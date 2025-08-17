Pieton accidentat

20:10

Moartea în Spitalul Judeţean Neamţ a unei femei în vârstă de 38 de ani ridică numeroase semne de întrebare. Soţul îndoliat vrea să afle adevărul. Nu din răzbunare, ci pentru a răspunde la o serie de întrebări ce e normal să îl chinuie: cum de s-a ajuns la o astfel de tragedie şi, mai ales, […]