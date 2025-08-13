„Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare
Monitorul de Neamț , 13 august 2025 20:40
„Chatboți pentru copii” oferă relații digitale fără tensiuni, dar le pot răpi celor mici experiențele esențiale de creștere emoțională. „Chatboți pentru copii” creează relații online seducătoare, dar riscă să frâneze dezvoltarea social-emoțională a celor mici, avertizează un editorial publicat de revista americană The Atlantic. Prietenie fără tensiuni, dar cu pierderi ascunse Potrivit analizei publicate […] Articolul „Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 10 minute
20:40
„Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare # Monitorul de Neamț
„Chatboți pentru copii” oferă relații digitale fără tensiuni, dar le pot răpi celor mici experiențele esențiale de creștere emoțională. „Chatboți pentru copii” creează relații online seducătoare, dar riscă să frâneze dezvoltarea social-emoțională a celor mici, avertizează un editorial publicat de revista americană The Atlantic. Prietenie fără tensiuni, dar cu pierderi ascunse Potrivit analizei publicate […] Articolul „Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
19:40
Marţi 5 august, la vârsta de 95 de ani, a decedat Ion Iliescu, care a fost primul preşedinte al României postrevoluționare. Ion Iliescu a fost preşedintele CFSN si apoi al CPUN în perioada 1990-1992 şi preşedinte al României în perioadele 1992-1996 şi 2000-2004. Acesta rămâne în memoria colectivă ca proiecţia unui amestec controversat de lumini […] Articolul Ion Iliescu, fără ură, dar şi fără părtinire (I) apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
18:30
Bărbat din Neamț, prins la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute # Monitorul de Neamț
Un bărbat din județul Neamț, alături de doi tecuceni, a fost depistat de jandarmi la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute Aceștia aveau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând mărci înregistrate, dar fără documente legale de proveniență. Misiune de control la Iarmarocul Moldovenesc În timpul acțiunii de asigurare a ordinii publice la Iarmarocul Moldovenesc […] Articolul Bărbat din Neamț, prins la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Siguranța pietonilor în trafic – bilanț îngrijorător în Neamț și un apel urgent la atenție # Monitorul de Neamț
Bilanț alarmant și campanie de prevenire în județul Neamț Siguranța pietonilor în trafic revine în atenție după ce, în primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț, au fost înregistrate 21 de evenimente rutiere cu victime pietoni: patru persoane au murit, șapte au fost rănite grav și zece au suferit răni ușoare. Bilanț îngrijorător […] Articolul Siguranța pietonilor în trafic – bilanț îngrijorător în Neamț și un apel urgent la atenție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 6 ore
16:40
Trecerea la cele veşnice a antrenorului Toader Şteţ a îndoliat fotbalul din Neamţ şi nu numai. Mulţi suporteri, foşti sau actuali reprezentanţi ai clubului de fotbal din Piatra Neamţ şi-au exprimat regretul la despărţirea de un om care a trăit pentru fotbal. „12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a […] Articolul Doliu în fotbalul din Neamţ: „Drum lin, Nea Tedi!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Accident pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției. Șoferul a lovit un minor aflat pe trotinetă # Monitorul de Neamț
Accidentul pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției s-a produs marți seară, pe bulevardul Republicii, când un șofer a acroșat un minor de 15 ani aflat pe o trotinetă electrică. Evenimentul rutier de pe bulevardul Republicii Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc la data de 12 august a.c., în jurul orei 18:15, […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției. Șoferul a lovit un minor aflat pe trotinetă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 8 ore
14:40
Un accident rutier în afara localității Gâdinți a avut loc marți seară, soldat cu rănirea ușoară a unui conducător auto, după ce două autoturisme s-au tamponat pe DN15D. Coliziune între două autoturisme Potrivit IPJ Neamț, evenimentul a avut loc la data de 12 august a.c., la ora 21:20, pe DN15D.„În urma verificărilor efectuate de polițiști […] Articolul Accident rutier în afara localității Gâdinți: un șofer rănit ușor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Locuitorii din Piatra-Neamț au începând de anul acesta acces la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea municipiului pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobilă face parte din inițiativa companiei de a digitaliza România. 5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum […] Articolul Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
