Încă un impozit crește substanțial. Guvernul sancționează și câștigurile la bursă, nu doar pe cele din dividende

Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, schimbă radical regulile jocului în antreprenoriatul românesc. Dacă până acum intrarea în business era accesibilă aproape oricui, noul prag va transforma acest pas într-un test financiar dificil pentru mii de români aflați la început de drum. Această măsură va descuraja exact segmentul de care economia României are cea mai mare nevoie, spun reprezentanții comunității Grupul micilor antreprenori din România din care fac parte peste 60.000 de membri.