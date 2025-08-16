Piața acoperișurilor, dominată de companii românești în fața jucătorilor străini. Brașovenii de la Bilka au înregistrat profit în fiecare an de la lansare și până azi
BizBrasov.ro, 16 august 2025 11:00
Compania antreprenorială Bilka Steel domină categoric piața acoperișurilor din România, cu afaceri duble față de următorii doi jucători din piață la un loc, adică Wetterbest și Impro. Află cum s-a detașat compania românească în top dintr-un nou episod din seria „Bătălia titanilor”. Compania românească Bilka Steel a fost înființată în 2007, atunci când antreprenorul Horațiu Țepeș a decis să [...]
11:00
10:30
Brașov Jazz & Blues Festival continuă cu o nouă seară de excepție. Care este programul evenimentelor și cine sunt invitații de onoare # BizBrasov.ro
Cea de-a 13-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival continuă în cea de-a treia zi cu noi concerte de excepție și nu numai în mai multe locații din oraș. Totodată, au fost pregătite și surprize pentru cei mici în zona Coresi, precum și deja tradiționala întâlnire a toboșarilor. La cele mai multe dintre evenimente, accesul [...]
09:20
Aplicația de trafic Waze nu va mai funcționa pe anumite telefoane. Care sunt modelele afectate # BizBrasov.ro
Gigantul american Google nu doar că a ales să păstreze platforma Waze separată de Google Maps, dar o actualizează constant cu funcții noi și îmbunătățiri. Totuși, pe măsură ce Waze evoluează, cerințele sale tehnice cresc, iar versiunile mai vechi de Android sunt lăsate în urmă. Waze, aplicația de navigație deținută de Google, nu va mai funcţiona pe [...]
09:20
Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a ales să vină de Sfânta Maria la o importantă mănăstire din județul Brașov: „Nu am vrut să fac anunţ, ca să vină presa după mine. Dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate şi, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, că de Adormirea Maicii Domnului a ales să meargă la mânăstirea de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov, în loc să fie prezent la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, în condiţiile în care este şi comandantul suprem al Armatei Române, pentru că încă din copilărie [...]
18:00
Președintele Nicușor Dan, la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile tradiționale organizate la Constanța, alegând în schimb să participe, alături de familie, la o slujbă de Sfânta Maria la Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Șeful statului a transmis totuși un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial pe care aceștia [...]
16:50
„Retroparada Verii”, în centrul Brașovului: Publicul, invitat să admire unele dintre cele mai frumoase vehicule istorice # BizBrasov.ro
Brașovenii, și nu numai, sunt așteptați sâmbătă, 23 august, între orele 12:00 și 16:00, pe Bulevardul Eroilor, în fața Primăriei Brașov, pentru a admira unele dintre cele mai frumoase vehicule istorice. „23 august, o dată cu rezonanță în sufletul multora dintre noi. Odinioară, Ziua Națională a României, astăzi prilej de a ne întoarce, cu nostalgie, [...]
14:30
VIDEO Controale în mai multe zone turistice din județul Brașov: Amenzi de 68.000 de lei pentru 10 agenți economici, verificați înainte de începerea minivacanței de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
În contextul minivacanței prilejuite de sărbătoarea Sf. Maria, când, în județul Brașov, se așteaptă un aflux crescut de turiști, polițiștii brașoveni au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul turismului. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (S.I.C.E.) au organizat o acțiune cu efective extinse în mai multe zone [...]
14:10
FOTO VIDEO Un pui de urs, salvat și dus la sanctuarul din Zărnești, după ce a rămas prins ore în șir într-un gard din sârmă # BizBrasov.ro
Un pui de urs a rămas prins ore în șir într-un gard din sârmă, ce împrejmuiește o grădină din comuna Mâneciu, Prahova. „Fiecare clipă a fost o luptă pentru supraviețuire, până când plânsul i-a fost auzit și autoritățile din Prahova au ajuns la el. Este doar un pui de urs de nici 8 luni. Mama [...]
14:10
Bărbatul care și-a expus organele genitale în fața unei fetițe de 10 ani, la o piscină din Brașov, prins de polițiști și arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție s-au sesizat din oficiu, în luna iulie a acestui an, și au efectuat cercetări ca urmare a apariției pe o platformă de socializare a unor informații privind fapte cu caracter sexual – exhibiționism, comise în incinta complexului Paradisul Acvatic din Brașov. Bărbatul, care și-a expus [...]
