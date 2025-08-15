TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
Continuă protestele anti-Vucic în Serbia, iar tensiunile sunt pe o pantă ascendentă. Protestatarii au devastat, joi, sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării. Au avut ciocniri cu poliţia şi cu susţinătorii SNS în Belgrad, la doar o zi după ce zeci de oameni au fost răniți în urma violențelor. În […]
Trump și Putin se întâlnesc vineri în Alaska pentru negocieri de PACE în Ucraina. Summitul istoric, programat să înceapă la ora 22:00 # Gândul
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani, cu miza principală de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina. Casa Albă a anunțat că summitul va începe la ora 22:00, ora României (19:00 GMT), în Anchorage, Alaska cu […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Ei se adună acolo ca proștii, ca tăntălăii, și sunt bucuroși că au stat de vorbă cu […]
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne” # Gândul
Ministerul Finanțelor renunță la impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari și introduce o taxă aplicată pe anumite plăți către firme afiliate. Economiștii avertizează că noua formulă ar putea reduce baza de impozitare și nu va aduce rezultate mai bune, în lipsa unei reforme a colectării fiscale. Ministerul Finanțelor anunță eliminarea impozitului minim […]
Cu cine vor juca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-urile din Europa League și Conference League # Gândul
România continuă cu trei echipe în cupele europene, chiar dacă CFR a pierdut și returul din Portugalia, cu Sporting Braga, în turul 3 al preliminariilor Europa League. Clujenii au „retrogradat” în play-off-ul Conference League, acolo unde s-a calificat și Universitatea Craiova, la capătul unui thriller cu Spartak Trnava. FCSB, campioana României, a trecut cu brio […]
Ion Cristoiu: „Trump nu-i face o concesie lui Putin. Și-a câștigat teritoriul pe câmpul de luptă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre un posibil armistițiu între Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Armistițiu înseamnă doar o înghețare” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ce […]
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte # Gândul
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Pe drumul spre mare, traficul este restricționat, după ce a avut loc un accident cu 5 mașini. Un alt incident rutier a avut loc la Ștefăneștii de Jos, pe A3 București-Ploiești, la kilometrul 14. Accidente în lanț au avut loc, până la această […]
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari # Gândul
Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu. Printre beneficiarii suspectați se află mai mulți artiști cunoscuți, iar anchetatorii investighează inclusiv o listă nouă de persoane care ar fi primit morminte fără drept, între 2018 […]
Riscurile unui acord Trump – Putin cu cedări teritoriale: „S-ar putea să ne trezim cu DISPUTE pe tema împărțirii zonelor economice din Marea Neagră” # Gândul
Vineri, 15 august, Alaska nu va fi doar ținutul urșilor polari și al pescuitului la somon. Va fi și locul unde Donald Trump și Vladimir Putin își dau întâlnire pentru a vorbi despre pace în Ucraina. O pace sau un armistițiu cu semne de întrebare, cu potențiale cedări de teritorii și cu ecouri reci până […]
Fost consilier al lui Putin: „Trump, un DAR din ceruri pentru Rusia. Dacă nu valirificăm momentul, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată” # Gândul
Abbas Galliamov, fost scriitor de discursuri pentru Vladimir Putin, crede că întâlnirea dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, programată astăzi în Alaska, ar putea aduce un armistițiu parțial în Ucraina. El avertizează însă că, dacă Moscova nu valorifică momentul, „noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”. Într-un interviu acordat publicației Corriere Della […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 679. UE: „Planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania încalcă dreptul internațional” # Gândul
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planul Israelului de a-și extinde coloniile în Cisiordania nu respectă dreptul internațional și subminează soluția celor două state. Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri externe și politică de securitate, a declarat: „Decizia autorităților israeliene de a avansa planul de soluționare E1 subminează și mai mult […]
Concediu de coșmar pentru un turist, în India. Cum a ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. S-a ales și cu amendă # Gândul
Un turist în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță de coșmar, în India. A ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. În cele din urmă, bărbatul s-a ales și cu o amendă usturătoare. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță […]
