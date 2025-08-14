VIDEO 53.000 de locuințe din județul Brașov sunt nelocuite. Cum arată casele părăsite din România
BizBrasov.ro, 14 august 2025 13:30
2,5 milioane de case din România, adică un sfert din total, sunt nelocuite. Jumătate dintre ele sunt în mediul rural. Satele părăsite nu sunt doar în munți sau Delta Dunării. Există comune cu un sfert din case neocupate și la 50 – 60 de km de București, notează romania.europalibera.org. Aglomerarea București – Ilfov conduce și [...]
• • •
Acum 5 minute
13:30
Acum o oră
13:00
Pietonii și bicicliștii indisciplinați, în vizorul polițiștilor brașoveni. Peste 230 dintre ei au fost amendați, pentru că reprezentau un pericol pentru traficul rutier # BizBrasov.ro
Marți, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat o acțiune cu efective mărite pe raza județului Brașov, care a avut drept scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea consecințelor accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii și bicicliștii. Polițiștii Serviciului Rutier Brașov împreună cu toate structurile de poliție [...]
12:40
VIDEO Primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial: Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război # BizBrasov.ro
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, una dintre cele mai ambițioase producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis, au fost lansate. Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, [...]
Acum 2 ore
12:30
Analiză Imobiliare.ro Finance: Brașovenii care au accesat credite ipotecare plătesc, în medie, o rată lunară de peste 2.200 de lei # BizBrasov.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite dezvoltat de Imobiliare.ro. Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze [...]
11:50
AEROPORTUL BRAȘOV: MILANO și ROMA, din octombrie și ianuarie – noile destinații spre și dinspre care vor zbura brașovenii. Urmează Spania, pentru că Wizz Air s-a îndrăgostit de Brașov! # BizBrasov.ro
Compania aeriană maghiară Wizz Air a decis să adauge încă 2 destinații la cele 7 spre și dinspre care se zboară și se va zbura foarte curând la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Milano-Malpensa și Roma -Fiumicino. Pentru Milano vor fi 3 zboruri săptămânale – marți, joi și sâmbătă, începând cu 28 octombrie [...]
Acum 4 ore
11:20
Festivalul de Film si Istorii se încheie astăzi la Brașov, dar va continua în forță pentru următoarele 10 zile la Râșnov # BizBrasov.ro
Luna Amară, Horia Roman-Patapievici, Alina Manole și Toader Paleologu sunt câteva dintre numele importante care vor fi prezente la Râșnov între 15 și 17 august 2025, în al doilea weekend al ediției 2025 a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR). FFIR 2025 se desfășoară în perioada 8-24 august și propune peste 50 de proiecții [...]
11:20
FOTO Dublă premieră la Dino Parc Râșnov: Cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei și primul dinozaur roboțel din România, din 15 august # BizBrasov.ro
Dino Parc Râșnov își surprinde vizitatorii cu o dublă premieră spectaculoasă: cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei, un impunător Brachiosaurus din era Jurasic, și primul dinozaur roboțel din România, un pui de Triceratops care prinde viață sub ochii vizitatorilor. Începând cu 15 august 2025, aceste două noi atracții completează experiența unică oferită de [...]
11:00
„Târguială de mămici și pici”, în Piața Unirii din Brașov: Dacă aveți prin casă jucării, cărți, jocuri, hăinuțe sau accesorii pe care le-ați folosit și de care nu mai aveți nevoie, le puteți schimba, dona sau vinde # BizBrasov.ro
Dacă ai prin casă jucării, jocuri, cărți, hăinuțe sau accesorii pe care le-ai folosit și de care nu mai ai nevoie, le poți schimba, dona sau vinde în cadrul evenimentui „Târguială de mămici și pici”, eveniment organizat în 23 august, între 10.00-15.00, în Piața Unirii din Brașov. „Ce ți-am pregătit, pe lângă târgul dedicat copiilor: [...]
