30 de file în Cartea Eternității: Anastasia Popescu – Mama Sica

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a comentat, duminică, despre ce se întâmplă la unele festivaluri muzicale care se desfășoară în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii dintre participanții la aceste evenimente. Într-un cuvânt rostit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Episcopul Maramureșului a deplâns faptul că evenimente de acest tip…