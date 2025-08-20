Accident rutier în Ion Creangă: tânăr de 18 ani, rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
Monitorul de Neamț , 18 august 2025 18:30
Un accident rutier în comuna Ion Creangă s-a produs în noaptea de 17 august 2025, în satul Recea, unde un autoturism condus de un tânăr de 18 ani a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp, șoferul fiind rănit. Intervenția pompierilor „În data de 17.08.2025, la ora 01:43, prin apel la 112 a fost […]
Acum 30 minute
18:40
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 22 august cu începere de la ora 12. De pe ordinea de zi, cu 14 proiecte de hotărâre anunţate, atrage atenţia cel privind Poligonul auto. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinaţiei terenului "Poligon Auto", în suprafaţă de […]
Acum 2 ore
17:40
Terenuri uitate din Piatra-Neamț, transformate în locuri utile pentru comunitate # Monitorul de Neamț
Proiecte de modernizare pentru cartierele din Piatra-Neamț: parcări, locuri de joacă și asfaltări Terenuri uitate din Piatra-Neamț vor fi transformate în parcări, locuri de joacă și zone civilizate pentru comunitate, potrivit unui anunț făcut de primarul Adrian Niță pe pagina sa de Facebook. Situația terenurilor nefolosite „Dragi pietreni, în spatele blocurilor din multe cartiere ale […]
Acum 4 ore
16:40
Tichetele electronice de energie: cereri online din 20 august, valabile până în martie 2026 # Monitorul de Neamț
Sprijin de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la energie electrică, destinat consumatorilor vulnerabili. Tichetele electronice de energie pot fi solicitate online în platforma EPIDS, începând cu 20 august, fiind destinate consumatorilor vulnerabili și având valabilitate până la 31 martie 2026. Cum funcționează sprijinul Tichetul electronic de energie are o valoare lunară de […]
15:40
DGASPC Neamț a organizat recent o nouă activitate de prevenire a violenței domestice, în cadrul campaniei naționale „Nu ești singură", inițiată de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), la care instituția nemțeană este partener. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai serviciilor de asistență socială din Primăriile Horia, Alexandru cel Bun, Târgu […]
Acum 6 ore
14:40
Cum să te relaxezi după muncă: 5 obiceiuri sănătoase când te întorci de la serviciu # Monitorul de Neamț
Specialiștii recomandă câteva rutine simple pentru a te deconecta de problemele profesionale și a te bucura de liniște acasă. 5 obiceiuri sănătoase când te întorci de la serviciu te pot ajuta să te relaxezi, să te detașezi de stres și să ai o după-amiază și o seară liniștită alături de familie sau în propriul timp […]
13:40
Siguranța rutieră, lecție interactivă pentru copiii din Roman oferită de polițiști # Monitorul de Neamț
Siguranța rutieră a fost tema unei activități educative organizate ieri, 19 august, de polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman pentru copiii de la Fundația „Anton Durcovici" din municipiu. Activitate preventivă pentru copii Potrivit IPJ Neamț, „ieri, 19 august, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman au desfășurat o activitate preventivă dedicată copiilor din cadrul […]
Acum 8 ore
12:40
Accident la Bozienii de Sus: un șofer nu a păstrat distanța și o femeie a fost rănită # Monitorul de Neamț
Un șofer din Roman nu a păstrat distanța față de mașina din față și a provocat un accident rutier în localitatea Bozienii de Sus, soldat cu rănirea unei femei. Evenimentul rutier de la Bozienii de Sus Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-a produs pe 19 iulie, în jurul orei 14.30, pe raza localității […]
11:30
În seara zilei de 19 august s-a produs un accident la Gherăești. Un minor de 16 ani s-a dezechilibrat pe bicicletă și a căzut pe partea carosabilă. Evenimentul rutier, sesizat în jurul orei 22.00 „La data de 19 august a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire […]
Acum 12 ore
10:40
Impozitarea multinaționalelor schimbată radical: de la impozitul minim pe cifra de afaceri la reguli restrictive de deductibilitate # Monitorul de Neamț
Impozitarea multinaționalelor intră într-o nouă etapă: impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de anul viitor, dar autoritățile introduc reguli mai restrictive privind deductibilitatea cheltuielilor intra-grup. Eliminarea IMCA și introducerea noilor reguli Potrivit specialiștilor PwC România, citat de Hotnews, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), măsură care „a creat mai multe probleme […]
08:40
Capcanele anunțurilor online: ce ascund, de fapt, promisiunile false de angajare # Monitorul de Neamț
