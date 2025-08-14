Meciul Spartak Trnava-Universitatea Craiova: Mirel Rădoi – Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă

23:20

Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naţionale Romarm, desemnat în baza Ordonanţei 109/2011. Romarm anunţă că vizează ”consolidarea poziţiei României ca furnizor de capabilităţi în cadrul NATO şi UE”. Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află compania, a reacţionat arătând că, potrivit procedurii de selecţie, ”autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”. Reacţia Ministerului vine la scurt timp după ce ministrul Radu Miruţă a criticat în termeni duri modul de selecţie a conducerilor marilor companii ale statului, afirmând că ”păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa, în forma actuală, 109 prin care se face selectarea managementului corporativ”.