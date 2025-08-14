RATBV vinde mai multe autobuze Mercedes. Cel mai ieftin, în jur de 5.500 de euro
BizBrasov.ro, 14 august 2025 05:50
Operatorul de transport RATBV vrea să vândă mai multe autobuze din parcul auto pe care nu le mai utilizează și sunt „pe dreapta” de mai mult timp. 9 dintre acestea sunt Mercedes Conecto, achiziționate de societate în 2004, când începuse un amplu program de reînnoire a parcului auto, care era format din autobuze autohtone, unele [...]
Acum 30 minute
05:50
Compania Prodlacta vrea să amenajeze în curtea fabricii din Bartolomeu o statuie a unui important conducător al teutonilor. Care este legătura acestuia cu Țara Bârsei # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Prodlacta vrea să ridice un monument simbolic în curtea fabricii din Bartolomeu. În conformitate cu un certificat de urbanism solicitat Primăriei Brașov de către societate, statuia ar urma să-l reprezinte pe un conducător al teutonilor, Hermann von Salza. Acesta a fost al patrulea Mare Maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni (1210–1239), fiind un personaj [...]
05:50
05:50
Primăria Brașov a început demersurile birocratice în vederea accesării unor fonduri europene pentru skate-park-ul de la Pasajul Fartec # BizBrasov.ro
Lucrările de amenajare a skatepark-ului de sub Pasajul Fartec au demarat în iunie anul trecut, dar au început cu o „pauză” (detalii aici), iar la 3 luni de la deschiderea șantierului a fost solicitată și suplimentare a bugetului cu 7 milioane de lei, care nu a fost aprobată (detalii aici). Acum, Primăria a început demersurile în [...]
Acum 2 ore
04:30
Schimbare de comportament: Românii preferă să achiziționeze apartamente vechi și să le plătească cu bani cash # BizBrasov.ro
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendință observată pe piața imobiliară din România în primul semestru al acestui an, potrivit unei analize a unei companii de servicii imobiliare în sistem de franciză. Această schimbare în comportamentul de achiziție este cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacții, pe fondul condițiilor de instabilitate politică și economică. Conform [...]
Acum 4 ore
03:40
Două locații din județul Brașov sunt printre primele 3 cele mai căutate atracții pentru copii din România. O a treia este în primele 20 # BizBrasov.ro
Vacanța de vară nu s-a terminat, iar părinții care nu au reușit încă să plece cu cei mici au ocazia să o facă de Sfânta Maria, în minivacanța de la mijlocul lunii august. O analiză realizată de ClubulCopiilor.ro, pe baza recenziilor din Google Maps, a scos la iveală cele mai bine cotate locuri din țară [...]
03:20
În cadrul sistemului public de pensii reglementat prin Legea nr. 360/2023, principiul de bază este că dreptul la pensie este un drept personal, care încetează odată cu decesul titularului. Potrivit normelor legale, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a decedat. Astfel, pentru lunile care urmează decesului, sistemul public de pensii [...]
02:30
Aveți nevoie de acordul vecinilor pentru deschiderea unui punct de lucru acasă? Ce spune Legea # BizBrasov.ro
Tot mai mulți antreprenori aleg să își organizeze afacerea cât mai aproape de casă, uneori chiar în propria locuință. Fie că vorbim despre freelanceri, mici ateliere sau birouri administrative, ideea de a transforma un spațiu personal într-un loc de muncă poate părea practică și avantajoasă. Totuși, legislația din România stabilește reguli clare în acest sens și, [...]
Acum 24 ore
17:00
Patriarhia Română: Preoții și măicuțele au plătit mereu contribuții la Sănătate. Se vehiculase că, până acum, primeau servicii de sănătate gratuite fără să achite vreo taxă # BizBrasov.ro
Patriarhia Română respinge categoric informațiile apărute în ultimele zile potrivit cărora preoții și monahii ar urma să-și piardă asigurarea medicală de la 1 septembrie 2025, calificându-le drept „complet false” și explicând că aceștia plătesc contribuții ca orice alt angajat. Într-un comunicat oficial, Patriarhia Română subliniază că membrii clerului care au venituri plătesc, ca orice angajat, contribuțiile și [...]
