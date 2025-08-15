Dan Petrescu și CFR Cluj, eliminate din Europa League! „Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni”

18:20

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au avut un șoc să descopere, în două magazine din Caraș Severin, mizerie și rugină de se curățau cu cuțitul de pe frigider. Acestea din urmă depozitau marfă care urma să fie vândută clienților. O nouă serie de controale ale comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a scos la iveală […]