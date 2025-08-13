INTERVIU Primarul interimar al Capitalei: Riscăm să dăm Bucureștiul pe mâna extremiștilor. Să nu începem faimoasa 'ciolaniadă'
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 08:10
Liberalul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la alegerile parţiale care vor avea loc fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului viitor. Într-un interviu pentru agenţia News. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
08:30
Beyonce a obținut primul Emmy din cariera sa pentru costumele din spectacolul „Beyonce Bowl”, show-ul de pauză al meciului NFL de Crăciun, și este acum la jumătatea drumului spre un rar EGOT. Citește mai departe...
08:30
Un bărbat de 40 de ani, care asculta muzică tare în fața unui magazin din orașul Berbești, județul Vâlcea, a fost arestat preventiv după ce a lovit și amenințat un polițst. Citește mai departe...
08:30
Două zodii se pregătesc să dea lovitura pe plan financiar până în septembrie: Cresc veniturile considerabil în următoarea perioadă # Stiripesurse.ro
Astrologii prevăd o perioadă excepțională pentru două zodii care, în următoarele săptămâni, vor beneficia de oportunități rare de creștere a veniturilor. Citește mai departe...
08:30
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anunţat marţi că se aşteaptă ca cererea mondială de petrol să crească în 2026 cu 1,38 milioane de barili pe zi, cu 100. Citește mai departe...
Acum 15 minute
08:20
Startupul de inteligenţă artificială Anthropic, susţinut de Amazon, a anunţat marţi că va pune la dispoziţia guvernului american modelul său AI Claude pentru suma simbolică de 1 dolar, alăturându-se astfel unei liste tot mai mari de companii care propun oferte avantajoase pentru a Citește mai departe...
08:20
CTP critică dur clasa politică, în contextul crizei bugetare: 'România este acum în situația din anii ’80' # Stiripesurse.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dur, marți seara, pe B1 TV, modul în care actuala clasă politică gestionează criza bugetară în care s-a afundat România. Citește mai departe...
Acum 30 minute
08:10
Acum o oră
08:00
Dispare o companie istorică din România: A fost principalul jucător pe piața din Europa de Sud-Est # Stiripesurse.ro
Compania Armătura S.A. din Cluj-Napoca, cunoscută pentru tradiția sa de peste 124 de ani în producția de armături și robinetărie pentru instalații termice, de apă și gaz, a inițiat procedurile de votare a dizolvării și lichidării, după ce activul net a scăzut sub jumătate din Citește mai departe...
07:50
Guvernul accelerează un proiect esențial pentru București: Patriarhia Română sau CFR vor fi expropriate # Stiripesurse.ro
Guvernul accelerează procedurile pentru construcția Magistralei 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”. În acest sens, Guvernul va fi nevoit să exproprieze mai multe terenuri, inclusiv cele care aparțin Patriarhiei Române sau Universității București. Citește mai departe...
07:40
Americanii s-au lovit de o problemă total neașteptată, în pregătirea întâlnirii dintre Trump și Putin: Nu au unde să-i cazeze # Stiripesurse.ro
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice şi să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opţiunile disponibile şi echipate Citește mai departe...
Acum 2 ore
07:30
Accident groaznic pe autostradă: O autoutilitară a lovit glisiera metalică. Șoferul a murit pe loc # Stiripesurse.ro
O autoutilitară a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, în judeţul Dâmboviţa, şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, la kilometrul 76. Şoferul a decedat pe loc, informează News.ro. Citește mai departe...
07:20
Sondaj cu rezultate șoc în Germania: 'Doamna de fier a extremiștilor' a dus partidul pe primul loc # Stiripesurse.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se plasează pe primul loc în Germania într-un nou sondaj. Citește mai departe...
07:10
Americanii joacă total diferit și resping un mare acord internațional: Mai mult, SUA amenință cu represalii # Stiripesurse.ro
Statele Unite au respins marţi propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internaţional, şi au avertizat că vor lua măsuri împotriva ţărilor care o sprijină. Citește mai departe...
