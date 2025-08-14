Eurostat: România are cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul doi din 2025

13:30

Preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni şi ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina, dar cu anumite condiţii, au declarat pentru Politico trei persoane familiarizate cu discuţiile. Una dintre aceste persoane, un oficial britanic, a punctat faptul că Trump nu a specificat clar ce înţelege prin garanţii de securitate şi a discutat doar conceptul mai larg. Președintele american a ținut să sublinieze, în acest context, că SUA nu vor continua să furnizeze arme sau trupe direct Ucrainei, deşi va vinde arme Europei pentru a fi utilizate de către Kiev.