10:50
(P) Pachetul de beneficii extrasalariale a devenit un element definitoriu în atragerea și retenția angajaților. Dincolo de salariu, candidații se uită tot mai atent la avantajele suplimentare oferite de angajatori: abonamente medicale, prime de performanță, zile libere suplimentare, acces la cursuri sau bonusuri de mobilitate. Însă după cum ne-o arată statisticile, cel mai popular beneficiu [...]
10:20
VIDEO Cum au evoluat lucrările la Sala Polivalentă din Brașov, care va fi cea mai mare din România # BizBrasov.ro
Sala Polivalenta din Brașov, care va deveni cea mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei, care costă 356,7 milioane lei (73 mil. Euro) – 96,5% din fonduri suportate de CNI, diferența de 3,5% dinspre Primărie. Ceea ce [...]
10:20
VIDEO Camionagiu „rătăcit” azi-noapte în centrul Brașovului, unde nu avea ce să caute. A fost scos de pe traseu de polițiștii locali # BizBrasov.ro
Azi-noapte în jurul orei 03:00, un ansamblu format dintr-un cap tractor și o semiremorcă a ajuns în zona centrală a municipiului Brașov, până în apropierea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea”. Vehiculul avea ca destinație strada Stadionului, în Bartolomeu, dar GPS-ul l-a direcționat pe șofer – care era din afara Brașovului – până în [...]
10:20
Fără ploaie, Hidroelectrica nu mai este atât de profitabilă. Compania are un minus de peste 40% la profit, în prima jumătate a anului # BizBrasov.ro
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut cu 41% în primele șase luni din 2025, la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie, arată News.ro. „Grupul Hidroelectrica înregistrează în primul semestru al anului 2025 rezultate operaţionale şi [...]
09:50
Aseară în jurul orei 23:00, Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unui turist în vârstă de 57 de ani, care a suferit o accidentare la membrul inferior stâng. Locația indicată a fost în zona inferioară a Văii Crăpăturii. „La fața locului a intervenit o echipă [...]
09:40
Astăzi începe cel mai important eveniment muzical care are loc în cel mai frumos oraș din România, anul acesta: „Brașov Jazz & Blues Festival 2025” – 23 de concerte în 4 zile # BizBrasov.ro
În perioada 14–17 august, Brașovul devine capitala jazzului și bluesului din România. Cea de-a 13-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival reunește artiști consacrați și tineri talentați din țară și din străinătate, în 7 locații din oraș și împrejurimi. Publicul se va bucura de 23 de concerte, proiecții de filme muzicale, întâlniri cu toboșari, jam [...]
Acum 8 ore
05:50
Compania Prodlacta vrea să amenajeze în curtea fabricii din Bartolomeu o statuie a unui important conducător al teutonilor. Care este legătura acestuia cu Țara Bârsei # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Prodlacta vrea să ridice un monument simbolic în curtea fabricii din Bartolomeu. În conformitate cu un certificat de urbanism solicitat Primăriei Brașov de către societate, statuia ar urma să-l reprezinte pe un conducător al teutonilor, Hermann von Salza. Acesta a fost al patrulea Mare Maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni (1210–1239), fiind un personaj [...]
05:50
Operatorul de transport RATBV vrea să vândă mai multe autobuze din parcul auto pe care nu le mai utilizează și sunt „pe dreapta” de mai mult timp. 9 dintre acestea sunt Mercedes Conecto, achiziționate de societate în 2004, când începuse un amplu program de reînnoire a parcului auto, care era format din autobuze autohtone, unele [...]
05:50
Primăria Brașov a început demersurile birocratice în vederea accesării unor fonduri europene pentru skate-park-ul de la Pasajul Fartec # BizBrasov.ro
Lucrările de amenajare a skatepark-ului de sub Pasajul Fartec au demarat în iunie anul trecut, dar au început cu o „pauză” (detalii aici), iar la 3 luni de la deschiderea șantierului a fost solicitată și suplimentare a bugetului cu 7 milioane de lei, care nu a fost aprobată (detalii aici). Acum, Primăria a început demersurile în [...]