13:40
„Brașov Jazz & Blues Festival”: Care este programul de astăzi, în a doua seară a celui mai important eveniment muzical din orașul de la poalele Tâmpei # BizBrasov.ro
„Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet, în funcție de locație. De la Piața Sf. Ioan la grădina JUNO și până la Biserica fortificată din Bod, fiecare colț de festival își spune propria poveste – în ritmuri de jazz, blues, [...]
13:20
Test poligraf pentru vameși, angajați ANAF și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc # BizBrasov.ro
Angajații care ocupă funcții de conducere sau funcții generale de execuție, respectiv de executare silită din cadrul ANAF, din cadrul Autorității Vamale Române sau din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), vor putea fi supuși testului poligraf, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate, prevede un proiect [...]
13:10
FOTO VIDEO Acțiune contracronometru în Munții Bucegi: Salvamontiștii brașoveni au acordat primul ajutor persoanei care acuza dureri în piept și frisoane. Victima a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
Formația Salvamont Râșnov alături de echipa de prim răspuns din cadrul Salvamont Brașov au intervenit de urgență, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care acuza dureri în piept și frisoane. Acțiunea a avut loc în Munții Bucegi, pe traseul spre Cabana Malaiesti”, au transmis salvamontiștii brașoveni. „Salvatorii montani ajunși la fața locului au [...]
13:10
FOTO Un fost candidat la președinție, în rândul spectatorilor la „Brașov Jazz & Blues Festival” # BizBrasov.ro
Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025, s-a aflat joi în rândul spectatorilor, chiar în prima seară a evenimentului muzical „Brașov Jazz & Blues Festival”. „Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet, în funcție de locație. De la Piața [...]
12:20
Colegiul Medicilor din Brașov, după ce o tânără mamă a decedat în Spitalul Județean: „Așteptăm deocamdată rezultatele anchetelor și, dacă se vor ridica suspiciuni privind aspecte de malpraxis, instituția colegiului o să intervină” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Colegiul Medicilor din Brașov anunță că ar putea începe investigații pentru malpraxis, după decesul tinerei mame de 19 ani, notează radiobrasovfm.ro. „Din informațiile mele a fost vorba de o stare septică, posibil de o necroză uterină. Sunt datele pe care le-am obținut de la colegii care au tratat respectiva pacientă. S-a organizat o anchetă [...]
11:50
Salvamontiștii brașoveni intervin de urgență în Munții Bucegi, pentru acordarea primului ajutor unei persoane care acuză dureri în piept și frisoane. A fost solicitat elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
Formația Salvamont Râșnov alături de echipa de prim răspuns din cadrul Salvamont Brașov intervin de urgență, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care acuză dureri în piept și frisoane. „A fost solicitat sprijin aerian, prin elicopterul SMURD, iar operațiunea este în plină desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi [...]
11:10
FOTO VIDEO Cum a fost atmosfera în prima seară a celui mai important eveniment muzical din orașul de la poalele Tâmpei: „Brașov Jazz & Blues Festival” # BizBrasov.ro
Cea de-a XIII-a ediție a „Brașov Jazz & Blues Festival” transformă din nou orașul într-o mare scenă, cu muzică live de calitate, concerte în premieră națională și activități dedicate întregii comunități. Între 14 și 17 august „Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe [...]
10:50
La Brașov începe o nouă campanie de dezinsecție. 30 de echipaje vor lucra până la sfârșitul lunii pentru combaterea țânțarilor și căpușelor # BizBrasov.ro
De luni, va începe o nouă campanie de dezinsecție la Brașov. În perioada 18 august – 31 august, operatorul Coral Impex va derula o serie de activități de combatere a căpușelor și țânțarilor și de larvicidare a luciurilor de apă. „Aceasta se va executa atât la sol, pe timpul zilei, cât și spațial, pe timpul [...]
10:30
Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea găzduiește expoziția „Împărăția grădinii” # BizBrasov.ro
Expoziţia „Împărăţia grădinii” / „Garden Empire”, dedicată artistului Constantin Flondor, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, va fi vernisată sâmbătă, la 18:30, la Casa Regelui Charles al III-lea de la Viscri. „Împărăţia Grădinii” reflectă preocupările artistului pentru observarea şi interpretarea naturii prin prisma geometriei şi a simbolisticii. Lucrările sale sunt caracterizate de construcţii [...]
10:20
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro Statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil # BizBrasov.ro
ANAF a trimis joi către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen Iohannis, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse. Fostul șef al statului și soția ar fi încasat nelegal bani pentru închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală. Este vorba despre un [...]
09:50
Atenție, șoferi! Toate radarele Poliției sunt scoase pe șosele. Razii și controale pe drumurile spre munte și mare, în minivacanța de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
În aceste trei zile vor fi, pe drumurile principale, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră. Aceștia monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri. Sunt scoase cele 300 de aparate radar din dotare și vor fi organizate filtre pentru viteză. Iar alături de ei sunt [...]
