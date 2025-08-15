Dan Petrescu și CFR Cluj, eliminate din Europa League! „Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni”
Gândul, 15 august 2025 06:30
Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, oe CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League, după ce au cedat și în tur, 1-2. Acum, joi seara, a marcat Zalazar (min. 19 și 45). Dan Petrescu și CFR Cluj, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
06:30
Dan Petrescu și CFR Cluj, eliminate din Europa League! „Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni” # Gândul
Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, oe CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League, după ce au cedat și în tur, 1-2. Acum, joi seara, a marcat Zalazar (min. 19 și 45). Dan Petrescu și CFR Cluj, […]
Acum 8 ore
00:20
Kristi Noem, furioasă pe parodia „South Park”. Secretara americană pentru Securitate Internă, ilustrată cum împușcă câini și deportează mexicani # Gândul
Kristi Noem, secretara SUA pentru Securitate Internă, fostă guvernatoare a Dakotei de Sud, a scris în cartea ei că și-a împușcat câinele pe nume Cricket pentru că era „de nedresat” și „periculos” pentru că a ruinat o vânătoare de fazani și a ucis găinile unei familii vecine. A dus animalul într-o groapă și l-a împușcat. […]
00:10
Ion Cristoiu: „RUȘII au distrus toate centrele de rachete cu rază lungă și sisteme patriot din Ucraina noaptea trecută” # Gândul
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 14 august 2025 vorbește despre perspectiva unui armistițiu în conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu explică că rușii, care de regulă avansează lent, au făcut unele mutări recente pentru a sparge un zid de apărare și pentru a avea poziții avansate importante […]
00:00
Doru Bușcu: „În momentul ăsta nu avem nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat, cu atât mai puțin la Casa Albă” # Gândul
Doru Bușcu spune, în emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, că în momentul de față, România nu are nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat al SUA, cu atât mai puțin la Casa Albă. Acesta susține că nu există nicio voință și nicio capacitate de a susține o poziție de dialog cu Departartamentul de Stat. […]
14 august 2025
23:40
Ion Cristoiu: „America a vrut să-l îngenuncheze pe PUTIN cu scoaterea afacerilor occidentale din Rusia” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a criticat atitudinea Occidentului față de războiul din Ucraina, acuzând o lipsă de implicare directă pe front și o strategie greșită față de Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul a criticat modul în care Occidentul s-a raportat la conflictul din Ucraina. El i-a acuzat […]
23:20
Doru Bușcu: „Amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice mai târziu” # Gândul
Doru Bușcu spune, în emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, că oamenii au nevoie de un orizont de timp, în ce privește măsurile de austeritate. Acesta susține că amânând aceste pachete de măsuri fiscale, în baza unor negocieri politice, agonia se prelungește, iar, astfel, situația fiscală se agravează. „Marea greșeală este că trebuie să spui, […]
23:20
Publicația „Cațavencii” a dezvăluit coperta noii ediții – o caricatură cu președinții Nicușor Dan și Maia Sandu la munte. Președintele României are o glugă cu cap de lup, iar președinte Republicii Moldovei are o glugă cu cap de vulpe, precum și o coadă. Cei doi șefi de stat se țin de mână! Ionuț Cristache: „Mi […]
23:20
După declarația făcută recent că anularea alegerilor prezidențiale este unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver, Oana Țoiu a revenit cu o altă explicație. Ministrul de Externe a fost întrebat într-o intervenție la B1 TV cum traduce fraza referitoare la decizia Curții constituționale din raportul Departamentului de Stat că alegerile […]
23:10
Oana Țoiu spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un pas dintr-un proces mai lung # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că întâlnirea de vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump este doar un pas dintr-un proces mai lung. Ministrul consideră că la masa negocierilor ar trebui să fie și Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi lideri mari ai planetei nu va aduce neapărat pacea în Ucraina, dar este un […]
23:10
Doru Bușcu: Dacă nu se face pace, Trump se retrage, Rusia va epuiza Ucraina prin bombardamente. Dacă se face pace, Ucraina cedează teritorii # Gândul
Doru Bușcu, autor la „Cațavencii”, vine cu un avertisment: în cazul unui eșec la Summitul din Alaska, războiul ruso-ucrainean ar putea continua, dar într-un mod mult mai „sălbatic” decât înainte. Rusia beneficiază și de ajutor din partea Iranului și a Chinei. „Dacă nu se face pace, războiul care ar continua, ar continua în contextul în […]
23:10
Ion Cristoiu în emisiunea lui Marius Tucă din 14 august 2025 face o analiză critică referitoare la propaganda Rusiei în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu remarcă faptul că propaganda rusă a afirmat inițial că intervenția militară a Rusiei în Ucraina a fost un eșec major, din cauza faptului […]
