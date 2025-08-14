Tranzacții speciale cu 29% din acțiunile Foraj Sonde Videle
Profit.ro, 14 august 2025 19:40
Aproape jumătate din activitatea de tranzacționare de la BVB a fost reprezentată de transferuri de tip deal realizate cu acțiuni ale unei societăți listate pe piața AeRO.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
19:50
ULTIMA ORĂ Sunt vizate persoane cu venituri de pe Airbnb și Booking - Nou regim fiscal pentru venituri din activități independente de servicii de cazare. Se introduce o cotă forfetară de 30% # Profit.ro
Veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
19:50
Utilizatorii Microsoft 365 vor avea la dispoziție o nouă cale de a accesa rapid unele dintre facilitățile suitei de birou, direct din bara de sarcini a sistemului de operare.
19:50
Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
Acum 10 minute
19:40
Aproape jumătate din activitatea de tranzacționare de la BVB a fost reprezentată de transferuri de tip deal realizate cu acțiuni ale unei societăți listate pe piața AeRO.
Acum 30 minute
19:20
Propuneri de modificare a Legii insolvenței: Interdicție de a fonda societăți timp de 5 ani și durată redusă în procedura insolvenței # Profit.ro
Ministerul Justiției anunță că se lucrează la un proiect de modificare a Legii insolvenței, care prevede cerințe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului și a cauzelor ce au condus la insolvență, interdicția de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, dar și reducerea duratei procedurii insolvenței.
19:20
507 școli rămân fără personalitate juridică și vor fi arondate altor unități. Nu se închid fizic, dar postul de director se desființează # Profit.ro
Ministerul Educației anunță, joi, că a primit propunerile de reorganizare a rețelei școlare naționale, 507 unități școlare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri școlare arondate altor unități. Asta nu presupune închiderea fizică a unităților.
19:20
ULTIMA ORĂ Sunt vizate persoane cu venituri de pe Airbnb - Nou regim fiscal pentru venituri din activități independente de servicii de cazare. Se introduce o cotă forfetară de 30% # Profit.ro
Veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
Acum o oră
19:10
Producătorul de medicamente Biofarm raportează pentru primele 6 luni creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
19:00
Normele de venit pentru activitățile independente vor fi calculate raportat la salariul minim în vigoare la începutul anului în care sunt obținute veniturile, prevede un proiect de lege pregătit acum de către Ministerul Finanțelor. În prezent, normele de venit sunt stabilite în funcție de nivelul salariului minim în vigoare la momentul la care ANAF anunță normele de venit.
18:50
Compania de servicii petroliere a grupului Rompetrol a realizat în primul semestru un profit net de 1,7 milioane lei, în scădere cu aproximativ 60% față de cel de 4,1 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Acum 2 ore
18:40
ULTIMA ORĂ Apar noi criterii de risc fiscal care aduc firmele în atenția ANAF și noi situații în care vor fi declarate inactive. După 1 sau 3 ani de inactivitate, ANAF trece la insolvență sau dizolvare/lichidare/radiere # Profit.ro
Firmele vor fi declarate inactive dacă nu au cont bancar sau nu au depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunere, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, termenul maxim în care o firmă va putea fi inactivă este de 1 an sau 3 ani (pentru inactivitate temporară), după care ANAF va solicita deschiderea procedurii insolvenței, sau dizolvarea/lichidarea/radierea acestora.
18:40
Mai mulți dealeri Stellantis din Germania au migrat la BYD, după recrutarea fostului director al grupului. „Chinezii vin în Europa la o masă întinsă” # Profit.ro
BYD se extinde în Europa cu ajutorul rețelelor de dealeri ai mărcilor europene, care nu mai au de multă vreme restricții privind mărcile pe care le vând. Cu o ofertă de comisioane care i-au atras, în condițiile unor vânzări în scădere ale mărcilor tradiționale, dealerii acceptă contracte de reprezentare cu compania chineză în speranța unor vânzări bune pe viitor.
18:40
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, controlat de KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, și-a redus în primul semestru al acestuia an cu 30% pierderile comparativ cu perioada similară a anului trecut.
