Europa League: Braga vs CFR Cluj – Misiune imposibilă pentru ardeleni
Impact.ro, 14 august 2025 07:20
Braga – CFR Cluj, meci contând pentru manşa a doua a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 14 august 2025, de la ora 21:30, pe Estádio Municipal de Braga
• • •
Acum 10 minute
07:20
Braga – CFR Cluj, meci contând pentru manşa a doua a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 14 august 2025, de la ora 21:30, pe Estádio Municipal de Braga
Acum 30 minute
07:00
Drita – FCSB, meci contând pentru manşa a doua a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 14 august 2025, de la ora 21:00, pe Stadiumu Fadil Vokrri din Pristina
Acum 12 ore
22:40
George Simion ar intra la guvernare cu PSD. Anul trecut zicea invers, dar probabil că era tot marketing
Domnul George Simion, cel mai iubit agent imobiliar din țară, a spus că AUR ar intra la guvernare cu PSD, daca PSD îl acceptă pe Călin Georgescu pe postul de premier. Anul trecut, înainte de
19:30
Domnul Dani Mocanu, o mândrie națională, se laudă în timpul unui concert ținut la Slobozia că admiratoarele din public i-au aruncat pe scenă nu mai puțin de 15 sutiene. Astfel, cu această performanță, domnul Mocanu
Acum 24 ore
18:10
Grindeanu spune că Bolojan ne împinge în recesiune prin declarații panicarde. Dar nu iese de la guvernare, că e sărăcie în opoziție
Domnu Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și probabil viitor premier al României dacă PSD nu găsește până atunci pe cineva fără diplomă de bac, face opoziție din interiorul coaliției de guvernare. Și îl acuză
17:00
Simion le spune românilor din diaspora să nu revină în țară, că e recesiune. Să fie suveraniști la alții când e greu la noi
Liderul AUR, George Simion, îi sfătuiește pe românii din diaspora să nu se întoarcă în România pentru că urmează o recesiune. Practic, asta e arta suveranismului autohton: să vii în țara ta doar când e
12:40
Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei în luna iunie 2025, fiind mai mare cu 31 lei (+0,6%) față de luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de statistică (INS). Asta
09:00
PSG – Tottenham, meci contând pentru finala Supercupei Europei, este programat, miercuri, 13 august 2025, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine (Italia) şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
Ieri
17:20
Pensiile private presupun un mecanism simplu, pe care puțini dintre contributorii romàni îl știu: O parte din cotizația pentru pensie a unui contributor merge obligatoriu la un fond de pensii private. Fondul de pensii investește
15:50
Pensie specială și salariu baban la vârful ANC. Cine este birocratul are blochează acordarea cetățeniei române etnicilor români
Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), Silviu-Gabriel Barbu, reprezintă întruchiparea privilegiilor nemeritate din instituțiile statului. Fost magistrat pensionat, Barbu beneficiază de o pensie specială uriașă, pe care o cumulează cu un salariu de demnitar public
14:40
Isărescu: „Suntem campioni la deficit, inflație și dobânzi". Realitatea: suntem campioni la cumpăratul pe caiet
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spune că România e „campioană" la deficit bugetar, inflație și dobânzi, iar cauza principală ar fi inflația, motiv pentru care trebuie redusă inflația, nu dobânzile. Ce nu zice însă Isărescu este
09:50
Viktoria Plzen – Rangers, meci contând pentru manşa a doua a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, marţi, 12 august 2025, de la ora 20:00, pe Doosan Arena din Plzen. Viktoria Plzen,
09:30
Pe 12 august 2025 se împlinesc 25 de ani de la accidentul submarinului nuclear Kursk, accident petrecut la câteva luni de la preluarea puterii în Rusia de către Vladimir Putin, acuzat că a refuzat ajutorul
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Trump, lecție de geografie greșită: spune că se vede cu Putin „în Rusia", dar întâlnirea e în Alaska, zonă încă neanexată de ruși
Donald Trump a anunțat cu mândrie că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august „în Rusia", deși întâlnirea va avea loc în Alaska, al 49-lea stat al SUA. Practic, în discursul lui Trump,
11 august 2025
22:10
Pe lângă protestul suveranist trece un autobuz al STB aproape gol în care erau mai mulți oameni decât la protest
Imagini de un cosmic dramatism la protestul suveranist de astăzi – protest altfel anunțat ca „de amploare": la un moment dat, pe lângă cei câțiva participanți la protestul „de amploare" trece un autobuz al STB
20:30
Radu Banciu știe pe cine trebuie să dea Becali afară de la FCSB ca să își revină echipa: pe Becali
Radu Banciu face o analiză scurtă și pertinentă a situației în care se află acum FCSB: ăsta e sfârșitul echipei. S-a ajuns la capătul de drum – acolo unde trebuie schimbat patronul pentru că echipa
19:40
Dumitru Dragomir, oracol cu ștate vechi, îi recomandă lui Becali să le facă analize medicale fotbaliștilor FCSB
Domnul Dumitru Dragomir, vizionar în toate, pare că știe de ce merge FCSB-ul dintr-o înfrângere în alta: de vină trebuie să fie starea de sănătate a jucătorilor. Se sugerează, probabil, că se consumă ceva nepotrivit.
