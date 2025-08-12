Episcopul Oradiei a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate
Basilica.ro, 12 august 2025 18:30
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate, la 235 de ani de la zidirea lăcașului de cult și la împlinirea a 50 de ani de la finalizarea picturii interioare, sfințită în anul 1975. Sfântul așezământ este cunoscut în comunitate sub denumirea „biserica din deal”, cu hramul Sfinților…
Acum 30 minute
18:30
Episcopul Oradiei a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate, la 235 de ani de la zidirea lăcașului de cult și la împlinirea a 50 de ani de la finalizarea picturii interioare, sfințită în anul 1975. Sfântul așezământ este cunoscut în comunitate sub denumirea „biserica din deal”, cu hramul Sfinților…
Acum o oră
18:00
PS Ioan Casian a slujit la Catedrala din Montreal și l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ier. Calinic de la Cernica” din Montreal, Quebec. Episcopul Canadei l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă, trecut la Domnul în noaptea de 8 august. Părintele George a fost parohul catedralei timp de peste 50 de ani și…
Acum 4 ore
16:40
În luna iulie a acestui an, pe lângă Sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București, ne-am bucurat de cinstirea unor sfinți recent canonizați: Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sf. Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De asemenea, am aniversat 74 de ani de la nașterea Patriarhului Daniel. În noul număr…
16:30
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri # Basilica.ro
Campania „Pentru prima dată la mare” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri. În urma inundațiilor devastatoare care au lovit județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să sprijine comunitățile afectate, nu doar prin ajutor material, ci și prin grija pentru sănătatea emoțională a copiilor.…
16:00
Mănăstirea Paltin a anunțat programul liturgic pentru hramul Adormirii Maicii Domnului, ocazie cu care Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va săvârși Sfânta Liturghie. Întemeiată în anul 2003, Mănăstirea a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Programul începe joi, 14 august, cu Slujba Privegherii și Prohodul Maicii Domnului, de…
15:50
Cei cu inima tânără o iubesc pe Maica Domnului: PS Benedict vede din perspectivă creștină Ziua Internațională a Tineretului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a transmis, în exclusivitate pentru Basilica.ro, un mesaj care pune Ziua Internațională a Tineretului într-o perspectivă creștină, sugerând că există și o tinerețe a inimii, iar „cei care se simt cu inima tânără” sunt „cei care o iubesc pe Maica Domnului”. Ierarhul amintește că Ziua Internațională a Tineretului, marcată marți,…
15:40
Mitropolitul Irineu: Sfântul Nifon nu a slujit pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului credincios # Basilica.ro
Sfântul Nifon a primit să fie Mitropolit, deși fusese Patriarh al Constantinopolului, nu pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului drept-credincios, a explicat luni Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. În cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Mitropolitană din Craiova cu ocazia praznicului Sfântului Nifon, IPS Irineu a subliniat cât de mult l-a…
15:10
Arhim. Hrisostom Ciuciu: Dumnezeu ne cere să mijlocim pentru ceilalți din ochiul furtunii, pentru că acolo este Hristos # Basilica.ro
Arhim. Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna a explicat, în predica rostită duminică, ce înseamnă că ne vom mântui ca prin foc (I Corinteni 3, 15), cum a potolit Mântuitorul Iisus Hristos furtuna și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. „Să nu cumva să avem ispita să cădem în apocatastaza lui Origen, care spune că…
14:50
O procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a avut loc pe străzile Brăilei # Basilica.ro
Mii de credincioși din municipiul Brăila au participat duminică la primirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în cadrul pelerinajului tradițional organizat în Postul Adormirii Maicii Domnului. O procesiune cu icoana a avut loc pe străzile Brăilei. Icoana, cunoscută și sub numele de „Sfânta de la Adam”, a fost întâmpinată…
Acum 6 ore
14:00
IPS Varsanufie a vorbit despre legătura dintre înființarea Episcopiei Râmnicului și Sfântul Ierarh Nifon # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a amintit de legătura dintre Sfântul Ierarh Nifon și înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503. „Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503, reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a mănăstirilor vâlcene, cu precădere Cozia…
13:50
Icoana în mozaic a Maicii Domnului Oranta a fost amplasată în pronaosul Catedralei Naționale # Basilica.ro
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei – simbol al Întrupării. „Această imagine este foarte veche, având origini în arta…
13:20
Icoana în mozaic a Maicii Domnului Oranta a fost amplasată în naosul Catedralei Naționale # Basilica.ro
