Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”

Fanatik, 14 august 2025 23:00

Un fost mare fotbalist român s-a dezabonat de furie de la Voyo. Ce s-a întâmplat cu transmisa meciului Drita - FCSB de la Priștina.

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
23:10
Dennis Politic s-a distrat cu apărarea Dritei! Cum a marcat golul care i-a trimis pe fanii kosovari acasă. Video Fanatik
Dennis Politic începe să-și intre în forma mult dorită de Gigi Becali. Cum a marcat fotbalistul lui FCSB golul ce le-a luat orice speranță kosovarilor
Acum 10 minute
23:00
Atenție la înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram! Cum acționează hackerii pentru a te lăsa fără bani. Avertismentul ASF Fanatik
Autoritatea de Supraveghere Financiară atenționează cu privire la o înșelătorie care circulă pe WhatsApp și Telegram. Cum să te ferești de ea
23:00
Acum 30 minute
22:50
Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League Fanatik
FCSB își cunoaște adversara din play-off-ul Europa League. Cu cine se va duela campioana României pentru un loc în faza principală.
Acum o oră
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 august 2025. Câștig de 383 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025, poate aduce un câștig de 383 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
22:40
Ștefan Baiaram, gol superb în Spartak Trnava – Universitatea Craiova! Execuție fantastică a „decarului”. Video Fanatik
Ștefan Baiaram a deschis scorul în partida pe care Universitatea Craiova o joacă la Trnava în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League.
22:20
Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani. Va fi nevoit să dea explicații în fața superiorilor Fanatik
Ce greșeli a făcut polițistul care îl supraveghea pe Crainiciuc Ștefan, deținutul care a evadat din ambulanță și a fugit în lanul de porumb de lângă satul Letea Veche
22:20
Costin Ștucan, înjurat din cauza erorilor Voyo! Apelul jurnalistului: „Vă rugăm să fiți civilizați” Fanatik
Costin Ștucan și invitații săi au fost nevoiți să suporte un val de înjurături în direct după erorile Voyo din timpul meciului Drita - FCSB. Cum a reacționat jurnalistul
Acum 2 ore
22:00
„Călăul” Universității Cluj, răpus de doi foști rapidiști! Ce s-a întâmplat în manșa secundă a „dublei” Ararat-Armenia – Sparta Praga Fanatik
Sparta Praga s-a calificat în play-off-ul Conference League după ce a trecut de Ararat. Returul a fost decis de doi fotbaliști care au jucat la Rapid.
21:50
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB Fanatik
Partida dintre Drita și FCSB, din manșa retur a turului 3 preliminar UEFA Europa League a fost difuzată exclusiv pe Voyo. Platforma a picat înainte de startul meciului, iar mii de români au fost nemulțumiți.
21:50
Filmul crimei din Sibiu: ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca tânărul de 23 de ani să-și ucidă bunicul. Motivul pentru care și-a ieșit din minți Fanatik
Au apărut noi detalii despre crima din Sibiu, în care un tânăr de 23 de ani și-a ucis bunicul. Ce l-a făcut pe acesta să-și piardă mințile și ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte
21:30
Voyo a mutat Drita – FCSB la TV din cauza erorilor! Unde se vede meciul Fanatik
Schimbare de planuri! Ce se întâmplă cu meciul dintre Drita și FCSB după ce platforma Voyo a picat în primul minut.
21:20
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele Fanatik
Patru zodii își pot schimba viața de pe 15 august. Norocul le surâde acestor nativi pe diferite planuri în a doua parte a lunii august.
21:20
A crăpat Voyo din secunda 1! Zeci de mii de români nu au vazut golul lui Juri Cisotti din minutul 1 Fanatik
Voyo a dat-o în bară înainte de Drita - FCSB! Zeci de mii de suporteri au ratat golul lui Cisotti din primul minut, după ce platforma a întâmpinat probleme
Acum 4 ore
21:10
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut peste noapte. Amenzi pentru cei care și-au lăsat mașinile în fața blocului Fanatik
Sute de locuri de parcare au fost desființate în București, iar oamenii sunt extrem de revoltați. În ce sector au fost lăsați șoferii ”cu mașinile-n aer”?
21:10
Donald Trump, optimist înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: “Cred că e convins că va încheia un acord” Fanatik
Donald Trump, optimist în legătură cu summitul cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă crede că întâlnirea va avea succes
21:10
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD Fanatik
Mădălina, soția lui Titus Corlățean, este cadru didactic la o școală din București. Ea solicită, alături de colegii ei, recalcularea unor indemnizații.
21:00
Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi” Fanatik
Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.
20:40
Ciprian Marica, bulversat de primul „11” al FCSB din returul cu Drita: „Nu mai înțeleg nimic!”. Ce jucător l-a revoltat: „Nu știu ce face ăsta la antrenamente” Fanatik
Ciprian Marica nu a înțeles în totalitate primul „11” alcătuit de Gigi Becali pentru meciul dintre Drita și FCSB. Cine este jucătorul care i-a ridicat semne de întrebare
20:30
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial Fanatik
Programul Rabla va fi reluat, însă vine cu vești neplăcute pentru șoferii din România. Bugetul alocat va fi unul mult mai mic
20:30
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari” Fanatik
Giovanni Becali a vândut o mulțime de jucători în cariera sa de impresar. Cine au fost cei care au plecat pe sume mai mari decât valoarea lor din acel moment.
20:00
A plecat de la echipă în ziua meciului Braga – CFR Cluj! Cu ce echipă a semnat fotbalistul Fanatik
