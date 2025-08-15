Autoturism sustras din Italia, descoperit în Rediu de polițiști

18:10

La data de 11 august 2025, în jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un accident rutier în localitatea Bodești, pe DN15C, în care au fost implicate trei autoutilitare, una dintre ele fiind parcată. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 55 de ani, aflat la volanul uneia dintre […] Articolul Accident în Bodești: trei autoutilitare dintre care una era parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.