17:10
A început marele protest suveranist la care sunt așteptați 7-8 milioane de români. Deocamdată au venit vreo 14-15 români
Restul depana la 7-8 milioane de români vor veni și ei în Piața Victoriei, însă doar la nivel telepatic. George Simion a anunțat că nu vine, deoarece Rusca să fie arestat. La terasa din Cipru
16:10
Domnul primar Emil Boc a dus tăierea de panglica la un alt nivel: tocmai ce a tăiat panglica la începerea lucrărilor pentru puțul prin care vor fi introduse sub pământ utilajele ce vor săpa tunelul
12:30
Liderii PSD s-au întâlnit astăzi într-o ședință de urgență pentru a decide dacă mai rămân la putere, în condițiile în care partenerii de guvernare nu au cinstit cum se cuvine funerariile lui Ion Iliescu. S-a
12:10
Gigi Becali, războinicul lanternei roșii, zice că el vrea doar bani, nu și performanță sportivă
Domnul Gigi Becali, patron al unei echipe care se îndreaptă spre titlul de lanterna roșie a clasamentului după înfrângerea cu Unirea Slobozia, declară că pe el nu îl interesează deloc performanța sportivă. El vrea doar
08:10
Botoşani – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, luni, 11 august 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
08:10
Oţelul Galaţi – Rapid, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, luni, 11 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de
00:20
Cerința lui Becali, „Aduceți-ne echipe!", a fost ascultată: a venit Unirea Slobozia și i-a bătut acasă
FCSB a luat bătaie în seara asta, acasă, de la Unirea Slobozia. Scor final: 0-1. Ocazie unică pentru fanii dinamoviști să uite de Foresta Fălticeni și să râdă de adversarii tradiționali. În ce-l privește pe
10 august 2025
20:30
PRO TV Chișinău susține că Nicușor Dan se află în concediu în Republica Moldova. Realitate: președintele României nu își poate lua concediu
Acest aspect al meseriei de președinte al României a fost lămurit pe vremea lui Iohannis, când acesta, acuzat de toată lumea că stă prea mult în vacanță, a dat următorul comunicat: „În conformitate cu dispozițiile
20:20
Domnul Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, fost partener de pescuit la știucă al lui Liviu Dragnea, a descris corect mecanismul reformei din proprie inițiativă: „Să îi ceri cuiva să își taie de unul singur
19:40
PSD a scăzut atât de mult în sondaje încât ar trebui să își schimbe numele în Partidul Și Alții, după categoria la care o să apară în curând în sondaje
PSD organizează mâine o ședință de urgență unde va decide mâine dacă rămâne la guvernare. Pretextul oficial e că USR, partener de guvernare, nu a venit la funeraliile lui Ion Iliescu. Motivul real? PSD se
17:40
Luni începe sesiunea a doua a Bacalaureatului. Cei mai mulți speră să le pice din George Călinescu și soția lui, Cristela
Peste 30.000 de elevi vor susţine, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Dacă pică replici din „Game of
16:20
7 ani de la gazele din 10 august. Niciun vinovat și vine și prescrierea. Independența justiției cere pensii speciale
Activistul Marian Rădună a descris cel mai bine situația în care ne găsim la ceas de „aniversare": "10 August. Au trecut 7 ani şi vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale şi angajaţi ulterior prin
15:10
Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la noua echipă din Sudan. În curând, va ajunge și el călugăr la Becali
Domnul Reghecampf este ținta unor mici ironii pe internet din cauza faptului că a ajuns să antreneze în Sudan, țară aflată în război civil. Apăruseră zvonuri că mărimea salariului, destul de mic, înclină mai degrabă
13:30
E înghesuială de analiști pe internet – care mai de care interpretează politic, în toate direcțiile, acest eveniment. Dar nimeni nu îl interpretează mai așa, mai omenește. Avem acolo doi președinți dintr-o zonă amenințată de
08:40
Universitatea Craiova – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi
08:40
FCSB – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, d
01:10
Nicușor Dan, absent de la înmormântarea lui Iliescu, dar prezent în campania lui din 2000 # Impact.ro
Nicușor Dan, care nu a fost la funeraliile lui Ion Iliescu, a recunoscut că în anul 2000 l-a votat pe fostul președinte și chiar i-a făcut puțină campanie electorală prin fundația pe care o conducea […] The post Nicușor Dan, absent de la înmormântarea lui Iliescu, dar prezent în campania lui din 2000 appeared first on IMPACT.ro.
