Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei
Ziarul de Iasi, 13 august 2025 04:20
Creșterea stimulentului pentru donatorii de sânge a avut efecte pozitive chiar și în luna august, o perioadă în care, de obicei, numărul donatorilor scade semnificativ din cauza plecării studenților din Iași și a concediilor de vară. Deși situația rămâne mai dificilă decât în alte luni, acum se înregistrează între 60 și 70 de donatori pe zi, comparativ cu aproximativ 90 în zilele obișnuite. Astfel, cea mai critică perioadă a anului este mai ușor de gestionat decât în anii precedenți Articolul Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 10 minute
05:20
Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!” # Ziarul de Iasi
Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Costel Enache, care antrenează acum pe FC Bacău, a fost foarte supărat la finalul meciului de marți, din etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal, câștigat de Poli cu 2-1 (1-1). Articolul Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință # Ziarul de Iasi
FC Bacău – Politehnica Iași 1-2 (1-1), în etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, cu sectoare care au atras tot mai mulți angajați și altele care au pierdut teren, după cum arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP). Articolul Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o hotărâre de transfer cel târziu în toamna acestui an. Ulterior, municipalitatea ar urma să pună în valoare 2,9 hectare de pădure prin intermediul unui proiect de investiții. Articolul Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60% # Ziarul de Iasi
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce două poziții în clasamentul veniturilor generate în sectorul IT&C, ajungând pe locul trei, după software-ul la comandă și consultanța IT. Performanța vine pe fondul unui avans spectaculos al cifrei de afaceri, de peste 60%, și al unei extinderi accelerate a numărului de angajați, într-un an în care piața locală a depășit pragul de 860 de milioane de euro în venituri totale. Articolul Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60% apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
04:20
Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium # Ziarul de Iasi
Primăria Municipiului Iași extinde oferta de locuri în creșe pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea părinților. Începând cu anul școlar 2025-2026, două noi grupe vor fi amenajate în spațiul Grădiniței cu Program Prelungit „Grigore Vieru” din cartierul Bucium. Articolul Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România # Ziarul de Iasi
În cazul pacienților din ATI, unde majoritatea nu sunt capabili să își exprime acordul, monitorizarea video poate fi justificată doar în condiții speciale. De asemenea, angajații spitalului trebuie să fie informați clar despre supravegherea la locul de muncă, iar spațiile monitorizate trebuie să fie semnalizate vizibil. Articolul Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei # Ziarul de Iasi
Creșterea stimulentului pentru donatorii de sânge a avut efecte pozitive chiar și în luna august, o perioadă în care, de obicei, numărul donatorilor scade semnificativ din cauza plecării studenților din Iași și a concediilor de vară. Deși situația rămâne mai dificilă decât în alte luni, acum se înregistrează între 60 și 70 de donatori pe zi, comparativ cu aproximativ 90 în zilele obișnuite. Astfel, cea mai critică perioadă a anului este mai ușor de gestionat decât în anii precedenți Articolul Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie: „Nu-l interesează dacă este cu Dumnezeu sau cu diavolul” # Ziarul de Iasi
De ce cred încă mulți creștini în vise premonitorii, blesteme sau magie? Unde se oprește credința autentică și unde începe superstiția? În România, credința se împletește adesea cu folclorul. Iar rezultatul este o spiritualitate „hibridă”: oamenii își fac cruce la biserică, dar cred și că dacă visezi șerpi urmează o trădare. Aprind lumânări pentru vii, dar își pun și busuioc sub pernă în Ajunul Bobotezei „ca să-și viseze ursitul”. Merg la slujbă, dar caută „ceva mai puternic” la o femeie care descântă sau face „magie albă”. Articolul Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie: „Nu-l interesează dacă este cu Dumnezeu sau cu diavolul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august # Ziarul de Iasi
