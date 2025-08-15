Romarm are un nou director
Profit.ro, 15 august 2025 09:40
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern și fost membru în Consiliul de Administrație al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naționale Romarm, desemnat în baza Ordonanței 109/2011.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
09:40
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern și fost membru în Consiliul de Administrație al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naționale Romarm, desemnat în baza Ordonanței 109/2011.
Acum 30 minute
09:20
Hackerii au furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia și acum le vând pe dark web # Profit.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turiști au fost furate de pe servere aparținând unor hoteluri italiene și au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenția italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP.
Acum o oră
09:10
Vinul zilei: un Sauvignon Blanc clasic din inima Văii Loarei, cu note de fructe albe coapte, ardei gras și accente mineral calcaroase. Solid, liniar și echilibrat, se asociază perfect cu pește, fructe de mare sau brânzeturi fine # Profit.ro
Pouilly-Fumé Argile à S 2022 este un vin alb sec, obținut 100% din struguri Sauvignon Blanc cultivați pe solurile bogate ale Văii Loarei, Franța.
09:00
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou, relevă datele Profit.ro.
Acum 2 ore
08:50
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piața europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, și rămâne ”rezonabil optimistă” privind atingerea țintelor de vară, a declarat directorul general Michael O’Leary, citat de Reuters.
08:30
Momentele în care sunteți predispuși stresului se afla la orice pas, însă micile trucuri de relaxare nu vă vor consuma mai mult de 5 minute.
08:20
Ne petrecem în bucătărie mare parte din viața noastră acasă și, de aceea, designul aici este esențial din punct de vedere al funcționalității, dar și al confortului.
08:10
Sondajele live aduc engagement instantanee și prelungește durata medie de vizionare, pentru că publicul rămâne în stream să vadă rezultatele. Pe iPhone, funcția Poll apare doar în Live-uri verticale și trebuie activată manual din meniul de interacțiune. Următorii pași te ajută să structurezi întrebarea, să limitezi spam-ul și să interpretezi răspunsurile în timp real.
08:10
Stadiul lucrărilor pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș, în lungime de aproape 10 kilometri, se apropie de 77%, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Acum 4 ore
07:50
Cel mai urât câine din lume în 2025 este un bulldog francez pe nume Petunia.
07:30
Ne-am pregătit pentru o ediție de neuitat și abia așteptăm să ne vedem!
07:20
În inima munților Stara Planina din Bulgaria, ascuns între pășuni alpine și păduri deasă, se află una dintre cele mai neobișnuite clădiri din Europa de Est.
07:00
Caloria.ro - Un bărbat a ajuns la spital după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din alimentația sa # Profit.ro
Un bărbat a ajuns la spital după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine clorura de sodiu din alimentația sa.
Acum 12 ore
01:20
Top pentru studii universitare. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
14 august 2025
23:00
Tenis: Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărțirea profitului ATP Masters 1000 # Profit.ro
ATP a anunțat că va distribui jucătorilor o sumă record de 18,3 milioane de dolari din profitul sezonului 2024 al ATP Tour. Formula de împărțire a profitului 50-50 a ATP împarte profiturile generate la ATP Masters 1000 – peste premiile de bază acordate la fața locului – în mod egal între jucători și turnee.
22:40
Noua geografie a înghețatei în Europa. Marii producători rămân în top dar produc mai puțin, în timp ce câștigă teren Polonia, Belgia, Bulgaria si Cehia # Profit.ro
O serie de țări noi sunt în plină ascensiune pe piața europeană a înghețatei industriale. La nivelul întregii zone UE, în 2024 producția de înghețată a fost de circa 3,4 miliarde de litri, în creștere cu 2% față de anul precedent, relatează publicația dissapore.com.
22:10
Consumul de alcool în rândul adulților din Statele Unite a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, potrivit unui sondaj realizat de Gallup, pe măsură ce tot mai mulți americani consideră că chiar și consumul moderat este dăunător sănătății, transmite Reuters.
22:00
ANAF a trimis familiei Iohannis o notificare că are de plătit 929.000 de euro pentru chiriile de la casa din Sibiu. Familia Iohannis nu va fi executată de Fisc. Notificarea e probabil, încă, la Poștă, iar Iohannis a aflat din presă că i se cer banii # Profit.ro
ANAF a trimis familiei fostului președinte Iohannis o notificare prin care îl informează că datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate în trecut pentru jumătate dintr-un spațiu comercial din Sibiu, deținut în trecut de familia Iohannis și recuperat de către stat, potrivit informațiilor obținute pe surse de Profit.ro. Familia Iohannis nu va putea fi executată pentru această datorie, care nu este o creanță fiscală, cel mai probabil suma, care a fost stabilită de un evaluator și nu ține cont de cheltuielile lui Iohannis cu spațiul comercial, urmând să fie tranșată și diminuată în instanță.
