A fost semnat contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată București - Giurgiu Nord Frontieră

21:10

Capitalul social al SRL (societăți cu răspundere limitată) va crește la minim 8.000 de lei, de la minim 1 leu în prezent, majorarea urmând să se facă la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare, prevăzută să fie data de intrare în vigoare a actului normativ de modificare, prevede un proiect de lege al Ministerului Finanțelor. Prevederea ca SRL să aibă capitalul social de minim 8.000 de lei se va aplica de la intrarea în vigoare a legii, deși în ziua anterioară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că modificările se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.