15:40
VIDEO Fost parlamentar de Brașov, Titus Corlățean a apelat la un pastor fundamentalist să „scoată dracii” din el înainte de a candida la șefia PSD. „Să lupte contra păcatului, contra imoralității, contra legilor nedrepte…” # BizBrasov.ro
Fost parlamentar de Brașov, în două mandate – 2004 – 2012 (deputat și, ulterior, senator), social-democratul brașovean Titus Corlățean este subiectul unui clip care devine viral pe rețelele de social media. În acest clip, pastorul Toni Berbece, care anul trecut a închiriat Arena Națională din București pentru a face propagandă suveranistă, se roagă pentru Titus [...]
15:40
Crimă oribilă în Zărnești. Și-a omorât tatăl după ce l-a lovit fără milă, de mai multe ori, cu un burghiu # BizBrasov.ro
Un bărbat din Zărnești a fost ucis fără milă ieri chiar de către fiul său. Armă a crimei a fost un burghiu. Bărbatul s-a deplasat la locuința victimei, unde, după ce a spart mai multe uşi din interiorul locuinței pentru a ajunge la tatăl său, care se refugiase in baie, l-a lovit cu un burghiu [...]
15:30
Instituțiile din subordinea Guvernului trebuie să pregătească tăierile de personal până săptămâna viitoare # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema reducerii cheltuielilor de personal. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a solicitat ca până la 22 august instituțiile să prezinte „propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță”. Guvernul va aplica trei [...]
15:30
Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului. Mașina a căzut într-o râpă, anunță ISU Argeș, conform mediafax. Două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar cu posibile traumatisme la nivelul picioarelor. La fața locului au intervenit pompierii cu două echipaje, pentru acordarea primului ajutor și extragerea [...]
14:20
O femeie a fost bătută pe stradă de soțul ei, cu care se află în proces de divorț. Cu toate acestea, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție privizoriu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au fost sesizați de către o femeia cu privire la faptul că soțul acesteia ar fi amenințat-o și bătut-o, în timp ce se afla pe o stradă din orașul Victoria. „Față de sesizarea pe care polițiștii au primit-o, au făcut cercetări si au stabilit că, între cei doi parteneri, [...]
14:00
Școala de vară de la Muzeul de Artă Brașov se va încheia cu o săptămână dedicată fotografiei. Elevii și tinerii pasionați de imagine sunt invitați să participe la „Atelierul de Introducere în Fotografie” # BizBrasov.ro
În contextul Zilei Internaționale a Fotografiei, sărbătorită anual pe 19 august, Școala de Vară la Muzeul de Artă Brașov va fi prelungită cu o săptămână în care elevii și tinerii pasionați de imagine sunt invitați să participe la Atelierul de Introducere în Fotografie. Atelierul, desfășurat în perioada 18-22 august 2025, este dedicat descoperirii fotografiei ca [...]
14:00
Taxă fixă de 25 de lei pe coletele sub 150 de euro din fluxurile extracomunitare. Sunt vizate livrările de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress # BizBrasov.ro
Guvernul introduce o nouă taxă fixă de 25 de lei pe fluxurile extracomunitare de colete în valoare de sub 150 de euro, vizând comenzi de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard [...]
12:50
Preoții, călugării și personalul monahal nu vor mai avea asigurare de sănătate. De la 1 septembrie, vor trebui să își plătească contribuția, altfel nu vor mai putea beneficia de tratamente medicale gratuite # BizBrasov.ro
Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, anunță Ziarul de Iași. Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. După 1 septembrie, vor putea opta pentru [...]