21:30
A fost semnat contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată București - Giurgiu Nord Frontieră # Profit.ro
CFR Infrastructură anunță că a fost semnat contractul pentru modernizarea completă a liniei de cale ferată București – Jilava – Giurgiu Nord Frontieră. Valoarea contractului este 2,1 miliarde lei, fără TVA, iar 30 de luni sunt alocate execuției lucrărilor.
21:20
Angajații care ocupă funcții de conducere sau funcții generale de execuție, respectiv de executare silită din cadrul ANAF, din cadrul Autorității Vamale Române sau din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), vor putea fi supuși testului poligraf, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate, prevede un proiect de ordonanță de urgență al Ministerului Finanțelor.
21:10
ULTIMA ORĂ Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta, inclusiv pentru firmele noi. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior că se va aplica de anul următor # Profit.ro
Capitalul social al SRL (societăți cu răspundere limitată) va crește la minim 8.000 de lei, de la minim 1 leu în prezent, majorarea urmând să se facă la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare, prevăzută să fie data de intrare în vigoare a actului normativ de modificare, prevede un proiect de lege al Ministerului Finanțelor. Prevederea ca SRL să aibă capitalul social de minim 8.000 de lei se va aplica de la intrarea în vigoare a legii, deși în ziua anterioară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că modificările se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.
21:10
Monopostul McLaren de Formula 1 din 2026, scos la licitație înainte să fi participat la vreo cursă # Profit.ro
Campioana McLaren a anunțat joi o premieră, scoțând la licitație unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă.
21:00
DOCUMENT Guvernul a redactat noile condiții privind pensiile speciale: Vârsta standard de pensionare pentru magistrați până în 2036, vechime de cel puțin 35 de ani, cel mult 70% din venitul net # Profit.ro
Beneficiarii de pensii de serviciu, respectiv așa numitele pensii speciale, vor trebui să se pensioneze la vârsta standar și la o vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, conform unui proiect de pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, redactat de Guvernul Bolojan
Acum 24 ore
20:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului președinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în ședința de săptămâna viitoare.
20:40
ULTIMA ORĂ - Restricții la cesiunea părților sociale la SRL. Vânzarea de acțiuni la firme cu datorii la stat se va face doar cu garanții. În termen de 60 de zile de la cesiune, dacă nu sunt plătite datoriile, ANAF execută garanțiile # Profit.ro
Cesiunea părților sociale dintr-un SRL de către asociatul care deține controlul societății, va putea fi blocată de către ANAF în anumite condiții, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Astfel, dacă firma are datorii la stat, pentru înregistrarea cesiunii la Registrul Comerțului va fi necesar un acord al ANAF, prin certificatul de atestare fiscală, și constiruirea de garanții.
20:10
Consiliul Concurenței analizează preluarea Thermonet SRL de către austriecii de la RZ International Beteiligungs # Profit.ro
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, un holding care deține participații în companii din sectorul energiei din România, intenționează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria și Thermonet SRL.
19:50
ULTIMA ORĂ Sunt vizate persoane cu venituri de pe Airbnb și Booking - Nou regim fiscal pentru venituri din activități independente de servicii de cazare. Se introduce o cotă forfetară de 30% # Profit.ro
Veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
19:50
Utilizatorii Microsoft 365 vor avea la dispoziție o nouă cale de a accesa rapid unele dintre facilitățile suitei de birou, direct din bara de sarcini a sistemului de operare.
19:50
Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
19:40
Aproape jumătate din activitatea de tranzacționare de la BVB a fost reprezentată de transferuri de tip deal realizate cu acțiuni ale unei societăți listate pe piața AeRO.
19:20
Propuneri de modificare a Legii insolvenței: Interdicție de a fonda societăți timp de 5 ani și durată redusă în procedura insolvenței # Profit.ro
Ministerul Justiției anunță că se lucrează la un proiect de modificare a Legii insolvenței, care prevede cerințe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului și a cauzelor ce au condus la insolvență, interdicția de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, dar și reducerea duratei procedurii insolvenței.
19:20
507 școli rămân fără personalitate juridică și vor fi arondate altor unități. Nu se închid fizic, dar postul de director se desființează # Profit.ro
Ministerul Educației anunță, joi, că a primit propunerile de reorganizare a rețelei școlare naționale, 507 unități școlare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri școlare arondate altor unități. Asta nu presupune închiderea fizică a unităților.
19:20
ULTIMA ORĂ Sunt vizate persoane cu venituri de pe Airbnb - Nou regim fiscal pentru venituri din activități independente de servicii de cazare. Se introduce o cotă forfetară de 30% # Profit.ro
Veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
19:10
Producătorul de medicamente Biofarm raportează pentru primele 6 luni creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
19:00
Normele de venit pentru activitățile independente vor fi calculate raportat la salariul minim în vigoare la începutul anului în care sunt obținute veniturile, prevede un proiect de lege pregătit acum de către Ministerul Finanțelor. În prezent, normele de venit sunt stabilite în funcție de nivelul salariului minim în vigoare la momentul la care ANAF anunță normele de venit.
