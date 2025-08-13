Freelancingul, noua normă: De ce fug tinerii de jobul clasic?

03:20

Furia față de ceilalți este, adesea, furia față de propria neputință. Și uneori, e nevoie de curaj nu ca să ne apărăm, ci ca să ne asumăm oglinda pe care ceilalți ne-o pun în față. Într-o ceartă trebuie să reflectăm. Când cineva ne spune „Ești nedrept!" sau „Nu te mai interesează nimeni în afară de tine!", primul impuls este să negăm, să ne apărăm, să contraatacăm. Dar ce-ar fi dacă, măcar pentru o clipă, ne-am opri și ne-am întreba: În ce moment am devenit astfel? Ce parte din mine e recunoscută de celălalt și mă sperie atât de tare încât simt nevoia să o resping?