Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas”
Fanatik, 14 august 2025 19:40
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:50
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații # Fanatik
O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
Acum 10 minute
19:40
Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas” # Fanatik
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
19:40
Cele mai frumoase urări de Sfânta Maria 2025 pentru familie și prieteni. Mesajele pe care le poți trimite sărbătoriților zilei de 15 august.
19:40
Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul” # Fanatik
Stenograme în scandalul dintre premierul Ilie Bolojan și primari, pe tema investițiilor din PNRR. Ce a transmis un lider PSD
Acum 30 minute
19:20
Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul # Fanatik
Dan Șucu, decizie de ultimă oră! Patronul de la Rapid și Genoa va lua avionul pentru a vedea pe viu un internațional român. Despre cine e vorba.
Acum o oră
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
19:10
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările # Fanatik
Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
Acum 2 ore
18:40
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului # Fanatik
Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
18:30
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști # Fanatik
Un român în vârstă de 46 de ani a creat panică într-o farmacie din Italia. A răpit un farmacist și un client, după care a încercat să păcălească polițiștii
18:30
Drita – FCSB, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Campionii României, la 90 de minute de play-off # Fanatik
Drita - FCSB va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Kosovo.
18:20
Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!” # Fanatik
Alex Mitriță a fost de neoprit de la debutul său pentru Zhejiang. Află ce a spus presa din China după ce „piticul” a fost desemnat „fotbalistul lunii” în CSL
Acum 4 ore
17:40
DON Giovanni, vineri, 15 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 15 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a unei producții de top. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
17:40
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii # Fanatik
Peste 500 de școli se vor închide începând cu anul școlar 2025-2026. Anunțul vine din partea Ministerului Educației. Ce se va întâmpla cu elevii
17:30
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului # Fanatik
Calendar ortodox pentru 15 august 2025. Praznic uriaș pentru credincioși, are cruce roșie. E Adormirea Maicii Domnului.
17:30
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București # Fanatik
O bătrână de 76 de ani a fost ucisă în Mogoșoaia. Autorul faptei, un tânăr de 25 de ani, a fost prins de polițiști în București
17:30
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele # Fanatik
Un raport ONU relevă că există o ţară în care minorii ajung în celule în locul părinților, iar deținuții sunt torturați cu o cruzime extremă.
17:20
FCSB a anunţat plecarea lui Gheorghiţă înaintea meciului cu Drita! Va juca la o rivală din play-off # Fanatik
FCSB s-a despărțit oficial de Andrei Gheorghiță. Transferul a fost perfectat în ziua returului cu Drita din Europa League. Unde va juca atacantul
17:20
Horoscop zilnic pentru vineri, 15 august. Taurii bifează o reușită importantă, iar Leii vor avea parte de o întâlnire memorabilă.
17:10
Hollywood la București: Eric Roberts soseste în România. Cine se ocupă de fiecare detaliu al vizitei # Fanatik
Eric, fratele cel mare al Juliei Roberts vine în București! Dineu de afaceri și activări speciale organizate de producătorul român Eduard Irimia.
17:00
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Misiune dificilă pentru elevii lui Dan Petrescu # Fanatik
Braga - CFR Cluj va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Portugalia.
16:50
Lovitură grea primită de Klaus Iohannis, din partea ANAF. E obligat să returneze aproape un milion de euro pentru o casă obținută ilegal la Sibiu # Fanatik
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească aproximativ un milion de euro pentru o locuință obținută ilegal în Sibiu
16:40
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti # Fanatik
Edi Iordănescu a spus totul despre echipele românești înaintea returului din cupele europene. Ce își dorește fostul selecționer pentru FCSB, U Craiova și CFR Cluj.
16:40
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe drumuri” # Fanatik
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va afecta sute de mii de SRL-uri din România. Analizăm impactul măsurii asupra antreprenorilor și afacerilor locale.
16:30
Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!” # Fanatik
A început un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR: PSD a anunțat o ședință de urgență. Mesajul social-democraților
16:20
Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?” # Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
16:20
Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus # Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, de la ora 22.30. Kremlinul a transmis detalii ale acestei întâlniri.
16:10
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică” # Fanatik
Traian Băsescu a avut misiune ușoară la CCR, în încercarea de a-și recupera casa și beneficiile. Parlamentul, Guvernul și Avocatul Poporului au refuzat să ia parte la ședință.
15:50
Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
Acum 6 ore
15:40
O fetiță de numai cinci ani a murit la câteva ore după ce a fost externată din spital. Ce a pățit, de fapt, micuța Lila. Medicii nu și-au dat seama # Fanatik
Lila, o fetiță de 5 ani din Marea Britanie a murit la 6 ore după ce a fost externată cu diagnostic de amigdalită. Ce avea, de fapt, micuța.
