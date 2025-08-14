Guvernul introduce în pachetul II de măsuri reforma privind condițiile de pensionare ale magistraților. Crește vârsta de pensionare și este introdus un mod nou de calcul al pensiilor

18:30

Guvernul României a decis să impoziteze mai mult toate tipurile de câștiguri financiare, de la cele din dobânzi, până la cele din dividende și din plasamente la bursă. După ce s-a decis ca impozitul pe dividende să urce la 16% de la 1 ianuarie, de la 10% în prezent și doar 5% în 2021, Ministerul Finanțelor a lansat în dezabatere un proiect de lege care majorează și impozitul pe câștiguri bursiere.