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în naosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei – simbol al Întrupării. „Această imagine este foarte veche, având origini în arta…
13:00
Ziua Internațională a Tineretului aduce în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun # Basilica.ro
Țările membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) celebrează marți Ziua Internațională a Tineretului. Aceasta își propune să aducă în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun. Tema din acest an pune accent pe contribuția tinerilor la rezolvarea problemelor globale și pe importanța investiției în educație, sănătate și participare civică. ONU subliniază că tinerii…
Acum 8 ore
12:40
Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa redeschis publicului după ample lucrări de restaurare # Basilica.ro
Amfiteatrul roman din fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, și-a redeschis porțile pentru vizitatori, după un proces amplu de conservare, restaurare și punere în valoare desfășurat pe parcursul mai multor ani, informează Agerpres. Proiectul, finanțat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, a avut o valoare totală de 22,08 milioane de…
11:50
Președinții României și Republicii Moldova au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chișinăului # Basilica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele României, Nicușor Dan, au vizitat duminică Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, în apropiere de Chișinău. Părintele Paroh Maxim Melinti le-a prezentat biserica veche, noua biserică, aflată în construcție și care va avea hramul „Schimbarea la față a Domnului”, și Centrul Social „Insula Fericirii”, unde se desfășoară…
11:20
Ierarhi români și greci l-au cinstit pe Sf. Ier. Nifon la Târgoviște: Reper de credință, moralitate și rezistență # Basilica.ro
Ierarhi români și greci, precum și zeci de mii de credincioși au participat luni, la Târgoviște, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. La altarul în aer liber din apropierea Catedralei Arhiepiscopale, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu Înaltpreasfințitul…
11:00
PS Damaschin Dorneanul: Cum să nu plângă Maica Domnului atunci când se uită la noi, la lumea în care trăim? Ce vede, pace sau război? # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a spus sâmbătă că Maica Domnului plânge atunci când vede cum a ajuns lumea de astăzi, zguduită de păcat și război. Participând la Procesiunea „Cinstind pe Maica Domnului”, cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Rarău, desfășurată în…
Acum 12 ore
10:00
Anul acesta, zeci de copii ai românilor rezidenți în Bilbao, Spania, continuă să învețe și să exerseze limba română în tinda Bisericii, datorită unui proiect desfășurat de parohia ortodoxă română din localitate cu finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Parohia din Bilbao, pusă sub ocrotirea „Tuturor Sfinților”, desfășoară proiectul școlii parohiale în perioada…
09:20
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia a atins borna de 10.000 de SMS-uri # Basilica.ro
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, a Federației Filantropia, a atins pragul de 10.000 de SMS-uri, anunță organizația pe pagina de Facebook. Este vorba despre peste 10.000 de mesaje trimise la numărul 8864 în cadrul campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”. Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost inițiată Federația Filantropia pentru a…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și…
Acum 24 ore
00:10
Calendar ortodox 12 august Sf. Mc. Fotie şi Anichit (+306) Au pătimit în Nicomidia (Bitinia – Asia Mică) în timpul persecuției pornite de Împăratul Dioclețian împotriva creștinilor. Sfântul Anichit era căpitan în armata imperială. Auzind că este creștin, împăratul a încercat să-l convingă să se aducă jertfă zeilor păgâni, însă sfântul Anichit l-a înfruntat cu…
11 august 2025
20:00
Starețul de la Darvari cheamă bucureștenii la o priveghere de noapte – un leac pentru nopțile pierdute # Basilica.ro
Starețul Mănăstirii Darvari, protos. Arsenie Irimiea, îi cheamă pe bucureșteni să participe, în seara zilei de 14 august, la o priveghere de noapte urmată de Taina Sfântului Maslu, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului — leac pentru nopțile pierdute. Protos. Arsenie de la Schitul Darvari i-a îndemnat pe credincioși să participe la o priveghere de…
Ieri
18:40
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București # Basilica.ro
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc va fi adusă, în perioada 14–17 august, în pelerinaj, pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală. Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni. „Cu această ocazie, vom aduce cunoscuta icoană făcătoare de minuni a…
16:20
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a vizitat, vineri, pe șantierele a două biserici aflate în construcție, „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Sângerei și „Sfântul Antonie cel Mare și Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din Bălți. Comunitățile care ridică aceste biserici au fost înființate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Antonie, ca răspuns…