Polițiștii ne avertizează să fim vigilenți în fața ofertelor „prea bune ca să fie adevărate". Polițiștii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de promisiuni false de angajare, care ascund deseori tentative de fraudă și pot lăsa victimele fără bani și fără loc de muncă. Sub umbrela unor promisiuni de angajare, uneori se ascund înșelătorii periculoase „Sub […]
07:50
“Nu regret că am investit în fotbal. Păcat că nu am reușit să fac mai multe” – interviu Anton Măzărianu, partea II # Monitorul de Neamț
Anton Măzărianu, cel de care este legat financiar destinul CSM Ceahlăul, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Monitorul de Neamţ după dezastrul de la Chiajna. Martor din tribună al ruşinosului 0-8, Măzărianu a răspuns fără ocolişuri la întrebări legate de intenţiile sale viitoare în ceea ce priveşte finanţarea clubului, despre cauzele dezastrului, despre vinovaţi. […]
Acum 24 ore
20:20
Anton Măzărianu, cel de care este legat financiar destinul CSM Ceahlăul, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Monitorul de Neamţ după dezastrul de la Chiajna. Martor din tribună al ruşinosului 0-8, Măzărianu a răspuns fără ocolişuri la întrebări legate de intenţiile sale viitoare în ceea ce priveşte finanţarea clubului, despre cauzele dezastrului, despre vinovaţi. […]
Ieri
17:30
Sancțiuni pentru subvenții APIA – Lista oficială publicată: ce rigori aduce noul ordin # Monitorul de Neamț
Sancțiuni pentru subvenții APIA au fost oficializate prin Ordinul 268/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 742 din 8 august, și se aplică fermierilor beneficiari de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii din campania 2025. Un nou sistem de sancțiuni pentru subvenții APIA: detalii și mecanisme Un nou sistem de sancțiuni pentru subvenții APIA intră în […]
15:20
EXCLUSIVITATE: Interviu cu Anton Măzărianu, martor din tribună al dezastrului de la Chiajna # Monitorul de Neamț
Anton Măzărianu, cel de care este legat financiar destinul CSM Ceahlăul, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Monitorul de Neamţ după dezastrul de la Chiajna. Martor din tribună al ruşinosului 0-8, Măzărianu a răspuns fără ocolişuri la întrebări legate de intenţiile sale viitoare în ceea ce priveşte finanţarea clubului, despre cauzele dezastrului, despre vinovaţi. […]
14:40
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț găzduiește expoziția de pictură „Armonii cromatice" a plasticianului ieșean Viorel Vasiliu, în Sala Cupola, în perioada 18-31 august 2025. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 22 august, începând cu ora 16:00, iar prezentarea va fi făcută de prof.univ.dr. Constantin Tofan, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași și […]
12:30
Preparatul ideal pentru mesele ușoare de sezon Rețeta vedetă a lunii august este salata de pepene roșu cu brânză feta și mentă, un preparat simplu, sănătos și răcoritor, recomandat de bucătari și nutriționiști pentru zilele toride de vară. Un preparat simplu și plin de prospețime Potrivit platformelor culinare internaționale precum BBC Good Food și Bon […]
10:40
România, în topul UE: locul 3 în trimestrul al doilea la creșteri la înființarea de firme # Monitorul de Neamț
Date Eurostat: România, între primele trei state europene cu creșteri semnificative la înființarea de firme România înregistrează printre cele mai puternice creșteri la înființarea de firme din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. România, pe podiumul european al creșterilor Numărul de firme noi înființate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul […]
08:40
Atenție la îmbrățișarea falsă: metoda care te poate lăsa fără telefon sau portofel # Monitorul de Neamț
Îmbrățișarea falsă este o metodă de furt tot mai des întâlnită, iar Poliția avertizează că oricine poate deveni victimă dacă nu este atent. Ce înseamnă „îmbrățișarea falsă" „O îmbrățișare poate însemna căldură, prietenie… dar, din păcate, nu toate sunt sincere. În ultima perioadă, am identificat o metodă de furt tot mai des întâlnită: furtul prin […]
07:30
De la vacanță la birou: cum gestionăm anxietatea de după concediu pentru a evita stresul și oboseala # Monitorul de Neamț
Anxietatea de după concediu este o stare resimțită de mulți dintre noi atunci când revenim la muncă după o perioadă de relaxare, iar specialiștii recomandă câteva strategii pentru a ne readapta mai ușor la ritmul profesional. Ce este anxietatea de după concediu? Medicii psihologi explică faptul că „anxietatea de după concediu" nu este o boală […]
18 august 2025
20:40
Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce taxe mai mari pentru chirii în regim hotelier, bursă și PFA-uri # Monitorul de Neamț
Impozite și contribuții crescute pentru chirii pe termen scurt, investitori la bursă și venituri independente Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce schimbări majore pentru mai multe categorii de contribuabili din România, unele impozite urmând să fie chiar de cinci ori mai mari decât în prezent. Impozite majorate pentru închirierile în regim hotelier Conform proiectului publicat […]