18:20
ULTIMA ORĂ Firmele nou înființate vor trebui să își deschidă cont la bancă în termen de 30 de zile. Toți comercianții vor accepta plata cu cardul. Băncile vor monta POS-uri în maxim 30 de zile de la solicitare # Profit.ro
Firmele vor fi obligate de la 1 ianuarie să dețină un cont bancar, iar firnele noi vor avea în acest sens la dispoziție cel mult 30 de zile de la înființare, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Totodată, toți comercianții vor trebui să accepte plata cu cardul, prin POS sau alte forme moderne de plată, inclusiv aplicații care facilitează plățile electronice, iar băncile vor fi obligate să monteze POS-uri în cel mult 30 de zile de la solicitare.
18:10
ULTIMA ORĂ Măsuri ample împotriva firmelor decapitalizate: Fără dividende dacă activul net e sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni # Profit.ro
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
18:10
Noul modul TikTok Shop transformă aplicația într-o platformă de comerț integrat, permițându-ți să vinzi produse direct din feed și live-uri. Procesul de configurare pe Android durează mai puțin de o oră, însă include câteva etape administrative pe care e bine să le pregătești în avans: documente de identitate, cont bancar și fotografii clare cu produsele.
18:00
ULTIMA ORĂ Măsuri ample vizând firmele decapitalizate: Fără dividende la firmele cu activ net sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni # Profit.ro
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
17:50
ULTIMA ORĂ Finanțele propun eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea lui cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
Acum 4 ore
17:40
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor propune eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea acestuia cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
17:30
Gigantul japonez din publicitate Dentsu, prezent și în România, declanșează concedieri la diviziile internaționale # Profit.ro
Detnsu Group, cea mai mare agenție de publicitate din Japonia și printre cele mai mari din lume, cu birouri și în România, va concedia aproximativ 3.400 de angajați de la diviziile internaționale, reprezentând 8% din forța de muncă internațională a grupului.
17:30
Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajuri sau depozite fără autorizație de la primărie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică.
17:20
ULTIMA ORĂ Plafonul maxim pentru plata CASS (sănătate) la venituri din activități independente crește la 90 de salarii minime, de la 60 - proiect # Profit.ro
Plafonul maxim până la care se datorează contribuția la asigurările de sănătate (CASS) pentru venituri din activități independente va crește de la 60 de salarii minime brute în prezent, la 90 de salarii minime brute, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
17:20
România și Ungaria, cele mai slabe creșteri economice din regiune. Erste scade prognoza pentru 2026 # Profit.ro
Creșterea economică anuală a României din trimestrul al doilea a fost la jumătate față de așteptările analiștilor și cea mai redusă din regiune, alături de cea a Ungariei. A surprins însă creșterea secvențială, ajustată de Statistică, evoluție care însă nu poate fi explicată de economiști până la publicare datelor detaliate. Erste a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 și vede riscuri și pentru prognoza pe actualul an.
17:00
ULTIMA ORĂ Impozitul pe câștigurile de pe bursă crește de la 3% la 4% pentru tranzacții cu titluri deținute sub un an și de la 1% la 2% în cazul tranzacțiilor cu titluri deținute mai mult de un an - proiect # Profit.ro
Impozitul pe pe câștiguri din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate va crește de la 1% în prezent la 2% în cazul în care acestea au fost deținute mai mult de 1 an, urmând ca pentru cele care au fost deținute mai puțin de un an cota de impozit să urce de la 3% la 4%.
16:50
Scrierea de scripturi repetitive consumă timp. Folosind ChatGPT integrat în fluxul Python, poți prototipa rapid funcții, refactoriza module și documenta automat API-uri.
16:40
Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc, detașat de Bolojan ca secretar general al Ministerului Energiei # Profit.ro
Mihail-Silviu Pocora, fost șef al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din cadrul Ministerului Finanțelor, până astăzi director general adjunct în Ministerul Economiei, a fost detașat temporar de către premierul Ilie Bolojan, pentru o perioadă de 6 luni, în poziția de secretar general al Ministerului Energiei.
16:30
Mai puțin de 25% dintre companiile din România (22,8%), Polonia (23,2%) și Portugalia (23,6%) au folosit publicitatea online anul trecut, a anunțat joi Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), prezentând datele disponibile din 20 de state membre UE.
16:20
CEO-ul Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a ales doi directori noi cu care încearcă să redreseze compania suedeză, intrată în ultimele luni într-un declin neașteptat, cauzat atât de scăderea de vânzări de mașini electrice, cât și de majorarea tarifelor din SUA.
