Peste 250 de jandarmi suceveni, pe teren, în minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului
Radio Top Suceava, 15 august 2025 12:50
În perioada 14 – 18 august, peste 250 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava sînt și vor fi zilnic la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor religioase, culturale, artistice și sportive prilejuite de Sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului". Într-un comunicat al Jandarmeriei Suceava se arată că
Efective de polițiști sporite, cu ocazia minivacanței de Sfînta Maria. IPJ Suceava mai spune că vor fi pe teren și peste 160 de autospeciale de poliţie # Radio Top Suceava
Avînd în vedere evenimentele organizate în contextul Sărbătorii Religioase "Adormirea Maicii Domnului", precum şi fluxul sporit de persoane ce se înregistrează în locurile publice din județ în minivacanța 15 – 17 august, poliţiştii suceveni acţionează cu efective sporite. În această perioadă, în afara polițiștilor din dispozitivele de ordine și siguranță publică, pe raza județului Suceava
Pe 14 august 2025, între orele 07.00 și 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Siret au organizat o razie pentru prevenirea și combaterea infracționalității. În cadrul raziei au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 12.449 lei. Au fost legitimate 133 de persoane și au fost controlate alte 133 de autovehicule, fiind
Incidente la Urgențele Spitalului Clinic Județean Suceava. Spitalul reamintește care sînt condurile pentru urgențe și timpii de așteptare # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava remintește care sînt codurile pentru urgențe și care sînt timpii de așteptare în Unitatea de Primiri Urgențe. Face acest lucru "ca urmare a ultimelor incidente care au avut loc in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului nostru". Iată comunicatul purtătoarei de cuvînt a Spitalului, dr. Monica Terteliu: "Unitatea de Primiri Urgențe
Donație de 200.000 de euro pentru Broșteni, de la o firmă care a vrut să rămînă anonimă. Jurnalista Oana Șlemco, după deplasarea în zona lovită de inundații: Mai este nevoie de bani, de materiale de construcții și de voluntari # Radio Top Suceava
În continuare, la Broșteni, oraș lovit de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie, este nevoie de bani, de materiale de construcții și de voluntari. În ceea ce privește alimentele și îmbrăcămintea, acestea sînt suficiente. Jurnalista Oana Șlemco, de la Intermedia TV Suceava, a fost joi, 14 august, la Broșteni, iar în cadrul unei
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înalt PreaSfinția Sa Calinic, tace și face. Face fără să bată toba. Pardon, clopotele. La rubrica "Răspunsul ierarhului" de pe pagina oficială a Arhiepiscopiei, Înaltul i-a răspuns unui enoriaș curios să afle ce a făcut pentru sinistrații de la Broșteni: "Lucrurile serioase se realizează fără prea mult zgomot. Personal, am fost
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat, în ședința de astăzi, Hotărârea nr. 26 privind acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor aflate în situații de necesitate ca urmare a inundațiilor produse în perioada 27–28 iulie 2025 în județele Neamț și Suceava. Potrivit hotărârii, sprijinul financiar se va acorda în funcție de situația
Gheorghe Șoldan: Pe șantierul solidarității din Broșteni sînt zi de zi primari, voluntari, ONG-uri, asociații religioase, firme și sute de oameni care muncesc pe timpul și pe banii lor (Foto) # Radio Top Suceava
La Broșteni, oraș lovit de inundații puternice în noaptea de 27 spre 28 iulie, o mare parte dintre casele distruse complet sînt în plină reconstrucție, iar alte șantiere vor începe în zilele următoare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, mai anunță că: "Sistemul de apă a fost repus în funcțiune, se lucrează la rețeaua electrică
Miercuri, 13 august, au început lucrările de turnare a unui covor asfaltic pe aproximativ 1,5 kilometri din DJ 208D, între Adâncata și Hănțești, un tronson care nu a mai fost reabilitat din 2016. Conform Consiliului Județean Suceava, "această lucrare completează cei 3,5 kilometri de pe raza comunei Hănțești pe care i-am modernizat anul trecut, după