19:40
IPS Teodosie participă la întâlnirea de 50 de ani a absolvenților Seminarului Teologic de la mănăstirea Neamț # Monitorul de Neamț
IPS Teodosie participă la întâlnirea de 50 de ani a absolvenților Seminarului Teologic de la mănăstirea Neamț, eveniment care reunește promoția 1975 la mănăstirile Neamț și Sihăstria. Revederea absolvenților promoției 1975 Conform programului publicat de Arhiepiscopia Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va fi prezent luni, 18 august, și marți, 19 august, la întâlnirea jubiliară […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Accident rutier în Ion Creangă: tânăr de 18 ani, rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp # Monitorul de Neamț
Un accident rutier în comuna Ion Creangă s-a produs în noaptea de 17 august 2025, în satul Recea, unde un autoturism condus de un tânăr de 18 ani a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp, șoferul fiind rănit. Intervenția pompierilor „În data de 17.08.2025, la ora 01:43, prin apel la 112 a fost […]
17:30
Doi şoferi care au băut înainte de a urca la volan au căzut în plasa poliţiştilor. Unul a încercat să fugă de dar a fost prins dar a fost prins după o scurtă urmărire. „La data de 16 august a.c., in jurul orei 22:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina aflându-se în exercitarea […]
16:30
Un tânăr de 25 de ani s-a spânzurat într-o anexă a gospodăriei în care locuia împreună cu mama sa, femeia fiind cea care a făcut tragica descoperire. „La data de 17 august a.c., în jurul orelor 18:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, […]
15:20
Trei tineri cu vârste între 16 şi 19 ani care au provocat scandal pe terasa unui bar din Piatra Neamţ au fost reţinuţi de poliţişti. „În noaptea de 17 august a.c., în jurul orei 04:35, în timp ce se aflau pe terasa interioară a unui bar, pe bulevardul Republicii, din Piatra-Neamț, 3 persoane cu vârste […]
14:20
Veronese, negocieri pentru despărţire. Declaraţiile preşedintelui CSM Ceahlăul după dezastrul cu Chiajna # Monitorul de Neamț
Angelo Alistar, președintele CSM Ceahlăul Piatra Neamț, a făcut primele declarații după dezastrul cu Chiajna, partidă pierdută de galben-negrii cu un incredibil 0-8. Principala afirmaţie este că de pregătirea echipei se vor ocupa Valentin Avădanei şi Florin Anton, iar cu Marco Veronese au început negocierile pentru întreruperea colaborării. Alistar a mai clarificat situaţia salariilor şi […]
14:10
O minoră în vârstă de 14 ani, de cetăţenie tunisiană, a furat cheile de la maşina mamei, a condus autoturismul prin municipiul Roman şi în final a provocat un accident rutier. „În noaptea de 17 august a.c., în ju
13:10
Pompierii din Neamț au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit la Bodeștii de Jos. Furaje făcute scrum. Focul a fost pus intenționat – acesta este bilanțul unui incendiu produs în noaptea de 16 august 2025, în comuna Bodești, unde au ars zeci de baloți de lucernă. Intervenția pompierilor „În data de 16.08.2025, la ora 00:25, pompierii […] Articolul Furaje făcute scrum. Focul a fost pus intenționat la Bodești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Persoană căzută într-un canal la Hangu, salvată de pompieri și transportată la spital # Monitorul de Neamț
O persoană căzută într-un canal la Hangu a fost salvată sâmbătă dimineață de pompierii nemțeni și transportată la spital de un echipaj SMURD. Persoană căzută într-un canal la Hangu, apel la 112 dimineața „În data de 16.08.2025, la ora 08:10 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Hangu pentru scoaterea unei persoane căzută într-un […] Articolul Persoană căzută într-un canal la Hangu, salvată de pompieri și transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Cauzele poftei constante de mâncare – semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le ignori # Monitorul de Neamț
De ce apare pofta de mâncare permanentă și ce spun medicii despre acest fenomen Cauzele poftei constante de mâncare pot varia de la obiceiuri zilnice nesănătoase, precum lipsa somnului sau consumul de alimente ultraprocesate, până la afecțiuni medicale care necesită atenție de specialitate, avertizează nutriționiștii și medicii endocrinologi. Stresul și lipsa somnului – factori majori […] Articolul Cauzele poftei constante de mâncare – semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le ignori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, cu avertisment privind deficitul și datoria # Monitorul de Neamț