07:00
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, relatează ABC News, potrivit news.ro. Citește mai departe...
06:50
Monica Seles, fosta jucătoare înjunghiată în urmă cu 32 de ani, face dezvăluiri dureroase despre boala cumplită: 'Mi-a luat mult timp să accept' # Stiripesurse.ro
Monica Seles, fosta jucătoare care a dominat tenisul mondial în anii '90, a vorbit despre prima dată despre boala care o macină. Fosta sportiva suferă de o boală autoimună rară, miastenia gravis, care afectează modul în care nervii comunică cu mușchii. Citește mai departe...
06:40
Europa oferă mai mult sprijin militar Ucrainei decât Statele Unite. Țările care au fost principalii contribuitori # Stiripesurse.ro
Europa a continuat să-şi sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai şi iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme Citește mai departe...
Acum 4 ore
06:30
Trump pregătește o armată rapidă care va înăbuși orice revoltă într-un timp record # Stiripesurse.ro
Administraţia Trump evaluează planul privind înfiinţarea unei Forţe de reacţie rapidă în caz de tulburări civile interne (DCDQRF), a relatat marţi publicaţia americană The Washington Post, citată de Reuters. Citește mai departe...
06:20
Pompierii intervin la un incendiu extrem de puternic: A luat foc un depozit de rumeguș și flăcările se extind rapid # Stiripesurse.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj, informează News.ro. Citește mai departe...
06:10
Cine a încasat polița de asigurare de viață a lui Felix Baumgartner în valoare de 500 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Asigurarea de viață uriașă încheiată de Felix Baumgartner, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost încasată de familia sa, în timp ce Mihaelei Rădulescu i-au revenit bunuri cu valoare sentimentală. Citește mai departe...
05:50
Adio haine XXL pentru totdeauna? Farmacoterapia modernă, cheia succesului în tratamentul obezității: Un ghid 'pas cu pas' promite să transforme vieți # Stiripesurse.ro
Obezitatea este o afecţiune complexă, cu impact major asupra sănătăţii şi calităţii vieţii, iar tratamentul său necesită o abordare personalizată pe termen lung. Citește mai departe...
05:40
Internetul devine tot mai periculos: cum îți poți lua adio de la toate criptomonedele cu un singur click # Stiripesurse.ro
În 2025, amenințările malware continuă să evolueze. Și vin din toate colțurile internetului, prin orice canal de comunicare: de la motoare de căutare la rețele de social media și chiar aplicații de mesagerie obișnuite. Citește mai departe...
05:20
Autoritățile din California recuperează păpuși Labubu furate în valoare de 30.000 de dolari # Stiripesurse.ro
Poliția din Chino, California, au găsit 14 cutii cu păpuși de colecție Labubu furate dintr-un depozit, bunurile fiind evaluate la aproximativ 30.000 de dolari, potrivit AP, citat de Mediafax.Poliția din Chino, California, a anunțat recuperarea a circa 30. Citește mai departe...
05:20
Povestea uluitoare a bărbatului convins de ChatGPT că este un geniu în matematică: Pericolele ascunse ale conversațiilor cu inteligența artificială # Stiripesurse.ro
O analiză realizată de New York Times aduce în atenție un episod neobișnuit, în care un bărbat din Toronto a petrecut aproximativ 300 de ore în trei săptămâni discutând cu ChatGPT, ajungând să creadă că a descoperit o teorie matematică revoluționară. Citește mai departe...
05:10
Țara în care meduzele au oprit o centrală nucleară - Se așteaptă ca primul reactor, Unitatea 6, să repornească marți # Stiripesurse.ro
Patru reactoare de la centrala nucleară Gravelines din Franța vor fi repuse în funcțiune pe parcursul săptămânii, puțin mai târziu decât se prevăzuse inițial - au arătat marți datele Companiei "Électricité de France" (EDF), notează Reuters, potrivit Rador Citește mai departe...
