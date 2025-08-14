VIDEO 53.000 de locuințe din județul Brașov sunt nelocuite. Cum arată casele părăsite din România

02:40

În România, cadrul legal care reglementează construcția gardurilor între vecini este Codul Civil. Conform articolului 660, orice despărțitură între două proprietăți, fie că este vorba despre un gard, un zid, un șanț sau alt tip de delimitare este, prin prezumție, deținută în comun de cei doi vecini. Practic, gardul dintre proprietăți poate să fie construit de [...]