Calificativul investment grade rămâne valabil, însă agenția atrage atenția asupra deficitului mare și a creșterii rapide a datoriei publice. Fitch reconfirmă ratingul suveran al României la BBB-/F3, însă păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și nivelul ridicat al datoriei externe. Ratingul României, reconfirmat de Fitch Ministerul Finanțelor a anunțat că, la 15 august 2025, […] Articolul Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, cu avertisment privind deficitul și datoria apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Statul introduce taxa de 25 de lei pentru coletele Shein şi Temu. Cine plătește și cum se colectează # Monitorul de Neamț
Guvernul vrea să taxeze suplimentar comenzile din afara Uniunii Europene Taxa de 25 de lei pentru coletele Shein şi Temu va fi aplicată pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene, potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere publică. De ce se introduce această taxă În urma anunţului privind […] Articolul Statul introduce taxa de 25 de lei pentru coletele Shein şi Temu. Cine plătește și cum se colectează apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17 august 2025
19:40
Pensia medie pentru cei 113.408 pensionari din Neamț a fost de 2.508 lei, sub media națională # Monitorul de Neamț
Date oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice Numărul de pensionari din Neamț înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 113.408, iar pensia medie a acestora s-a ridicat la 2.508 lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). România, peste 4,69 milioane de pensionari Casa Națională de Pensii Publice […] Articolul Pensia medie pentru cei 113.408 pensionari din Neamț a fost de 2.508 lei, sub media națională apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost victima unui accident produs din propria lui vină. Ñ timp ce se deplasa pe un moped, a pierdut controlul şi a intrat într-un autoturism de pe contrasens. “La data de 16 august a.c., în jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost […] Articolul Băut, a intrat cu mopedul într-o maşină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe 16 august, în Horia. “La data de 16 august a.c., în jurul orei 9:12, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Horia. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Autoturism proiectat în gard apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
O acţiune a poliţiştilor din Roman, Dulceşti şi Săbăoani s-a soldat cu aplicarea a 44 de amenzi, confiscarea unei autoutilitare şia lemnului transportat cu aceasta, dar şi cu premise reţinute şi certificate de înatriculare retrase. În perioada 14-16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman și ai Secțiilor de Poliție Rurală Dulcești și Săbăoani […] Articolul Poliţişti în acţiune: lemn confiscate şi peste 40 de amenzi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Dezastru pentru CSM Ceahlăul care a pierdut cu 0-8 partida disputată, duminică, 17 august, în deplasare cu Concordia Chiajna. 3-0 a fost scorul la pauză, pentru cei de la Concordia, după 45 de minute în care elevii lui Marco Veronese practic nu au existat în joc. Au avut o jumătate de ocazie abia în minutul […] Articolul Dezastru. Concordia Chiajna – CSM Ceahlăul 8-0 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Află care sunt cele mai frecvente cauze pentru care se usucă butașii de trandafiri și ce poți face ca să îi salvezi rapid, fără să pierzi planta. De ce se usucă butașii de trandafiri este o întrebare pe care o au mulți grădinari amatori. Dacă vrei să înmulțești trandafirii din curte și să eviți uscarea […] Articolul De ce se usucă butașii de trandafiri și cum îi poți salva fără costuri mari apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Un bărbat în vârstă de 31 de ani a ajuns la spital după ce a fost victima unui accident rutier produs pe 16 august pe un drum judeţean din Luţca. “La data de 16 august a.c., în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment […] Articolul Pieton accidentat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Un bărbat care abia scăpase de arestul preventiv a fost prins în flagrant în timp ce încălca măsurile dispuse împotriva sa aşa că s-a întors după gratii. Bărbatul ajunsese în atenţia oamenilor pentru violenţă în familie, victimă fiind mama sam în vârstă de 68 de ani. “La data de 29 aprilie a.c., față de un […] Articolul A vrut cu tot dinadinsul să ajungă în arest apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Având în vedere atenționările meteorologice privind vremea caniculară și disconfortul termic accentuat, valabile pentru mai multe județe din țară, autoritățile vin cu recomandări despre cum să te protejezi de caniculă. Măsuri generale pentru populație Autoritățile atrag atenția asupra riscului expunerii la soare între orele 11.00 – 18.00 și recomandă purtarea de haine lejere, pălării de […] Articolul Cum să te protejezi de caniculă: sfaturi utile pentru zilele toride apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Nu le rata! Fructele și legumele lunii august! Secretul unei veri pline de vitalitate # Monitorul de Neamț