16:20
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a comentat, duminică, despre ce se întâmplă la unele festivaluri muzicale care se desfășoară în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii dintre participanții la aceste evenimente. Într-un cuvânt rostit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Episcopul Maramureșului a deplâns faptul că evenimente de acest tip…
16:00
„Familia, cetate de iubire”: O parohie din Chișinău a organizat o nouă conferință despre violența domestică # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău a organizat sâmbătă o nouă conferința din proiectul de combatere a violenței domestice intitulat Familia – cetate de iubire, inițiat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române și cu UN Women Moldova. Evenimentul a fost precedat de slujba Sfintei Liturghii…
15:10
Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a oficiat duminică prima Liturghie la parohia în formare din Balbriggan, Irlanda, conform unui comunicat primit pe adresa redacției. „Astăzi Hristos este prezent aici, în mijlocul vostru, și ne adună în jurul Său. O comunitate nu se zidește doar din ziduri, ci mai ales din credința și dragostea celor…
14:50
PS Ioan Casian la trecerea la cele veșnice a Protopopului de Montreal: Viața lui a fost o slujire continuă la altarul Bisericii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a transmis, duminică, 10 august, un mesaj de condoleanțe la moartea părintelui George Chișcă, Protopop Emerit: „Viața Părintelui Chișcă a fost o slujire continuă la altarul Bisericii și în mijlocul comunității. Venit la Montreal în anul 1969, purtând în suflet râvna teologică formată în școlile din România și consolidată…
14:50
Mitropolitul Laurențiu și-a serbat onomastica slujind la o biserică dedicată sfântului său ocrotitor # Basilica.ro
Biserica din Cisnădie, județul Sibiu, care este pusă sub ocrotirea Sf. Mc. Laurențiu și a Sf. Ier. Andrei Șaguna, și-a serbat hramul duminică, în prezența Mitropolitului Laurențiu al Ardealului. Înaltpreasfinția Sa și-a cinstit ocrotitorul oficiind Sfânta Liturghie în ziua de pomenire a acestuia. I s-au alăturat Părintele Lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, Părintele Bogdan Fluieraș,…
14:30
Mesaj către tinerii prezenți la ceremoniile dedicate Sf. Nifon: Nu vă lăsați niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, le-a transmis, duminică, miilor de tineri prezenți la ceremoniile dedicate Sfântului Nifon de la Târgoviște, să nu se lase „niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime, adică de ideologiile confuze și distructive”. Potrivit Mitropolitului onorific, aceste ideologii sunt înșelătoare, pentru că „deși uneori…
14:10
Sf. Alexandru din Basarabia, cinstit la biserica unde a slujit: Prima pomenire de după proclamarea locală a canonizării # Basilica.ro
Sf. Pr. Mc. Alexandru (Baltaga) din Basarabia a fost cinstit vineri, pentru prima dată după proclamarea locală a canonizării sale, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea basarabeană Călărași – lăcaș în care sfântul a slujit timp de 54 de ani. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și…
14:00
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat, duminică, 10 august, patru suedezi, în Biserica-Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia. Episcopul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu pr. Silviu Iosif și diac. Raul Marc. În cadrul slujbei, în care s-a citit pericopa evanghelică despre Potolirea furtunii pe mare (Matei 14, 22-34), ierarhul i-a botezat pe…
13:50
Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru…
13:30
O biserică din Tg. Neamț a aniversat 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv # Basilica.ro
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale și a numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură,…
12:50
PS Damaschin Dorneanul a vorbit despre încercările vieții la Mănăstirea Teodoreni, ctitorie a familiei Movileștilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Teodoreni, ctitorie a familiei Movileștilor. După citirea Evangheliei despre Umblarea pe mare și Potolirea furtunii, ierarhul a rostit o omilie despre încercările vieții și credința în ajutorul lui Dumnezeu. În cadrul slujbei ierodiaconul Iustin Ungureanu a fost…
12:10
Mitropolitul Dionisie al Corintului, condus pe ultimul drum pământesc de ierarhii și credincioșii din Biserica Greciei # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și întregii Grecii a prezidat sâmbătă slujba înmormântării oficiată pentru Mitropolitul Dionisie al Corintului, relatează Ortodoxia News Agency. Rugăciunea a avut loc la Catedrala „Sfântul Apostol Pavel” din Corint, în prezența ierarhilor Bisericii Greciei, a reprezentanților altor biserici, a oficialilor de stat și a numeroși credincioși. Din Patriarhia Ecumenică, a fost…
11:50
PS Teofil Trotușanul, îndemn la trezvie: Trăim într-o lume în care vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndeamnat, duminică, să fim atenți la furtuna lumii în care trăim, pentru că „vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii”. Cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Precista” din Bacău, în Duminica a 9-a după Rusalii, ierarhul a atras atenția că…