9 august 2025
23:10
Mulți au râs de perspectiva că industria calului ne va scoate economic la liman. Ei bine, iată că a început să miște treaba. Video – aici. The post A apărut Apple CalPlay, cu horse navigation appeared first on IMPACT.ro.
22:40
Robert Turcescu, colonelul poporului, susține că vor ieși 7 milioane de români în stradă pentru Călin Georgescu # Impact.ro
Domnul Robert Turcescu, un jurnalist de renume, dar și un colonel destul de cunoscut, dă de înțeles că urmează a avea loc în România un fel de revoluție: e posibil să iasă 7 milioane de […] The post Robert Turcescu, colonelul poporului, susține că vor ieși 7 milioane de români în stradă pentru Călin Georgescu appeared first on IMPACT.ro.
22:00
După ce i-a rezolvat pe Grindeanu, Georgescu și Căcărău, domnul Banciu a ridicat ștacheta și a atacat un țânțar. În acest moment, țânțarul nu mai poate beneficia nici măcar de drept la replică. Video – […] The post Radu Banciu a trecut și la alte specii: a executat un țânțar în direct appeared first on IMPACT.ro.
21:10
Autoritățile au activat câinii anti-drog la Untold, ca să nu le ia zăpada prin surprindere # Impact.ro
La festivalul Untold din Cluj au fost aduși și câini special antrenați pentru depistarea drogurilor. Surprinzător, autoritățile nu au fost luate prin surprindere de situație – un progres notabil într-o țară unde, de obicei, zăpada […] The post Autoritățile au activat câinii anti-drog la Untold, ca să nu le ia zăpada prin surprindere appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Boc anunță că încep lucrările la metroul din Cluj. Chiriile se pregătesc să bată noi recorduri mondiale doar de la anunțul ăsta # Impact.ro
Primarul Emil Boc a anunțat că luni, 11 august, pornesc oficial lucrările la metroul din Cluj. Vestea i-a bucurat pe constructori și i-a speriat pe chiriași, care deja se așteaptă ca prețurile să mai sară […] The post Boc anunță că încep lucrările la metroul din Cluj. Chiriile se pregătesc să bată noi recorduri mondiale doar de la anunțul ăsta appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Ion Iliescu a fost prezent la concerte în prima seară a festivalului Untold. În mulțime, pe un mic monitor – după cum se poate vedea în videoul de aici. Cu 35 de ani în urmă, […] The post Ion Iliescu în mijlocul tineretului la Untold! appeared first on IMPACT.ro.
