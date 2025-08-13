Colaborare între preoții de pe cele două maluri ale Prutului: Bilanț la un an de înfrățirea protopopiatelor Iași 1 și Criuleni și Dubăsari
Basilica.ro, 13 august 2025 16:20
Preoții din protopopiatele Iași 1, Criuleni și Dubăsari, din Republica Moldova, s-au adunat într-o conferință, luni, la Biserica „Sf. Apostol Toma” din Iași, unde a fost prezentat bilanțul activităților la împlinirea unui an de la înfrățirea acestor protoierii, de pe cele două maluri ale Prutului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți,…
• • •
Acum 10 minute
16:20
Acum o oră
15:50
La Sâmbăta de Sus au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător # Basilica.ro
Manifestările dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început luni la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaște și continuă pe tot parcursul săptămânii. Punctul culminant va fi sâmbătă, 16 august 2025, când va avea loc proclamarea oficială a canonizării sale. Marți, Arhim. Atanasie…
Acum 2 ore
15:20
Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț, vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală # Basilica.ro
Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală, datorită campaniei „+500 de motive să zâmbească” organizată de Arhiepiscopia Iașilor. Inițiativa este coordonată de Departamentul Minorități, din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor. „La început de an școlar, fiecare copil are nevoie…
15:00
Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal # Basilica.ro
Având în vedere informațiile false vehiculate recent în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal, facem următoarele precizări: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au…
14:40
Valori comune: Mitropolia Basarabiei a primit vizita ambasadorului italian la Chișinău # Basilica.ro
Ambasadorul Republicii Italia în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, a efectuat marți o vizită de cunoaștere și curtoazie la Mitropolia Basarabiei, fiind primit de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Potrivit Mitropoliei Basarabiei, dialogul dintre cele două părți a fost axat pe colaborarea dintre Mitropolie și Ambasada Italiei…
14:30
Mitropolia Basarabiei: A șaptea conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice # Basilica.ro
O nouă conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice a avut loc duminică la Parohia Ștefan Vodă, în Republica Moldova. Evenimentul a subliniat importanța sprijinului spiritual și moral în consolidarea relațiilor sănătoase și durabile. Într-un cadru deschis și primitor, participanții și participantele au discutat despre provocările actuale cu care se confruntă…
Acum 4 ore
14:00
Începe Postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi: comunități și tradiții din jurul granițelor și de pe alte meridiane # Basilica.ro
Majoritatea comunităților românești din jurul granițelor României, dar și credincioși de pe alte meridiane respectă calendarul nerevizuit și se pregătesc de Postul Adormirii Maicii Domnului, care începe joi, 14 august. Numit în popor și „Postul Sfintei Mării”, acesta ar trebui să fie destul de aspru, deoarece culminează cu mutarea la ceruri a Maicii Vieții. Însă…
13:20
Patriarhul Daniel, în mesajul la Duminica Migranților Români, amintește că rugăciunea și iubirea de părinți și neam nu cunosc hotare # Basilica.ro
Într-un mesaj adresat cu ocazia Duminicii migranților români marcată de Patriarhia Română în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis românilor de peste hotare îndemnul de a nu uita că „rugăciunea, iubirea față de părinți, de neam și de Dumnezeu nu cunosc hotare”. Părintele Patriarh Daniel a îndemnat la…
12:30
1.500 de tineri vin la Iași, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova. Programul evenimentelor # Basilica.ro
1.500 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați la Iași, în perioada 18-20 august, pentru a participa la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), informează Doxologia. Tema ediției din acest an este „Locul duhovnicului în viața tânărului”. „Este important pentru tineri să înțeleagă importanța unui duhovnic,…
Acum 6 ore
12:20
Sf. Visarion Toia, cinstit în localitatea natală: Dacă întreabă cineva de unde sunteți, spuneți că sunteți din satul unui sfânt! # Basilica.ro
Sfântul Mărturisitor Visarion Toia a fost cinstit, luni, în localitatea sa natală, la Secuieni, județul Bacău, prin intermediul unui simpozion organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat importanța canonizării Sf. Visarion Toia pentru comunitatea locală. „Dragi tineri, atunci când sunteți…
11:40
Mănăstirea Putna din județul Suceava își serbează hramul istoric vineri, de sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”. Cu acest prilej, va fi sfințit un nou paraclis al sfântului așezământ Obștea a anunțat programul liturgic de hram, care se desfășoară între 14 și 17 august 2025. Sărbătoarea va începe în dimineața zilei de joi, 14 august, cu aducerea…
10:50