09:20
Creştinii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului: Obiceiuri şi tradiţii de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
Cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare, sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an în data de 15 august. Este una dintre cele mai mari sărbători religioase din an și, de această zi, sunt legate tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, care pot fi întâlnite şi astăzi în diverse zone ale ţării. Despre această sărbătoare nu [...]
14 august 2025
19:00
FOTO Arde mansarda unei case din Codlea. Există pericolul propagării focului și la alte clădiri, iar pompierii intervin cu 6 autospeciale # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au anunțați în jurul orei 18 cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casă de locuit cu regim de înălțime parter plus două etaje în localitatea Codlea. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței, existând risc de propagare la construcțiile învecinate. „Pentru limitarea și lichidarea incendiului, la fața locului au [...]
17:40
Brașovenii și turiștii sunt așteptați la „Târgul de artizani și producători”, organizat în Piața Sfatului din Brașov, în perioada 14–17 August 2025. „Vă așteptăm zilnic să descoperiți meșteșuguri autentice, produse handmade și bunătăți agroalimentare. Pe parcursul târgului, organizăm ateliere pentru copii și adulți, unde veți putea învăța tehnici tradiționale pentru a crea obiecte unice de [...]
15:40
Prima locomotivă electrică achiziționată de CFR în ultimii 15 ani, care va circula și prin Brașov, a atins 200 de km/oră la Făurei # BizBrasov.ro
Prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară ( pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare la Centrul de Testări Feroviare Făurei. Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe, scrie clubferoviar.ro. [...]
15:30
FOTO Vânătorii de Munte de la Brașov, antrenament pe creste. Ploaie, vânt, arșiță, nu contează # BizBrasov.ro
Crestele Carpaților de Curbură reprezintă, în această perioadă, terenul de instrucție pentru militarii din Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. „Antrenamentele pe stâncă care vizează perfecționarea abilităților necesare executării în siguranță a cățărărilor și coborârilor sunt completate de cele de cunoaștere a reliefului muntos și creșterea rezistenței. Instrucția alpină contribuie pe deplin la consolidarea deprinderilor [...]
15:10
VIDEO Primarul George Scripcaru, după ce i-a pus la treabă pe dezvoltatorii imobiliari cu „restanțe”: „Că tot mă acuză că sunt «omul cu asfaltul»… vă anunț că, de astăzi, în Tractorul Nou, avem asfalt proaspăt, borduri noi și pregătim iluminatul public” # BizBrasov.ro
După ani de praf și noroi pe o serie de „ulție” din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, (situație lăsată moștenire de fosta administrație care a semnat certificate de edificare pentru blocuri fără ca dezvoltatorii să respecte obligația legală de a amenaja infrastructura de bază), lucrurile au început să se schimbe. Astfel, ca urmare a [...]
14:20
Provocare sportivă unică în România: Un brașovean și-a propus să urce toate cele 14 vârfuri de peste 2.500 m din țară, în cel mai scurt timp posibil. Efortul lui are la bază o cauză umanitară care sprijină copiii din familii defavorizate să-și continue educația # BizBrasov.ro
Brașoveanul Silviu Curuciuc este un sportiv pasionat și determinat, care în perioada 14–17 august 2025 va încerca o provocare sportivă unică în România și o va transforma într-un gest de sprijin pentru copiii din familii defavorizate. Silviu își propune să urce toate cele 14 vârfuri de peste 2500 de metri din țară, în cel mai [...]
14:10
Cât costă un zbor de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav la Milano sau Roma și retur? Din octombrie, brașovenii își pot organiza mai multe city break-uri cu plecare de acasă # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov în această dimineață, compania aeriană Wizz Air va efectua zboruri de la Brașov și retur pe destinațiile Milano, începând cu 28 octombrie și Roma, de la 27 ianuarie 2026. Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a anunțat : „Suntem mândri că ne-am consolidat și mai [...]
13:50
„Rabla” de austeritate. Ce valoarea va avea tichetul pe care îl va da Guvernul anul acesta pentru achiziția unei mașini electrice # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită [...]
13:30
VIDEO 53.000 de locuințe din județul Brașov sunt nelocuite. Cum arată casele părăsite din România # BizBrasov.ro
2,5 milioane de case din România, adică un sfert din total, sunt nelocuite. Jumătate dintre ele sunt în mediul rural. Satele părăsite nu sunt doar în munți sau Delta Dunării. Există comune cu un sfert din case neocupate și la 50 – 60 de km de București, notează romania.europalibera.org. Aglomerarea București – Ilfov conduce și [...]
13:00
Pietonii și bicicliștii indisciplinați, în vizorul polițiștilor brașoveni. Peste 230 dintre ei au fost amendați, pentru că reprezentau un pericol pentru traficul rutier # BizBrasov.ro
Marți, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat o acțiune cu efective mărite pe raza județului Brașov, care a avut drept scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea consecințelor accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii și bicicliștii. Polițiștii Serviciului Rutier Brașov împreună cu toate structurile de poliție [...]
12:40
VIDEO Primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial: Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război # BizBrasov.ro
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, una dintre cele mai ambițioase producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis, au fost lansate. Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, [...]
12:30
Analiză Imobiliare.ro Finance: Brașovenii care au accesat credite ipotecare plătesc, în medie, o rată lunară de peste 2.200 de lei # BizBrasov.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite dezvoltat de Imobiliare.ro. Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze [...]
11:50
AEROPORTUL BRAȘOV: MILANO și ROMA, din octombrie și ianuarie – noile destinații spre și dinspre care vor zbura brașovenii. Urmează Spania, pentru că Wizz Air s-a îndrăgostit de Brașov! # BizBrasov.ro
Compania aeriană maghiară Wizz Air a decis să adauge încă 2 destinații la cele 7 spre și dinspre care se zboară și se va zbura foarte curând la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Milano-Malpensa și Roma -Fiumicino. Pentru Milano vor fi 3 zboruri săptămânale – marți, joi și sâmbătă, începând cu 28 octombrie [...]
11:20
Festivalul de Film si Istorii se încheie astăzi la Brașov, dar va continua în forță pentru următoarele 10 zile la Râșnov # BizBrasov.ro
Luna Amară, Horia Roman-Patapievici, Alina Manole și Toader Paleologu sunt câteva dintre numele importante care vor fi prezente la Râșnov între 15 și 17 august 2025, în al doilea weekend al ediției 2025 a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR). FFIR 2025 se desfășoară în perioada 8-24 august și propune peste 50 de proiecții [...]
11:20
FOTO Dublă premieră la Dino Parc Râșnov: Cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei și primul dinozaur roboțel din România, din 15 august # BizBrasov.ro
Dino Parc Râșnov își surprinde vizitatorii cu o dublă premieră spectaculoasă: cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei, un impunător Brachiosaurus din era Jurasic, și primul dinozaur roboțel din România, un pui de Triceratops care prinde viață sub ochii vizitatorilor. Începând cu 15 august 2025, aceste două noi atracții completează experiența unică oferită de [...]
11:00
„Târguială de mămici și pici”, în Piața Unirii din Brașov: Dacă aveți prin casă jucării, cărți, jocuri, hăinuțe sau accesorii pe care le-ați folosit și de care nu mai aveți nevoie, le puteți schimba, dona sau vinde # BizBrasov.ro
Dacă ai prin casă jucării, jocuri, cărți, hăinuțe sau accesorii pe care le-ai folosit și de care nu mai ai nevoie, le poți schimba, dona sau vinde în cadrul evenimentui „Târguială de mămici și pici”, eveniment organizat în 23 august, între 10.00-15.00, în Piața Unirii din Brașov. „Ce ți-am pregătit, pe lângă târgul dedicat copiilor: [...]
10:50
(P) Pachetul de beneficii extrasalariale a devenit un element definitoriu în atragerea și retenția angajaților. Dincolo de salariu, candidații se uită tot mai atent la avantajele suplimentare oferite de angajatori: abonamente medicale, prime de performanță, zile libere suplimentare, acces la cursuri sau bonusuri de mobilitate. Însă după cum ne-o arată statisticile, cel mai popular beneficiu [...]
10:20
VIDEO Cum au evoluat lucrările la Sala Polivalentă din Brașov, care va fi cea mai mare din România # BizBrasov.ro
Sala Polivalenta din Brașov, care va deveni cea mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei, care costă 356,7 milioane lei (73 mil. Euro) – 96,5% din fonduri suportate de CNI, diferența de 3,5% dinspre Primărie. Ceea ce [...]
10:20
VIDEO Camionagiu „rătăcit” azi-noapte în centrul Brașovului, unde nu avea ce să caute. A fost scos de pe traseu de polițiștii locali # BizBrasov.ro
Azi-noapte în jurul orei 03:00, un ansamblu format dintr-un cap tractor și o semiremorcă a ajuns în zona centrală a municipiului Brașov, până în apropierea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea”. Vehiculul avea ca destinație strada Stadionului, în Bartolomeu, dar GPS-ul l-a direcționat pe șofer – care era din afara Brașovului – până în [...]
