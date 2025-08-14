”Minunea” de la Suceava mai are nevoie de încă trei ”minuni”

10:00

Conform medicului de familie Irina Badrajan, secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, sînt cabinete ale medicilor de familie care se dotează prin PNRR, însă problema este aceea ca unii medici vor ieși în curînd la pensie, iar din urmă nu prea vine nimic. Recent, prezent la Galați, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat importanța medicinei […] Articolul Dotări ale cabinetelor medicilor de familie, prin PNRR. Dr. Irina Badrajan: Singura problemă este că cei care acum fac toate lucrurile acestea, la un moment dat vor pleca din sistem. Și nu vine nimeni după noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.