Festivalul de muzică folk de la Putna, cu Semnal M, Compact și Vasile Șeicaru. Locuri de cazare în zonă nu prea mai sînt # Radio Top Suceava
Ediția a VI-a a Festivalului de muzică folk "Ridică-te Ștefane" va avea loc pe 29 și 30 august 2025. Festivalul are loc în parcul "Chilia lui Daniil Sihastrul". Vor evolua în cele două seri Compact, Mircea Rusu Band, Pavel Stratan, Dacii Liberi, Vasile Șeicaru sau Semnal M. În Putna, dar și în localitățile din jur,
Prof. Traian Pădureț: Dacă mai departe ministrul David și premierul Bolojan ies public cu aceeași poziție de sfidare a angajaților din învățămînt se va merge spre blocarea începutului de an școlar # Radio Top Suceava
În opinia profesorului Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, dacă premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, nu-și vor schimba atitudinea și nu vor pune în practică solicitările sindicatelor din educație, atunci începutul de an școlar fi boicotat. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Pădureț, care miercuri, 13 august, a fost printre cei
Un sucevean de 58 de ani, arestat preventiv, a fugit din ambulanța care îl transporta sub pază. Fugarul a fost prins după cîteva ore într-un lan de porumb # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 58 de ani, din Stroiești, arestat preventiv pentru infracțiuni la regimul rutier, a evadat din ambulanța care îl transfera din Penitenciarul Botoșani la Penitenciarul Jilava. Evadarea s-a produs miercuri după-amiază, pe centura municipiului Bacău, unde ambulanța în care era Ștefan Crainiciuc staționa în coloană. Conform informațiilor transmise de Penitenciarul Botoșani,
Argumentația premierului Ilie Bolojan pentru creșterea normei didactice și a numărului de elevi dintr-o clasă. Traian Pădureț: A venit cu o motivare surprinzătoare, a venit cu o motivare de șofer de tir # Radio Top Suceava
Președintele Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, critică motivația oferită de premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește creșterea normei didactice și a numărului de elevi dintr-o clasă. Domnul Pădureț consideră că domnul Bolojan a avut atitudinea unui șofer de tir. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Traian Pădureț a declarat: "A vorbit domnul Bolojan,
Peste 500 de domnițe și cavaleri, în această seară, la parada cu făclii de pe bulevardul principal al Sucevei. Emil Ursu: Va fi o paradă mult mai impresionantă decît în anii precedenți, cu multe elemente noi # Radio Top Suceava
Peste 500 de domnițe și cavaleri de la trupele participante la Festivalul de Artă Medievală "Ștefan cel Mare" vor participa în această seară la parada cu făclii de pe bulevardul principal al Sucevei. La aceștia se vor adăuga domnițe și caveleri din zonă, care și-au confecționat singuri ținutele ori le-au împrumutat de la Muzeul Național
Presa centrală a început să descopere sala polivalentă cu 5.000 de locuri care se construiește la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Site-ul canalului de știri sportive digisport.ro a titrat: . Prosport.ro a scris:
CFR Călători a anunțat că, pentru data de 15 august, a introdus un program de circulație adaptat pentru persoanele care vor merge la serbările de pe Litoral pentru Ziua Marinei Române, respectiv pentru cele care vor merge la pelerinajele de Sfînta Maria Mare. În cazul rutei Suceava – Putna este introdus un tren care pleacă
Florin Cristescu, șeful Centrului de Copii și Juniori al clubului de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava # Radio Top Suceava
Clubul Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava anunță numirea lui Florin Cristescu în funcția de șef al Centrului de Copii și Juniori. Acesta va superviza cele cinci grupe ale clubului, o condiție obligatorie impusă de Federația Română de Fotbal pentru ca echipa de seniori să poată accede în play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a. Fost
98 de absenți, la Bacalaureat, la proba la alegere a profilului și specializării # Radio Top Suceava
În județul Suceava, la cea de-a II-a sesiune a Bacalaureatului, la proba la alegere a profilului și specializării au fost înscriși 594 de candidați, iar dintre aceștia
Țigări ascunse în cutii de suc, într-un microbuz care venea din Ucraina. Polițiștii de frontieră l-au avut în echipă și pe cîinele Lord # Radio Top Suceava
