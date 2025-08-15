Creştinii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului: Obiceiuri şi tradiţii de Sfânta Maria

10:00

Terenul de sport de pe Valea Cărbunării din Râșnov are o față nouă. Primăria și-a propus să aducă trei terenuri de acest gen din localitate la nivelul anului 2025, iar lucrările la primul dintre acestea au fost finalizate. Asfaltul a fost acoperit cu gazon artificial multisport și urmează alte modernizări: „Iar veștile bune nu se [...]