SC Braga a renunțat la un jucător cu puțin timp înainte de meciul contra lui CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul a plecat în Spania.
19:50
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații Fanatik
O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
19:40
Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas” Fanatik
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
19:40
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria Fanatik
Cele mai frumoase urări de Sfânta Maria 2025 pentru familie și prieteni. Mesajele pe care le poți trimite sărbătoriților zilei de 15 august.
19:40
Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul” Fanatik
Stenograme în scandalul dintre premierul Ilie Bolojan și primari, pe tema investițiilor din PNRR. Ce a transmis un lider PSD
19:20
Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul Fanatik
Dan Șucu, decizie de ultimă oră! Patronul de la Rapid și Genoa va lua avionul pentru a vedea pe viu un internațional român. Despre cine e vorba.
Acum 6 ore
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
19:10
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările Fanatik
Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
18:40
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului Fanatik
Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
18:30
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști Fanatik
Un român în vârstă de 46 de ani a creat panică într-o farmacie din Italia. A răpit un farmacist și un client, după care a încercat să păcălească polițiștii
18:30
Drita – FCSB, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Campionii României, la 90 de minute de play-off Fanatik
Drita - FCSB va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Kosovo.
18:20
Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!” Fanatik
Alex Mitriță a fost de neoprit de la debutul său pentru Zhejiang. Află ce a spus presa din China după ce „piticul” a fost desemnat „fotbalistul lunii” în CSL
17:40
DON Giovanni, vineri, 15 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Vineri, 15 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a unei producții de top. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
17:40
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii Fanatik
Peste 500 de școli se vor închide începând cu anul școlar 2025-2026. Anunțul vine din partea Ministerului Educației. Ce se va întâmpla cu elevii
17:30
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului Fanatik
Calendar ortodox pentru 15 august 2025. Praznic uriaș pentru credincioși, are cruce roșie. E Adormirea Maicii Domnului.
17:30
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București Fanatik
O bătrână de 76 de ani a fost ucisă în Mogoșoaia. Autorul faptei, un tânăr de 25 de ani, a fost prins de polițiști în București
17:30
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele Fanatik
Un raport ONU relevă că există o ţară în care minorii ajung în celule în locul părinților, iar deținuții sunt torturați cu o cruzime extremă.
17:20
FCSB a anunţat plecarea lui Gheorghiţă înaintea meciului cu Drita! Va juca la o rivală din play-off Fanatik
FCSB s-a despărțit oficial de Andrei Gheorghiță. Transferul a fost perfectat în ziua returului cu Drita din Europa League. Unde va juca atacantul
17:20
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Zi norocoasă pentru Berbeci Fanatik
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Taurii bifează o reușită importantă, iar Leii vor avea parte de o întâlnire memorabilă.
Acum 8 ore
17:10
Hollywood la București: Eric Roberts soseste în România. Cine se ocupă de fiecare detaliu al vizitei Fanatik
Eric, fratele cel mare al Juliei Roberts vine în București! Dineu de afaceri și activări speciale organizate de producătorul român Eduard Irimia.
17:00
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Misiune dificilă pentru elevii lui Dan Petrescu Fanatik
Braga - CFR Cluj va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Portugalia.
16:50
Lovitură grea primită de Klaus Iohannis, din partea ANAF. E obligat să returneze aproape un milion de euro pentru o casă obținută ilegal la Sibiu Fanatik
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească aproximativ un milion de euro pentru o locuință obținută ilegal în Sibiu
16:40
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti Fanatik
Edi Iordănescu a spus totul despre echipele românești înaintea returului din cupele europene. Ce își dorește fostul selecționer pentru FCSB, U Craiova și CFR Cluj.
16:40
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe drumuri” Fanatik
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va afecta sute de mii de SRL-uri din România. Analizăm impactul măsurii asupra antreprenorilor și afacerilor locale.
16:30
Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!” Fanatik
A început un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR: PSD a anunțat o ședință de urgență. Mesajul social-democraților
16:20
Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?” Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
16:20
Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, de la ora 22.30. Kremlinul a transmis detalii ale acestei întâlniri.
16:10
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică” Fanatik
Traian Băsescu a avut misiune ușoară la CCR, în încercarea de a-și recupera casa și beneficiile. Parlamentul, Guvernul și Avocatul Poporului au refuzat să ia parte la ședință.
15:50
Adi Popa are o nouă funcție la Steaua: ”Îmi doream să fac acest pas!” Fanatik
Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