O moarte cu multe semne de întrebare – reacţie ruşinoasă a reprezentanţilor Spitalului Judeţean # Monitorul de Neamț
Articolul „O moarte cu multe semne de întrebare, la Spitalul Judeţean” a stârnit, cum era de aşteptat, numeroase reacţii. Inclusiv a provocat un răspuns din partea reprezentanţilor instituţiei sanitare. Pe care îl vom reda integral. Până acolo însă, ruşinoasă atitudinea reprezentanţilor Spitalului care au limitat şi apoi chiar şters toate comentariile la postarea în care […] Articolul O moarte cu multe semne de întrebare – reacţie ruşinoasă a reprezentanţilor Spitalului Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 12 ore
10:30
Rata anuală a inflației ajunge la 7,84% – efectele expirării plafonării energiei și majorării TVA # Monitorul de Neamț
Rata anuală a inflației a crescut la 7,84% în iulie 2025, potrivit INS, pe fondul scumpirilor la toate categoriile de bunuri și servicii. Rata anuală a inflației ajunge la 7,84% în iulie 2025, față de 5,7% în iunie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, creșterea fiind susținută de scumpiri la alimente, mărfuri nealimentare […] Articolul Rata anuală a inflației ajunge la 7,84% – efectele expirării plafonării energiei și majorării TVA apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Fidelis VII a atras peste 1.5 miliarde lei în doar opt zile – interes record pentru titlurile de stat # Monitorul de Neamț
Fidelis VII a atras peste 1,5 miliarde lei, prin peste 17.000 de ordine de subscriere, confirmând interesul românilor pentru titlurile de stat Fidelis VII a atras peste 1.5 miliarde lei în perioada 1 – 8 august 2025, prin 17.293 de ordine de subscriere, potrivit Ministerului Finanțelor, care subliniază interesul ridicat al investitorilor și recordul obținut […] Articolul Fidelis VII a atras peste 1.5 miliarde lei în doar opt zile – interes record pentru titlurile de stat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
07:40
Scurgere de date Google Ads confirmată de Google: milioane de companii afectate # Monitorul de Neamț
Scurgere de date Google Ads: Google confirmă accesul neautorizat la informațiile clienților Google confirmă scurgere de date Google Ads, cauzată de un atac direcționat asupra unui sistem intern Salesforce, care a expus informațiile de contact ale unor potențiali clienți Google Ads. Contextul incidentului În luna iunie 2025, grupul infracțional ShinyHunters (denumit și UNC6040) a accesat, […] Articolul Scurgere de date Google Ads confirmată de Google: milioane de companii afectate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
20:10
Moartea în Spitalul Judeţean Neamţ a unei femei în vârstă de 38 de ani ridică numeroase semne de întrebare. Soţul îndoliat vrea să afle adevărul. Nu din răzbunare, ci pentru a răspunde la o serie de întrebări ce e normal să îl chinuie: cum de s-a ajuns la o astfel de tragedie şi, mai ales, […] Articolul O moarte cu multe semne de întrebare, la Spitalul Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Nu pleca în concediu fără aceste uleiuri esențiale utile în vacanță – te pot salva de neplăceri # Monitorul de Neamț
Lista de urgență cu uleiuri esențiale utile în vacanță Uleiurile esențiale utile în vacanță nu sunt doar parfumate și plăcute la miros, ci pot deveni aliatul tău de încredere împotriva neplăcerilor care îți pot strica concediul. Specialiștii în aromaterapie atrag atenția că, folosite corect, aceste esențe naturale au efecte calmante, antibacteriene, antifungice și antiinflamatorii, acționând […] Articolul Nu pleca în concediu fără aceste uleiuri esențiale utile în vacanță – te pot salva de neplăceri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Descoperire periculoasă în Roman. Sute de cartușe de război, găsite la fundația unei case # Monitorul de Neamț
Misiune pirotehnică în municipiul Roman: muniție de război ridicată de specialiști după un apel la 112 Descoperire periculoasă în Roman pe 11 august 2025, după ce un bărbat de 50 de ani a descoperit, în timpul unor săpături pentru fundația unei construcții pe strada Progresului, 288 de cartușe de calibru 7,92 mm, provenite din Al […] Articolul Descoperire periculoasă în Roman. Sute de cartușe de război, găsite la fundația unei case apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Un cetăţean portughez a fost prins în flagrant, în Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină. Conform anchetatorilor, el a introdus în ţară aproximativ un kilogram de cocaină pe care intenţiona să o vândă în judeţele Neamţ, Vaslui şi Iaşi. „Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu […] Articolul Portughez prins cu cocaină la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu Primăria Municipiului Roman și Asociația „Rareș-Marian”, au adus zâmbete și speranță în inimile a 120 de copii din municipiul Roman, oferindu-le echipamente sportive noi, prin proiectul „Toți copiii sunt buni”. „În zona Strada Fabricii, 60 de copii au primit aceste daruri menite să-i încurajeze să […] Articolul Poliţiştii nemţeni au adus bucurie în inimile a 120 de copii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Peste 100 de permise reţinute şi 476 de sancţiuni contravenţionale aplicate, în urma acțiunii desfășurate la nivel european ROADPOL – SPEED, acțiune dedicată prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză. „În perioada 04 – 10 august, ca urmare a activităților specifice desfășurate pe toate categoriile de drumuri din județ, polițiștii rutieri au aplicat 476 […] Articolul Jale printre vitezomani. Peste 100 de permise reţinute, 476 amenzi aplicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un incendiu a izbucnit ieri, în comuna Podoleni, județul Neamț, fiind semnalat prin apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 15:20. Flăcările au izbucnit într-o gospodărie, având posibilitatea de a se extinde la o locuință din vecinătate. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului La locul incendiului s-au deplasat echipaje de la SVSU […] Articolul Fumatul în locuri neamenajate, cauza incendiului din comuna Podoleni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un bărbat de 79 de ani a dat cinstea pe ruşine la bătrâneţe, urcând la volan deşi avea permisul suspendat. „La data de 11 august, ora 13.30, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, desfășurau activități specifice, pe DN15D, din Dulcești, au observat un autoturism al cărui conducător auto a încercat […] Articolul Bătrân prins la volan cu permisul suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un minor care a urcat la volanul unui autoturism a provocat un accident de circulaţie, luni, 11 august. El a încercat să evite întâlnirea cu o maşină a Poliţiei dar a pierdut controlul volanului şi a lovit o ambulanţă. „La data de 11 august, ora 16:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu- Neamț au fost […] Articolul Minor la volan: s-a ferit de maşina Poliţiei şi a intrat într-o Ambulanţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE întârzie: când vor putea pasagerii lua sticle mari în bagajul de mână # Monitorul de Neamț
Noile scanere CT aprobate de UE promit schimbări majore la controlul de securitate, dar implementarea completă va dura ani. Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE se apropie după aprobarea noilor scanere CT capabile să detecteze explozibili lichizi, însă pasagerii nu scapă încă de limita de 100 de mililitri. În paralel, continuă disputa între companiile […] Articolul Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE întârzie: când vor putea pasagerii lua sticle mari în bagajul de mână apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților # Monitorul de Neamț
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț este pe locul 9 la nivel național, cu peste 8.200 de beneficiari. 1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților – cu 8.209 beneficiari, Neamț se află pe locul 9 în țară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție […] Articolul 1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Zile de foc pentru pompierii nemţeni au fost la sfârşitul săptămânii trecute. Salvatorii nemţeni au avut parte de alarme numeroase cauzate de incendii. O primă astfel de alarmare s-a produs vineri, în jurul orei 15. Pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament de pe strada Aleea […] Articolul Zile de foc pentru pompierii nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Reprezentanţii municipalităţii pietrene anunţă că de luni, până marți (11-12 august), în zona de la intersecția Aleea Tineretului cu Aleea Brazilor (zona Podului Căprioara) vor avea loc probe de presiune cu aer la un tronson de conductă de gaze naturale. Zona adiacentă pe o distanță de 150 de metri va fi delimitată cu bandă avertizoare […] Articolul Probe de presiune cu aer la o conductă de gaze, în zona Podului Căprioara apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:50
La data de 11 august 2025, în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost solicitați să intervină la un accident rutier în localitatea Girov, județul Neamț. Un bărbat de 69 de ani, care conducea un autoturism pe DJ156A, nu a observat o motocicletă și a lovit-o, rezultând rănirea unui pasager de […] Articolul „Nu a văzut motocicleta!”: accident la Girov – pasagerul motocicletei rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
La data de 11 august 2025, în jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un accident rutier în localitatea Bodești, pe DN15C, în care au fost implicate trei autoutilitare, una dintre ele fiind parcată. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 55 de ani, aflat la volanul uneia dintre […] Articolul Accident în Bodești: trei autoutilitare dintre care una era parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