George Simion redă „adevăratul mesaj de la Bolojan către primari”, dacă premierul ar fi exersat sinceritatea # Gândul
Mai în glumă, mai în serios, liderul AUR-George Simion, îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan, printr-o postare pe facebook, că a fost prezent la momentul în care erau „supracontractate” proiectele PNRR sau Anghel Saligny și nu a făcut nimic ca să împiedice colapsul financiar pe care, acum, vrea să-l repare supraimpozitând munca cinstită. Înainte de […]
Comoara din Deva. Ce recompensă va lua un bărbat care a găsit peste 400 de monede romane de argint, în Șoimuș # Gândul
Comoara din Deva. Un bărbat a descoperit peste 400 de monede romane de argint, în anul 2023, pe raza localității Șoimuș, într-o zonă cunoscută drept „Dealul Viilor”. Acum, la doi ani distanță, căutătorul de comori va primi o recompensă, potrivit legii. Acum, monedele sunt parte a unei colecții din Muzeul Civilizației Dacice și Romane din […]
FCSB, calificare în play-off-ul Europa League cu două victorii!/Charalambous, mesaj pentru Rapid # Gândul
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a trecut și în retur de Drita, din Kosova. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-1 joi seara, pe „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar. Juri Cisotti (min.1), David Miculescu (min.18) și Dennis Politic (min.85) au marcat pentru FCSB, golul gazdelor fiind reușit […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește vineri, în Alaska, pe omologul său rus, Vladimir Putin, iar cei doi ar urma să discute, printre altele, despre războiul început de Putin în Ucraina acum mai bine de trei ani. Donald Trump a promis încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 […]
Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor # Gândul
În goana după identificare a surselor de bani la buget, Ministerul de Finanțe și-a îndreptat atenția tot spre sectorul acelora care muncesc și prestează activități liberale. De data aceasta, privirea s-a oprit la persoanele fizice care obțin venituri din activități independente. Finanțele propun majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări […]
În urmă cu 3 ani, Ilie Bolojan era un liberal autentic și acuza guvernanții de la acea vreme că vor să „naționalizeze” Pilonul 2 de Pensii. „Guvernul, având nevoie mare de bani în momentul de față, practic se pregătește, în parte a și făcut deja, să ia banii care sunt pregătiți pentru pensiile viitoare ale […]
Premierul înlocuiește liberalii cu USR-iști. Silvia Dinică este noul secretar de stat de la Ministerul Muncii # Gândul
Silvia Monica Dinică este noul secretar de stat desemnat de USR la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ministerul Muncii s-a ales cu un nou matematician, trimis să reprezinte interesele USR într-o funcție de secretar de stat. „Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numește în funcția de secretar de […]
Ziua Marinei, paradă impresionantă pe mare: 3500 de militari și 28 de nave de luptă. Programul zilei # Gândul
La 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care vor avea loc pe faleza din Constanța. Programul Zilei Marinei va cuprinde activități care se vor derula până la retragerea cu torțe, de la ora 20.00. După salutul de deschidere a secvențelor demonstrative navale și aeriene […]
Românii sărbătoresc azi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și semnificații de Sfânta MARIA # Gândul
Vineri, 15 august, credincioșii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Această zi este marcată în întreaga țară printr-o bogată încărcătură religioasă, dar și prin unele obiceiuri și superstiții păstrate de secole. Imaginea Fecioarei Maria ocupă un loc aparte în tradiția […]
Frankfurter Allgemeine Zeitung: China urmărește summitul din Alaska și profită de pe urma tensiunilor SUA-India /Beijingul este mai SLAB decât pare # Gândul
China urmărește atent summitul președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, încercând să profite de pe urma tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și India, notează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung, avertizând însă că Administrația de la Beijing este mult mai slabă decât pare a fi din exterior. India se considera de mulți ani […]
15 AUGUST, calendarul zilei: Ziua Marinei Române/ Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani/ Moare Gerd Müller # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 15 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. În fiecare an, pe 15 august, România sărbătorește Ziua Marinei Române, o dată cu dublă semnificație: sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor, și celebrarea tradițiilor și eroismului Forțelor Navale […]
Trump expulzează infractorii, dar primește un „criminal de război” / Analist: Se crede un erou care sfărâmă sistemul cu mâinile lui # Gândul