Acum 12 ore
22:40
Ion Cristoiu: „Scenariul cu Georgescu prim-ministru este o diversiune a sistemului. AUR nu are cum să ajungă la putere” # Gândul
În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu a atacat dur teza vehiculată recent în spațiul public conform căreia AUR va ajunge la guvernare împreună cu PSD, iar Călin Georgescu ar urma să devină premier. În opinia sa, această ipoteză este o manevră orchestrată de sistem, menită să inducă frică […]
22:40
Doru Bușcu: „Am dat niște contracte, foarte bine, nu ne mai permitem, dar nu lăsăm lucrurile așa: la pușcărie sau la cercetare cu oamenii ăia” # Gândul
Doru Bușcu a vorbit la emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, despre investițiile despre care premierul Ilie Bolojan a spus că nu mai pot fi „susținute” în ritmul în care s-ar dori. „Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, […]
22:20
Ion Cristoiu: „Am fost într-un război cumplit cu VADIM Tudor prin intermediul Evenimentului Zilei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a povestit despre un site pe care îl consideră lipsit de nuanțe și construit pe un discurs de tip bolșevic. Acesta a rememorat și un episod din conflictul său cu Vadim Tudor, în care a ales să oprească o serie de dezvăluiri pentru a-i proteja familia. Urmăriți […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Marian Munteanu, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu și Dan Dungaciu. Guvernul anunță noi pachete ale austerității care pun o presiune suplimentară pentru veniturile românilor și blochează orice posibilitate de dezvoltare a țării, economia României a stagnat și suntem avertizați despre iminenta recesiune, liderii […]
22:10
Platforma X a miliardarului Elon Musk a picat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă. Potrivit Variety, utilizatorii platformei erau întâmpinați cu mesaje de eroare când își accesau paginile de profil, iar zeci de mii dintre aceștia au raportat eroarea către serviciul de monitorizare Downdetector. Pagina de start a platformei X nu a raportat niciun incident […]
22:00
Doru Bușcu susține, în emisiunea Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, că „incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”. El spune că trebuie stimulate, de fapt, investițiile străine și private. „Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici. Bun, și la banii europeni, care, cu țârâita, sau într-un fel sau altul au mai […]
21:50
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 14 august 2025, invitatul Doru Bușcu a adus în prim-plan o critică dură la adresa mecanismelor instituționale din România . Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ionuț Cristache a comentat cazul Oana Țoiu, lider în diplomația românească, subliniind „dezgustul” pe care i-l provoacă situația. […]
21:30
Cu toate că trebuia să fie transmis de Voyo, numai online, platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei. Meciul este transmis pe tv, pe Pro arena. Astfel, meciul care a început la ora 21:00, nu poate fi urmărit pe platforma Voyo de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau […]
21:30
Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, joi seară, că îl va convinge pe omologul său rus, Vladimir Putin, să accepte pacea cu Ucraina, explicând că, dacă summitul din Alaska va avea un rezultat bun, va organiza o nouă reuniune, cu liderii de la Moscova și Kiev, probabil și cu unii lideri europeni, dar nu […]
21:10
Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în Atena, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice # Gândul
Atena este una dintre cele mai vizitate destinații de către turiștii români pentru atracțiile sale monumentale și istoria antică. Însă, dacă când vine vorba de hoteluri accesibile, mâncare ieftină și transport ieftin, capitala Greciei nu este un oraș tocmai ideal pentru turiștii cu buget modest în plin sezon turistic. O săptămână petrecută în Grecia poate […]
21:10
Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit” # Gândul
Doru Bușcu a fost invitat în platoul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache. În urma analizei sale, a afirmat că „noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit, fără puterea intelectuală necesară, ca să poată fi interesanți ca interlocutori pentru marii jucători ai lumii”. „Noi acum […]
21:10
Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China # Gândul
Ministrul Mediului anunță că programul RABLA va avea un buget redus, însă acest program la fel ca și Casa Verde ar trebui finanțate din fonduri europene pe viitor. Diana Buzoianu a declarat în direct la B1 TV că din bugetul de anul acesta va avea loc Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de […]
21:00
Atena este una dintre cele mai vizitate destinații de către turiștii români pentru atracțiile sale monumentale și istoria antică. Însă, dacă când vine vorba de hoteluri accesibile, mâncare ieftină și transport ieftin, capitala Greciei nu este un oraș tocmai ideal pentru turiștii cu buget modest în plin sezon turistic. O săptămână petrecută în Grecia poate […]