O firmă de IT din Iași lansează săptămâna aceasta, pe 15 august, aplicația Zarina CRM, un nou software de tip CRM (Customer Relationship Management) dezvoltat integral în România, care promite să revoluționeze modul în care companiile își gestionează relațiile cu clienții, procesele interne și activitățile de vânzare. Investiția inițială s-a ridicat la 35.000 de euro, iar fondatorii spun că urmează și alte bugete dedicate marketingului și dezvoltării continue. Articolul O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari # Ziarul de Iasi
Începând cu anul școlar 2025-2026, cele 34 de unități de învățământ din județul Iași care nu ating numărul minim de elevi, preșcolari sau antepreșcolari vor fi comasate și integrate în subordinea altor școli, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 141/2025. „Ziarul de Iași” a obținut detalii despre propunerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași privind modul de comasare a acestor școli și grădinițe. Articolul Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
03:20
Stabilitatea nu mai este valoarea supremă. Contează mai mult autonomia, echilibrul între viața personală și muncă și sentimentul că își controlează destinul profesional. Ei acceptă provocările freelancingului pentru că le oferă ceva ce un salariu fix nu poate cumpăra: independența de a lucra unde, cum și cu cine vor. Articolul Freelancingul, noua normă: De ce fug tinerii de jobul clasic? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În cei zece ani de când activează, am ascultat bigband-ul ieșean de multe ori, am avut și plăcerea să organizez două înregistrări complexe de televiziune: în concert la Casa Studenților și în studio. M-au impresionat de fiecare dată seriozitatea, rigoarea, atenția acordată fiecărui amănunt legat de corectitudinea melodică, armonică, ritmică, de coeziunea și sonoritatea de ansamblu, de respectarea stilurilor diverse. Articolul Jazz la Universitate: bigband-ul pregătit de Dan Spînu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FITPTI 2025 debutează cu două seri speciale înaintea maratonului teatral din octombrie # Ziarul de Iasi
Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), organizat de Teatrul „Luceafărul” din Iași, ajunge la ediția cu numărul 18 și își marchează „majoratul” printr-un program plin de spectacole. Evenimentul, acreditat de Asociația Europeană a Festivalurilor din Bruxelles cu labelul „festival remarcabil”, se va desfășura între 2 și 8 octombrie, având tema „putere și vulnerabilitate”. Articolul FITPTI 2025 debutează cu două seri speciale înaintea maratonului teatral din octombrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:30
A murit Toader Şteţ, antrenorul care a făcut istorie cu FC Onești. El avea 70 de ani. # Ziarul de Iasi
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă. Articolul A murit Toader Şteţ, antrenorul care a făcut istorie cu FC Onești. El avea 70 de ani. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:30
O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # Ziarul de Iasi
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani, scrie News.ro. Articolul O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
Politehnica Iași s-a impus marți, în deplasare, în disputa cu FC Bacău, 2-1 (1-1). Articolul Tony: „Importante sunt punctele!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:30
Plecare cu scandal de la Galatasaray. Alvaro Morata acuză conducerea în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” # Ziarul de Iasi
La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”, scrie News.ro. Articolul Plecare cu scandal de la Galatasaray. Alvaro Morata acuză conducerea în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:30
Plecăm cu lenjerie și prosoapele de acasă în vacanță? Sfaturile dermatologului ieșean Corneliu Dobre # Ziarul de Iasi
Unii ieșeni obișnuiesc să își ia cu ei în vacanță, de la lenjerie până la prosoape, din teama de a nu se expune la riscuri de igienă. Dermatologii din Iași îi îndeamnă însă să fie mai relaxați, deoarece pericolele nu sunt atât de mari. Articolul Plecăm cu lenjerie și prosoapele de acasă în vacanță? Sfaturile dermatologului ieșean Corneliu Dobre apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan, scrie News.ro. Articolul Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