91 de ani de la nașterea Părintelui Serafim Rose, un convertit contemporan care s-a dăruit cu totul lui Hristos # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 91 de ani de la nașterea celui care, la vârsta de 28 ani, avea să primească Botezul ortodox, iar la 36 de ani schima monahală. Tânărul Eugene, așa cum a fost numit de părinți, s-a născut la San Diego, California. Dotat cu o deosebită capacitate intelectuală, și-a petrecut tinerețea căutând adevărul ultim…
10:40
Acum 8 ore
10:20
Mănăstirea Nicula se pregătește de hram: Mitropolitul Andrei va conduce pelerinajul pedestru din ajun # Basilica.ro
Mănăstirea Nicula din județul Cluj se pregătește zilele acestea să-și primească pelerinii, veniți să se închine cu evlavie la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din patrimoniul sfântului așezământ. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii, va fi precedată de tradiționalul pelerinaj pedestru „La Nicula colo-n deal”. Ajunul sărbătorii Evenimentul debutează joi, 14 august 2025,…
09:40
Episcopul Lucian, despre cei 70 de tineri prezenți la tabăra „Tradiție și noutate”: Simbolizează numărul de ucenici ai Mântuitorului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a spus săptămâna trecută că numărul de 70 de tineri prezenți la Tabăra națională „Tradiție și noutate” de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Poiana Mărului, județul Caraș Severin, simbolizează „numărul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos”. Acești tineri vor forma viitoarele comunități creștine, a adăugat Preasfinția Sa. „Credem…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Revista „Binele de știut”: Luna iulie 2025 În luna iulie a acestui an, pe lângă Sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București, ne-am bucurat de cinstirea unor sfinți recent canonizați: Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și…
08:30
Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei din Gaza # Basilica.ro
Calendar ortodox 13 august Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului Termenul odovanie provine din limba slavonă și înseamnă sfârșit, încheiere. În Biserica Ortodoxă durata serbării praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția Sărbătorii Învierii Domnului care ține trei zile de-a rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de…
Acum 24 ore
18:30
Episcopul Oradiei a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate, la 235 de ani de la zidirea lăcașului de cult și la împlinirea a 50 de ani de la finalizarea picturii interioare, sfințită în anul 1975. Sfântul așezământ este cunoscut în comunitate sub denumirea „biserica din deal”, cu hramul Sfinților…
18:00
PS Ioan Casian a slujit la Catedrala din Montreal și l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ier. Calinic de la Cernica” din Montreal, Quebec. Episcopul Canadei l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă, trecut la Domnul în noaptea de 8 august. Părintele George a fost parohul catedralei timp de peste 50 de ani și…
16:40
În luna iulie a acestui an, pe lângă Sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București, ne-am bucurat de cinstirea unor sfinți recent canonizați: Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sf. Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De asemenea, am aniversat 74 de ani de la nașterea Patriarhului Daniel. În noul număr…
16:30
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri # Basilica.ro
Campania „Pentru prima dată la mare” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri. În urma inundațiilor devastatoare care au lovit județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să sprijine comunitățile afectate, nu doar prin ajutor material, ci și prin grija pentru sănătatea emoțională a copiilor.…
Ieri
16:00
Mănăstirea Paltin a anunțat programul liturgic pentru hramul Adormirii Maicii Domnului, ocazie cu care Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va săvârși Sfânta Liturghie. Întemeiată în anul 2003, Mănăstirea a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Programul începe joi, 14 august, cu Slujba Privegherii și Prohodul Maicii Domnului, de…
15:50
Cei cu inima tânără o iubesc pe Maica Domnului: PS Benedict vede din perspectivă creștină Ziua Internațională a Tineretului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a transmis, în exclusivitate pentru Basilica.ro, un mesaj care pune Ziua Internațională a Tineretului într-o perspectivă creștină, sugerând că există și o tinerețe a inimii, iar „cei care se simt cu inima tânără” sunt „cei care o iubesc pe Maica Domnului”. Ierarhul amintește că Ziua Internațională a Tineretului, marcată marți,…
15:40
Mitropolitul Irineu: Sfântul Nifon nu a slujit pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului credincios # Basilica.ro
Sfântul Nifon a primit să fie Mitropolit, deși fusese Patriarh al Constantinopolului, nu pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului drept-credincios, a explicat luni Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. În cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Mitropolitană din Craiova cu ocazia praznicului Sfântului Nifon, IPS Irineu a subliniat cât de mult l-a…