Acum 12 ore
04:30
Schimbare de comportament: Românii preferă să achiziționeze apartamente vechi și să le plătească cu bani cash # BizBrasov.ro
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendință observată pe piața imobiliară din România în primul semestru al acestui an, potrivit unei analize a unei companii de servicii imobiliare în sistem de franciză. Această schimbare în comportamentul de achiziție este cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacții, pe fondul condițiilor de instabilitate politică și economică. Conform [...]
03:40
Două locații din județul Brașov sunt printre primele 3 cele mai căutate atracții pentru copii din România. O a treia este în primele 20 # BizBrasov.ro
Vacanța de vară nu s-a terminat, iar părinții care nu au reușit încă să plece cu cei mici au ocazia să o facă de Sfânta Maria, în minivacanța de la mijlocul lunii august. O analiză realizată de ClubulCopiilor.ro, pe baza recenziilor din Google Maps, a scos la iveală cele mai bine cotate locuri din țară [...]
03:20
În cadrul sistemului public de pensii reglementat prin Legea nr. 360/2023, principiul de bază este că dreptul la pensie este un drept personal, care încetează odată cu decesul titularului. Potrivit normelor legale, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a decedat. Astfel, pentru lunile care urmează decesului, sistemul public de pensii [...]
02:30
Aveți nevoie de acordul vecinilor pentru deschiderea unui punct de lucru acasă? Ce spune Legea # BizBrasov.ro
Tot mai mulți antreprenori aleg să își organizeze afacerea cât mai aproape de casă, uneori chiar în propria locuință. Fie că vorbim despre freelanceri, mici ateliere sau birouri administrative, ideea de a transforma un spațiu personal într-un loc de muncă poate părea practică și avantajoasă. Totuși, legislația din România stabilește reguli clare în acest sens și, [...]
Acum 24 ore
17:00
Patriarhia Română: Preoții și măicuțele au plătit mereu contribuții la Sănătate. Se vehiculase că, până acum, primeau servicii de sănătate gratuite fără să achite vreo taxă # BizBrasov.ro
Patriarhia Română respinge categoric informațiile apărute în ultimele zile potrivit cărora preoții și monahii ar urma să-și piardă asigurarea medicală de la 1 septembrie 2025, calificându-le drept „complet false” și explicând că aceștia plătesc contribuții ca orice alt angajat. Într-un comunicat oficial, Patriarhia Română subliniază că membrii clerului care au venituri plătesc, ca orice angajat, contribuțiile și [...]
15:40
VIDEO Fost parlamentar de Brașov, Titus Corlățean a apelat la un pastor fundamentalist să „scoată dracii” din el înainte de a candida la șefia PSD. „Să lupte contra păcatului, contra imoralității, contra legilor nedrepte…” # BizBrasov.ro
Fost parlamentar de Brașov, în două mandate – 2004 – 2012 (deputat și, ulterior, senator), social-democratul brașovean Titus Corlățean este subiectul unui clip care devine viral pe rețelele de social media. În acest clip, pastorul Toni Berbece, care anul trecut a închiriat Arena Națională din București pentru a face propagandă suveranistă, se roagă pentru Titus [...]
15:40
Crimă oribilă în Zărnești. Și-a omorât tatăl după ce l-a lovit fără milă, de mai multe ori, cu un burghiu # BizBrasov.ro
Un bărbat din Zărnești a fost ucis fără milă ieri chiar de către fiul său. Armă a crimei a fost un burghiu. Bărbatul s-a deplasat la locuința victimei, unde, după ce a spart mai multe uşi din interiorul locuinței pentru a ajunge la tatăl său, care se refugiase in baie, l-a lovit cu un burghiu [...]
15:30
Instituțiile din subordinea Guvernului trebuie să pregătească tăierile de personal până săptămâna viitoare # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema reducerii cheltuielilor de personal. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a solicitat ca până la 22 august instituțiile să prezinte „propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță”. Guvernul va aplica trei [...]