12:40
O nouă înșelătorie online, asemănătoare cu schema Caritas, înființată la Brașov în anii ’90, ar putea „lovi” peste 100.000 de români # BizBrasov.ro
Influencerul Mihai Țăranu avertizează cetățenii în legătură cu o nouă înșelătorie online, asemănătoare cu schema „Caritas” din anii ’90, care ar putea lovi peste 100.000 de români. El spune că această platformă, o aplicație „revoluționară” de investiții, nu este autorizată și poate fura atât banii, cât și identitatea utilizatorilor. Mihai Țăranu a explicat că aplicația [...]
12:30
Adio „all inclusive” în Turcia? Se dorește reducerea risipei alimentare și a costurilor # BizBrasov.ro
Autoritățile turce vorbesc despre opțiuni privind înlocuirea modelului „all-you-can-eat” din hoteluri și restaurante, ca măsură pentru a reduce risipa alimentară, scrie ziarul turc Sabah. Aproximativ 23 de milioane de tone de mâncare sunt irosite anual, în Turcia, conform unui raport. Dintre acestea, aproximativ 35% din fructe și legume ajung la gunoi înainte să ajungă pe masă. [...]
12:00
VIDEO Cum au evoluat lucrările la sanctuarul din Brașov unde urșii problemă vor fi reeducați, înainte de a fi eliberați în mediul lor natural # BizBrasov.ro
Statul român se mișcă prea încet în problema urșilor a remarcat primarul George Scripcaru, care a mers să vadă evoluția lucrările la centrul de reabilitare a urșilor de la Timiș, proiect care a fost ținut în loc după ce constructorul inițial nu s-a ținut de trabă. „Ursul ține de Ministerul Mediului și este protejat prin [...]
11:50
În vremuri de reformă, Simion scoate capul: „E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Georgescu premier” # BizBrasov.ro
Liderul extremist George Simion a declarat aseară la o televiziune prietenă că venirea AUR la guvernare este „inevitabilă” și a îndemnat PSD „să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu. „Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție [...]
11:10
Schimbare de „look” pentru 57 de giratorii din Brașov. Amenajările vor fi unele sustenabile pentru a se reduce costurile de întreținere # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a decis să investească în imaginea spațiilor verzi din sensurile giratorii ale orașului, anunțând un proiect amplu de reamenajare. Pentru realizarea studiilor aferente, municipalitatea a atribuit direct contractul firmei bucureștene Umbrela Verde Studio SRL, valoarea totală fiind de 251.000 de lei. Conform caietului de sarcini, cele 57 de sensuri giratorii vizate, cu o [...]
11:10
RATBV S.A. anunță faptul că vineri, 15 august 2025, zi liberă prin Lege, circulaţia mijloacelor de transport în comun pe raza municipiului Braşov și în zona metropolitană Brașov se va efectua potrivit orarelor corespunzătoare unei zile de duminică, între orele 6.30 – 22.30. „De asemenea, și punctele de vânzare a titlurilor de călătorie vor funcționa [...]
11:00
Autobuzele RATBV de pe linia 210 spre Ghimbav vor circula pe un traseu ușor deviat, începând de mâine # BizBrasov.ro
De mâine, 14 august 2025, autobuzele de pe linia 210 (Brașov – Ghimbav) vor circula pe un traseu ușor deviat în zona centrului Ghimbavului, schimbarea fiind determinată de realizarea unor lucrări la sediul Primăriei orașului, anunță reprezentanții RATBV S.A. Modificarea traseului nu va afecta deservirea stațiilor sau orarelor de circulație, însă se va menține pe [...]
10:40
Vernisajul expoziției temporare „Haina îl face pe om – Incursiune în codul vestimentar de odinioară” va avea loc mâine, ora 18:00, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Expoziția aduce în atenția publicului larg mai mult decât un cod vestimentar, prezentând tipologii umane existente și în zilele noastre, ca intelectualul, preotul, medicul, comerciantul, țăranul, orășeanul, însoțite de prezentarea [...]