20:50
Proiectul de lege privind pensiile speciale, pus în dezbatere publică. Precizările Guvernului privind statului judecătorilor CCR # Gândul
Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Potrivit documentului, magistrații se vor putea pensiona dacă au cel puțin 35 de ani de vechime în muncă dintre care 25 de ani realizați în domeniu. Guvernul vine cu precizarea suplimentară că: „Statutul judecătorilor […]
20:50
Enescu, Boulez, Vivaldi, Mahler, Poleva, Basica, Dediu: capodopere clasice și viziuni contemporane la Festivalul Enescu, într-o ediție „de colecție” # Gândul
Ediția a XXVII-a a Festivalului Internațional George Enescu va avea loc în perioada 24 august – 21 septembrie 2025, într-o celebrare fără precedent a moștenirii muzicale universale, cu un repertoriu eclectic care îmbină tradiția cu inovația. Sub tema „Aniversări / Celebrations”, directorul artistic Cristian Măcelaru propune o ediție care reunește lucrări emblematice ale repertoriului clasic, […]
20:50
Doru Bușcu: „SUSPENDAREA programului visa Weber: Comunicări și neînțelegeri la nivel înalt” # Gândul
În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut dezvăluiri importante despre situația programului visa Weber și comunicarea relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Doru Bușcu a povestit că a avut la un moment dat […]
20:40
Institutul Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv # Gândul
Sezonul turistic estival din 2025 a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, potrivit INS de la Sofia, Bulgaria. Potrivit instituției, veniturile realizate în luna iunie, prima pentru vara anului 295, au crescut semnificativ față de iunie 2024, conform Economic.bg. Astfel, în decurs de un an, veniturile din înnoptări au crescut cu […]
20:30
Liderii europeni susțin că Trump ar fi fost de acord să ofere sprijin militar american viitoarei Forțe Multinaționale EUROPENE din Ucraina # Gândul
Liderii europeni au declarat că președintele SUA Donald Trump a acceptat să ofere sprijin militar american pentru „forța de asigurare” europeană, pe care europenii o mobilizează pentru a menține pacea în Ucraina în viitor. Aceasta ar fi avut loc în timpul convorbirii telefonice între liderii europeni și Trump înaintea summitului planificat cu președintele rus Vladimir […]
20:10
ROMARM are o nouă conducere. Răzvan Marian Pîrcălăbescu și George Adrian Teotoc, noii directori # Gândul
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, ales în funcția de Director General, și George Adrian Teotoc, Director Economic, au fost aleși pentru a conduce ROMARM cu mandate pentru următorii 4 ani. ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, anunță finalizarea cu succes a procedurii de selecție a conducerii executive, derulată în conformitate cu […]
19:50
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:50
Doru Bușcu: „Eu cred că este o copilărie să ne imaginăm că rușii nu au intervenit în ANULAREA alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan „și-a respectat” promisiunile electorale, amintind că două dintre acestea au fost deja încălcate la doar câteva luni de la preluarea mandatului. Discuția a vizat și raportul recent al Departamentului de Stat al SUA, care a adus semne […]
19:40
Șerban: Finalizarea Secțiunii 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș va fluidiza semnificativ traficul # Gândul
Ministrul Transporturilor vine cu vești bune despre secțiunea 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș. Ciprian Șerban precizează că peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, în special la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, […]
19:40
Ministrul de Externe al Ungariei AVERTIZEAZĂ că Uniunea Europeană „nu mai este un factor în politica globală” # Gândul
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi că, în ultimii ani, politicienii aflați la conducerea Uniunii Europene au urmat o strategie de război mai degrabă decât de pace, rezultatul fiind că Uniunea Europeană nu mai este un factor în politica globală. Ministrul ungar a numit strategia urmată de Bruxelles în ultimii ani […]
19:30
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene # Gândul
Pizza cu ananas, cu toate că este o alegere excepentă, adăugând o notă tropicală, dulce, echilibrând aromele sosului de roșii cu cea a brânzei, este respinsă de bucătăria italiană. Cunoscută și ca Pizza Hawaiiană, acest sortiment a fost inventat în Canada, de către Sam Panopoulos. Principalele ingrediente: ananas, șuncă, bacon și brânză. Pizza cu ananas, […]
19:30
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv # Gândul
Sezonul turistic estival din 2025 a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii Bulgari, potrivit INS de la Sofia, Bulgaria. Potrivit instituției, veniturile realizate în luna iunie, prima pentru vara anului 295, au crescut semnificativ față de iunie 2024, conform Economic.bg. Astfel, în decurs de un an, veniturile din înnoptări au crescut cu […]
19:20
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară # Gândul
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. „Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații […]