LIVE TEXT | FC Bacău – Politehnica Iași (0-0). Start de partidă în derby-ul moldovean # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași și FC Bacău se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00 pe stadionul Baza Sportivă FC Bacău, meciul contând pentru etapa a II-a a Ligii a doua de fotbal. Articolul LIVE TEXT | FC Bacău – Politehnica Iași (0-0). Start de partidă în derby-ul moldovean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
16:20
Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven. El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips, scrie news.ro. Articolul Ce i-a spus Dennis Man agentului său când a auzit că PSV e interesată de el apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Șoferi inconștienți pe drumurile din Iași: fără permis, băuți și fără asigurare. E jale! # Ziarul de Iasi
În ultimele zile, polițiștii din județul Iași au descoperit în trafic mai mulți șoferi care au ignorat cu desăvârșire legea. Articolul Șoferi inconștienți pe drumurile din Iași: fără permis, băuți și fără asigurare. E jale! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Prețurile apartamentelor noi din Iași sfidează tendințele naționale – au crescut atunci când în restul țării s-au ieftinit. Cum stăm față de Cluj și Brașov # Ziarul de Iasi
În luna iulie, prețul apartamentelor din Iași s-a menținut la un nivel moderat în raport cu marile centre urbane din România, dar a avut o dinamică notabilă pe segmentul apartamentelor noi. Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, prețul mediu pe metru pătrat în oraș a fost de 1.854 de euro. Articolul Prețurile apartamentelor noi din Iași sfidează tendințele naționale – au crescut atunci când în restul țării s-au ieftinit. Cum stăm față de Cluj și Brașov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
O spun din prima, ca să am timp după aceea să divaghez: românii nu au înțeles încă ce este democrația și cu ce se mănâncă. Mai mult decât atât, ei par că se depărtează tot mai mult chiar și de intenția de a afla. Articolul Un articol care nu este despre Iliescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Duel cu Iga Swiatek # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, scrie News.ro. Articolul Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Duel cu Iga Swiatek apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
05:20
Colegiul „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou tronson: a fost lansată licitația de execuție # Ziarul de Iasi
Colegiul Național „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou corp de clădire care va cuprinde 8 săli de clasă. În acest sens, Primăria Iași a lansat o licitație cu o valoare a contractului care trece pragul de 10 milioane lei. Articolul Colegiul „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou tronson: a fost lansată licitația de execuție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Reset, o asociație civică din Iași, „smulge” medalia și locul de veci acordate de Iohannis unei angajate a Ministerului Afacerilor Interne # Ziarul de Iasi
Cu o victorie definitivă în instanță, o asociație civică din Iași a obținut anularea unui decret prezidnețial prin care Klaus Iohannis îi conferea Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a Mădălina Siia Cenușă, angajată a MAI și fostă secretară a ministrului Marcel Vela. Meritele deosebinte ale angajatei cu doar opt luni vechime pe post la data decorării erau, avea să afle Reset, câteva postări pe rețelele sociale și clipuri video despre COVID cu vizualizări modeste. Decizia Curții de Apel Iași e definitivă – medalia trebuie retrasă. Articolul Reset, o asociație civică din Iași, „smulge” medalia și locul de veci acordate de Iohannis unei angajate a Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Maternitatea „Cuza Vodă” putea arde din temelii din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect”. Spitalul a fost amendat în 2024 de pompieri cu 12.500 de lei # Ziarul de Iasi
Un incendiu izbucnit pe 23 iulie, la subsolul Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a dus la evacuarea în timp record a peste 200 de persoane, inclusiv gravide și nou-născuți. Pompierii spun că focul a pornit de la un acumulator electric defect dintr-o cameră tehnică plină cu baterii, unele vechi și deteriorate. Spitalul are autorizații ISU, însă în urma unui control din 2024 fusese amendat și obligat să remedieze mai multe neconformități. Acestea nu au fost rezolvate până la momentul incendiului. Articolul Maternitatea „Cuza Vodă” putea arde din temelii din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect”. Spitalul a fost amendat în 2024 de pompieri cu 12.500 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august # Ziarul de Iasi