04:50
Egiptul se implică în medierea unui armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza / Armata israeliană se pregăteşte să preia controlul în regiune # Stiripesurse.ro
Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...
04:40
Autorităţile mexicane au transferat în SUA membri ai unor carteluri de droguri aflaţi în detenţie # Stiripesurse.ro
Autorităţile mexicane au transferat în Statele Unite membri ai unor carteluri de droguri aflaţi în detenţie, a anunţat WSJ, citat de Rador Radio România. Citește mai departe...
Acum 6 ore
04:30
Decizie controversată: Trump mută portretele lui Obama și Bush de la Casa Albă într-o zonă în care nu mai sunt vizibile # Stiripesurse.ro
Cândva o caracteristică dramatică a intrării în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție decisiv mai puțin proeminentă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre cel de-al 44-lea și cel de-al 47-lea președinte, scrie cnn.com. Citește mai departe...
04:20
ExxonMobil a semnat marți un acord pentru explorarea unei zone submarine vaste din estul Trinidadului și Tobagoului # Stiripesurse.ro
ExxonMobil a semnat marți un acord pentru explorarea unei zone submarine vaste din estul Trinidadului și Tobagoului, proiect ce promite resurse importante de hidrocarburi, dar care atrage critici din partea celor care cer investiții mai mari în energie verde. Citește mai departe...
04:10
Un nou front în oncologie: Brand farmaceutic cu renume. investiție-mamut într-o 'armă de precizie' împotriva celor mai dure forme de cancer # Stiripesurse.ro
Bayer își întărește poziția în oncologia de precizie printr-o tranzacție de până la 1,3 miliarde de dolari cu Kumquat Biosciences, companie americană din San Diego specializată în dezvoltarea de terapii împotriva cancerului. Citește mai departe...
03:50
Festivalul Woodstock, desfășurat între 15-18 august 1969 la Bethel, New York, reprezintă unul dintre cele mai semnificative evenimente muzicale din istorie, reunind aproximativ 400.000 de spectatori. Citește mai departe...
03:40
Doi muncitori și-au pierdut viața și peste zece au fost răniți într-o explozie la o uzină U.S. Steel # Stiripesurse.ro
O explozie puternică produsă în timpul unor operațiuni de rutină la uzina U.S. Steel din Clairton, lângă Pittsburgh, a ucis doi muncitori și a rănit grav alți peste zece, luni, provocând prăbușirea unui zid și un nor dens de fum negru, scrie Mediafax. Citește mai departe...
03:30
Cârciuma blestemată a lui Caragiale ar putea fi readusă la viață după un secol de falimente și povești: Clădirea cu damf istoric, scoasă la mezat # Stiripesurse.ro
Cârciuma din gara Buzău unde Ion Luca Caragiale a fost cârciumar și gazdă de chefuri cu parfum de epocă, a fost scoasă la vânzare. Citește mai departe...
03:20
Fenerbahce Istanbul şi FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marţi seara, din manşa secundă a turului al treilea preliminar. Citește mai departe...
03:10
Siropul de arțar nu e bun doar pe clătite! Contribuie, mai nou, și la prevenirea cariilor dentare. Următorul pas? Pasta de dinți cu velniș # Stiripesurse.ro
Un ingredient din siropul de arțar ar putea preveni cariile și revoluționa produsele de igienă orală. Un compus natural prezent în siropul de arțar ar putea deveni arma secretă împotriva cariilor dentare, oferind o alternativă mai sigură și mai puțin chimică la produsele clasice Citește mai departe...
03:00
Proiect inedit de supraveghere a comportamentului antilopelor, pus în practică de autorităţile din China # Stiripesurse.ro
Autorităţile din China au trimis o antilopă-robot într-o rezervaţie naturală din Tibet, cu scopul declarat de a studia comportamentul animalelor adevărate, ca parte a eforturilor de protejare a speciilor periclitate, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
02:50
Forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanţă de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Doneţk din Ucraina. Citește mai departe...