16:20
Schema de personal a Găzrii Forestiere Naționale va fi suplimentată cu 197 de posturi, în timp ce Garda Națională de Mediu va avea în plus 150 de comisari cu atribuții de control, a stabilit Guvernul.
15:50
DECIZIE Anumiți operatori de turism, din afara UE, vor putea activa în România fără licența locală # Profit.ro
Agențiile de turism din state aderente la Codurile OCDE de liberalizare vor putea presta servicii pe baza documentului emis în țara de origine, fără a fi necesară obținerea unei licențe de turism de la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului din România.
Acum 6 ore
15:40
Schemă complexă de înșelăciune prin WhatsApp și Telegram: Escrocii se prezintă drept „mentori”, „profesori” și „consilieri în investiții crypto” # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avertizat cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
15:20
Statul New York dă în judecată platforma de plăți electronice Zelle, acuzând deficiențe de securitate care au permis fraude de peste 1 miliard de dolari # Profit.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva platformei de plăți electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esențiale de siguranță, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la consumatori, transmite Reuters.
15:00
IMM România: Majorarea capitalului social la 8.000 de lei pentru toate SRL-urile va crea blocaj la Registrul Comerțului # Profit.ro
Organizația IMM România se opune măsurii din pachetul 2 al reformei fiscale, prin care Ministerul Finanțelor vrea să oblige toate SRL-urile din țară să își majoreze capitalul social de la 1 leu în prezent, la 8.000 de lei, arătând că va avea consecințe negative majore.
14:50
O tendință mondială, lucrul la laptop în cafenele, are versiunile sale mai puțin așteptate. În Coreea de Sud, țară unde spațiile de birouri sunt limitate, mulți angajați la distanță utilizează cafenelele ca soluție ieftină pentru a lucra, dar cu desktop-uri și imprimante aduse după ei, scrie Fortune.com.
14:30
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny mai au finanțare. Celelalte 65% așteaptă bani din tăieri la alte ministere # Profit.ro
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny pot fi finanțate în continuare în acest moment, iar soluția pentru celalalte 65% constă în transferarea de fonduri de la alte ministere, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
14:20
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador.
13:50
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # Profit.ro
Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD, anunță partidul aflat la guvernare.
13:50
Wear OS 5 vine cu Fast Pair: ceasul apare automat pe ecranul telefonului imediat ce îl pornești. Nu mai cauți în lista Bluetooth, nu mai tastezi coduri.
Acum 8 ore
13:40
Bolojan anunță că al doilea pachet de măsuri, pentru reducerea cheltuielilor și ”corectarea nedreptăților”, va fi adoptat la finalul lunii august # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va fi adoptat la sfârșitul lunii august.
13:30
SUA au suspendat temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Profit.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o autorizație prin care sunt suspendate temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează dpa.
13:30
Millenium Insurance Broker – afaceri și profit net în ușoară creștere la S1. Dublare a datoriilor # Profit.ro
Companie care s-a lansat într-un proces de expansiune, brokerul de asigurări Millenium vine cu rezultate ușor ameliorate la jumătatea anului.
13:10
România - cea mai mare creștere economică din UE, în trimestrul doi față de primele trei luni # Profit.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0628 lei, față de 5,0633 lei înregistrat miercuri.
13:10
Companie care distribuie sub formă de dividende peste 80% din câștigul net obținut anul trecut, furnizorul de tâmplărie din aluminiu Alumil Rom Industry afișează afaceri și profitabilitate în declin în primele 6 luni ale acestui an.
13:10
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea premierului Bolojan ca viceprim-ministru interimar.
13:00
VIDEO Lupte de stradă în Serbia. Poliția a intervenit în forță, președintele Vucic denunță implicarea unor puteri străine # Profit.ro
Susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torțe și petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliția să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.
13:00
POLITICO: Trump le-a spus liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei, dar care să nu fie parte dintr-un efort comun al unor țări NATO # Profit.ro
Președintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni și ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina, cu anumite condiții, au declarat pentru Politico.com trei persoane familiarizate cu discuțiile.
13:00
România - cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, în trimestrul doi al anului # Profit.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
13:00
Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA.
13:00
Întâlnirea dintre Putin și Trump va începe vineri la ora 22:30 cu o conversație tete-a-tete și va fi urmată de o conferință comună de presă # Profit.ro
Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (și a României) și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.