15:30
Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului. Mașina a căzut într-o râpă, anunță ISU Argeș, conform mediafax. Două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar cu posibile traumatisme la nivelul picioarelor. La fața locului au intervenit pompierii cu două echipaje, pentru acordarea primului ajutor și extragerea [...]
14:20
O femeie a fost bătută pe stradă de soțul ei, cu care se află în proces de divorț. Cu toate acestea, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție privizoriu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au fost sesizați de către o femeia cu privire la faptul că soțul acesteia ar fi amenințat-o și bătut-o, în timp ce se afla pe o stradă din orașul Victoria. „Față de sesizarea pe care polițiștii au primit-o, au făcut cercetări si au stabilit că, între cei doi parteneri, [...]
14:00
Școala de vară de la Muzeul de Artă Brașov se va încheia cu o săptămână dedicată fotografiei. Elevii și tinerii pasionați de imagine sunt invitați să participe la „Atelierul de Introducere în Fotografie” # BizBrasov.ro
În contextul Zilei Internaționale a Fotografiei, sărbătorită anual pe 19 august, Școala de Vară la Muzeul de Artă Brașov va fi prelungită cu o săptămână în care elevii și tinerii pasionați de imagine sunt invitați să participe la Atelierul de Introducere în Fotografie. Atelierul, desfășurat în perioada 18-22 august 2025, este dedicat descoperirii fotografiei ca [...]
14:00
Taxă fixă de 25 de lei pe coletele sub 150 de euro din fluxurile extracomunitare. Sunt vizate livrările de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress # BizBrasov.ro
Guvernul introduce o nouă taxă fixă de 25 de lei pe fluxurile extracomunitare de colete în valoare de sub 150 de euro, vizând comenzi de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard [...]
Ieri
12:50
Preoții, călugării și personalul monahal nu vor mai avea asigurare de sănătate. De la 1 septembrie, vor trebui să își plătească contribuția, altfel nu vor mai putea beneficia de tratamente medicale gratuite # BizBrasov.ro
Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, anunță Ziarul de Iași. Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. După 1 septembrie, vor putea opta pentru [...]
12:40
O nouă înșelătorie online, asemănătoare cu schema Caritas, înființată la Brașov în anii ’90, ar putea „lovi” peste 100.000 de români # BizBrasov.ro
Influencerul Mihai Țăranu avertizează cetățenii în legătură cu o nouă înșelătorie online, asemănătoare cu schema „Caritas” din anii ’90, care ar putea lovi peste 100.000 de români. El spune că această platformă, o aplicație „revoluționară” de investiții, nu este autorizată și poate fura atât banii, cât și identitatea utilizatorilor. Mihai Țăranu a explicat că aplicația [...]
12:30
Adio „all inclusive” în Turcia? Se dorește reducerea risipei alimentare și a costurilor # BizBrasov.ro
Autoritățile turce vorbesc despre opțiuni privind înlocuirea modelului „all-you-can-eat” din hoteluri și restaurante, ca măsură pentru a reduce risipa alimentară, scrie ziarul turc Sabah. Aproximativ 23 de milioane de tone de mâncare sunt irosite anual, în Turcia, conform unui raport. Dintre acestea, aproximativ 35% din fructe și legume ajung la gunoi înainte să ajungă pe masă. [...]
12:00
VIDEO Cum au evoluat lucrările la sanctuarul din Brașov unde urșii problemă vor fi reeducați, înainte de a fi eliberați în mediul lor natural # BizBrasov.ro
Statul român se mișcă prea încet în problema urșilor a remarcat primarul George Scripcaru, care a mers să vadă evoluția lucrările la centrul de reabilitare a urșilor de la Timiș, proiect care a fost ținut în loc după ce constructorul inițial nu s-a ținut de trabă. „Ursul ține de Ministerul Mediului și este protejat prin [...]