Polițiștii de frontieră suceveni o cercetează pentru contrabandă pe o ucraineancă în vîrstă de 66 de ani, în bagajele căreia au fost descoperite peste 1.200 de pachete de țigări. O parte din pachetele de țigări era ascunse în cutii de suc. În dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 7.30, în Punctul de Trecere a […] Articolul Țigări ascunse în cutii de suc, într-un microbuz care venea din Ucraina. Polițiștii de frontieră l-au avut în echipă și pe cîinele Lord apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În centrul Rădăuților se montează piatră cubică. Primarul Loghin: Ne apropiem de forma finală a proiectului și ne place ce iese # Radio Top Suceava
Primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat că a început montarea pietrei cubice în zona centrală, un detaliu cu rol estetic, dar și practic, care va delimita rigolele de zona pavată cu granit. A declarat domnul Loghin: ”Această soluție nu doar că oferă un aspect plăcut și îngrijit, dar contribuie și la protejarea pavajului, și […] Articolul În centrul Rădăuților se montează piatră cubică. Primarul Loghin: Ne apropiem de forma finală a proiectului și ne place ce iese apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc (Foto) # Radio Top Suceava
IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria de real estate nu […] Articolul 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Un bărbat de 73 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni din fața bazei TPL Suceava # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 73 de ani și-a pierdut viața în condiții tragice, astăzi dimineață, lovit de un autoturism, în timp ce traversa strada Traian Vuia pe trecerea de pietoni din fața bazei societății de transport public local – TPL Suceava. Accidentul s-a produs la 8.45. Din primele cercetări ale polițiștilor de la Biroul […] Articolul Un bărbat de 73 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni din fața bazei TPL Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Jurnalistul economic Daniel Apostol: Cei care sînt în coaliția de astăzi nu au nici un interes să părăsească guvernarea acum, pentru că s-ar trezi brusc într-o foarte mare incertitudine cu privire la viitorul lor politic # Radio Top Suceava
În opinia jurnalistului economic Daniel Apostol, în coaliție vor mai fi fricțiuni, însă sînt slabe șanse ca aceasta să se rupă. Domnul Apostol este director editoral la și editorialist la profit.ro și la jurnalul.ro. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Apostol a declarat: ”Eu cred că e doar un joc de glezne, iar partidele […] Articolul Jurnalistul economic Daniel Apostol: Cei care sînt în coaliția de astăzi nu au nici un interes să părăsească guvernarea acum, pentru că s-ar trezi brusc într-o foarte mare incertitudine cu privire la viitorul lor politic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Jurnalistul economic Daniel Apostol: Atunci cînd decidenții confundă educația doar cu o formalitate birocratică, rezultatul nu este altul decît exact subdezvoltarea societății # Radio Top Suceava
Jurnalistul economic Daniel Apostol consideră că România nu este într-o situație tocmai fericită din cauză că din clasa politică fac parte mulți oameni a căror educație este precară. Domnul Apostol este director editoral la și editorialist la profit.ro și la jurnalul.ro. Într-un editorial pentru jurnalul.ro intitulat ”Despe educație și dezvoltare durabilă”, acesta a scris: […] Articolul Jurnalistul economic Daniel Apostol: Atunci cînd decidenții confundă educația doar cu o formalitate birocratică, rezultatul nu este altul decît exact subdezvoltarea societății apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Din 26 de unități de învățămînt aflate pe lista inițială, doar 13 școli sucevene s-au mai comasat prin absorbție. Acolo unde situația o va impune, școlile absorbite vor avea director adjunct # Radio Top Suceava