15:10
Arhim. Hrisostom Ciuciu: Dumnezeu ne cere să mijlocim pentru ceilalți din ochiul furtunii, pentru că acolo este Hristos # Basilica.ro
Arhim. Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna a explicat, în predica rostită duminică, ce înseamnă că ne vom mântui ca prin foc (I Corinteni 3, 15), cum a potolit Mântuitorul Iisus Hristos furtuna și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. „Să nu cumva să avem ispita să cădem în apocatastaza lui Origen, care spune că…
14:50
O procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a avut loc pe străzile Brăilei # Basilica.ro
Mii de credincioși din municipiul Brăila au participat duminică la primirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în cadrul pelerinajului tradițional organizat în Postul Adormirii Maicii Domnului. O procesiune cu icoana a avut loc pe străzile Brăilei. Icoana, cunoscută și sub numele de „Sfânta de la Adam”, a fost întâmpinată…
14:00
IPS Varsanufie a vorbit despre legătura dintre înființarea Episcopiei Râmnicului și Sfântul Ierarh Nifon # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a amintit de legătura dintre Sfântul Ierarh Nifon și înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503. „Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503, reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a mănăstirilor vâlcene, cu precădere Cozia…
13:50
Icoana în mozaic a Maicii Domnului Oranta a fost amplasată în pronaosul Catedralei Naționale # Basilica.ro
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei – simbol al Întrupării. „Această imagine este foarte veche, având origini în arta…
13:20
13:00
Ziua Internațională a Tineretului aduce în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun # Basilica.ro
Țările membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) celebrează marți Ziua Internațională a Tineretului. Aceasta își propune să aducă în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun. Tema din acest an pune accent pe contribuția tinerilor la rezolvarea problemelor globale și pe importanța investiției în educație, sănătate și participare civică. ONU subliniază că tinerii…
12:40
Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa redeschis publicului după ample lucrări de restaurare # Basilica.ro
Amfiteatrul roman din fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, și-a redeschis porțile pentru vizitatori, după un proces amplu de conservare, restaurare și punere în valoare desfășurat pe parcursul mai multor ani, informează Agerpres. Proiectul, finanțat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, a avut o valoare totală de 22,08 milioane de…
11:50
Președinții României și Republicii Moldova au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chișinăului # Basilica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele României, Nicușor Dan, au vizitat duminică Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, în apropiere de Chișinău. Părintele Paroh Maxim Melinti le-a prezentat biserica veche, noua biserică, aflată în construcție și care va avea hramul „Schimbarea la față a Domnului”, și Centrul Social „Insula Fericirii”, unde se desfășoară…
11:20
Ierarhi români și greci l-au cinstit pe Sf. Ier. Nifon la Târgoviște: Reper de credință, moralitate și rezistență # Basilica.ro
Ierarhi români și greci, precum și zeci de mii de credincioși au participat luni, la Târgoviște, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. La altarul în aer liber din apropierea Catedralei Arhiepiscopale, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu Înaltpreasfințitul…
11:00
PS Damaschin Dorneanul: Cum să nu plângă Maica Domnului atunci când se uită la noi, la lumea în care trăim? Ce vede, pace sau război? # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a spus sâmbătă că Maica Domnului plânge atunci când vede cum a ajuns lumea de astăzi, zguduită de păcat și război. Participând la Procesiunea „Cinstind pe Maica Domnului”, cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Rarău, desfășurată în…
10:00
Anul acesta, zeci de copii ai românilor rezidenți în Bilbao, Spania, continuă să învețe și să exerseze limba română în tinda Bisericii, datorită unui proiect desfășurat de parohia ortodoxă română din localitate cu finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Parohia din Bilbao, pusă sub ocrotirea „Tuturor Sfinților”, desfășoară proiectul școlii parohiale în perioada…
09:20
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia a atins borna de 10.000 de SMS-uri # Basilica.ro
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, a Federației Filantropia, a atins pragul de 10.000 de SMS-uri, anunță organizația pe pagina de Facebook. Este vorba despre peste 10.000 de mesaje trimise la numărul 8864 în cadrul campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”. Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost inițiată Federația Filantropia pentru a…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și…
00:10