19:10
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta ”consecințele”. ”Există șanse de 25% ca summitul cu Putin să eșueze. Dacă nu va fi un eșec, voi organiza o nouă întâlnire, care […]
19:10
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina # Gândul
Președintele SUA Donald Trump va intra vineri la discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska cu speranța de a opri luptele din Ucraina, dar va dura mai mult ca să se ajungă la o soluție cuprinzătoare la război, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. „Pentru a ajunge la pace, cred că recunoaștem […]
19:00
Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale # Gândul
Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a elaborat, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme, aflat în curs de finalizare. Ministerul Justiției anunță într-un comunicat că, în colaborare cu Ministerul Finanțelor […]
19:00
Ingredientul pe care nu trebuie niciodată să-l pui pe Pizza. Bucătarii italieni îl evită: Este consideră o „crimă” # Gândul
Pizza cu ananas, cu toate că este o alegere excepentă, adăugând o notă tropicală, dulce, echilibrând aromele sosului de roșii cu cea a brânzei, este respinsă de bucătăria italiană. Pizza cu ananas, cunoscută și ca Pizza Hawaiiană, a fost inventată în Canada, de către Sam Panopoulos. El a preparat prima pizza de acest tip de […]
19:00
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE # Gândul
Data de 15 august este una de mare sărbătoare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria, pe 15 august? În vreme ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice, iar între religie și tradiție, se poate crea confuzie. Spre exemplu, anumite regiuni, […]
19:00
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american # Gândul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumește aliaților europeni pentru sprijinul acordat în vederea achiziționării echipamentelor militare din Statele Unite, fără de care apărarea țării ar fi fost mult mai dificilă. Aliații Ucrainei au asigurat până acum fonduri de peste 1 miliard pentru achiziţia armamentului american, informează Reuters. „Până în acest moment, sprijinul aliaților se ridică la 1,5 […]
19:00
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga # Gândul
FCSB s-a despărțit de Andrei Gheorghiță, care a semnat cu U Cluj, sub formă de împrumut. Andrei Gheorghiță a venit la FCSB în ianuarie, de la Poli Iași. „Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026. Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii […]
18:40
Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie # Gândul
Radu Miruță a explicat că Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru a plăti salariile pentru ultima lună din cel de-al treilea trimestru, respectiv luna august, și ultima lună din cel de-al patrulea trimestru, adică luna decembrie. Ministrul spune că a găsit soluția și anume fondurile care erau alocate pentru un program al cărui dosar […]
18:20
ANAF îl somează pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească suma de 4,7 milioane de lei încasată din închirierea unui spațiu comercial în Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29, notează G4Media. Spațiul comercial din Bălcescu 29 a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de […]
18:20
Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării” # Gândul
După ce premierul Ilie Bolojan le-a sugerat primarilor să apeleze la credite bancare pentru a își putea continua proiectele de investiții, Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a transmis joi un mesaj în care îl numește pe Ilie Bolojan „Premierul Taie-Tot”. „Este o insultă la adresa tuturor celor care așteaptă drumuri asfaltate, rețele de apă și […]
18:20
Ministrul de Finanțe israelian aprobă planurile pentru înființarea unei COLONII între Ierusalimul de Est și Cisiordania # Gândul
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich a aprobat proiectul unei noi colonii care va seara Ierusalimul de Est de Cisiordania ocupată, cu scopul de a descuraja ideea înființării unui stat palestinian. Criticii susțin că mișcarea anunțată separă și mai mult zona puternic segregată, informează Reuters. Momentan nu se știe dacă prim-ministrul Benjamin Netanyahu susţine planul […]
18:20
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!” # Gândul
Comisarii de la Protecția Consumatorilor au avut un șoc să descopere, în două magazine din Caraș Severin, mizerie și rugină de se curățau cu cuțitul de pe frigider. Acestea din urmă depozitau marfă care urma să fie vândută clienților. O nouă serie de controale ale comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a scos la iveală […]
18:20
Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online # Gândul
Caz inedit în justiție! Judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva lui Ovidiu Cerasel Cuteanu, doctorand în marketing la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Măsura în această speță, una rară în peisajul justiției românești, a fost dispusă pe fond de Judecătoria Zalău și menținută definitiv, la […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.