Comasarea prin absorbție a 13 unități de învățămînt sucevene va deveni oficială începînd cu data de 1 septembrie 2025. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat. ”Noi am fost nevoiți să solicităm și împreună cu unitățile administrativ-teritoriale să dăm o decizie cu privire la forma de organizare. Acum […] Articolul Din 26 de unități de învățămînt aflate pe lista inițială, doar 13 școli sucevene s-au mai comasat prin absorbție. Acolo unde situația o va impune, școlile absorbite vor avea director adjunct apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
700-800 de ghiozdane, strînse pînă acum în cadrul campaniei Inspectoratului Școlar Suceava dedicată copiilor din zonele sinistrate # Radio Top Suceava
Aproximativ 700-800 de ghiozdane s-au strîns pînă în prezent pentru copiii din zonele inundate din județul Suceava în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, referitor la campania destinată elevilor din Broșteni, Stulpicani, Frasin și Ostra, șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, a declarat: ”Campania se desfășoară pînă la sfîrșitul acestei […] Articolul 700-800 de ghiozdane, strînse pînă acum în cadrul campaniei Inspectoratului Școlar Suceava dedicată copiilor din zonele sinistrate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Desfășurarea de forțe de la Broșteni este impresionantă. Impresionantă, pentru că alături de forțele Ministerului de Interne au venit foarte mulți voluntari. Acest lucru a fost subliniat într-o intervenție telefonică la Radio Top de purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, care a spus: ”Îmbucurător este că alături […] Articolul Solidaritatea de la Broșteni, în imagini apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Parc fotovoltaic, la Horodnic de Sus, cu fonduri de la Ministerul Energiei. Parcul acoperă jumătate din consumul Primăriei # Radio Top Suceava
Primul parc fotovoltaic din județ realizat de o administrație publică locală din fonduri de la Ministerul Energiei a fost finalizat la Horodnic de Sus. Primarul Valentin Luță a precizat că parcul fotovoltaic are o capacitate de 227 kilowați, iar lucrările au fost realizate de societatea primăriei în colaborare cu specialiști din domeniu. Valoarea investiției a […] Articolul Parc fotovoltaic, la Horodnic de Sus, cu fonduri de la Ministerul Energiei. Parcul acoperă jumătate din consumul Primăriei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
CSU Suceava, meciuri de pregătire la Sighișoara cu echipa locală și cu CSM București # Radio Top Suceava
Echipa de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava va participa, în perioada 13-14 august, la turneul amical „Citadela Cup” de la Sighișoara. În prima zi, sucevenii vor întîlni gazdele de la CSM, de la ora 19.00, iar în ziua a doua, de la ora 11.00, vor juca împotriva echipei CSM București. Ambele meciuri vor […] Articolul CSU Suceava, meciuri de pregătire la Sighișoara cu echipa locală și cu CSM București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cantitățile imense de lemn luate de ape în timpul inundațiilor, adunate și valorificate de Garda Forestieră Suceava # Radio Top Suceava
Garda Forestieră Suceava a informat că, urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice produse pe raza județului Suceava în perioada 27-28.07.2025, pe 1 august au fost activate trei depozite temporare pentru lemne pe raza orașului Broșteni. De la 1 august au fost adunate și confiscate, conform procedurii privind lemnul abandonat, cantități estimate de 3.240 metri cubi […] Articolul Cantitățile imense de lemn luate de ape în timpul inundațiilor, adunate și valorificate de Garda Forestieră Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi ”cel puțin cinci case” la Broșteni. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înalt PreaSfiniția Sa Calinic, a transmis în cadrul unui răspuns adresat unui enoriaș la rubrica ”Răspunsul ierarhului”: ”Lucrurile serioase se realizează fără prea mult zgomot. Personal am fost în zona calamitată, dar, este drept, fără camere foto-video. Oricum, implicarea […] Articolul Arhiepiscopia Sucevei va construi și reabilita case la Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Proprietarii de locuințe din municipiul Suceava care vor să cazeze studenți, invitați să trimită oferte pe adresa Universității ”Ștefan cel Mare” # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava invită proprietarii de locuințe din municipiu care sînt interesați să închirieze spații de locuit studenților să trimită ofertele la adresa de e-mail cazareusv@usm.ro. USV va centraliza ofertele primite și le va pune la dispoziția studenților, pentru a facilita potrivirea rapidă între cerere și ofertă la începutul noului an universitar. USV […] Articolul Proprietarii de locuințe din municipiul Suceava care vor să cazeze studenți, invitați să trimită oferte pe adresa Universității ”Ștefan cel Mare” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Unități de învățămînt din Marginea, Baia, Gura Humorului sau Vatra Dornei, reorganizate prin fuziune prin absorbţie # Radio Top Suceava
