, provocând prăbușirea unui zid și un nor dens de fum negru, scrie Mediafax. Citește mai departe...
03:30
Cârciuma blestemată a lui Caragiale ar putea fi readusă la viață după un secol de falimente și povești: Clădirea cu damf istoric, scoasă la mezat # Stiripesurse.ro
Cârciuma din gara Buzău unde Ion Luca Caragiale a fost cârciumar și gazdă de chefuri cu parfum de epocă, a fost scoasă la vânzare. Citește mai departe...
03:20
Fenerbahce Istanbul şi FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marţi seara, din manşa secundă a turului al treilea preliminar. Citește mai departe...
03:10
Siropul de arțar nu e bun doar pe clătite! Contribuie, mai nou, și la prevenirea cariilor dentare. Următorul pas? Pasta de dinți cu velniș # Stiripesurse.ro
Un ingredient din siropul de arțar ar putea preveni cariile și revoluționa produsele de igienă orală. Un compus natural prezent în siropul de arțar ar putea deveni arma secretă împotriva cariilor dentare, oferind o alternativă mai sigură și mai puțin chimică la produsele clasice Citește mai departe...
03:00
Proiect inedit de supraveghere a comportamentului antilopelor, pus în practică de autorităţile din China # Stiripesurse.ro
Autorităţile din China au trimis o antilopă-robot într-o rezervaţie naturală din Tibet, cu scopul declarat de a studia comportamentul animalelor adevărate, ca parte a eforturilor de protejare a speciilor periclitate, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
Acum 6 ore
02:50
Forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanţă de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Doneţk din Ucraina. Citește mai departe...
02:30
Scut universal împotriva virusurilor? Cercetătorii propun o nouă schemă de vaccinare capabilă să ţină pasul cu mutaţiile SARS-CoV-2: Nu ne va mai amenința nimic # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la La Jolla Institute for Immunology (LJI), California, au creat o metodă inovatoare de proiectare a vaccinurilor, menită să ofere protecţie împotriva unui spectru extins de virusuri — inclusiv a variantelor emergente de SARS-CoV-2 şi a altor agenţi patogeni cu Citește mai departe...
02:10
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România # Stiripesurse.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marţi pe site-ul instituţiei, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată Citește mai departe...
02:00
Foști ofițeri de poliție și oficiali din Guatemala, condamnați pentru moartea a 41 de fete într-un incendiu # Stiripesurse.ro
Un tribunal guatemalez a condamnat marți șase persoane la pedepse între șase și 25 de ani de închisoare, în legătură cu moartea a 41 de copii într-un incendiu devastator, acum opt ani, într-un adăpost de stat pentru tineri aflați în situații de risc. Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii sunt îndemnați să-și urmeze dorințele. Citește horoscopul zilei de 14 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți își permit să fie prezenți și să se bucure de fiecare clipă așa cum știu mai bine. Citește mai departe...
01:10
Fondatorul celui mai mare lanț de jucării din Europa își lasă toată afacerea de milioane angajaților: 'Aceasta este o soluție win-win' # Stiripesurse.ro
Gary Grant, fondatorul celui mai mare lanț de magazine de jucării din Marea Britanie, The Entertainer, a anunțat că va transfera controlul complet al afacerii către cei 1.900 de angajați. Citește mai departe...
Acum 8 ore
00:40
Donald Trump provoacă controverse în SUA: Numește un puternic susținător la conducerea unei instituții cheie # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre Citește mai departe...
00:30
Chikungunya face ravagii în China - Peste 7.000 de infectări în doar o lună / Autoritățile iau măsuri drastice tip COVID-19 # Stiripesurse.ro
După mai bine de cinci ani de luptă cu pandemia de COVID-19, China se confruntă cu o nouă amenințare sanitară: o creștere alarmantă a cazurilor de infecție cu virusul Chikungunya, transmite TheHealthSite. Citește mai departe...
00:10
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există'', Citește mai departe...
00:00
Un lider PNL apără afacerea microbuzelor electrice: 'Se compară mere cu pere' / Se cere anchetă rapidă # Stiripesurse.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, Citește mai departe...
00:00
Vaccinul natural împotriva răcelii: Fructul românesc care se vinde pe aur și întărește imunitatea # Stiripesurse.ro
Cătina, supranumită „ginsengul românesc” și considerată un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este un fruct despre care mulți români au auzit, însă puțini îi cunosc cu adevărat beneficiile. Citește mai departe...
