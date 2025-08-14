Voyo a mutat Drita – FCSB la TV din cauza erorilor! Unde se vede meciul
Fanatik, 14 august 2025 21:30
Schimbare de planuri! Ce se întâmplă cu meciul dintre Drita și FCSB după ce platforma Voyo a picat în primul minut.
• • •
Acum 10 minute
21:30
Acum 30 minute
21:20
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele # Fanatik
Patru zodii își pot schimba viața de pe 15 august. Norocul le surâde acestor nativi pe diferite planuri în a doua parte a lunii august.
21:20
A crăpat Voyo din secunda 1! Zeci de mii de români nu au vazut golul lui Juri Cisotti din minutul 1 # Fanatik
Voyo a dat-o în bară înainte de Drita - FCSB! Zeci de mii de suporteri au ratat golul lui Cisotti din primul minut, după ce platforma a întâmpinat probleme
21:10
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut peste noapte. Amenzi pentru cei care și-au lăsat mașinile în fața blocului # Fanatik
Sute de locuri de parcare au fost desființate în București, iar oamenii sunt extrem de revoltați. În ce sector au fost lăsați șoferii ”cu mașinile-n aer”?
21:10
Donald Trump, optimist înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: “Cred că e convins că va încheia un acord” # Fanatik
Donald Trump, optimist în legătură cu summitul cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă crede că întâlnirea va avea succes
21:10
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD # Fanatik
Mădălina, soția lui Titus Corlățean, este cadru didactic la o școală din București. Ea solicită, alături de colegii ei, recalcularea unor indemnizații.
Acum o oră
21:00
Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi” # Fanatik
Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.
20:40
Ciprian Marica, bulversat de primul „11” al FCSB din returul cu Drita: „Nu mai înțeleg nimic!”. Ce jucător l-a revoltat: „Nu știu ce face ăsta la antrenamente” # Fanatik
Ciprian Marica nu a înțeles în totalitate primul „11” alcătuit de Gigi Becali pentru meciul dintre Drita și FCSB. Cine este jucătorul care i-a ridicat semne de întrebare
Acum 2 ore
20:30
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial # Fanatik
Programul Rabla va fi reluat, însă vine cu vești neplăcute pentru șoferii din România. Bugetul alocat va fi unul mult mai mic
20:30
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari” # Fanatik
Giovanni Becali a vândut o mulțime de jucători în cariera sa de impresar. Cine au fost cei care au plecat pe sume mai mari decât valoarea lor din acel moment.
20:00
A plecat de la echipă în ziua meciului Braga – CFR Cluj! Cu ce echipă a semnat fotbalistul # Fanatik
SC Braga a renunțat la un jucător cu puțin timp înainte de meciul contra lui CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul a plecat în Spania.
19:50
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații # Fanatik
O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
19:40
Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas” # Fanatik
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
19:40
Cele mai frumoase urări de Sfânta Maria 2025 pentru familie și prieteni. Mesajele pe care le poți trimite sărbătoriților zilei de 15 august.
19:40
Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul” # Fanatik
Stenograme în scandalul dintre premierul Ilie Bolojan și primari, pe tema investițiilor din PNRR. Ce a transmis un lider PSD
Acum 4 ore
19:20
Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul # Fanatik
Dan Șucu, decizie de ultimă oră! Patronul de la Rapid și Genoa va lua avionul pentru a vedea pe viu un internațional român. Despre cine e vorba.
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
19:10
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările # Fanatik
Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
18:40
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului # Fanatik
Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
18:30
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști # Fanatik
Un român în vârstă de 46 de ani a creat panică într-o farmacie din Italia. A răpit un farmacist și un client, după care a încercat să păcălească polițiștii
18:30
Drita – FCSB, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Campionii României, la 90 de minute de play-off # Fanatik
Drita - FCSB va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Kosovo.
18:20
Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!” # Fanatik
Alex Mitriță a fost de neoprit de la debutul său pentru Zhejiang. Află ce a spus presa din China după ce „piticul” a fost desemnat „fotbalistul lunii” în CSL
17:40
DON Giovanni, vineri, 15 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 15 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a unei producții de top. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
17:40
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii # Fanatik
Peste 500 de școli se vor închide începând cu anul școlar 2025-2026. Anunțul vine din partea Ministerului Educației. Ce se va întâmpla cu elevii
Acum 6 ore
17:30
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului # Fanatik
Calendar ortodox pentru 15 august 2025. Praznic uriaș pentru credincioși, are cruce roșie. E Adormirea Maicii Domnului.