Află care sunt fructele și legumele lunii august care aduc cele mai multe beneficii pentru sănătate În plin sezon cald, fructele și legumele lunii august sunt adevărate comori naturale pline de vitamine, minerale și antioxidanți esențiali. Află care sunt cele mai sănătoase alegeri pentru mesele tale estivale, de la piersici zemoase la roșii bogate în […] Articolul Nu le rata! Fructele și legumele lunii august! Secretul unei veri pline de vitalitate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16 august 2025
20:40
Drumul Talienilor, modernizat: traseu spectaculos și popas dedicat lui Nechifor Lipan # Monitorul de Neamț
Drumul Talienilor, modernizat. Cunoscut și ca Drumul Vitoriei Lipan, acesta a fost reabilitat, redeschizând o importantă cale de legătură montană între județul Neamț și județul Suceava. Legătura istorică dintre Neamț și Bucovina. Drumul Talienilor, modernizat Drumul Talienilor, una dintre cele mai spectaculoase rute montane din România, a fost finalizat, având o lungime totală de 55 […] Articolul Drumul Talienilor, modernizat: traseu spectaculos și popas dedicat lui Nechifor Lipan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Parking SA își mută sediul lângă Gara din Piatra-Neamț, în clădirea Telegondolei # Monitorul de Neamț
Parking SA își mută sediul din Piatra-Neamț, începând cu data de 25 august 2025, în clădirea Telegondolei (stația de plecare), lângă Gara Piatra-Neamț. Activitatea cu publicul va fi disponibilă doar în această nouă locație. Mutarea Parking SA în noul sediu Societatea a anunțat că, „începând cu 25 august 2025, sediul SC Parking SA se va […] Articolul Parking SA își mută sediul lângă Gara din Piatra-Neamț, în clădirea Telegondolei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Riști amenzi de până la 3.000 de lei, indiferent dacă ești la oraș sau la țară. Află pentru ce # Monitorul de Neamț
Tulburarea liniștii publice se sancționează în orice moment, nu doar în intervalele orare de liniște Amenzi de până la 3.000 de lei pentru petreceri zgomotoase pot fi aplicate chiar și în afara orelor legale de liniște, conform Legii 61/1991, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Legea sancționează tulburarea liniștii și în afara […] Articolul Riști amenzi de până la 3.000 de lei, indiferent dacă ești la oraș sau la țară. Află pentru ce apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Un minor în vârstă de 17 ani a provocat un accident rutier soldat cu o victimă, vineri 15 august, pe DN 12 C. „La data de 15 august, ora 20:30, am fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. În urma verificărilor efectuate de […] Articolul Minor implicat într-un accident soldat cu o victimă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Doi bărbaţi care au urcat la volan deşi nu aveau permis sau îl aveau suspendat au picat în plasa poliţiştilor nemţeni. Primul caz a fost înregistrat pe 15 august, la ora 13.15. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au depistat în flagrant delict, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Borlești, […] Articolul Fără permis sau cu permisul suspendat, dar la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
28 de amenzi în valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost aplicate în urma unor razii nocturne efectuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Borlești. „În perioada 15-16 august, între orele 21.00-02.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Borlești au acționat, […] Articolul Razii de noapte ale poliţiştilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:10
Un bărbat în vârstă de 48 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul pe care îl conducea, vineri, 15 august. „La ora 14:50, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în comuna Pipirig un tractor în care se afla doar conducătorul auto s-a răsturnat într-o poiană (zonă greu accesibilă). La […] Articolul A murit strivit de tractor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15 august 2025
20:40
Câți bani primesc sinistrații din Neamț după inundații. Despăgubiri și pentru cei fără asigurare # Monitorul de Neamț
CNSU a stabilit criteriile și procentele pentru sprijinul financiar acordat proprietarilor din Neamț și Suceava ale căror locuințe au fost distruse de inundații. Despăgubiri inundații Neamț : Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat joi criteriile după care se vor face plățile către proprietarii ale căror case au fost afectate de inundațiile din perioada […] Articolul Câți bani primesc sinistrații din Neamț după inundații. Despăgubiri și pentru cei fără asigurare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