18:50
Compania de servicii petroliere a grupului Rompetrol a realizat în primul semestru un profit net de 1,7 milioane lei, în scădere cu aproximativ 60% față de cel de 4,1 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
18:40
ULTIMA ORĂ Apar noi criterii de risc fiscal care aduc firmele în atenția ANAF și noi situații în care vor fi declarate inactive. După 1 sau 3 ani de inactivitate, ANAF trece la insolvență sau dizolvare/lichidare/radiere # Profit.ro
Firmele vor fi declarate inactive dacă nu au cont bancar sau nu au depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunere, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, termenul maxim în care o firmă va putea fi inactivă este de 1 an sau 3 ani (pentru inactivitate temporară), după care ANAF va solicita deschiderea procedurii insolvenței, sau dizolvarea/lichidarea/radierea acestora.
18:40
Mai mulți dealeri Stellantis din Germania au migrat la BYD, după recrutarea fostului director al grupului. „Chinezii vin în Europa la o masă întinsă” # Profit.ro
BYD se extinde în Europa cu ajutorul rețelelor de dealeri ai mărcilor europene, care nu mai au de multă vreme restricții privind mărcile pe care le vând. Cu o ofertă de comisioane care i-au atras, în condițiile unor vânzări în scădere ale mărcilor tradiționale, dealerii acceptă contracte de reprezentare cu compania chineză în speranța unor vânzări bune pe viitor.
18:40
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, controlat de KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, și-a redus în primul semestru al acestuia an cu 30% pierderile comparativ cu perioada similară a anului trecut.
18:20
ULTIMA ORĂ Firmele nou înființate vor trebui să își deschidă cont la bancă în termen de 30 de zile. Toți comercianții vor accepta plata cu cardul. Băncile vor monta POS-uri în maxim 30 de zile de la solicitare # Profit.ro
Firmele vor fi obligate de la 1 ianuarie să dețină un cont bancar, iar firnele noi vor avea în acest sens la dispoziție cel mult 30 de zile de la înființare, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Totodată, toți comercianții vor trebui să accepte plata cu cardul, prin POS sau alte forme moderne de plată, inclusiv aplicații care facilitează plățile electronice, iar băncile vor fi obligate să monteze POS-uri în cel mult 30 de zile de la solicitare.
18:10
ULTIMA ORĂ Măsuri ample împotriva firmelor decapitalizate: Fără dividende dacă activul net e sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni # Profit.ro
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
18:10
Noul modul TikTok Shop transformă aplicația într-o platformă de comerț integrat, permițându-ți să vinzi produse direct din feed și live-uri. Procesul de configurare pe Android durează mai puțin de o oră, însă include câteva etape administrative pe care e bine să le pregătești în avans: documente de identitate, cont bancar și fotografii clare cu produsele.
18:00
ULTIMA ORĂ Măsuri ample vizând firmele decapitalizate: Fără dividende la firmele cu activ net sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni # Profit.ro
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
17:50
ULTIMA ORĂ Finanțele propun eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea lui cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
17:40
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor propune eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea acestuia cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
17:30
Gigantul japonez din publicitate Dentsu, prezent și în România, declanșează concedieri la diviziile internaționale # Profit.ro
Detnsu Group, cea mai mare agenție de publicitate din Japonia și printre cele mai mari din lume, cu birouri și în România, va concedia aproximativ 3.400 de angajați de la diviziile internaționale, reprezentând 8% din forța de muncă internațională a grupului.
17:30
Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajuri sau depozite fără autorizație de la primărie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică.
17:20
ULTIMA ORĂ Plafonul maxim pentru plata CASS (sănătate) la venituri din activități independente crește la 90 de salarii minime, de la 60 - proiect # Profit.ro
Plafonul maxim până la care se datorează contribuția la asigurările de sănătate (CASS) pentru venituri din activități independente va crește de la 60 de salarii minime brute în prezent, la 90 de salarii minime brute, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
17:20
România și Ungaria, cele mai slabe creșteri economice din regiune. Erste scade prognoza pentru 2026 # Profit.ro
Creșterea economică anuală a României din trimestrul al doilea a fost la jumătate față de așteptările analiștilor și cea mai redusă din regiune, alături de cea a Ungariei. A surprins însă creșterea secvențială, ajustată de Statistică, evoluție care însă nu poate fi explicată de economiști până la publicare datelor detaliate. Erste a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 și vede riscuri și pentru prognoza pe actualul an.
17:00
ULTIMA ORĂ Impozitul pe câștigurile de pe bursă crește de la 3% la 4% pentru tranzacții cu titluri deținute sub un an și de la 1% la 2% în cazul tranzacțiilor cu titluri deținute mai mult de un an - proiect # Profit.ro
Impozitul pe pe câștiguri din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate va crește de la 1% în prezent la 2% în cazul în care acestea au fost deținute mai mult de 1 an, urmând ca pentru cele care au fost deținute mai puțin de un an cota de impozit să urce de la 3% la 4%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.