10:30
O zonă a bike-park-ului din Postăvaru închisă, ca urmare a derulării amenajărilor la o nouă secțiune de traseu # BizBrasov.ro
Lucrările de amenajare a noii secțiuni a traseului de mountain bike din Postăvaru, din zona contrapantei din lemn de pe Killy’s Backgarden (Blue Line), avansează și s-a ajuns la faza de închidere temporară a secțiunii respective. Varianta de ocolire este pe poteca turistică. „Va rugăm sa faceți acest lucru cu atenție si pe lângă bicicleta! [...]
10:10
„Turism” cu urși în Poiana Brașov. Animalele, ademenite în stațiune cu mâncare pentru câini și pisici # BizBrasov.ro
Fenomenul „turismului la urs” se extinde în Poiana Brașov, unde autoritățile au descoperit zone în care este pusă intenționat mâncare pentru a atrage animalele sălbatice, cu scopul de a fi fotografiate de turiști, a relatat ProTV. La marginea unei parcări din centrul stațiunii, o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici a atras un urs, [...]
10:00
10:00
Început în 2023, proiectul „sania de vară” de la Predeal ar putea să fie gata la sfârșitul lunii august. Viteză de 40km/k și tunel, lângă pârtia Clăbucet # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, edilii din Predeal au început din primăvara anului 2023 demersurile pentru a amenaja o sanie de vară în zona domeniului schiabil, pentru a crește atractivitatea stațiunii. Inițial, Primăria voia să concesioneze terenul aferent proiectului pentru o perioadă de 16 ani, iar instalația să fie amenajată de un investitor privat, care [...]
Ieri
05:40
Primul tezaur de monede din vremea goților a fost descoperit la noi în țară în Poiana Mică. Unde este expusă „comoara” care, probabil, acum secole fusese luată cu japca de un mercenar de la un soldat # BizBrasov.ro
Primul tezaur de silicve și imitații de silicve, care a fost descoperit în Poiana Mică din Brașov, este expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Tezaurul a fost descoperit în luna mai a anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu şi este compus din 76 de monede de argint, silicve și imitații de silicve, [...]
05:40
Contractul pentru reabilitarea liniei ferate Brașov – Sighișoara, majorat din nou cu peste 10 milioane de lei, din cauza unor lucrări suplimentare la un tunel # BizBrasov.ro
Prețul de modernizare a liniei ferate dintre Brașov și Sighișoara a crescut din nou, de această dată ca urmare a apariției unor lucrări suplimentare pe traseu. Recent, CFR a semnat un nou act adițional cu constructorul (asocierea RailWorks, formată din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A,), valoarea contractului fiind suplimentată cu 10.550.483,69 lei fără TVA. Astfel, valoarea totală a [...]
05:40
„Factură” de 11 milioane de lei pentru lucrările de reparații demarate pe străzile din zona de Sud a Brașovului # BizBrasov.ro
În baza acordului-cadru semnat în luna iulie pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a Brașovului, a fost semnat recent și primul contract subsecvent pentru proiectele în derulare. În conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, valoarea totală a lucrărilor din acest contract este de 11.092.550,16 lei fără TVA, [...]
05:10
Adrian Veștea a demisionat de la șefia PNL Brașov, dar va conduce partidul prin intermediul prefectului Văsii. Pentru prima oară, decizia sa a avut un opozant # BizBrasov.ro
Obișnuit ca toate deciziile din partid să fie aplaudate și aprobate în unanimitate, „fuhrer”-ul Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL la nivel național și șef al Consiliului Județean Brașov, a avut un șoc ieri seară, când, în momentul în care l-a propus pe prefectul Cătălin Văsii să preia atribuțiile de șef al organizației județene s-a trezit [...]
04:00
03:50
„Suzeta digitală a copilăriei”? Cum trăiește un copil fără smartphone în zilele noastre/ Secretele părinților care au spus „NU” dependenței de telefon # BizBrasov.ro
Telefonul mobil a devenit suzeta digitală a copilăriei. La restaurant, în mașină, pe banca din parc – imaginea copilului de trei ani cu ochii lipiți de un display este deja banală. Majoritatea copiilor (80%), indiferent de vârstă, au acces la un smartphone ori la o tabletă pentru a urmări conținut video, arată un studiu Salvați [...]
