DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari

Doru Bușcu spune, în emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, că oamenii au nevoie de un orizont de timp, în ce privește măsurile de austeritate. Acesta susține că amânând aceste pachete de măsuri fiscale, în baza unor negocieri politice, agonia se prelungește, iar, astfel, situația fiscală se agravează. „Marea greșeală este că trebuie să spui, […]