Donald Trump expulzează migranții infractori, dar primește pe pământ american un „criminal de război”. Nu este o chestiune de legalitate, dar poate fi una de moralitate? Analiștii afirmă că nu este cazul să vorbim despre moralitate, în ceea ce privește Administrația Trump. Trump, inamicul autodeclarat al criminalilor „Vom expulza toți membrii unor bande de imigranți […]
Dan Petrescu și CFR Cluj, eliminate din Europa League! „Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni” # Gândul
Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, oe CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League, după ce au cedat și în tur, 1-2. Acum, joi seara, a marcat Zalazar (min. 19 și 45). Dan Petrescu și CFR Cluj, […]
Kristi Noem, furioasă pe parodia „South Park”. Secretara americană pentru Securitate Internă, ilustrată cum împușcă câini și deportează mexicani # Gândul
Kristi Noem, secretara SUA pentru Securitate Internă, fostă guvernatoare a Dakotei de Sud, a scris în cartea ei că și-a împușcat câinele pe nume Cricket pentru că era „de nedresat” și „periculos” pentru că a ruinat o vânătoare de fazani și a ucis găinile unei familii vecine. A dus animalul într-o groapă și l-a împușcat. […]
Ion Cristoiu: „RUȘII au distrus toate centrele de rachete cu rază lungă și sisteme patriot din Ucraina noaptea trecută” # Gândul
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 14 august 2025 vorbește despre perspectiva unui armistițiu în conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu explică că rușii, care de regulă avansează lent, au făcut unele mutări recente pentru a sparge un zid de apărare și pentru a avea poziții avansate importante […]
Doru Bușcu: „În momentul ăsta nu avem nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat, cu atât mai puțin la Casa Albă” # Gândul
Doru Bușcu spune, în emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, că în momentul de față, România nu are nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat al SUA, cu atât mai puțin la Casa Albă. Acesta susține că nu există nicio voință și nicio capacitate de a susține o poziție de dialog cu Departartamentul de Stat. […]
Ion Cristoiu: „America a vrut să-l îngenuncheze pe PUTIN cu scoaterea afacerilor occidentale din Rusia” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a criticat atitudinea Occidentului față de războiul din Ucraina, acuzând o lipsă de implicare directă pe front și o strategie greșită față de Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul a criticat modul în care Occidentul s-a raportat la conflictul din Ucraina. El i-a acuzat […]
Doru Bușcu: „Amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice mai târziu” # Gândul
Doru Bușcu spune, în emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, că oamenii au nevoie de un orizont de timp, în ce privește măsurile de austeritate. Acesta susține că amânând aceste pachete de măsuri fiscale, în baza unor negocieri politice, agonia se prelungește, iar, astfel, situația fiscală se agravează. „Marea greșeală este că trebuie să spui, […]
Publicația „Cațavencii” a dezvăluit coperta noii ediții – o caricatură cu președinții Nicușor Dan și Maia Sandu la munte. Președintele României are o glugă cu cap de lup, iar președinte Republicii Moldovei are o glugă cu cap de vulpe, precum și o coadă. Cei doi șefi de stat se țin de mână! Ionuț Cristache: „Mi […]
După declarația făcută recent că anularea alegerilor prezidențiale este unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver, Oana Țoiu a revenit cu o altă explicație. Ministrul de Externe a fost întrebat într-o intervenție la B1 TV cum traduce fraza referitoare la decizia Curții constituționale din raportul Departamentului de Stat că alegerile […]
Oana Țoiu spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un pas dintr-un proces mai lung # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că întâlnirea de vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump este doar un pas dintr-un proces mai lung. Ministrul consideră că la masa negocierilor ar trebui să fie și Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi lideri mari ai planetei nu va aduce neapărat pacea în Ucraina, dar este un […]
Doru Bușcu: Dacă nu se face pace, Trump se retrage, Rusia va epuiza Ucraina prin bombardamente. Dacă se face pace, Ucraina cedează teritorii # Gândul
Doru Bușcu, autor la „Cațavencii”, vine cu un avertisment: în cazul unui eșec la Summitul din Alaska, războiul ruso-ucrainean ar putea continua, dar într-un mod mult mai „sălbatic” decât înainte. Rusia beneficiază și de ajutor din partea Iranului și a Chinei. „Dacă nu se face pace, războiul care ar continua, ar continua în contextul în […]
Ion Cristoiu în emisiunea lui Marius Tucă din 14 august 2025 face o analiză critică referitoare la propaganda Rusiei în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu remarcă faptul că propaganda rusă a afirmat inițial că intervenția militară a Rusiei în Ucraina a fost un eșec major, din cauza faptului […]
Ion Cristoiu: „Scenariul cu Georgescu prim-ministru este o diversiune a sistemului. AUR nu are cum să ajungă la putere” # Gândul