03:50
Românii se plâng că sunt săraci, dar sunt cuceriți de SUV-urile uriașe: Lamborghini, BMW, Mercedes sau Cadillac # BizBrasov.ro
Raportul oficial de înmatriculări pentru luna iulie 2025 dezvăluie preferințele pieței locale în ceea ce privește SUV-urile de lux. Mercedes-Benz, BMW și Audi rămân principalii jucători, în timp ce Lamborghini păstrează un caracter exclusivist prin modelul său Urus, conform datelor publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Mercedes-Benz în fruntea SUV-urilor premium [...]
02:40
Cum se stabilește și care este înălțimea maximă a gardului între vecini. Prevederile Legii # BizBrasov.ro
În România, cadrul legal care reglementează construcția gardurilor între vecini este Codul Civil. Conform articolului 660, orice despărțitură între două proprietăți, fie că este vorba despre un gard, un zid, un șanț sau alt tip de delimitare este, prin prezumție, deținută în comun de cei doi vecini. Practic, gardul dintre proprietăți poate să fie construit de [...]
12 august 2025
16:00
Țigan, absolvent al Universității Transilvania și fost șef la Romsilva, cercetat de DNA, după ce a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat la o direcție silvică # BizBrasov.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, absolvent al Universității Transilvania care a fost pensionat în 2023, după ce a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, iar apoi [...]
15:40
Un fost preot ortodox, despre costurile inimaginabile ale înmormântării la români care pot ajunge la 10.000 de euro vs. incinerare: „Îl așezi pe cel drag într-un mic vas decorativ și îl poți avea alături oriunde te poartă destinul pe lumea asta, fără surpriza ca, întorcându-te peste ani în țară, să nu-l mai găsești în cimitir, fiindcă preotul a vândut locul altcuiva” # BizBrasov.ro
Doctor în teologie, traducător publicat de Patriarhia Ortodoxă Română, Ion Aion a renunţat la veştmintele bisericeşti, şi-a dat demisia din preoţie şi a scris o carte intitulată „Spovedania unui preot ateu”. Volumul caută răspunsuri simple la ample frământări umane și le propune apoi cu umor și tragism, prin decupaje din viața de zi cu zi [...]
15:30
Din dorința de a-și păstra parcările de reședință, deși nu mai aveau acest drept, unii brașoveni „ingenioși” au depus acte false și sunt acum sunt incidența legii penale. Procedura de revalidare pentru cei care au toate actele în regulă se poate face de acum și pe site-ul Primăriei, fără a mai transmite mail-uri sau a sta la cozi # BizBrasov.ro
Dorința unora dintre brașoveni de a își păstra locul de parcare, deși nu mai au dreptul conform Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Brașov, îi duce pe unii dintre aceștia sub incidența legii penale. Procedurile de verificare a documentelor, prin suprapunerea bazelor de date, scot la [...]
15:10
CFR îi avertizează pe cei care pleacă cu trenul în minivacanța de Sfânta Marie, că s-ar putea să facă „saună”, din cauza unor defecțiuni la sistemele de climatizare ale vagoanelor # BizBrasov.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri.CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.”, potrivit Mediafax. „Pentru această perioadă, în funcție [...]
14:30
Brașovul se pregătește să găzduiască spectacolul de închidere al turneului „Catedralele Sunetului”. Evenimentul va avea loc la Biserica Neagră # BizBrasov.ro
Brașovul se pregătește să găzduiască spectacolul de închidere al turneului „Catedralele Sunetului – O călătorie muzicală în Lăcașuri Sacre”, un eveniment ce îmbină frumusețea muzicii, patrimoniul istoric și emoția întâlnirii cu publicul. Locația aleasă pentru acest final memorabil este unul dintre cele mai emblematice lăcașuri de cult din România – Biserica Neagră. În 14 august, [...]
