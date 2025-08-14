Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător

14:20

O firmă cu un singur angajat a primit, prin atribuire directă, un contract pentru comunicare pe rețelele de socializare de la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), instituție care are deja în componență un compartiment de comunicare publică în care lucrează trei oameni. Deși în acte figurează o altă persoană, compania este controlată de Anamaria-Mihaela Ivan, care a fost, până acum trei ani, în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud. „Relațiile politice mai mult încurcă”, a explicat Ivan pentru Digi24.ro, în condițiile în care o altă companie din grupul deținut de ea a obținut un milion de lei în timpul campaniilor din anul electoral 2024 de la filiala PSD din Bistrița-Năsăud.