Episcopul Oradiei a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate

08:50

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și…