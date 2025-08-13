Țigări ascunse în cutii de suc, într-un microbuz care venea din Ucraina. Polițiștii de frontieră l-au avut în echipă și pe cîinele Lord

14:50

"Românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz", a spus prefectul de Suceava, Traian Andronachi, făcînd referire la sutele de voluntari din județ și din țară veniți să ajute Broșteniul. La Prefectura județului Suceava, de o săptămînă, "în instituție mai sînt patru oameni, toți ceilalți sînt pe teren", ajutînd la […] Articolul Sute de voluntari din județul Suceava, dar și din Bistrița-Năsăud și Timișoara ajută Broșteniul devastat de furtuni. Arhiepiscopia, diferite asociații și persoane fizice le asigură mîncarea. Sînt cazați la pensiuni sau în sălile Liceului Tehnologic Broșteni. Traian Andronachi: Românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz