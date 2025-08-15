Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea găzduiește expoziția „Împărăția grădinii”

05:50

Operatorul de transport RATBV vrea să vândă mai multe autobuze din parcul auto pe care nu le mai utilizează și sunt „pe dreapta” de mai mult timp. 9 dintre acestea sunt Mercedes Conecto, achiziționate de societate în 2004, când începuse un amplu program de reînnoire a parcului auto, care era format din autobuze autohtone, unele [...]