19:20
DN1 își consolidează renumele de cea mai mare parcare din lume după ce și-a adăugat în portofoliu Platoul Bucegi. Lăsăm videoul de aici în atenția celor care vor să stea cu orele în trafic ca […] The post Platoul Bucegi a devenit o prelungire a DN1 din punctul de vedere al traficului appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Paranormal pe podul de la Brăila: au apărut infiltrații de apă în asfalt, deși nu a plouat. Posibilă explicație: constructorul nu și-a zidit soția # Impact.ro
Scandal la podul de la Brăila: Compania de drumuri, CNAIR, a cerut constructorului să facă o expertiză și să verifice sursa infiltrațiilor de apă din asfalt. Care sursă nu are cum să fie cerul, deoarece […] The post Paranormal pe podul de la Brăila: au apărut infiltrații de apă în asfalt, deși nu a plouat. Posibilă explicație: constructorul nu și-a zidit soția appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Înmormântarea lui Ion Iliescu a costat doar 6000 de euro, dar dacă venea și Iohannis cu avionul de la Sibiu sarea de milion # Impact.ro
Experții spun că de înmormântarea lui Ion Iliescu s-a ocupat Asociația Serviciilor Funerare și că ar fi costat doar 6000 de euro. Însă acest preț nu conține și îmbălsămarea, care ar fi fost făcută la […] The post Înmormântarea lui Ion Iliescu a costat doar 6000 de euro, dar dacă venea și Iohannis cu avionul de la Sibiu sarea de milion appeared first on IMPACT.ro.
17:30
O idee foarte practică și foarte modernă pentru a nu te murdari pe buricele degetelor de zeama de mici când dai micii prin mustar: îți pui unghii false. Țăranii încă mai folosesc scobitorile. Video – […] The post Technologia! Unghii false folosite ca scobitori pentru dat micul prin muștar appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Stegarul Dac intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Și să umple Bucureștiul de macarale și copaci # Impact.ro
Deși acum se află în arestul preventiv, intenția lui a rămas. De asemenea, intenția a rezistat și anunțului făcut de șefa mișcării suveraniste, doamna Alexandrescu, privind candidatura ei la aceeași primărie. Stegarul Dac nu a […] The post Stegarul Dac intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Și să umple Bucureștiul de macarale și copaci appeared first on IMPACT.ro.
16:50
Marian Ceaușescu reamintește că Tăriceanu și Bolojan i-au dat gratis lui Iliescu terenul din spatele casei și Primăverii # Impact.ro
S-a întâmplat pe vremea când Tariceanu era premier, iar Bolojan secretar general. Marian Ceaușescu susține că amândoi ar fi semnat pentru împroprietărirea lui Ion Iliescu cu cei 500 de metri din spatele casei. La prețul […] The post Marian Ceaușescu reamintește că Tăriceanu și Bolojan i-au dat gratis lui Iliescu terenul din spatele casei și Primăverii appeared first on IMPACT.ro.
15:40
Radu Banciu i-a reamintit lui Crin Antonescu cine l-a adus pe Iohannis, că se cam uitase # Impact.ro
Într-o satiră împănată cu cuvinte destul de dure din manualul de zootehnie, domnul Radu Banciu i-a reproșat domnului Crin Antonescu faptul că se ia doar de absenta lui Nicușor Dan de la funerariile lui Ion […] The post Radu Banciu i-a reamintit lui Crin Antonescu cine l-a adus pe Iohannis, că se cam uitase appeared first on IMPACT.ro.
13:10
Dani Mocanu, costumație de prințesă pe scenă. Costumația ar putea avea succes și după eventuala condamnare # Impact.ro
Nimeni nu înțelege ce mesaj a vrut să transmită domnul Mocanu îmbrăcând pe scenă haine de prințesă a onlineului. A acelor site-uri care încep cu „only”. Poate că nu a vrut să transmită niciun mesaj. […] The post Dani Mocanu, costumație de prințesă pe scenă. Costumația ar putea avea succes și după eventuala condamnare appeared first on IMPACT.ro.
12:50
Doamna Șoșoacă face din nou senzație în lumea spirituală. De data asta, chemând popii la nesupunere fațade autorități. Interesant e că unii dintre popi îi asigură și ceva fundal pentru această scenă. Ceea ce înseamnă […] The post Diana cea Mare și Sfântă îi îndeamnă pe popi la nesupunere față de autorități appeared first on IMPACT.ro.
12:30
Ilie Bolojan îl amână pe Băsescu cu alocarea unei vile de protocol. Practic, e conflict între palatele Victoria și Cireșica # Impact.ro
Domnul Basescu își vrea înapoi privilegiile de fost președinte – privilegii recâștigate printr-o decizie CCR, după ce le pierduse din cauză că a fost dovedit colaborator al Securității ca poliție politică. A făcut și o […] The post Ilie Bolojan îl amână pe Băsescu cu alocarea unei vile de protocol. Practic, e conflict între palatele Victoria și Cireșica appeared first on IMPACT.ro.