13 unităţi de învăţămînt preuniversitar de stat din județul Suceava vor fi reorganizate prin fuziune prin absorbţie, începînd cu anul şcolar 2025-2026, ca urmare a reglementărilor Ministerului Educaţiei privind reorganizarea şcolilor. Iată care sînt acestea: Școala Gimnazială ”Învățător Vasile Hlihor” Baia, Școala Gimnazială nr. 2 Iaslovăț, Școala Gimnazială nr. 2 Marginea, Școala Gimnazială Rotunda, Școala […] Articolul Unități de învățămînt din Marginea, Baia, Gura Humorului sau Vatra Dornei, reorganizate prin fuziune prin absorbţie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
33 de copii de etnie română din Cernăuți, în tabără la Muzeul Satului Bucovinean. Au fost ateliere de pictură de icoane pe sticlă și de ouă încondeiate, și un atelier de dans # Radio Top Suceava
33 de copii de etnie română din Cernăuți au participat în perioada 4-8 august la o tabără organizată de Consiliului Județean Suceava la Muzeul Satului Bucovinean de lîngă Cetatea de Scaun. 10 copii au participat la atelierul de pictură de icoane pe sticlă, 12 la dansuri și 11 la atelierul de încondeiat ouă. Artistul plastic […] Articolul 33 de copii de etnie română din Cernăuți, în tabără la Muzeul Satului Bucovinean. Au fost ateliere de pictură de icoane pe sticlă și de ouă încondeiate, și un atelier de dans apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Drum cu o istorie de peste 100 de ani, care leagă județele Suceava și Neamț pe un traseu spectaculos, modernizat (Foto) # Radio Top Suceava
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe DJ 209B, tronsonul Văleni – Stânișoara – Iesle – limita cu județul Neamț, cunoscut drept Drumul Talienilor. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată: ”Este un proiect început în vremea fostei administrații, care face legătura între județele Suceava și Neamț, de la Mălini […] Articolul Drum cu o istorie de peste 100 de ani, care leagă județele Suceava și Neamț pe un traseu spectaculos, modernizat (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Dotări ale cabinetelor medicilor de familie, prin PNRR. Dr. Irina Badrajan: Singura problemă este că cei care acum fac toate lucrurile acestea, la un moment dat vor pleca din sistem. Și nu vine nimeni după noi # Radio Top Suceava
Conform medicului de familie Irina Badrajan, secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, sînt cabinete ale medicilor de familie care se dotează prin PNRR, însă problema este aceea ca unii medici vor ieși în curînd la pensie, iar din urmă nu prea vine nimic. Recent, prezent la Galați, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat importanța medicinei […] Articolul Dotări ale cabinetelor medicilor de familie, prin PNRR. Dr. Irina Badrajan: Singura problemă este că cei care acum fac toate lucrurile acestea, la un moment dat vor pleca din sistem. Și nu vine nimeni după noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Carduri de sănătate clonate? Dr. Irina Badrajan: Nu știu, noi nu, pentru că așa cred, cel puțin, pentru că nu știu ce eficiență ar avea acest lucru, dar domnul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate a spus că există această posibilitate # Radio Top Suceava