Vineri, pe 15 august 2025, zi liberă legală, magazinele PPC Energie din Iași vor fi închise, anunță furnizorul. Clienții sunt încurajați să folosească serviciile digitale disponibile. Articolul Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Două dintre căminele din campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), C12 și C13, vor beneficia de lucrări de modernizare în cadrul unui proiect care vizează creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri solare. Investiția totală este estimată la peste 1 milion de lei, iar lucrările includ nu doar instalarea sistemelor solare, ci și elaborarea documentației tehnice necesare utilizării acestora. Articolul UAIC pune panouri solare pe căminele C12 și C13 din Codrescu de un milion de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână # Ziarul de Iasi
Peste 480 de șoferi au fost sancționați în doar șapte zile pentru viteză excesivă pe drumurile din județul Iași, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. Articolul Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol # Ziarul de Iasi
După ce în ultimele zile am urmărit îndeaproape cazul tirurilor încărcate cu țesătură din fibră de sticlă blocate la vamă, Satî Factory Moldavizolit, uzina din Tiraspol aparent plasată sub un văl de suspiciuni, a transmis recent o poziție oficială prin care speră să lămurească situația. Articolul În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Undă verde pentru începerea lucrărilor la drumul dinspre Mall Moldova spre Miroslava. Va fi nevoie de exproprieri # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a dat undă verde începerii lucrărilor la drumul de legătură între Mall Moldova și traseul proiectat al variantei de ocolire de trafic ușor. În primă fază, va fi construit primul tronson. Articolul Undă verde pentru începerea lucrărilor la drumul dinspre Mall Moldova spre Miroslava. Va fi nevoie de exproprieri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Furia față de ceilalți este, adesea, furia față de propria neputință. Și uneori, e nevoie de curaj nu ca să ne apărăm, ci ca să ne asumăm oglinda pe care ceilalți ne-o pun în față. Într-o ceartă trebuie să reflectăm. Când cineva ne spune „Ești nedrept!” sau „Nu te mai interesează nimeni în afară de tine!”, primul impuls este să negăm, să ne apărăm, să contraatacăm. Dar ce-ar fi dacă, măcar pentru o clipă, ne-am opri și ne-am întreba: În ce moment am devenit astfel? Ce parte din mine e recunoscută de celălalt și mă sperie atât de tare încât simt nevoia să o resping? Articolul Cearta rămâne în casă! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
În luna august ba se răcorește, ba se caniculește la loc, ba e uscat, ba plouă. Când este cald, oamenii caută, evident, locuri răcoroase de agrement, de petrecut clipe de neuitat. Există zone de distracție maximă la prețuri pe măsură, dar și mici oaze de ieftineală care îmbină armonios veselia și răcoarea la prețuri avantajoase. Ne aflăm prima stațiune românească all-exclusive, de patru stele. Ne va lămuri managerul, domnul... Articolul Relaxare și răcoare în stațiunea all-exclusive apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Filarmonica Moldova deschide Stagiunea Estivală 2025 cu un concert în aer liber la Palas # Ziarul de Iasi
Grădina Palas va răsuna de uverturi și coruri din opere, interpretate de artiștii Filarmonicii Moldova din Iași, sub bagheta dirijorului Radu Postăvaru și a dirijoarei de cor Consuela Radu-Țaga. Articolul Filarmonica Moldova deschide Stagiunea Estivală 2025 cu un concert în aer liber la Palas apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Unde s-a blocat jalba useristă de a avea prefect la Iași: pe Bahlui sau pe Dombovița? # Ziarul de Iasi
Știți de ce nu s-a mai auzit nimic despre subiect de câteva zile încoace, după ce a fost lansată la apă bombița cu USR Iași care cere funcția de prefect? Ei bine, explicațiile cică nu sunt pe Bahlui, ci în mâlul politic de pe Dâmbovița. Articolul Unde s-a blocat jalba useristă de a avea prefect la Iași: pe Bahlui sau pe Dombovița? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:30
Superliga: FC Botoşani – FC Argeş, scor 3-1. Victorie clară pentru moldoveni, după un meci spectaculos # Ziarul de Iasi
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă, scrie News.ro. Articolul Superliga: FC Botoşani – FC Argeş, scor 3-1. Victorie clară pentru moldoveni, după un meci spectaculos apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11 august 2025
