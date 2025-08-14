Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi”

Fanatik, 14 august 2025 21:00

Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
21:20
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele Fanatik
Patru zodii își pot schimba viața de pe 15 august. Norocul le surâde acestor nativi pe diferite planuri în a doua parte a lunii august.
21:20
A crăpat Voyo din secunda 1! Zeci de mii de români nu au vazut golul lui Juri Cisotti din minutul 1 Fanatik
Voyo a dat-o în bară înainte de Drita - FCSB! Zeci de mii de suporteri au ratat golul lui Cisotti din primul minut, după ce platforma a întâmpinat probleme
Acum 10 minute
21:10
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut peste noapte. Amenzi pentru cei care și-au lăsat mașinile în fața blocului Fanatik
Sute de locuri de parcare au fost desființate în București, iar oamenii sunt extrem de revoltați. În ce sector au fost lăsați șoferii ”cu mașinile-n aer”?
21:10
Donald Trump, optimist înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: “Cred că e convins că va încheia un acord” Fanatik
Donald Trump, optimist în legătură cu summitul cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă crede că întâlnirea va avea succes
21:10
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD Fanatik
Mădălina, soția lui Titus Corlățean, este cadru didactic la o școală din București. Ea solicită, alături de colegii ei, recalcularea unor indemnizații.
Acum 30 minute
21:00
Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi” Fanatik
Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.
Acum o oră
20:40
Ciprian Marica, bulversat de primul „11” al FCSB din returul cu Drita: „Nu mai înțeleg nimic!”. Ce jucător l-a revoltat: „Nu știu ce face ăsta la antrenamente” Fanatik
Ciprian Marica nu a înțeles în totalitate primul „11” alcătuit de Gigi Becali pentru meciul dintre Drita și FCSB. Cine este jucătorul care i-a ridicat semne de întrebare
20:30
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial Fanatik
Programul Rabla va fi reluat, însă vine cu vești neplăcute pentru șoferii din România. Bugetul alocat va fi unul mult mai mic
20:30
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari” Fanatik
Giovanni Becali a vândut o mulțime de jucători în cariera sa de impresar. Cine au fost cei care au plecat pe sume mai mari decât valoarea lor din acel moment.
Acum 2 ore
20:00
A plecat de la echipă în ziua meciului Braga – CFR Cluj! Cu ce echipă a semnat fotbalistul Fanatik
SC Braga a renunțat la un jucător cu puțin timp înainte de meciul contra lui CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul a plecat în Spania.
19:50
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații Fanatik
O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
19:40
Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas” Fanatik
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
19:40
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria Fanatik
Cele mai frumoase urări de Sfânta Maria 2025 pentru familie și prieteni. Mesajele pe care le poți trimite sărbătoriților zilei de 15 august.
19:40
Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul” Fanatik
Stenograme în scandalul dintre premierul Ilie Bolojan și primari, pe tema investițiilor din PNRR. Ce a transmis un lider PSD
19:20
Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul Fanatik
Dan Șucu, decizie de ultimă oră! Patronul de la Rapid și Genoa va lua avionul pentru a vedea pe viu un internațional român. Despre cine e vorba.
Acum 4 ore
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
19:10
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările Fanatik
Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
18:40
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului Fanatik
Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
18:30
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști Fanatik
Un român în vârstă de 46 de ani a creat panică într-o farmacie din Italia. A răpit un farmacist și un client, după care a încercat să păcălească polițiștii
18:30
Drita – FCSB, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Campionii României, la 90 de minute de play-off Fanatik
Drita - FCSB va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Kosovo.
18:20
Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!” Fanatik
Alex Mitriță a fost de neoprit de la debutul său pentru Zhejiang. Află ce a spus presa din China după ce „piticul” a fost desemnat „fotbalistul lunii” în CSL
17:40
DON Giovanni, vineri, 15 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Vineri, 15 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a unei producții de top. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
17:40
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii Fanatik
Peste 500 de școli se vor închide începând cu anul școlar 2025-2026. Anunțul vine din partea Ministerului Educației. Ce se va întâmpla cu elevii
17:30
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului Fanatik
Calendar ortodox pentru 15 august 2025. Praznic uriaș pentru credincioși, are cruce roșie. E Adormirea Maicii Domnului.
17:30
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București Fanatik
O bătrână de 76 de ani a fost ucisă în Mogoșoaia. Autorul faptei, un tânăr de 25 de ani, a fost prins de polițiști în București
17:30
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele Fanatik
Un raport ONU relevă că există o ţară în care minorii ajung în celule în locul părinților, iar deținuții sunt torturați cu o cruzime extremă.