11:50
În vremuri de reformă, Simion scoate capul: „E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Georgescu premier” # BizBrasov.ro
Liderul extremist George Simion a declarat aseară la o televiziune prietenă că venirea AUR la guvernare este „inevitabilă” și a îndemnat PSD „să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu. „Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție [...]
11:10
Schimbare de „look” pentru 57 de giratorii din Brașov. Amenajările vor fi unele sustenabile pentru a se reduce costurile de întreținere # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a decis să investească în imaginea spațiilor verzi din sensurile giratorii ale orașului, anunțând un proiect amplu de reamenajare. Pentru realizarea studiilor aferente, municipalitatea a atribuit direct contractul firmei bucureștene Umbrela Verde Studio SRL, valoarea totală fiind de 251.000 de lei. Conform caietului de sarcini, cele 57 de sensuri giratorii vizate, cu o [...]
11:10
RATBV S.A. anunță faptul că vineri, 15 august 2025, zi liberă prin Lege, circulaţia mijloacelor de transport în comun pe raza municipiului Braşov și în zona metropolitană Brașov se va efectua potrivit orarelor corespunzătoare unei zile de duminică, între orele 6.30 – 22.30. „De asemenea, și punctele de vânzare a titlurilor de călătorie vor funcționa [...]
11:00
Autobuzele RATBV de pe linia 210 spre Ghimbav vor circula pe un traseu ușor deviat, începând de mâine # BizBrasov.ro
De mâine, 14 august 2025, autobuzele de pe linia 210 (Brașov – Ghimbav) vor circula pe un traseu ușor deviat în zona centrului Ghimbavului, schimbarea fiind determinată de realizarea unor lucrări la sediul Primăriei orașului, anunță reprezentanții RATBV S.A. Modificarea traseului nu va afecta deservirea stațiilor sau orarelor de circulație, însă se va menține pe [...]
10:40
Vernisajul expoziției temporare „Haina îl face pe om – Incursiune în codul vestimentar de odinioară” va avea loc mâine, ora 18:00, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Expoziția aduce în atenția publicului larg mai mult decât un cod vestimentar, prezentând tipologii umane existente și în zilele noastre, ca intelectualul, preotul, medicul, comerciantul, țăranul, orășeanul, însoțite de prezentarea [...]
10:30
O zonă a bike-park-ului din Postăvaru închisă, ca urmare a derulării amenajărilor la o nouă secțiune de traseu # BizBrasov.ro
Lucrările de amenajare a noii secțiuni a traseului de mountain bike din Postăvaru, din zona contrapantei din lemn de pe Killy’s Backgarden (Blue Line), avansează și s-a ajuns la faza de închidere temporară a secțiunii respective. Varianta de ocolire este pe poteca turistică. „Va rugăm sa faceți acest lucru cu atenție si pe lângă bicicleta! [...]
10:10
„Turism” cu urși în Poiana Brașov. Animalele, ademenite în stațiune cu mâncare pentru câini și pisici # BizBrasov.ro
Fenomenul „turismului la urs” se extinde în Poiana Brașov, unde autoritățile au descoperit zone în care este pusă intenționat mâncare pentru a atrage animalele sălbatice, cu scopul de a fi fotografiate de turiști, a relatat ProTV. La marginea unei parcări din centrul stațiunii, o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici a atras un urs, [...]
10:00
Un teren de sport din Râșnov, modernizat la nivelul anului 2025. Va avea inclusiv iluminare nocturnă # BizBrasov.ro
Terenul de sport de pe Valea Cărbunării din Râșnov are o față nouă. Primăria și-a propus să aducă trei terenuri de acest gen din localitate la nivelul anului 2025, iar lucrările la primul dintre acestea au fost finalizate. Asfaltul a fost acoperit cu gazon artificial multisport și urmează alte modernizări: „Iar veștile bune nu se [...]
10:00
Început în 2023, proiectul „sania de vară” de la Predeal ar putea să fie gata la sfârșitul lunii august. Viteză de 40km/k și tunel, lângă pârtia Clăbucet # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, edilii din Predeal au început din primăvara anului 2023 demersurile pentru a amenaja o sanie de vară în zona domeniului schiabil, pentru a crește atractivitatea stațiunii. Inițial, Primăria voia să concesioneze terenul aferent proiectului pentru o perioadă de 16 ani, iar instalația să fie amenajată de un investitor privat, care [...]