Medicul de familie Irina Badrajan, secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, nu a auzit de medici care să cloneze carduri de sănătate pentru a lua medicamente ca să le vîndă, așa cum a dat de înțeles președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Badrajan a declarat: ”Nu […] Articolul Carduri de sănătate clonate? Dr. Irina Badrajan: Nu știu, noi nu, pentru că așa cred, cel puțin, pentru că nu știu ce eficiență ar avea acest lucru, dar domnul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate a spus că există această posibilitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pompierii sînt în prima linie la Broșteni și este normal să fie așa, pentru că pentru asta sînt pregătiți: ca să intervină la dezastre. Încă din noaptea de 27 spre 28 iulie, atunci cînd inundațiile au măturat orașul, pompierii suceveni, ajutați de colegi de-ai lor din țară, au fost acolo și au făcut tot posibilul […] Articolul Pompierii suceveni oferă servicii complete apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Două drumuri județene au fost modernizate în ultima perioadă. Pe DJ 178F a fost asfaltat un tronson de aproximativ 3 kilometri, pe raza comunei Voitinel. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ”drumul nu mai fusese asfaltat din 2014 și prezenta numeroase degradări. Cel de-al doilea tronson este pe DJ 174F, în intravilanul localității Șaru […] Articolul Asfaltări de drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La Broșteni se lucrează la rețelele de electricitate și la drumurile județene. Marți, Gheorghe Șoldan se va întîlni cu oamenii de afaceri din zona afectată de inundații # Radio Top Suceava
Sistemele de alimentare cu apă au fost repuse în funcțiune și se lucrează în paralel la refacerea rețelei de energie electrică din Broșteni. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”La Neagra Broșteni, am început reconstrucția liniei de medie și joasă tensiune: s-au turnat peste 100 de fundații pentru stâlpii de medie tensiune care au fost […] Articolul La Broșteni se lucrează la rețelele de electricitate și la drumurile județene. Marți, Gheorghe Șoldan se va întîlni cu oamenii de afaceri din zona afectată de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
AMESTEC Fest, un festival de muzică și cultură alternativă, la Deluț – Fundu Moldovei, între 22 și 24 agust # Radio Top Suceava
Între 22 și 24 august, la Fundu Moldovei vor concerta, printre alții, NOUĂ UNȘPE, E-AN-NA, ALEX SUPER BEATS, ODYSSEY și DIANA CĂLDĂRARU. În cadrul Festiavlului ”Amestec”, ”pe lângă unii dintre cei mai apreciați artiști din țară, cele trei zile de festival aduc și experiențe inedite: plimbări cu balonul cu aer cald, fussball uman, ateliere de […] Articolul AMESTEC Fest, un festival de muzică și cultură alternativă, la Deluț – Fundu Moldovei, între 22 și 24 agust apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La împlinirea vîrstei de 100 de ani, Gheorghe Romaș, din Adîncata, a fost sărbătorit de copii, de nepoți și de reprezentanți ai autorităților locale. Primarul Viorel Cucu l-a vizitat acasă pe sărbătorit și i-a oferit un buchet de flori, un tort și o ”diplomă aniversară” ”în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru viața trăită […] Articolul Gheorghe Romaș, din Adîncata, sărbătorit la vîrsta de 100 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
71 de candidați au absentat, astăzi, la prima probă a celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, cea la Limba și literatura română. Au fost înscriși 428 candidați și au fost prezenți 357. Urmează pe 12 august proba obligatorie a profilului, pe 13 august proba la alegere a profilului și specializării, și pe 14 august examenul […] Articolul Peste 70 de candidați au lipsit la prima probă a Bacalaureatului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Căsuța Poveștilor”, pentru copiii din Broșteni. Alin Găleată: E un lucru binevenit, mai ales că în curțile în care se jucau nu mai e nimic. Poate unii dintre ei nici nu mai au case # Radio Top Suceava
Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, spune că vin copiii la ”Căsuța Poveștilor”. Primăria Orașului Broșteni, în colaborare cu ISU Suceava și cu implicarea asistenților sociali, a deschis, sîmbătă, ”Căsuța Poveștilor”, un spațiu special dedicat copiilor din localitate, în principal copiilor afectați de inundații. ”Căsuța Poveștilor” este […] Articolul ”Căsuța Poveștilor”, pentru copiii din Broșteni. Alin Găleată: E un lucru binevenit, mai ales că în curțile în care se jucau nu mai e nimic. Poate unii dintre ei nici nu mai au case apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Începînd din 14 septembrie, fotbal feminin pe stadionul ”Areni”. ”Selecția pentru formarea lotului este deschisă studentelor, elevelor și tuturor celor care doresc să practice fotbalul de performanță” # Radio Top Suceava