23:30
Ce scrie presa din Belgia după startul de sezon al lui Mircea Rednic la Standard Liege: „Un redutabil cameleon” # Ziarul de Iasi
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziția a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise și Sint-Truidense, potrivit Agerpres. Articolul Ce scrie presa din Belgia după startul de sezon al lui Mircea Rednic la Standard Liege: „Un redutabil cameleon” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
VIDEO | Radu Drăguşin, convins că România se poate califica la Cupa Mondială: Mai avem patru meciuri şi trebuie să le abordăm cu determinare şi ambiţie # Ziarul de Iasi
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, pentru FRF TV, cum se pregăteşte să revină pe teren şi nu îşi ascunde nerăbdarea în acest sens. Articolul VIDEO | Radu Drăguşin, convins că România se poate califica la Cupa Mondială: Mai avem patru meciuri şi trebuie să le abordăm cu determinare şi ambiţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:30
Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens, scire News.ro. Articolul Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Jack Grealish schimbă echipa. Unde va evolua cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City # Ziarul de Iasi
Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool, potrivit News.ro. Articolul Jack Grealish schimbă echipa. Unde va evolua cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Rețetă de făcut bani fără număr cu „Microbuzul electric”. Prostie sau rea intenție? # Ziarul de Iasi
Sute de autovehicule electrice pentru transportul elevilor din mediul rural s-au vândut la prețuri exorbitante. O firmă din Prahova a dat lovitura, în vreme ce beneficiarii fondurilor europene arată spre un ghid elaborat de Ministerul Educației pe baza căruia s-au derulat achizițiile. Articolul Rețetă de făcut bani fără număr cu „Microbuzul electric”. Prostie sau rea intenție? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Un atlet francez a rămas fără medalia de argint la CE U20, din cauza pantofilor sport # Ziarul de Iasi
Emmanuel Idinna a reuşit a doua cea mai bună săritură în finala probei de triplusalt de la Campionatul European de Atletism U20, însă sportivul francez în vârstă de 18 ani a fost descalificat pentru că încălţămintea sa nu era conformă cu regulamentul, scrie news.ro. Articolul Un atlet francez a rămas fără medalia de argint la CE U20, din cauza pantofilor sport apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Șantierul se vede pe aplicația actualizată, care denumește construcția „Podul Unirii”. Articolul Noul pod peste Prut a apărut deja pe Google Maps apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Reporteris – „Capac” de 100.000 de euro pentru fiecare microbuz școlar din Iași, pe filiera baronilor PNL? # Ziarul de Iasi
România ar fi putut achiziționa 3.200 de microbuze pentru transportul elevilor, printr-o finanțare de 250 de milioane de euro alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cel puțin așa estima Comisia Europeană în Ghidul Solicitantului, calculând un cost mediu de 78.000 de euro pentru fiecare vehicul. Articolul Reporteris – „Capac” de 100.000 de euro pentru fiecare microbuz școlar din Iași, pe filiera baronilor PNL? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Viața l-a iertat. Istoria are însă mult timp de acum înainte să-l judece și să-l așeze la locul cuvenit. Istoria nu se grăbește. Timpul lucrează întotdeauna în favoarea ei. Ceremonia funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu trebuie să constituie un prilej de meditație, atât pentru noi, cât și pentru actuala clasă politică. Articolul Despre funeralii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Istoria l-a judecat deja pe Ion Iliescu. (...) Rămânem însă cu o lecție dură despre consecințele exercitării puterii politice, un afrodisiac care sucește mințile oricui, acest rău atât de necesar. Articolul Ion Iliescu, dincolo de bine și de rău apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un ministru și un secretar de stat au anunțat testarea legăturii în acest weekend: vagoane din garnitura București-Chișinău urmau să fie atașate la trenul Chișinău-Kiev. Ele ar fi trecut prin Iași, dar nu le-a văzut nimeni. Articolul De la Iași la Kiev, cu trenul fantomă. A fost văzut doar de oficialități apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.