O autoutilitară a luat foc în mers din cauza unui scurtcircuit. Incidentul s-a produs sâmbătă, 9 august şi, din fericire, nu s-a soldat cu victime. „În data de 09.08.2025, la ora 12:30 pompierii au fost solicitați să intervină în satul Ingărești din comuna Urecheni pentru stingerea unui incendiu produs la o autoutilitară aflată in mers. […] Articolul O maşină aflată în mers a luat foc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Traian La data de 11 august, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați despre un accident rutier în localitatea Traian, în județul Neamț. Evenimentul a avut loc pe DN2-E85, când un bărbat de 64 de ani din județul […] Articolul Accident rutier în Traian: doi șoferi răniți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Două persoane din Roman au fost găsite decedate în propriile locuinţe, la sfârşitul trecut de săptămână. Vineri, pompierii nemţeni au găsit o femeie în vârstă de 73 de ani, decedată, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Veronica Micle. „În data de 08.08.2025, în jurul orei 21:15, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul […] Articolul Găsiţi decedaţi în propriile locuinţe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Accident rutier în afara localității Bicaz: motociclist rănit după ce a lovit un stâlp # Monitorul de Neamț
Un accident rutier s-a produs astăzi în afara localității Bicaz. Un motociclist a fost rănit, după ce a pierdut controlul vehiculului. Un accident rutier în afara localității Bicaz a avut loc astăzi, 11 august, în jurul orei 12:30. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției orașului Bicaz, evenimentul rutier s-a produs pe DN12C, în afara localității […] Articolul Accident rutier în afara localității Bicaz: motociclist rănit după ce a lovit un stâlp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Inconstienţă maximă din partea unui bărbat din Neamţ care i-a dat maşina unui minor băut. Mai mult, când a dat nas în nas cu poliţiştii conducea şi cu viteză peste limita legală. „În noaptea de 11 spre 12 august a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au efectuat semnal de oprire […] Articolul Inconştienţă maximă. A dat maşina unui minor băut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit, duminică, 10 august după ce a intrat cu bicicleta într-un cap de pod şi apoi într-un gard. „La data de 10 august a.c., ora 16.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Oglinzi […] Articolul A murit după un accident de bicicletă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat de 54 de ani şi-a pierdut viaţa, duminică seara, 10 august, după ce a căzut de la etajul trei. „La data de 10 august a.c., ora 20:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, o persoană a căzut de la etajul 3 […] Articolul A decedat după ce a căzut de la etajul trei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Un accident rutier produs luni dimineaţă, 11 august, pe E85, în satul Traian, s-a soldat cu două victime. “La ora 09:42, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85 în satul Traian din comuna Săbăoani. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii […] Articolul Accident pe E85. Două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un bărbat care şi-a agresat fratele şi a adresat şi ameninţări poliţiştilor a ajuns în arest. „La data de 9 august a.c., ora 17:15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Români au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 60 de ani, cu privire la faptul că, a fost […] Articolul Şi-a bătut fratele şi i-a ameninţat şi pe poliţişti. S-a ales cu cătuşe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
În cele ce urmează voi da mărturie despre părintele Proclu Nicău, sihastrul din munții Neamțului, ale cărui cuvinte mi-au pătruns adânc în inimă, fiindu-mi îndrumar, balsam și alinare în necaz. A trăit cu adevărat în Hristos Domnul și cu El! A trăit Poruncile Lui ca iubire și nu ca nevoință! L-a iubit pe Domnul și […] Articolul Monahul cel smerit cu chip de înger, părintele Proclu Nicău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10 august 2025
20:00
Creşa din Cartierul Precista a fost modernizată şi îi aşteaptă pe cei mici în condiţii civilizate. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. „Acum este o clădire modernizată și pregătită să-i întâmpine pe cei mici într-un spațiu sigur, luminos și plin de culoare. Pentru mine, această creșă nu înseamnă doar un […] Articolul Creşa din Precista, modernizată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ # Monitorul de Neamț
