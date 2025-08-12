IPS Varsanufie a vorbit despre legătura dintre înființarea Episcopiei Râmnicului și Sfântul Ierarh Nifon

15:00

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat, în data de 6 august, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, unde a rostit o alocuțiune despre schimbările pe care le produce rugăciunea, ca semn, pe chipul omului: „Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în…