05:40
Primul tezaur de monede din vremea goților a fost descoperit la noi în țară în Poiana Mică. Unde este expusă „comoara” care, probabil, acum secole fusese luată cu japca de un mercenar de la un soldat # BizBrasov.ro
Primul tezaur de silicve și imitații de silicve, care a fost descoperit în Poiana Mică din Brașov, este expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Tezaurul a fost descoperit în luna mai a anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu şi este compus din 76 de monede de argint, silicve și imitații de silicve, [...]
05:40
Contractul pentru reabilitarea liniei ferate Brașov – Sighișoara, majorat din nou cu peste 10 milioane de lei, din cauza unor lucrări suplimentare la un tunel # BizBrasov.ro
Prețul de modernizare a liniei ferate dintre Brașov și Sighișoara a crescut din nou, de această dată ca urmare a apariției unor lucrări suplimentare pe traseu. Recent, CFR a semnat un nou act adițional cu constructorul (asocierea RailWorks, formată din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A,), valoarea contractului fiind suplimentată cu 10.550.483,69 lei fără TVA. Astfel, valoarea totală a [...]
05:40
„Factură” de 11 milioane de lei pentru lucrările de reparații demarate pe străzile din zona de Sud a Brașovului # BizBrasov.ro
În baza acordului-cadru semnat în luna iulie pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a Brașovului, a fost semnat recent și primul contract subsecvent pentru proiectele în derulare. În conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, valoarea totală a lucrărilor din acest contract este de 11.092.550,16 lei fără TVA, [...]
05:10
Adrian Veștea a demisionat de la șefia PNL Brașov, dar va conduce partidul prin intermediul prefectului Văsii. Pentru prima oară, decizia sa a avut un opozant # BizBrasov.ro
Obișnuit ca toate deciziile din partid să fie aplaudate și aprobate în unanimitate, „fuhrer”-ul Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL la nivel național și șef al Consiliului Județean Brașov, a avut un șoc ieri seară, când, în momentul în care l-a propus pe prefectul Cătălin Văsii să preia atribuțiile de șef al organizației județene s-a trezit [...]
04:00
03:50
„Suzeta digitală a copilăriei”? Cum trăiește un copil fără smartphone în zilele noastre/ Secretele părinților care au spus „NU” dependenței de telefon # BizBrasov.ro
Telefonul mobil a devenit suzeta digitală a copilăriei. La restaurant, în mașină, pe banca din parc – imaginea copilului de trei ani cu ochii lipiți de un display este deja banală. Majoritatea copiilor (80%), indiferent de vârstă, au acces la un smartphone ori la o tabletă pentru a urmări conținut video, arată un studiu Salvați [...]
03:50
Românii se plâng că sunt săraci, dar sunt cuceriți de SUV-urile uriașe: Lamborghini, BMW, Mercedes sau Cadillac # BizBrasov.ro
Raportul oficial de înmatriculări pentru luna iulie 2025 dezvăluie preferințele pieței locale în ceea ce privește SUV-urile de lux. Mercedes-Benz, BMW și Audi rămân principalii jucători, în timp ce Lamborghini păstrează un caracter exclusivist prin modelul său Urus, conform datelor publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Mercedes-Benz în fruntea SUV-urilor premium [...]
02:40
Cum se stabilește și care este înălțimea maximă a gardului între vecini. Prevederile Legii # BizBrasov.ro
În România, cadrul legal care reglementează construcția gardurilor între vecini este Codul Civil. Conform articolului 660, orice despărțitură între două proprietăți, fie că este vorba despre un gard, un zid, un șanț sau alt tip de delimitare este, prin prezumție, deținută în comun de cei doi vecini. Practic, gardul dintre proprietăți poate să fie construit de [...]
