OPEC anunță schimbări majore pentru 2026: mai multă cerere, mai puțină ofertă

00:10

Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există'', Citește mai departe...