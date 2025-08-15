Premierul înlocuiește liberalii cu USR-iști. Silvia Dinică este noul secretar de stat de la Ministerul Muncii

19:10

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta ”consecințele”. ”Există șanse de 25% ca summitul cu Putin să eșueze. Dacă nu va fi un eșec, voi organiza o nouă întâlnire, care […]