Nemţenii din comunele afectate de inundaţii au primit ajutor şi de la un om de bine de peste Prut. Este vorba despre Veaceslav Burlac, care, din resurse proprii, a donat peste 22 de tone de ciment pentru gospodăriile afectate. Acesta a fost președinte al Raionului Criuleni din Republica Moldova ţi a contribuit, în mandatul său, […] Articolul Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Format în bogăția duhovnicească a mănăstirilor, Părintele Cleopa a devenit peste timp omul și românul autentic, posesor al înţelepciunii nealterate oferită de starea de rugăciune. Atunci când a coborât în lume, când a devenit extrem de popular, printre ierarhi, universitari, meșteșugari, țărani etc. Părintele Cleopa dovedea tot atâta teologie cât o întreagă bibliotecă[1]. În acest […] Articolul Sfântul Cleopa Ilie – model de Părinte și îndrumător duhovnicesc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Un bărbat în vârstă de 62 de ani are de dat explicaţii oamenilor legii pentru că nu a luat cu el… telefonul care reprezenta dispozitivul prin care era supravegheat. „La data de 8 august a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați de către dispeceratul SIME, din […] Articolul Dosar penal pentru că… „a renunţat” la telefon apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Un copil în vârstă de patru ani care a traversat imprudent o stradă din Gherăieşti a fost victima unui accident rutier, sâmbătă, 9 august. “La data de 9 august a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Gherăiești. În urma […] Articolul Copil accidentat după o traversare imprudentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț, împreună cu cei din cadrul Biroului Siguranță Școlară, au continuat seria activităților preventive dedicate copiilor și adolescenților aflați în taberele organizate în județul Neamț. „Activitățile desfășurate au avut un caracter educativ și interactiv, abordând teme de actualitate precum: -prevenirea victimizării minorilor în diverse situații, […] Articolul Activităţi preventive ale poliţiştilor în taberele din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un motociclist în vârstă de 18 ani a provocat un accident rutier în Piatra Neamţ, sâmbătă, 9 august. “La data de 9 august a.c., în jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piatra-Neamț. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Accident provocat de un motociclist neatent apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 august 2025
16:50
CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei # Monitorul de Neamț
Egal nedrept pentru CSM Ceahlăul în meciul cu CS Tunari, partida de debut în faţa propriilor suporteri, care a avut loc sâmbătă, 9 august. Rezultatul final a fost 1-1, marcatori fiind Davordzie în minutul 54, respectiv Claudiu Dragu, în minutul 57. Cuvintele “doar” din titlu şi “nedrept” de lângă egal sunt justificate de faptul că […] Articolul CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 august 2025
20:10
Debutul CSM Ceahlăul în faţa propriilor suporteri, în noul sezon, a fost prefaţat în această seară, vineri, 8 august, de o surpriză de proporţii. O provocare pentru întreaga familie a galben-negrilor. Echipa a ieşit vineri din vestiar şi a mers în Parcul Central și pe Platoul Curții Domnești din Piatra-Neamț pentru a se întâlni cu […] Articolul Debut acasă cu surprize pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu instituțiile locale, investește în viitorul digital al județului prin modernizarea bibliotecilor și extinderea accesului la educație digitală pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă sau zonă de proveniență. Proiectul „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” este finanțat prin PNRR și se desfășoară în perioada 8 mai 2025 […] Articolul Proiect pentru modernizarea bibliotecilor din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent o iniţiativă care va stârni cel mai probabil numeroase discuţii. Este vorba despre „dog parkuri”, zone special amenajate pentru căţei, edilul promitând că în viitor vor exista astfel de zone în tot oraşul. Cel mai probabil posesorii şi iubitorii de animale vor saluta cu entuziasm iniţiativa […] Articolul Primarul de Piatra promite „dog parkuri” în tot oraşul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” debutează vineri, 8 august. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț.. Timp de trei zile județul va deveni centrul internațional al cântecului, dansului și portului popular, reunind pe scenă artiști din România și din alte 5 țări cu tradiții folclorice […] Articolul Debut pentru Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, ediția XXVI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor plastice din România se va desfășura în perioada 25 octombrie 2025 – 11 ianuarie 2026, la Piatra-Neamț. Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția a XIX-a, va avea loc la Piatra-Neamț între 25 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026, reunind artiști din toată țara într-unul dintre […] Articolul Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.