14:20
Trei „pești” au fost duși în arest, după ce au obligat mai multe femei să se prostitueze pe DN 1 # BizBrasov.ro
Mai multe femei au fost obligate să se prostitueze în zona DN1, în apropierea comunei Băneşti, trei bărbaţi fiind reţinuţi de către anchetatorii prahoveni pentru proxenetism, transmite Agerpres. „În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către [...]
14:20
Familie de români, blocată lângă granița Greciei. Soțul a făcut o greșeală imensă și a fost nevoit să ceară ajutorul pe Facebook: „Sunt la vreo 40 de kilometri de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire” # BizBrasov.ro
Un român care se întorcea din vacanța petrecută în Lefkada, Grecia, a ajuns într-o situație demnă de un scenariu de film după ce și-a blocat cheia mașinii în portbagaj. Incidentul a avut loc în Kerkini, Grecia, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Bulgaria, pe la punctul de trecere Kulata. Acesta a ajuns să [...]
14:00
„Festivalul de Artă Sacră Măgura”, ediția a treia: Pictură, ceramică, muzică sacră, dar și o impresionantă expoziție de cusături indiene # BizBrasov.ro
Festivalul de Artă Sacră MĂGURA, un eveniment dedicat întâlnirii dintre spiritualitate și expresia artistică, va avea loc în perioada 15-17 august în satul Măgura, din comuna Moieciu. Ediția a III-a se construiește în jurul temei „Trăiri care ne leagă” și își propune să aducă în prim-plan creații care reflectă profunzimea sacrului în viața contemporană. „Festivalul [...]
13:50
VIDEO Cum ne păcălesc infractorii prin telefon. Mint că sunt de la bancă, de la poliție, de la spital, iar apelurile sunt din ce în ce mai dese # BizBrasov.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). „Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a-ţi câştiga încrederea. Scopul lor este să te [...]
13:10
În perioada 18 – 22 august 2025, se vor executa trageri cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu, anunță reprezentanții Primăriei Comunei Cincu. Este STRICT INTERZIS accesul oamenilor, animalelor, căruțelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje în zona poligonului. Orice accident, în eventualitatea producerii lui, va fi pus pe propria răspundere a celor care [...]
13:00
Mai mulți pasageri RAT Brașov au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce șoferul unui autobuz de pe linia 4 a pus o frână bruscă # BizBrasov.ro
Mai mulți pasageri au căzut într-un autobuz RAT Brașov astăzi la amiază, după ce șoferul a pus o frână bruscă. Conform surselor Biz Brașov, șoferul autobuzului care circula pe linia 4 a frânat când culoarea semaforului s-a schimbat în roșu, la trecerea de pietoni de pe joncțiunea străzii Hărmanului cu bulevardul Mihail Kogălniceanu. Din informațiile [...]
12:40
Percheziții la un bărbat de 34 ani, care a furat lemne din pădure. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi tăiat și furat lemne dintr-un fond forestier, aflat în proximitatea localității Mercheașa din județul Brașov. „Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat, de 34 de ani, s-ar fi deplasat cu un vehicul [...]
12:30
Fraudă online în numele Hidroelectrica. Imagini contrafăcute cu șeful companiei care îndeamnă la tranzacționarea acțiunilor societății # BizBrasov.ro
Hidroelectrica informează asupra apariției în mediul online a unor imagini contrafăcute de tip „deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor societății. Reprezentanții Hidroelectrica recomandă: -Nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false. -Raportați conținuturile false publicate în mediul online. -Nu vă lăsați înșelați de „citate” asociate cu diverse [...]
12:20
Un localnic din Vulcan care și-a agresat soția cu „repetiție” a ajuns în Arestul Poliției # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au reținut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârșirea mai multor acte de violență domestică împotriva soției sale. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au fost sesizați ieri de către o femeie, cu privire la un incident ce s-ar fi petrecut în data de 2 august, când soțul său [...]