Clubul Sportiv Universitar Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță înființarea secției de fotbal. Este vorba despre o echipă de senioare, care a fost admisă săptămîna trecută în Liga a III-a, și una de junioare, care va juca în Campionatul Național U17. Fotbalul completează structura Clubului Sportiv Universitar Suceava, care pînă acum cuprindea […] Articolul Începînd din 14 septembrie, fotbal feminin pe stadionul ”Areni”. ”Selecția pentru formarea lotului este deschisă studentelor, elevelor și tuturor celor care doresc să practice fotbalul de performanță” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul Alexandru Hurjui: ”Copilașii noștri de aici, de la Broșteni, resursa cea mai importantă pe care o avem noi, vor putea să înceapă cursurile aproape normal în septembrie, pe 8” # Radio Top Suceava
Școlile și bisericile din orașul Broșteni nu au fost afectate de inundațiile puternice din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă școlile din Broșteni vor fi pregătite să-i primească pe copii la debutul noului an de învățămînt, primarul Alexandru Hurjui a declarat: ”Așa cum am mai spus-o, Dumnezeu […] Articolul Primarul Alexandru Hurjui: ”Copilașii noștri de aici, de la Broșteni, resursa cea mai importantă pe care o avem noi, vor putea să înceapă cursurile aproape normal în septembrie, pe 8” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Zeci de kilometri parcurși de salvatori cu autospeciale și pe jos, pentru a transporta provizii la ciobanii blocați pe un versant din Dîrmoxa # Radio Top Suceava
După inundațiile violente din noaptea de 27 spre 28 iulie, pompierii, jandarmii și salvamontiștii au parcurs zeci de kilometri cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportînd provizii urgente pînă la stîna ciobanilor blocați pe un versant din Dîrmoxa. În urma unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare […] Articolul Zeci de kilometri parcurși de salvatori cu autospeciale și pe jos, pentru a transporta provizii la ciobanii blocați pe un versant din Dîrmoxa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Broșteni, orașul cu 5.300 de locuitori și chiar cu 2.500 de pompieri, jandarmi, polițiști, voluntari și muncitori într-o singură zi # Radio Top Suceava
Pe lîngă cei 5.300 de locuitori ai orașului Broșteni, în fiecare zi, în așezarea lovită de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie mai sînt cîteva sute sau chiar mii de persoane. Primarul Alexandru Hurjui a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top: ”Populația orașului Broșteni este undeva la 5.300 de locuitori. Avem zilnic […] Articolul Broșteni, orașul cu 5.300 de locuitori și chiar cu 2.500 de pompieri, jandarmi, polițiști, voluntari și muncitori într-o singură zi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Este posibil ca locuințele din Broșteni afectate de inundații să fie gata în aproximativ o lună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat despre stadiul lucrărilor la case, primarul orașului, Alexandru Hurjui, a declarat: ”Deja se lucrează, cred, la cel puțin cinci case. Urmează ca începînd de astăzi să se înceapă construcția altor locuințe. Constructorii […] Articolul Refacerea locuințelor din Broșteni va dura aproximativ o lună apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, despre solidaritatea manifestată din toate colțurile țării: Cunoscînd spiritul românesc și inima românului eram convins că așa o să se întâmple și că toată lumea o să ne sară în ajutor # Radio Top Suceava
Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, susține că starea de spririt a locuitorilor este destul de bună, după ce așezarea a fost măturată de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Hurjui a spus: ”Starea de spirit, deocamdată, raportat la ceea ce s-a întîmplat și raportat la ceea […] Articolul Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, despre solidaritatea manifestată din toate colțurile țării: Cunoscînd spiritul românesc și inima românului eram convins că așa o să se întâmple și că toată lumea o să ne sară în ajutor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