15:30
Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv # Fanatik
Drita - FCSB este meciul decisiv pentru play-off-ul Europa League şi se va disputa joi, de la ora 21:00. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în Kosovo, una cu surprize.
15:30
Judecătorii CCR nu vor fi afectați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Decizia luată de Guvern # Fanatik
Judecătorii CCR au fost scoși din noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Vor rămâne și cu vechimea de 25 de ani necesară pensionării
14:50
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei # Fanatik
Un fost primar PNL ar fi refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan, iar primarul localității pe care a condus-o se plânge acum că e bun de plată.
14:40
Accident grav în județul Iași, între un autoturism și un TIR. Un bărbat a murit, alte trei persoane sunt în stare gravă # Fanatik
Un accident grav a avut loc în județul Iași, cu patru victime. Un bărbat și-a pierdut viața. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune
14:40
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv # Fanatik
Ce răspuns i-a dat Dumitru Dragomir lui Marian Ceauşescu, după ce a aflat de provocarea acestuia. Replica a venit în direct, la "Profeţiile lui DON Mitică".
14:40
Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare # Fanatik
Un militar de 30 de ani a murit pe centura Lugojului, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens, a fost lovită de un TIR și a luat foc.
14:20
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” # Fanatik
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor s-a încheiat cu acuzații dure, nu cu identificarea soluțiilor pentru ca toată lumea să fie mulțumită.
14:20
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!” # Fanatik
CFR Cluj are o misiune dificilă în returul cu Sporting Braga, dar un fost căpitan al ardelenilor este convins că ”feroviarii” pot sa lovitura.
14:00
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva” # Fanatik
Află ce au pățit patru tineri din România aflați în vacanță într-o stațiune cunoscută din Bulgaria. Un polițist român i-a ajutat.
14:00
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract # Fanatik
Un fost jucător trecut pe la campioana FCSB nu își mai găsește locul. După doar câteva luni petrecute în Liga 2 a rămas din nou liber de contract.
14:00
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. La ora 13:00, Banca Națională a României a transmis cotațiile pentru principalele monede ale lumii
Acum 8 ore
13:40
Șucu și Angelescu au dat lovitura! A semnat contractul cu Rapid: ”Ducem parteneriatul la următorul nivel!” # Fanatik
Rapid continuă să crească la nivel de club, iar Dan Șucu și Victor Angelescu au semnat un contract cu o companie de top din România.
13:30
Află care sunt rezultatele Loto de joi, 14 august 2025, la Loto 6/49, Joker și Noroc, dar și la celelalte categorii. Ce premii sunt în joc
13:00
Melania îi cere băiatului lui Joe Biden o sumă colosală! De ce a răbufnit soția președintelui Donald Trump # Fanatik
Melania îi cere fiului lui Joe Biden, Hunter, o despăgubire colosală pentru anumite afirmații făcute despre ea și Donald Trump.
13:00
Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de ore de luptă cu focul în Grecia. Video # Fanatik
O fotografie apărută în online a emoționat întreg internetul. Pompierii români au adormit pe asfalt după ce au luptat ore întregi cu incendiile din Grecia.
12:50
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai ruşinoasă vară din ultimii zeci de ani! Tragic” # Fanatik
Marius Șumudică, avertisment pentru FCSB înaintea returului cu Drita din Europa League! Ce a spus fostul antrenor de la Rapid
12:50
Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au descoperit polițiștii lângă el # Fanatik
Descoperire macabră în Timiș: tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au găsit oamenii legii lângă acesta
12:30
Scandal pe Facebook între doi lideri PNL – PSD. Subiectul care a provocat cearta: „Ori rupi Coaliția, ori taci” # Fanatik
Schimb dur de replici pe Facebook între Victoria Stoiciu (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). De ce s-au certat pe internet cei doi politicieni.
12:20
Chelsea, gest superb! A donat o sumă uriașă pentru familia lui Diogo Jota după ce a câștigat Mondialul Cluburilor # Fanatik
Moartea lui Diogo Jota a îndoliat lumea fotbalului, iar jucătorii de la Chelsea au decis să facă o donație către familia fotbalistului portughez.
12:00
Spartak Trnava – Universitatea Craiova, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Oltenii, favoriți la calificare # Fanatik
Spartak Trnava - Universitatea Craiova va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Slovacia.
Acum 12 ore
11:40
Cod galben de caniculă în ziua de Sfânta Maria, în peste jumătate din ţară. Nici Bucureştiul nu scapă de valul de căldură # Fanatik
ANM a emis două coduri galbene de caniculă şi disconfort termic valabil pentru zilele de joi şi vineri. Sunt vizate în special vestul şi sudul ţării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.