Calendar ortodox 12 august Sf. Mc. Fotie şi Anichit (+306) Au pătimit în Nicomidia (Bitinia – Asia Mică) în timpul persecuției pornite de Împăratul Dioclețian împotriva creștinilor. Sfântul Anichit era căpitan în armata imperială. Auzind că este creștin, împăratul a încercat să-l convingă să se aducă jertfă zeilor păgâni, însă sfântul Anichit l-a înfruntat cu…
11 august 2025
20:00
Starețul de la Darvari cheamă bucureștenii la o priveghere de noapte – un leac pentru nopțile pierdute # Basilica.ro
Starețul Mănăstirii Darvari, protos. Arsenie Irimiea, îi cheamă pe bucureșteni să participe, în seara zilei de 14 august, la o priveghere de noapte urmată de Taina Sfântului Maslu, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului — leac pentru nopțile pierdute. Protos. Arsenie de la Schitul Darvari i-a îndemnat pe credincioși să participe la o priveghere de…
18:40
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București # Basilica.ro
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc va fi adusă, în perioada 14–17 august, în pelerinaj, pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală. Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni. „Cu această ocazie, vom aduce cunoscuta icoană făcătoare de minuni a…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a vizitat, vineri, pe șantierele a două biserici aflate în construcție, „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Sângerei și „Sfântul Antonie cel Mare și Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din Bălți. Comunitățile care ridică aceste biserici au fost înființate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Antonie, ca răspuns…
16:20
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a comentat, duminică, despre ce se întâmplă la unele festivaluri muzicale care se desfășoară în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii dintre participanții la aceste evenimente. Într-un cuvânt rostit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Episcopul Maramureșului a deplâns faptul că evenimente de acest tip…
16:00
„Familia, cetate de iubire”: O parohie din Chișinău a organizat o nouă conferință despre violența domestică # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău a organizat sâmbătă o nouă conferința din proiectul de combatere a violenței domestice intitulat Familia – cetate de iubire, inițiat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române și cu UN Women Moldova. Evenimentul a fost precedat de slujba Sfintei Liturghii…
15:10
Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a oficiat duminică prima Liturghie la parohia în formare din Balbriggan, Irlanda, conform unui comunicat primit pe adresa redacției. „Astăzi Hristos este prezent aici, în mijlocul vostru, și ne adună în jurul Său. O comunitate nu se zidește doar din ziduri, ci mai ales din credința și dragostea celor…
14:50
PS Ioan Casian la trecerea la cele veșnice a Protopopului de Montreal: Viața lui a fost o slujire continuă la altarul Bisericii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a transmis, duminică, 10 august, un mesaj de condoleanțe la moartea părintelui George Chișcă, Protopop Emerit: „Viața Părintelui Chișcă a fost o slujire continuă la altarul Bisericii și în mijlocul comunității. Venit la Montreal în anul 1969, purtând în suflet râvna teologică formată în școlile din România și consolidată…
14:50
Mitropolitul Laurențiu și-a serbat onomastica slujind la o biserică dedicată sfântului său ocrotitor # Basilica.ro
Biserica din Cisnădie, județul Sibiu, care este pusă sub ocrotirea Sf. Mc. Laurențiu și a Sf. Ier. Andrei Șaguna, și-a serbat hramul duminică, în prezența Mitropolitului Laurențiu al Ardealului. Înaltpreasfinția Sa și-a cinstit ocrotitorul oficiind Sfânta Liturghie în ziua de pomenire a acestuia. I s-au alăturat Părintele Lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, Părintele Bogdan Fluieraș,…
14:30
Mesaj către tinerii prezenți la ceremoniile dedicate Sf. Nifon: Nu vă lăsați niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, le-a transmis, duminică, miilor de tineri prezenți la ceremoniile dedicate Sfântului Nifon de la Târgoviște, să nu se lase „niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime, adică de ideologiile confuze și distructive”. Potrivit Mitropolitului onorific, aceste ideologii sunt înșelătoare, pentru că „deși uneori…
14:10
Sf. Alexandru din Basarabia, cinstit la biserica unde a slujit: Prima pomenire de după proclamarea locală a canonizării # Basilica.ro
Sf. Pr. Mc. Alexandru (Baltaga) din Basarabia a fost cinstit vineri, pentru prima dată după proclamarea locală a canonizării sale, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea basarabeană Călărași – lăcaș în care sfântul a slujit timp de 54 de ani. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și…
14:00
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat, duminică, 10 august, patru suedezi, în Biserica-Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia. Episcopul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu pr. Silviu Iosif și diac. Raul Marc. În cadrul slujbei, în care s-a citit pericopa evanghelică despre Potolirea furtunii pe mare (Matei 14, 22-34), ierarhul i-a botezat pe…
13:50
Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru…