În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu a atacat dur teza vehiculată recent în spațiul public conform căreia AUR va ajunge la guvernare împreună cu PSD, iar Călin Georgescu ar urma să devină premier. În opinia sa, această ipoteză este o manevră orchestrată de sistem, menită să inducă frică […]
Doru Bușcu: „Am dat niște contracte, foarte bine, nu ne mai permitem, dar nu lăsăm lucrurile așa: la pușcărie sau la cercetare cu oamenii ăia” # Gândul
Doru Bușcu a vorbit la emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, despre investițiile despre care premierul Ilie Bolojan a spus că nu mai pot fi „susținute” în ritmul în care s-ar dori. „Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, […]
Ion Cristoiu: „Am fost într-un război cumplit cu VADIM Tudor prin intermediul Evenimentului Zilei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a povestit despre un site pe care îl consideră lipsit de nuanțe și construit pe un discurs de tip bolșevic. Acesta a rememorat și un episod din conflictul său cu Vadim Tudor, în care a ales să oprească o serie de dezvăluiri pentru a-i proteja familia. Urmăriți […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Marian Munteanu, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu și Dan Dungaciu. Guvernul anunță noi pachete ale austerității care pun o presiune suplimentară pentru veniturile românilor și blochează orice posibilitate de dezvoltare a țării, economia României a stagnat și suntem avertizați despre iminenta recesiune, liderii […]
Platforma X a miliardarului Elon Musk a picat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă. Potrivit Variety, utilizatorii platformei erau întâmpinați cu mesaje de eroare când își accesau paginile de profil, iar zeci de mii dintre aceștia au raportat eroarea către serviciul de monitorizare Downdetector. Pagina de start a platformei X nu a raportat niciun incident […]
Doru Bușcu susține, în emisiunea Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, că „incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”. El spune că trebuie stimulate, de fapt, investițiile străine și private. „Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici. Bun, și la banii europeni, care, cu țârâita, sau într-un fel sau altul au mai […]
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 14 august 2025, invitatul Doru Bușcu a adus în prim-plan o critică dură la adresa mecanismelor instituționale din România . Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ionuț Cristache a comentat cazul Oana Țoiu, lider în diplomația românească, subliniind „dezgustul” pe care i-l provoacă situația. […]
Cu toate că trebuia să fie transmis de Voyo, numai online, platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei. Meciul este transmis pe tv, pe Pro arena. Astfel, meciul care a început la ora 21:00, nu poate fi urmărit pe platforma Voyo de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau […]
Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, joi seară, că îl va convinge pe omologul său rus, Vladimir Putin, să accepte pacea cu Ucraina, explicând că, dacă summitul din Alaska va avea un rezultat bun, va organiza o nouă reuniune, cu liderii de la Moscova și Kiev, probabil și cu unii lideri europeni, dar nu […]
Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în Atena, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice # Gândul
Atena este una dintre cele mai vizitate destinații de către turiștii români pentru atracțiile sale monumentale și istoria antică. Însă, dacă când vine vorba de hoteluri accesibile, mâncare ieftină și transport ieftin, capitala Greciei nu este un oraș tocmai ideal pentru turiștii cu buget modest în plin sezon turistic. O săptămână petrecută în Grecia poate […]
Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit” # Gândul
Doru Bușcu a fost invitat în platoul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache. În urma analizei sale, a afirmat că „noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit, fără puterea intelectuală necesară, ca să poată fi interesanți ca interlocutori pentru marii jucători ai lumii”. „Noi acum […]
Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China # Gândul
Ministrul Mediului anunță că programul RABLA va avea un buget redus, însă acest program la fel ca și Casa Verde ar trebui finanțate din fonduri europene pe viitor. Diana Buzoianu a declarat în direct la B1 TV că din bugetul de anul acesta va avea loc Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de […]
Proiectul de lege privind pensiile speciale, pus în dezbatere publică. Precizările Guvernului privind statului judecătorilor CCR # Gândul
Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Potrivit documentului, magistrații se vor putea pensiona dacă au cel puțin 35 de ani de vechime în muncă dintre care 25 de ani realizați în domeniu. Guvernul vine cu precizarea suplimentară că: „Statutul judecătorilor […]
