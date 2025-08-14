Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

12:20

Polițiștii brașoveni au reținut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârșirea mai multor acte de violență domestică împotriva soției sale. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au fost sesizați ieri de către o femeie, cu privire la un incident ce s-ar fi petrecut în data de 2 august, când soțul său [...]