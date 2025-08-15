BMW va dezvolta un automobil de off-road extrem, rival cu Mercedes G Class

18:20

Firmele vor fi obligate de la 1 ianuarie să dețină un cont bancar, iar firnele noi vor avea în acest sens la dispoziție cel mult 30 de zile de la înființare, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Totodată, toți comercianții vor trebui să accepte plata cu cardul, prin POS sau alte forme moderne de plată, inclusiv aplicații care facilitează plățile electronice, iar băncile vor fi obligate să monteze POS-uri în cel mult 30 de zile de la solicitare.