11:00
Episcopul Visarion al Tulcii a publicat un articol omagial dedicat Mitropolitului Nicolae Bălan # Basilica.ro
„Fără să exagerăm deloc, putem afirma că după Mitropolitul Andrei Șaguna, cel care a restaurat Mitropolia românilor ortodocși în 1864 și cel care a fost începător întru toate în Ardeal, al doilea ierarh ca mărime intelectuală și culturală a fost Nicolae Bălan”, scrie Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, într-un articol omagial publicat săptămâna trecută în Ziarul…
10:20
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, își sărbătorește ziua onomastică luni, în ziua de pomenire a Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului. S-a născut în 5 ianuarie 1944 la Crețești-Vidra, jud. Giurgiu, din părinții Anghel și Maria Mihăiță, primind, la botez, numele Nicolae. Viitorul ierarh avea să devină unul dintre cei mai…
09:40
PS Nectarie de Bogdania: Când simțim că ne cufundăm, să avem curajul lui Petru de a striga, „Doamne, scapă-mă!” # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, ne îndeamnă să avem curajul Sfântului Apostol Petru de a-i cere ajutorul lui Dumnezeu atunci când simțim că ne „cufundăm”, precum a făcut-o ucenicul Mântuitorului, în mijlocul furtunii. În Duminica a 9-a după Rusalii, PS Nectarie a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnlui” Ițcani,…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci să-I mulțumim lui Dumnezeu Patriarhul Daniel a fost prezent, duminică, 10 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, unde a rostit…
00:10
Calendar ortodox 11 august Vindecarea celor doi orbi și a unui mut din Capernaum În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând și zicând: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii și Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac…
10 august 2025
18:50
PS Timotei Prahoveanul: Pentru cel care crede, nu există întrebări. Pentru cel care nu crede, nimic nu mai are valoare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat, duminică, 10 august, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a ținut o omilie despre credință și îndoială, ambele ca parte din viața oamenilor: „Pentru cel care crede, iubiți credincioși, nu există întrebări. Iar pentru cel care nu crede, nimic nu mai are valoare,…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu nu a promis că vom scăpa de necazuri, ci că vom deveni biruitori asupra lor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 10 august, Sf. Liturghie la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde a vorbit despre felul în care putem birui necazurile în viață: „Dumnezeu Tatăl nu şi-a scutit nici propriul Fiu de Cruce. Dumnezeu ne-a promis, însă, că ne va da tăria de a face faţă…
15:50
Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci mulțumire de la Dumnezeu # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a fost prezent, duminică, 10 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, unde a rostit o omilie despre minunea Potolirii furtunii de către Domnul Hristos din Evanghelia după Matei (14, 22:34): „Când Iisus Se roagă în singurătate lui Dumnezeu Tatăl, inima Sa se umple de harul…
14:40
PS Varlaam: Hristos îi vrea în corabia Bisericii Sale pe toți cei care cred în El, ca să-i treacă de pe pământ la Cer # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat, duminică, 10 august, Sf. Liturghie, la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o alocuțiune despre rolul mântuitor al Bisericii, la care toți suntem chemați spre dobândirea vieții veșnice. „Corabia, prefigurare a Bisericii, apostolii siliți de Iisus să intre în corabie și care sunt prefigurarea tuturor ucenicilor lui Iisus, cei care…
12:50
În data de 10 august se împlinesc 62 de ani de la moartea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și Mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. O filă din viața lui Victor Puiu Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879, în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale, fiind fiul…
08:20
Se împlinesc 22 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu, cel care a suferit în temnițele comuniste și care și-a păstrat credința în Hristos. În anul 2025, declarat de Patriarhia Română „Anul Centenar” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, se cuvine să amintim…
07:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, îşi aniversează, în data de 10 august, ocrotitorul spiritual: Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul. Ierarhul s-a născut în data de 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica. La vârsta de 13 ani rămâne orfan de tată. Urmează Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969),…
00:20
Calendar ortodox 10 august Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul Sfântul Mucenic Lavrentie (Laurenţiu) a suferit moarte martirică în timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de împăratul Valerian (253 – 260). Sfântul Laurenţiu a fost arhidiacon și avea în grijă asistența socială din orașul Roma, deoarece împreună cu alți diaconi se ocupa de împărțirea lucrurilor oferite de credincioși…