Acum 8 ore
02:30
Scut universal împotriva virusurilor? Cercetătorii propun o nouă schemă de vaccinare capabilă să ţină pasul cu mutaţiile SARS-CoV-2: Nu ne va mai amenința nimic # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la La Jolla Institute for Immunology (LJI), California, au creat o metodă inovatoare de proiectare a vaccinurilor, menită să ofere protecţie împotriva unui spectru extins de virusuri — inclusiv a variantelor emergente de SARS-CoV-2 şi a altor agenţi patogeni cu Citește mai departe...
02:10
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România # Stiripesurse.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marţi pe site-ul instituţiei, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată Citește mai departe...
02:00
Foști ofițeri de poliție și oficiali din Guatemala, condamnați pentru moartea a 41 de fete într-un incendiu # Stiripesurse.ro
Un tribunal guatemalez a condamnat marți șase persoane la pedepse între șase și 25 de ani de închisoare, în legătură cu moartea a 41 de copii într-un incendiu devastator, acum opt ani, într-un adăpost de stat pentru tineri aflați în situații de risc. Citește mai departe...
01:40
Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii sunt îndemnați să-și urmeze dorințele. Citește horoscopul zilei de 14 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți își permit să fie prezenți și să se bucure de fiecare clipă așa cum știu mai bine. Citește mai departe...
01:10
Fondatorul celui mai mare lanț de jucării din Europa își lasă toată afacerea de milioane angajaților: 'Aceasta este o soluție win-win' # Stiripesurse.ro
Gary Grant, fondatorul celui mai mare lanț de magazine de jucării din Marea Britanie, The Entertainer, a anunțat că va transfera controlul complet al afacerii către cei 1.900 de angajați. Citește mai departe...
00:40
Donald Trump provoacă controverse în SUA: Numește un puternic susținător la conducerea unei instituții cheie # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre Citește mai departe...
Acum 12 ore
00:30
Chikungunya face ravagii în China - Peste 7.000 de infectări în doar o lună / Autoritățile iau măsuri drastice tip COVID-19 # Stiripesurse.ro
După mai bine de cinci ani de luptă cu pandemia de COVID-19, China se confruntă cu o nouă amenințare sanitară: o creștere alarmantă a cazurilor de infecție cu virusul Chikungunya, transmite TheHealthSite. Citește mai departe...
00:10
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există'', Citește mai departe...
00:00
Un lider PNL apără afacerea microbuzelor electrice: 'Se compară mere cu pere' / Se cere anchetă rapidă # Stiripesurse.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, Citește mai departe...
00:00
Vaccinul natural împotriva răcelii: Fructul românesc care se vinde pe aur și întărește imunitatea # Stiripesurse.ro
Cătina, supranumită „ginsengul românesc” și considerată un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este un fruct despre care mulți români au auzit, însă puțini îi cunosc cu adevărat beneficiile. Citește mai departe...
12 august 2025
23:50
Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa. Citește mai departe...
23:50
Clipe tensionate în Orientul Mijlociu: armata israeliană lansează o nouă ofensivă majoră în orașul Gaza # Stiripesurse.ro
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe "o nouă etapă" în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în oraşul Gaza, capitala enclavei palestiniene, informează EFE, scrie Agerpres. Citește mai departe...
23:40
'Gata cu risipa'. Gabriel Zetea taie din pază, directori și cheltuieli inutile la CJ Maramureș # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat o serie de măsuri radicale pentru reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței instituțiilor subordonate. Citește mai departe...
23:30
Simion anunță că AUR dă atacul la Guvernul Bolojan, dar fără mari speranțe: 'Hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină' # Stiripesurse.ro
Partidul AUR este gata să depună o nouă moțiune de cenzură. De acestă dată este vizat pachetul 2 de măsuri economice anunțat de Guvern. George Simion nu este, însă, convins de șansele de reușită ale demersului parlamentar, arătând către PSD. Citește mai departe...