12 august 2025
23:50
Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa. Citește mai departe...
23:50
Clipe tensionate în Orientul Mijlociu: armata israeliană lansează o nouă ofensivă majoră în orașul Gaza # Stiripesurse.ro
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe "o nouă etapă" în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în oraşul Gaza, capitala enclavei palestiniene, informează EFE, scrie Agerpres. Citește mai departe...
23:40
'Gata cu risipa'. Gabriel Zetea taie din pază, directori și cheltuieli inutile la CJ Maramureș # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat o serie de măsuri radicale pentru reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței instituțiilor subordonate. Citește mai departe...
23:30
Simion anunță că AUR dă atacul la Guvernul Bolojan, dar fără mari speranțe: 'Hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină' # Stiripesurse.ro
Partidul AUR este gata să depună o nouă moțiune de cenzură. De acestă dată este vizat pachetul 2 de măsuri economice anunțat de Guvern. George Simion nu este, însă, convins de șansele de reușită ale demersului parlamentar, arătând către PSD. Citește mai departe...
23:30
Ministerul Culturii anunță concursuri de management pentru instituțiile aflate în interimat # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a anunțat marți finalizarea evaluărilor anuale de management pentru anul 2024 și demararea concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile din subordine, potrivit mediafax. Citește mai departe...
23:30
Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la PSG. Citește mai departe...
23:30
Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP, potrivit mediafax. Citește mai departe...
23:30
Zelenski a răbufnit îi avertizează pe Trump și Putin: 'Nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi' # Stiripesurse.ro
Cu doar trei zile înaintea întrevederii din Alaska între preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exclus luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii celor două mari Citește mai departe...
23:30
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă. Tehnicianul avea 70 de ani.”Astăzi, 12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă ”Nea” Tedi Şteţ. Citește mai departe...
23:10
Mâncare cu de toate pe litoral! Shaorma cu bacterii fecaloide, și Salmonella e prezentă. Specialiștii atrag atenția # Stiripesurse.ro
Sute de mii de români au luat cu asalt litoralul românesc în această perioadă. Mulți dintre aceștia caută mâncăruri rapide și accesibile, însă nu se gândesc deloc și nu se uită atent la preparatele care ascund pericole grave pentru sănătate. Citește mai departe...
23:10
Întâlnirea Putin - Trump va dezbina Occidentul și nu va aduce pacea în Ucraina: Profeție teribilă din România # Stiripesurse.ro
Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu va duce la progrese concrete privind încheierea Războiului din Ucraina, ci va crea breșe în unitatea Occidentului, spune pentru MEDIAFAX prof. univ. dr. Radu Carp. Citește mai departe...
Acum 12 ore
22:50
Ucraina fortifică frontul de est în ajunul întâlnirii dintre Trump și Putin - Lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia # Stiripesurse.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Ministrul Educației încearcă să-i convingă pe profesori să renunțe la blocarea noului an școlar: 'Hai să începem școala și pe parcurs să discutăm' # Stiripesurse.ro
Sindicaliștii din Educație au anunțat după discuția cu Ilie Bolojan că cel mai probabil vor boicota începutul anului școlar. Daniel David le propune profesorilor să intre în clase pe 8 septembrie și promite că apoi vor mai exista discuții pentru problemele importante. Citește mai departe...
22:40
Aerul condiționat, pericol imens pentru sănătate: Cum ajunge să fie un focar de bacterii, fungi și viruși - Ce trebuie să faceți pentru a evita această situație # Stiripesurse.ro
Deși aerul condiționat (AC) este considerat un sprijin esențial în zilele caniculare, lipsa unei întrețineri corespunzătoare îl poate transforma într-un focar de bacterii, fungi și viruși, avertizează experți în microbiologie și sănătate. Citește mai departe...
22:40
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind Citește mai departe...
22:40
România nu participă la întâlnirea dintre Trump și liderii Europei. Țoiu: 'Să ne concentrăm pe ceea ce contează' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, consideră că absența României de la întâlnirea cu Donald Trump nu este o problemă. Interesele țării noastre vor fi prezentate de Comisia Europeană și Mark Rutte, secretarul general al NATO. Citește mai departe...
22:40
Americanul Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021 la Tokyo, bronz în 2024 la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunţat, marţi, Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU), potrivit news.ro. Citește mai departe...