17:30
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București # Fanatik
O bătrână de 76 de ani a fost ucisă în Mogoșoaia. Autorul faptei, un tânăr de 25 de ani, a fost prins de polițiști în București
17:30
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele # Fanatik
Un raport ONU relevă că există o ţară în care minorii ajung în celule în locul părinților, iar deținuții sunt torturați cu o cruzime extremă.
17:20
FCSB a anunţat plecarea lui Gheorghiţă înaintea meciului cu Drita! Va juca la o rivală din play-off # Fanatik
FCSB s-a despărțit oficial de Andrei Gheorghiță. Transferul a fost perfectat în ziua returului cu Drita din Europa League. Unde va juca atacantul
17:20
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Taurii bifează o reușită importantă, iar Leii vor avea parte de o întâlnire memorabilă.
17:10
Hollywood la București: Eric Roberts soseste în România. Cine se ocupă de fiecare detaliu al vizitei # Fanatik
Eric, fratele cel mare al Juliei Roberts vine în București! Dineu de afaceri și activări speciale organizate de producătorul român Eduard Irimia.
17:00
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Misiune dificilă pentru elevii lui Dan Petrescu # Fanatik
Braga - CFR Cluj va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Portugalia.
16:50
Lovitură grea primită de Klaus Iohannis, din partea ANAF. E obligat să returneze aproape un milion de euro pentru o casă obținută ilegal la Sibiu # Fanatik
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească aproximativ un milion de euro pentru o locuință obținută ilegal în Sibiu
16:40
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti # Fanatik
Edi Iordănescu a spus totul despre echipele românești înaintea returului din cupele europene. Ce își dorește fostul selecționer pentru FCSB, U Craiova și CFR Cluj.
16:40
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe drumuri” # Fanatik
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va afecta sute de mii de SRL-uri din România. Analizăm impactul măsurii asupra antreprenorilor și afacerilor locale.
16:30
Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!” # Fanatik
A început un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR: PSD a anunțat o ședință de urgență. Mesajul social-democraților
16:20
Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?” # Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
16:20
Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus # Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, de la ora 22.30. Kremlinul a transmis detalii ale acestei întâlniri.
16:10
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică” # Fanatik
Traian Băsescu a avut misiune ușoară la CCR, în încercarea de a-și recupera casa și beneficiile. Parlamentul, Guvernul și Avocatul Poporului au refuzat să ia parte la ședință.
15:50
Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
15:40
O fetiță de numai cinci ani a murit la câteva ore după ce a fost externată din spital. Ce a pățit, de fapt, micuța Lila. Medicii nu și-au dat seama # Fanatik
Lila, o fetiță de 5 ani din Marea Britanie a murit la 6 ore după ce a fost externată cu diagnostic de amigdalită. Ce avea, de fapt, micuța.
Acum 8 ore
15:30
Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv # Fanatik
Drita - FCSB este meciul decisiv pentru play-off-ul Europa League şi se va disputa joi, de la ora 21:00. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în Kosovo, una cu surprize.
15:30
Judecătorii CCR nu vor fi afectați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Decizia luată de Guvern # Fanatik
Judecătorii CCR au fost scoși din noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Vor rămâne și cu vechimea de 25 de ani necesară pensionării
14:50
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei # Fanatik
Un fost primar PNL ar fi refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan, iar primarul localității pe care a condus-o se plânge acum că e bun de plată.
14:40
Accident grav în județul Iași, între un autoturism și un TIR. Un bărbat a murit, alte trei persoane sunt în stare gravă # Fanatik
Un accident grav a avut loc în județul Iași, cu patru victime. Un bărbat și-a pierdut viața. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune
14:40
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv # Fanatik
Ce răspuns i-a dat Dumitru Dragomir lui Marian Ceauşescu, după ce a aflat de provocarea acestuia. Replica a venit în direct, la "Profeţiile lui DON Mitică".
14:40
Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare # Fanatik
Un militar de 30 de ani a murit pe centura Lugojului, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens, a fost lovită de un TIR și a luat foc.
14:20
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” # Fanatik
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor s-a încheiat cu acuzații dure, nu cu identificarea soluțiilor pentru ca toată lumea să fie mulțumită.
14:20
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!” # Fanatik
CFR Cluj are o misiune dificilă în returul cu Sporting Braga, dar un fost căpitan al ardelenilor este convins că ”feroviarii” pot sa lovitura.
14:00
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva” # Fanatik
Află ce au pățit patru tineri din România aflați în vacanță într-o stațiune cunoscută din Bulgaria. Un polițist român i-a ajutat.
14:00
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract # Fanatik
Un fost jucător trecut pe la campioana FCSB nu își mai găsește locul. După doar câteva luni petrecute în Liga 2 a rămas din nou liber de contract.