17:20
FCSB a anunţat plecarea lui Gheorghiţă înaintea meciului cu Drita! Va juca la o rivală din play-off Fanatik
FCSB s-a despărțit oficial de Andrei Gheorghiță. Transferul a fost perfectat în ziua returului cu Drita din Europa League. Unde va juca atacantul
17:20
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Zi norocoasă pentru Berbeci Fanatik
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Taurii bifează o reușită importantă, iar Leii vor avea parte de o întâlnire memorabilă.
Acum 6 ore
17:10
Hollywood la București: Eric Roberts soseste în România. Cine se ocupă de fiecare detaliu al vizitei Fanatik
Eric, fratele cel mare al Juliei Roberts vine în București! Dineu de afaceri și activări speciale organizate de producătorul român Eduard Irimia.
17:00
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Misiune dificilă pentru elevii lui Dan Petrescu Fanatik
Braga - CFR Cluj va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Portugalia.
16:50
Lovitură grea primită de Klaus Iohannis, din partea ANAF. E obligat să returneze aproape un milion de euro pentru o casă obținută ilegal la Sibiu Fanatik
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească aproximativ un milion de euro pentru o locuință obținută ilegal în Sibiu
16:40
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti Fanatik
Edi Iordănescu a spus totul despre echipele românești înaintea returului din cupele europene. Ce își dorește fostul selecționer pentru FCSB, U Craiova și CFR Cluj.
16:40
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe drumuri” Fanatik
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va afecta sute de mii de SRL-uri din România. Analizăm impactul măsurii asupra antreprenorilor și afacerilor locale.
16:30
Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!” Fanatik
A început un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR: PSD a anunțat o ședință de urgență. Mesajul social-democraților
16:20
Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?” Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
16:20
Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, de la ora 22.30. Kremlinul a transmis detalii ale acestei întâlniri.
16:10
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică” Fanatik
Traian Băsescu a avut misiune ușoară la CCR, în încercarea de a-și recupera casa și beneficiile. Parlamentul, Guvernul și Avocatul Poporului au refuzat să ia parte la ședință.
15:50
Adi Popa are o nouă funcție la Steaua: ”Îmi doream să fac acest pas!” Fanatik
Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
15:40
O fetiță de numai cinci ani a murit la câteva ore după ce a fost externată din spital. Ce a pățit, de fapt, micuța Lila. Medicii nu și-au dat seama Fanatik
Lila, o fetiță de 5 ani din Marea Britanie a murit la 6 ore după ce a fost externată cu diagnostic de amigdalită. Ce avea, de fapt, micuța.
15:30
Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv Fanatik
Drita - FCSB este meciul decisiv pentru play-off-ul Europa League şi se va disputa joi, de la ora 21:00. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în Kosovo, una cu surprize.
15:30
Judecătorii CCR nu vor fi afectați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Decizia luată de Guvern Fanatik
Judecătorii CCR au fost scoși din noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Vor rămâne și cu vechimea de 25 de ani necesară pensionării
Acum 8 ore
14:50
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei Fanatik
Un fost primar PNL ar fi refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan, iar primarul localității pe care a condus-o se plânge acum că e bun de plată.
14:40
Accident grav în județul Iași, între un autoturism și un TIR. Un bărbat a murit, alte trei persoane sunt în stare gravă Fanatik
Un accident grav a avut loc în județul Iași, cu patru victime. Un bărbat și-a pierdut viața. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune
14:40
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv Fanatik
Ce răspuns i-a dat Dumitru Dragomir lui Marian Ceauşescu, după ce a aflat de provocarea acestuia. Replica a venit în direct, la "Profeţiile lui DON Mitică".
14:40
Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare Fanatik
Un militar de 30 de ani a murit pe centura Lugojului, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens, a fost lovită de un TIR și a luat foc.
14:20
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” Fanatik
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor s-a încheiat cu acuzații dure, nu cu identificarea soluțiilor pentru ca toată lumea să fie mulțumită.
14:20
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!” Fanatik
CFR Cluj are o misiune dificilă în returul cu Sporting Braga, dar un fost căpitan al ardelenilor este convins că ”feroviarii” pot sa lovitura.
14:00
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva” Fanatik
Află ce au pățit patru tineri din România aflați în vacanță într-o stațiune cunoscută din Bulgaria. Un polițist român i-a ajutat.
14:00
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract Fanatik
Un fost jucător trecut pe la campioana FCSB nu își mai găsește locul. După doar câteva luni petrecute în Liga 2 a rămas din nou liber de contract.
14:00
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Moneda euro își continuă deprecierea Fanatik
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. La ora 13:00, Banca Națională a României a transmis cotațiile pentru principalele monede ale lumii
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.