10:20
Fără ploaie, Hidroelectrica nu mai este atât de profitabilă. Compania are un minus de peste 40% la profit, în prima jumătate a anului # BizBrasov.ro
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut cu 41% în primele șase luni din 2025, la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie, arată News.ro. „Grupul Hidroelectrica înregistrează în primul semestru al anului 2025 rezultate operaţionale şi [...]
09:50
Aseară în jurul orei 23:00, Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unui turist în vârstă de 57 de ani, care a suferit o accidentare la membrul inferior stâng. Locația indicată a fost în zona inferioară a Văii Crăpăturii. „La fața locului a intervenit o echipă [...]
09:40
Astăzi începe cel mai important eveniment muzical care are loc în cel mai frumos oraș din România, anul acesta: „Brașov Jazz & Blues Festival 2025” – 23 de concerte în 4 zile # BizBrasov.ro
În perioada 14–17 august, Brașovul devine capitala jazzului și bluesului din România. Cea de-a 13-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival reunește artiști consacrați și tineri talentați din țară și din străinătate, în 7 locații din oraș și împrejurimi. Publicul se va bucura de 23 de concerte, proiecții de filme muzicale, întâlniri cu toboșari, jam [...]
05:50
Compania Prodlacta vrea să amenajeze în curtea fabricii din Bartolomeu o statuie a unui important conducător al teutonilor. Care este legătura acestuia cu Țara Bârsei # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Prodlacta vrea să ridice un monument simbolic în curtea fabricii din Bartolomeu. În conformitate cu un certificat de urbanism solicitat Primăriei Brașov de către societate, statuia ar urma să-l reprezinte pe un conducător al teutonilor, Hermann von Salza. Acesta a fost al patrulea Mare Maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni (1210–1239), fiind un personaj [...]
05:50
Operatorul de transport RATBV vrea să vândă mai multe autobuze din parcul auto pe care nu le mai utilizează și sunt „pe dreapta” de mai mult timp. 9 dintre acestea sunt Mercedes Conecto, achiziționate de societate în 2004, când începuse un amplu program de reînnoire a parcului auto, care era format din autobuze autohtone, unele [...]
05:50
Primăria Brașov a început demersurile birocratice în vederea accesării unor fonduri europene pentru skate-park-ul de la Pasajul Fartec # BizBrasov.ro
Lucrările de amenajare a skatepark-ului de sub Pasajul Fartec au demarat în iunie anul trecut, dar au început cu o „pauză” (detalii aici), iar la 3 luni de la deschiderea șantierului a fost solicitată și suplimentare a bugetului cu 7 milioane de lei, care nu a fost aprobată (detalii aici). Acum, Primăria a început demersurile în [...]
04:30
Schimbare de comportament: Românii preferă să achiziționeze apartamente vechi și să le plătească cu bani cash # BizBrasov.ro
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendință observată pe piața imobiliară din România în primul semestru al acestui an, potrivit unei analize a unei companii de servicii imobiliare în sistem de franciză. Această schimbare în comportamentul de achiziție este cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacții, pe fondul condițiilor de instabilitate politică și economică. Conform [...]
03:40
Două locații din județul Brașov sunt printre primele 3 cele mai căutate atracții pentru copii din România. O a treia este în primele 20 # BizBrasov.ro
Vacanța de vară nu s-a terminat, iar părinții care nu au reușit încă să plece cu cei mici au ocazia să o facă de Sfânta Maria, în minivacanța de la mijlocul lunii august. O analiză realizată de ClubulCopiilor.ro, pe baza recenziilor din Google Maps, a scos la iveală cele mai bine cotate locuri din țară [...]
03:20
În cadrul sistemului public de pensii reglementat prin Legea nr. 360/2023, principiul de bază este că dreptul la pensie este un drept personal, care încetează odată cu decesul titularului. Potrivit normelor legale, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a decedat. Astfel, pentru lunile care urmează decesului, sistemul public de pensii [...]
02:30
Aveți nevoie de acordul vecinilor pentru deschiderea unui punct de lucru acasă? Ce spune Legea # BizBrasov.ro
Tot mai mulți antreprenori aleg să își organizeze afacerea cât mai aproape de casă, uneori chiar în propria locuință. Fie că vorbim despre freelanceri, mici ateliere sau birouri administrative, ideea de a transforma un spațiu personal într-un loc de muncă poate părea practică și avantajoasă. Totuși, legislația din România stabilește reguli clare în acest sens și, [...]
